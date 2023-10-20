Перезагрузка на Алтае
Знакомство с Алтаем пройдет на высоком уровне, с комфортом, в сопровождении экспертов по отдыху на Алтае. Программа продумана с заботой о Вас. Экскурсии по дням можем поменять – всё зависит от погоды и Вашего оздоровления. Тур проводится также в любые даты под запрос.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Заезд. Посещение врача, назначение процедур
День заезда и знакомства в санатории начинается с прибытия в регион, где находится санаторий.
Рекомендуется заранее связаться с менеджером для обсуждения деталей трансфера из вашего региона и организации встречи на месте.
По прибытии в санаторий необходимо зарегистрироваться на ресепшене, предоставив только паспорт.
После регистрации вам будет предложено посетить лечебный корпус для назначения индивидуальных лечебных процедур, которые проводятся согласно рекомендациям врача санатория.
Процедуры. Экскурсия «Горная Белокуриха»
Утром вы посетите оздоровительные процедуры, а после обеда отправитесь на экскурсию по курорту Белокуриха.
Во время экскурсии вы узнаете об истории курорта, его инфраструктуре и интересных местах для самостоятельного осмотра.
Вы также посетите музей истории курорта и источник с целебной водой.
Далее вас ждет знакомство с новым строящимся курортом Горная Белокуриха, куда вы подниметесь по серпантину.
Наверху вас ждут арт-объекты и музей "Андреевская Слобода".
Процедуры. Алтайское Холмогорье
После утренних оздоровительных процедур гости могут отдохнуть, а после обеда их ждет увлекательная экскурсия в Цветущую долину - удивительное место неподалеку от курорта.
Этот великолепный дендрарий поражает разнообразием растений.
В волшебном колодце можно испить живительной воды.
Созданный в Алтайском Холмогорье дендрарий по праву считается одним из лучших за Уралом - здесь представлено более 1500 видов деревьев, кустарников и цветов.
По дендрарию проводятся занимательные экскурсии, в ходе которых наши опытные гиды с удовольствием расскажут вам о каждом цветке, о его особенностях, привычках и предпочтениях.
В течение прогулки вы сможете отдохнуть на лавочках или качелях и утолить жажду ключевой водой из колодца.
Территория получила название “вистерра”, что в переводе с латыни означает “сила земли”.
Главная цель проекта - создание современной инфраструктуры полного цикла, начиная от выращивания целебных растений и заканчивая получением растительных экстрактов и их реализацией в торговых точках.
Свободный день
Мы предлагаем вам провести спокойный день, чтобы вы могли насладиться тишиной и спокойствием отдыха.
У нас есть отличное лечебное отделение и бассейн (аквапарк) с термальным комплексом, где вы можете расслабиться и отдохнуть.
Для детей есть детская комната, где они могут весело провести время со своими сверстниками.
Экскурсия «Места Силы»
В этот день мы предлагаем вам отправиться на небольшую экскурсию “Места Силы”.
Мы поднимемся на проходимом транспорте в горы примерно на 15 минут, затем совершим легкую прогулку к скалам “Четыре Брата”.
Вас ждут интересные легенды об этих сакральных местах, и, конечно же, вы сможете сделать красивые фотографии на фоне таежных пейзажей.
Затем мы поднимемся на гору Круглая, высота которой составляет 801 метр над уровнем моря.
Здесь перед вами откроется незабываемый вид: горы, возвышающиеся посреди тайги, завораживают своей красотой.
Вы увидите каменный водопад, одинокую сосну и тропу любви.
Разумеется, у всех этих сказочных мест есть свои интересные легенды.
Экскурсия по Горному Алтаю
Этот день будет очень насыщенным и полным впечатлений.
После завтрака вы отправитесь на обзорную экскурсию по Горному Алтаю.
Эта экскурсия рассчитана на целый день и будет включать в себя множество интересных мест.
Вы проедете около 380 километров и увидите много красивых мест.
Сначала вы прокатитесь на моторафтах через реку Катунь до другого берега, где находится Камышлинский водопад.
Рядом с водопадом есть кроличья ферма, где можно покормить пушистых кроликов.
Прогулка на моторафте станет отличным развлечением и подарит массу положительных эмоций (оплачивается отдельно).
Затем в селе Чемал вы посетите уникальный остров Патмос.
Это храм, расположенный на острове посреди реки Катунь.
Чтобы добраться до него, вам придется пройти по подвесному мосту.
Уже на мосту вы сможете увидеть лик Божьей матери с ребенком, который высечен прямо в скале.
Этот образ был явлен настоятельнице местного женского скита, и было решено воссоздать его на том же месте. Затем вы пройдете вдоль берега Катуни по так называемой “козьей тропе”, откуда открываются великолепные виды на окружающие пейзажи.
Отъезд
В этот день прощаемся с Вами.
Самостоятельный отъезд.
При желании можем продлить отдых или помочь организовать трансфер.
Проживание
Тур предусматривает размещение в санатории на курорте Белокуриха.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Стоимость
|1 место в двухместном номере
|Одноместное размещение
|Дополнительное место
Санаторий "Беловодье" 4*
Расчетный час: Заезд в 14 выезд в
12
|76 300
|84 500
|67 500
Санаторий "Центросоюз" 3*
Расчетный час: Заезд в 10 выезд
в 9
|63 600
|89 800
|48 400
Варианты проживания
Санаторий «Центросоюз»
Санаторий «Центросоюз» расположен в Белокурихе. Он специализируется на лечении заболеваний эндокринной системы, опорно-двигательного аппарата, соединительной ткани, а также нервной и пищеварительной системы.
В числе удобств номеров собственная ванная комната с ванной или душем. В некоторых из них также имеется балкон.
Гости санатория «Центросоюз» могут посетить спа-салон, фитнес-центр и сауну. Также к услугам гостей сад и прокат велосипедов. По вечерам в санатории проводятся развлекательные мероприятия.
На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, в том числе покататься на лыжах и отправиться в пеший поход. В местах общего пользования работает бесплатный Wi-Fi.
Санаторий «Беловодье» 4
Курортный отель «Беловодье» расположен в городе Белокуриха Алтайского края. К услугам гостей аквапарк, оздоровительный центр, ресторан и бизнес-центр. В каждом номере есть кондиционер, кабельное телевидение, мини-бар и телефон. В собственной ванной комнате для гостей приготовлены фен, халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всех зонах работает бесплатный Wi-Fi . Гости могут ежедневно бесплатно посещать солярий отеля, тренажерный зал и соляную комнату.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в санатории на курорте Белокуриха
- Трехразовое питание в отеле по системе шведский стол
- Посещение бассейна каждый день
- Оздоровительные процедуры
- Экскурсии по программе
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Барнаула/Новосибирска/Горно-Алтайска и обратно
- Проезд до курорта и обратно (индивидуально, такси)
- Дополнительное питание, питание на экскурсиях
- Развлечения вне программы (конные прогулки, рестораны, доп. экскурсии)
- Оплата за экскурсионные объекты (примерно 500 руб.)
- Курортный сбор в Белокурихе – 50 руб. /чел. /сутки
- Место начала и завершения?
- г. Белокуриха
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Документы.
Туристический ваучер (его высылаем при оформлении тура), паспорт, страховой медицинский полис.
2. Одежда.
Удобная форма одежды и обувь, теплая кофта, куртка, можно легкую шапку (для вечерних посиделок у озера), запасные личные вещи, возможно будет желание поужинать в ресторане или сходить на вечерние концерты (на курорте есть все для отдыха), тогда следует взять соответствующую одежду, нужно взять купальные принадлежности для бассейна
3. Лекарства.
Если есть необходимость в индивидуальных препаратах - берём! Аптечки с основными средствами есть на маршрутах.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Есть ли развлечения вне программы?
Да, конечно. Ваше пребывание на курорте Белокуриха позволит дополнительно прокатиться на лошадке или квадроцикле, сходить на СПА процедурки, прогуляться по тропе здоровья. Большой выбор ресторанов, бассейны, бани.
Перед туром, примерно за 3 дня мы формируем чат группы в WhatsApp, где анонсируем точную программу по времени, место отправления. На каждую экскурсию специалисты туроператора провожают гостей. Если же в свободное время желаете приобрести еще экскурсию, то с удовольствием подберем для Вас предложение.
- Какие оздоровительные процедуры включены в тур?
В тур включены следующие процедуры:
- первичный прием врача;
- посещение бассейна с сауной и хамамом (замене не подлежит);
- посещение тренажерного зала (по показаниям);
- питьевое лечение минеральной водой;
- одна из общеукрепляющих процедур по показаниям врача кроме радоновых ванн и грязи.
Необходимые документы для тура: паспорт.
- Везде на маршруте можно будет оплатить картой или нужно иметь наличные?
Для оплаты за дополнительные входы нужны наличные.
В Белокурихе в магазинах, в отелях можно рассчитаться по карте. В Горном Алтае лучше иметь наличные деньги.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.