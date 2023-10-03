Новогодний лед Алтая. Телецкое озеро

Новогодний лед Алтая

5
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Шикарный новогодний тур на Телецкое озеро в Горный Алтай. Телецкое озеро – место разлома земной коры, обладает нереально сильной энергетикой. Год, который начнется в таком месте, будет волшебным, неповторимым, значимым.

Вас ждет горнолыжный курорт, смотровые площадки, зажигательный новогодний банкет, а по желанию катание на снегоходах и экскурсия в заповедный поселок Яйлю, где озеро не замерзает. Размещение в атмосферном отеле на берегу Телецкого озера, этот отдых будет поистине сказочным!
Новогодний лед Алтая. Телецкое озеро
Новогодний лед Алтая. Телецкое озеро
Новогодний лед Алтая. Телецкое озеро
Новогодний лед Алтая. Телецкое озеро
Новогодний лед Алтая. Телецкое озеро
Новогодний лед Алтая. Телецкое озеро
Новогодний лед Алтая. Телецкое озеро
Новогодний лед Алтая. Телецкое озеро
Новогодний лед Алтая. Телецкое озеро
Новогодний лед Алтая. Телецкое озеро
Новогодний лед Алтая. Телецкое озеро
Новогодний лед Алтая. Телецкое озеро
Новогодний лед Алтая. Телецкое озеро
Новогодний лед Алтая. Телецкое озеро
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает:

Снежные горные склоны
Снежные горные склоны
Покорим вершины горнолыжного курорта "Телецкий" на лыжах и сноубордах
Фееричный Новый год
Фееричный Новый год
Нас ждет новогодний банкет с авторским меню, шоу-программа и праздничный салют
Прогулка под звездами Алтая
Прогулка под звездами Алтая
Морозным вечером, под скрип белоснежного снега, прогуляемся к замершему водопаду Третья речка

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Переезд до Телецкого озера

9:00 Встреча в аэропорту Горно-Алтайска.

Выезд на Телецкое озеро.

12:00 Подъем на вершину горы (билеты оплачиваются отдельно), небольшая обзорная экскурсия, коллективная фотосессия.

Далее все те, кто взял с собой или в прокате снаряжение, едут кататься (не входит в стоимость).

Все остальные гуляют, наслаждаются видами, общаются в кафе за чашкой таежного чая или глинтвейна.

14:00 Обед в кафе на втором уровне, где можно попробовать восхитительные манты из марала (не входит в стоимость).

17:00 Заезд в магазин и заселение в отель.

Номера с комфортом класса "Стандарт" или "Апартаменты", потрясающие виды, берег Телецкого.

22:00 Новогодний банкет в кафе отеля, авторское меню, программа.

Встреча. Переезд до Телецкого озераВстреча. Переезд до Телецкого озераВстреча. Переезд до Телецкого озераВстреча. Переезд до Телецкого озераВстреча. Переезд до Телецкого озера
2 день

Горнолыжный курорт «Телецкий», снегоходная экскурсия по желанию

9:00-11:00 Завтрак в кафе отеля.

До 12:00 Свободное время (можно устроить утреннюю фотосессию в отеле и получить за это бонусы у администратора).

12:00 Выезд на горнолыжный курорт “Телецкий”.

Катание на лыжах, сноубордах (прокат не входит в стоимость).

Для тех, кто не катается, есть возможность взять снегоходную экскурсию (дополнительно 2 500 руб. с человека), доехать до Каменного залива (место падения метеорита) по заснеженному озеру, сделать незабываемые снимки на зимнем озере.

18:00 Вечерняя прогулка на водопад Третья речка.

21:00 Концерт горлового пения (оплачивается дополнительно).

Горнолыжный курорт «Телецкий», снегоходная экскурсия по желаниюГорнолыжный курорт «Телецкий», снегоходная экскурсия по желаниюГорнолыжный курорт «Телецкий», снегоходная экскурсия по желаниюГорнолыжный курорт «Телецкий», снегоходная экскурсия по желаниюГорнолыжный курорт «Телецкий», снегоходная экскурсия по желаниюГорнолыжный курорт «Телецкий», снегоходная экскурсия по желанию
3 день

Поездка в Яйлю по желанию или на ГЛК «Телецкий»

9:00 Завтрак в кафе отеля.

10:00 Экскурсия в заповедный поселок Яйлю (оплачивается дополнительно, для тех, кто не едет, будет организован трансфер на ГЛК "Телецкий").

Мы поедем в заповедный поселок, где Телецкое озеро не замерзает, поэтому там свой особенный микроклимат, место считается самым теплым в Сибири.

Нас ждут; увлекательные рассказы гида, заброска на смотровую площадку, фотосессия на смотровой и на берегу озера, вкусный обед в кафе национальной кухни.

Время экскурсии 8 часов.

19:00 Возвращение в отель, делимся впечатлениями, обмениваемся контентом.

Поездка в Яйлю по желанию или на ГЛК «Телецкий»Поездка в Яйлю по желанию или на ГЛК «Телецкий»Поездка в Яйлю по желанию или на ГЛК «Телецкий»Поездка в Яйлю по желанию или на ГЛК «Телецкий»
4 день

Отъезд

Для туристов, у которых утренний вылет на самолет, будет организован ранний выезд в аэропорт (оплачивается дополнительно).

9:00-10:00 Завтрак.

11:00 Выезд домой.

Прибытие в Горно-Алтайск в 15:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле на берегу Телецкого "Алтын Кель".

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеДвухместное (по акции РБ до 30.09)Одноместное
номер "Стандарт" или "Апартаменты"37 900по запросу
номер “Стандарт плюс”39 900по запросу

Варианты проживания

Отель «Алтын Кель»

3 ночи

Потрясающий отель на берегу Телецкого с восхитительной природой, где есть баня, беседка, кафе с авторской кухней, теннисный стол.

Возможно размещение в номерах:"Стандарт","Стандарт Плюс" или "Апартаменты"

В номере класса "Стандарт" балкон, одна двуспальная или две односпальных кровати, доп. место (по необходимости), набор полотенец, санузел, телевизор, холодильник, WiFi

В номере класса "Стандарт Плюс" две комнаты, два балкона, двуспальная кровать, раскладной диван, набор полотенец, санузел, телевизор, холодильник, WiFi (удобно для семьи или компании)

В номере "Апартаменты" кухонный блок и санузел на 2 номера, набор полотенец, телевизор, холодильник, WiFi (удобно для семьи или компании).

Отель «Алтын Кель»Отель «Алтын Кель»Отель «Алтын Кель»Отель «Алтын Кель»Отель «Алтын Кель»Отель «Алтын Кель»Отель «Алтын Кель»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из Горно-Алтайска на удобном туристическом автобусе
  • Проживание в отеле
  • Завтраки в отеле
  • Новогодний ужин, программа, фейерверк
  • Экскурсионная программа
  • Сопровождение гидами
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Питание: обеды, ужины – средний чек 800 руб.
  • Подъемник на г. Кокуя – взрослым 700 руб., детям 350 руб.
  • Снегоходная экскурсия – 2 500 руб.
  • Экскурсия в Яйлю – 6 000 руб
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда по сезону, горнолыжный костюм, обувь на плоской подошве.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки в туре?

Предоставляется скидка 10% на детей до 12 лет включительно.

Какой транспорт в туре?

Микроавтобус Ford Transit (либо аналогичный) на 16 мест. Кондиционер есть. Размещение в том числе и на последнем ряду.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
3 окт 2023
Тур организован на 10/10.
Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.
В
19 авг 2023
Все идеально.
Все идеально.Все идеально.Все идеально.Все идеально.Все идеально.Все идеально.Все идеально.Все идеально.Все идеально.Все идеально.
А
2 авг 2023
Хочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивался.
Огромное спасибо водителю автобуса Вячеславу!!! 👍🏻
Доброжелательный, а главное профессионал своего дела! 👏
Хочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивался.Хочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивался.Хочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивался.Хочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивался.Хочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивался.Хочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивался.Хочу выразить благодарность ГИДАМ: Татьяна и Наталья, которые были с нами на одной волне и способствовали тому, чтобы восторг не заканчивался.

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