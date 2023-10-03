Новогодний лед Алтая
Вас ждет горнолыжный курорт, смотровые площадки, зажигательный новогодний банкет, а по желанию катание на снегоходах и экскурсия в заповедный поселок Яйлю, где озеро не замерзает. Размещение в атмосферном отеле на берегу Телецкого озера, этот отдых будет поистине сказочным!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Переезд до Телецкого озера
9:00 Встреча в аэропорту Горно-Алтайска.
Выезд на Телецкое озеро.
12:00 Подъем на вершину горы (билеты оплачиваются отдельно), небольшая обзорная экскурсия, коллективная фотосессия.
Далее все те, кто взял с собой или в прокате снаряжение, едут кататься (не входит в стоимость).
Все остальные гуляют, наслаждаются видами, общаются в кафе за чашкой таежного чая или глинтвейна.
14:00 Обед в кафе на втором уровне, где можно попробовать восхитительные манты из марала (не входит в стоимость).
17:00 Заезд в магазин и заселение в отель.
Номера с комфортом класса "Стандарт" или "Апартаменты", потрясающие виды, берег Телецкого.
22:00 Новогодний банкет в кафе отеля, авторское меню, программа.
Горнолыжный курорт «Телецкий», снегоходная экскурсия по желанию
9:00-11:00 Завтрак в кафе отеля.
До 12:00 Свободное время (можно устроить утреннюю фотосессию в отеле и получить за это бонусы у администратора).
12:00 Выезд на горнолыжный курорт “Телецкий”.
Катание на лыжах, сноубордах (прокат не входит в стоимость).
Для тех, кто не катается, есть возможность взять снегоходную экскурсию (дополнительно 2 500 руб. с человека), доехать до Каменного залива (место падения метеорита) по заснеженному озеру, сделать незабываемые снимки на зимнем озере.
18:00 Вечерняя прогулка на водопад Третья речка.
21:00 Концерт горлового пения (оплачивается дополнительно).
Поездка в Яйлю по желанию или на ГЛК «Телецкий»
9:00 Завтрак в кафе отеля.
10:00 Экскурсия в заповедный поселок Яйлю (оплачивается дополнительно, для тех, кто не едет, будет организован трансфер на ГЛК "Телецкий").
Мы поедем в заповедный поселок, где Телецкое озеро не замерзает, поэтому там свой особенный микроклимат, место считается самым теплым в Сибири.
Нас ждут; увлекательные рассказы гида, заброска на смотровую площадку, фотосессия на смотровой и на берегу озера, вкусный обед в кафе национальной кухни.
Время экскурсии 8 часов.
19:00 Возвращение в отель, делимся впечатлениями, обмениваемся контентом.
Отъезд
Для туристов, у которых утренний вылет на самолет, будет организован ранний выезд в аэропорт (оплачивается дополнительно).
9:00-10:00 Завтрак.
11:00 Выезд домой.
Прибытие в Горно-Алтайск в 15:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле на берегу Телецкого "Алтын Кель".
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Двухместное (по акции РБ до 30.09)
|Одноместное
|номер "Стандарт" или "Апартаменты"
|37 900
|по запросу
|номер “Стандарт плюс”
|39 900
|по запросу
Варианты проживания
Отель «Алтын Кель»
Потрясающий отель на берегу Телецкого с восхитительной природой, где есть баня, беседка, кафе с авторской кухней, теннисный стол.
Возможно размещение в номерах:"Стандарт","Стандарт Плюс" или "Апартаменты"
В номере класса "Стандарт" балкон, одна двуспальная или две односпальных кровати, доп. место (по необходимости), набор полотенец, санузел, телевизор, холодильник, WiFi
В номере класса "Стандарт Плюс" две комнаты, два балкона, двуспальная кровать, раскладной диван, набор полотенец, санузел, телевизор, холодильник, WiFi (удобно для семьи или компании)
В номере "Апартаменты" кухонный блок и санузел на 2 номера, набор полотенец, телевизор, холодильник, WiFi (удобно для семьи или компании).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из Горно-Алтайска на удобном туристическом автобусе
- Проживание в отеле
- Завтраки в отеле
- Новогодний ужин, программа, фейерверк
- Экскурсионная программа
- Сопровождение гидами
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Питание: обеды, ужины – средний чек 800 руб.
- Подъемник на г. Кокуя – взрослым 700 руб., детям 350 руб.
- Снегоходная экскурсия – 2 500 руб.
- Экскурсия в Яйлю – 6 000 руб
- Место начала и завершения?
- Республика Алтай, Горно-Алтайск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда по сезону, горнолыжный костюм, обувь на плоской подошве.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Есть ли скидки в туре?
Предоставляется скидка 10% на детей до 12 лет включительно.
- Какой транспорт в туре?
Микроавтобус Ford Transit (либо аналогичный) на 16 мест. Кондиционер есть. Размещение в том числе и на последнем ряду.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Огромное спасибо водителю автобуса Вячеславу!!! 👍🏻
Доброжелательный, а главное профессионал своего дела! 👏