Вы увидите живописные горные перевалы, одну из самых красивых дорог мира, завораживающие алтайские озера и водопады.
Кроме того, данный тур насыщен активностями, которые позволят попробовать свои силы в различных видах туризма!
июн
июн
июн
июн
июл
июл
июл
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Заезд, музей ИМ.А.В. Анохина
Встреча гостей в аэропорту Горно-Алтайска групповым трансфером.
Переезд до экоотеля — здесь происходит сбор группы.
Завтрак для тех, кто прибыл в отель до 10:30. Знакомство с группой и гидом.
Заселение в номера по мере готовности.
Обед в кафе.
Переезд в г. Горно-Алтайск.
Посещение музея им. А. В. Анохина. Экскурсия в музее.
Ужин.
Протяженность: авто – 35 км.
Сплав по Катуни, конная прогулка до Чертова Пальца
Завтрак в кафе.
Переезд к месту начала сплава.
Инструктаж по технике безопасности.
Сплав по Нижней Катуни, её порогам и шиверам: от с. Усть-Муны до пам. им. Шишкова.
Обед в кафе.
Выезд в с. Ая.
Конная экскурсия на гору Чертов Палец.
Ужин.
Протяженность: авто – 60 км, кони – 6 км, рафты – 14 км.
Подъем на Малую Синюху, переезд до кордона, этно-музей
Завтрак.
Выезд до ВК Манжерок.
Экскурсия на современном подъемнике на гору Малая Синюха.
Спуск. Возвращение в экоотель.
Ожидаем участников программы "Радуга Горного Алтая" для продолжения совместной программы.
Обед в ресторане экоотеля с 13:00 до 13:45.
14:00 Выезд на маршрут. Возможно смещение времени выезда и места организации обеда по объективным обстоятельствам (например, был задержан какой-то авиарейс и кто-то из туристов прибыл позже).
Переезд до кордона Ару-Кем, который расположен в заповедной зоне Каракольской долины.
По дороге посещение этно-музея в с. Кулада.
Единственная ночь, когда размещение будет в домиках с печкой по 3-6 чел в домике (одноместное размещение на кордоне не предполагается, двухместное размещение под запрос).
Протяженность: авто – 154 км.
Озеро Ару-Кем, Чуйский тракт
Завтрак в кафе кордона.
Пешая радиальная экскурсия на потаенное озеро Ару-Кем (примерно 8 км), по возвращению на кордон — обед, после обеда — возвращение на Чуйский тракт и переезд до т/к “Кочевник” (либо аналогичные в районе с. Акташ).
По дороге остановки на перевале Чике-Таман, на слиянии Чуи и Катуни, у памятника водителям Чуйского тракта.
Чуйский тракт — дорога входящая в топ-10 красивейших дорог мира, и путешественники оценят контрасты — во время поездки они попадут в разные природно-климатические зоны.
Размещение в летних домиках эко-комплекса, расположенного в с. Чибит.
Ужин в кафе.
Для тех, кто приобрел путевку в домиках с удобствами на территории — душ на территории, включен в стоимость тура.
Протяженность: авто – 200 км, пешком – 8 км.
Гейзерное озеро, Алтайский Марс
Завтрак в кафе. Выезд на экскурсию.
Участникам путешествия предстоит посещение мира ярких красок и контрастов. Первым объектом посещения станет уникальный водный объект — так называемое «гейзерное» озеро, со дна которого из голубой глины периодически вырывается воздух, образуя причудливые картины на поверхности воды.
Продолжая движение по Чуйскому тракту в сторону границы с Монголией, гости региона оценят великолепные виды на ледники и вечные снега Северо-Чуйского хребта, здесь предусмотрена остановка на смотровой площадке.
Следующим объектом станет долина р. Кызыл-Чин, называемая туристами"Алтайским Марсом" за то, что земля и склоны гор на ней всех оттенков красного цвета, с вкраплениями желтого и фиолетового.
Во время экскурсии туристам предстоит посещение не только первого, но и второго "Марса".
Обед на "Марсе" (в виде перекуса), возвращение в туркомплекс, ужин.
Баня.
Возможна перестановка экскурсий местами.
Протяженность: авто – 120 км, пешком – 4 км.
Красные ворота, Улаганский перевал, Пазырыкские курганы, перевал Кату-Ярык, долина реки Чулышман
Завтрак в кафе.
Выселение из домиков.
Выезд на маршрут по Улаганскому тракту, который расположился вдоль множества озер.
Первой остановкой на пути станут популярные Красные ворота, место где дорога пробита сквозь скалы красного цвета.
Далее гостей Алтая ждет посещение Улаганского перевала – самого высокого автомобильного перевала в Республике, его высота над уровнем моря 2080 метров, здесь вы увидите озеро Киделю.
Обед в кафе с. Улаган, смена автобуса на транспорт повышенной проходимости, продолжение путешествия, следующим объектом посещения станут курганы Пазырыкской культуры, где участникам маршрута расскажут о раскопках курганов и культуре захоронения древних жителей региона.
Доехав до перевала Кату-Ярык группа покидает автомобиль и любуется долиной реки Чулышман с высоты птичьего полета.
Запечатлев на память красивые виды, туристы спускаются с перевала пешком (3,5 км) по технике безопасности.
Чулышманская долина — место, которое совсем недавно стало развиваться в плане инфраструктуры, здесь нет связи и линий электропередачи. Свет и вода продается благодаря генераторам в вечернее время.
Размещение в туркомплексе, ужин, баня.
Протяженность: авто – 120 км, пешком – 3 км.
Прогулка до водопада Куркуре, экскурсия на водопад Малданаш (по желанию)
Завтрак в кафе.
После завтрака туристам предстоит пеший радиальный выход на один из водопадов Чулышманской долины — Куркуре, что в переводе означает «шумный, грохочущий» с общей высотой падения воды около 30 метров, при этом водопад состоит из двух каскадов.
Огромная масса воды падает с уступа создавая облако пыли и шум, который слышно задолго до того, как перед путниками открывается сам водопад.
После возвращения в место размещения, обед в кафе.
Для желающих после обеда экскурсия на водопад Малданаш.
Вечером ужин и баня.
В случае затопления тропы на Малданаш — экскурсии не будет.
Протяженность: пешком – 13 км.
Переправа через Чулышман на моторной лодке, Каменные грибы
Завтрак в кафе.
Переезд по Чулышманской долине до места переправы через р. Чулышман на правый берег.
Переправа осуществляется на моторных лодках.
Пешая экскурсия в урочище Аккурум (расположено ниже впадения реки Чульчи на правом берегу Чулышмана), здесь на склоне горы находится одна из известных природных достопримечательностей — Каменные грибы — необычные формы рельефа, образовавшиеся в результате вымывания неоднородных горных пород.
Подъем к грибам крутой.
Время для фотосессий.
Возвращение к моторкам.
Обед в кафе.
Возвращение в туркомплекс.
Свободное время.
Можно за доп. плату сходить на рафтинг по Чулышману или просто отдохнуть.
Ужин в кафе. Баня.
Протяженность: авто– 20 км,пешком – 2 км.
Прогулка на катере по Телецкому озеру, отъезд
Завтрак в кафе.
Освобождение номеров.
Переезд до мыса Кырсай – южного берега Телецкого озера.
Здесь участники маршрута пересаживаются на катера и продолжают свой путь, пересекая акваторию Телецкого озера с юга на север.
По пути остановка на водопаде Корбу (высота падения 12,8м), где гостей ждет вкусный обед, далее переезд до с. Артыбаш.
В Артыбаше будет ждать авто для переезда в г. Горно-Алтайск.
Ужин в кафе. Завершение программы.
Внимание! Советуем приобретать билеты с вылетом на следующий день после окончания маршрута.
Доп. ночи в стоимость не входят.
Протяженность: авто– 222 км,катер – 70 км.
Проживание
Тур предусматривает проживание в летних деревянных домиках с удобствами на территории (душ/баня, туалет).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
- 94 000 руб. /чел. – при двухместном размещении в домиках (кроме ночи на кордоне);.
- 112 000 руб. /чел. – при одноместном размещении в домиках (кроме ночи на кордоне).
Варианты проживания
Туркомплекс «Таежник»
Туристский комплекс «Таежник» расположен у подножия горы Черепан, рядом с Чуйским трактом недалеко от села Манжерок.
Размещение в летних домиках, удобства на территории.
Кордон «Ару-кем»
Размещение в домиках с печкой по 3-6 чел в домике (одноместное размещение на кордоне не предполагается, двухместное размещение под запрос).
Эко-комплекс «Кочевник»
Размещение в домиках с удобствами на территории – душ на территории.
Расположен в Улаганском районе Республики Алтай, в 2 км от поселка Чибит, на слиянии горных рек Чуя и Чибитка. Удаление от Горно-Алтайска 340 км, от Барнаула 610 км, от Новосибирска 850 км. Возможен палаточный кемпинг. Рекомендуется для любителей активного отдыха, для корпоративного отдыха, для семей с детьми.
В 10 мин. ходьбы от базы в с. Чибит находится продуктовый магазин. При необходимости в 15 км в с. Акташ находится круглосуточный магазин. Возможен заказ такси.
Туркомплекс в Чулышманской долине
Туркомплекс в Чулышманской долине, удобства на территории.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трехразовое питание на всём протяжении маршрута (в кафе, плюс перекус на радиальных выходах по программе)
- Перевозки, согласно программе тура
- Работа инструкторов
- Работа инструктора водного туризма
- Оплата сборов за посещение экскурсионных о объектов (в соответствии с программой тура)
- Аренда катера по Телецкому озеру
- Оплата проживания в домиках без удобств
- Рекреационные сборы
- Входные билеты к достопримечательностям
- Переправы через реку Чулышман (к водопаду Куркуре и Каменным грибам)
- Бани по программе
- Мед. страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска
- Доставка до туркомплекса «Таежник» и обратно, кроме группового трансфера из/в аэропорт Горно-Алтайска, предоставляемого в подарок
- Питание, не указанное в программе тура
- Страховка «Антиклещ» - 400 руб., оформляется и оплачивается заранее
- Проживание до и после окончания тура
- Баня сверх программы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Дорожная сумка, чемодан или рюкзак, для перевозки личных вещей от Вашего дома и в течении всего маршрута.
2. Небольшой рюкзачок, который пригодится Вам во время совершения радиальных выходов, для переноски всяких мелочей (бутылочки с водой, салфеток, крема от загара и т. д.)
3. Удобная обувь (кроссовки, кеды. Обувь не должна быть новой и тереть) и носки, желательно х/б, 2-3 пары.
4. Теплая одежда. Нужно всегда быть готовым к тому, что в горах может быть холодно даже в июле. (Толстовка или свитер, шапочка, теплые носки, утепленные брюки или что-то чтобы надеть под брюки)
5. Удобная верхняя одежда. Брюки не стесняющие движения, в которых будет удобно ходить по пересеченной местности (а также совершить конную прогулку, если она включена в выбранный вами тур), не продуваемая ветровка или легкая курточка, можно вариант защищающий также от дождя.
6. Головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.) обязательно!
7. Солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50).
8. 2-3 майки или футболки (или что-то подобное) и/или легкие рубашки с длинными рукавами (чтобы не сгореть на солнце)
9. Средства личной гигиены (полотенце, личную кружку и пр.).
10. Лекарственные средства индивидуальные. Общая аптечка выдается на группу, но в ней стандартный набор от стандартных недомоганий.
11. Средства фото-видео фиксации окружающего мира гор, с запасом флэшек и зарядным усройством.
12. Для тех, кто выбрал тур с водной экскурсией - возьмите с собой одежду под гидрокостюм (что-то типа тонкого нательного белья или майку и шорты или бриджи) и обувь типа кед, быстросохнущую.
Как организовано питание на маршруте?
Трехразовое питание на всём протяжении маршрута (в кафе, плюс перекус на радиальных выходах по программе).
Внимание: спиртные напитки, пиво и закуски к ним в меню не предусмотрены.
Какие особенности маршрута?
- маршрут осуществляется на туристских микроавтобусах, часть маршрута по долине р. Чулышман проходит на автомобилях повышенной проходимости (УАЗ);
- на маршруте работают 1-2 инструктора, водитель;
- на маршруте выдается все необходимое снаряжение;
- на маршрут допускаются дети в сопровождении родителей или доверенных лиц (требуется нотариально заверенная доверенность);
- страховка "Антиклещ" не входит в стоимость тура, её можно приобрести отдельно, стоимость страховки 400,00 рублей, срок её действия 365 дней, оформляется на каждого туриста отдельно, также страховку можно приобрести в любом страховом агентстве самостоятельно;
- график маршрута может незначительно меняться в зависимости от погодных условий и иных условий, с целью обеспечения безопасного прохождения маршрута, по усмотрению инструктора;
- места размещения могут быть заменены туроператором по техническим и иным причинам.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка
В стоимость маршрута включена страховка ОСАО «Росгосстрах». Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту.
А если рафт перевернется? Можно ли перевернуться на воде?
Переворот рафта на пороге возможен, это нормальная рабочая ситуация. Все инструктора готовы к такой ситуации и смогут оперативно организовать спас работы. Турист на месте будет проинструктирован, что ему делать в случае переворота и тд. Благодаря гидрокостюму и спасжилету турист не замерзнет и не утонет.
Все вещи будут упакованы в специальные непромокаемые мешки – драйбеги, которые крепятся веревками к рафту. Продукты помещаются в бочки с плотной крышкой. В случае переворота вещи не испортятся, не намокнут (ну может немного). Технику лучше дополнительно упаковывать в специальные чехлы.
Как организована страховка на воде?
На маршруте группу сопровождает минимум два водных инструктора: рафт-гид и страхующий инструктор на каяке. Все туристы плывут на рафте с рафт-гидом. Впереди плывет страхующий инструктор на каяке. Инструктор на каяке первый просматривает пороги и передает информацию рафт-гиду, который помогает правильно пройти порог. Также, на судне обязательно есть спасконец («морковка») - верёвка длиной 15‑25 м с поплавком и карабином на конце для страховки с берега.
Можно ли приехать на своем авто?
Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг. При условии хорошей физической подготовки – до 100 кг.
На чем будем передвигаться?
Большую часть активного тура Калейдоскоп Алтая туристы преодолевают на пассажирском микроавтобусе, на труднодоступных участках группа пересаживается в автомобили повышенной проходимости, типа УАЗ. Тур «Калейдоскоп Алтая» также предполагает сплав по нижнему участку реки Катунь (2 категории сложности), конную прогулку и пешие экскурсии к природным объектам.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Отличный гид, очень информативно и интересно рассказывала, очень ответственно подходила к работе, заботливо относилась ко всем свои ведомым туристам)