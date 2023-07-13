3 день

Подъем на Малую Синюху, переезд до кордона, этно-музей

Завтрак.

Выезд до ВК Манжерок.

Экскурсия на современном подъемнике на гору Малая Синюха.

Спуск. Возвращение в экоотель.

Ожидаем участников программы "Радуга Горного Алтая" для продолжения совместной программы.

Обед в ресторане экоотеля с 13:00 до 13:45.

14:00 Выезд на маршрут. Возможно смещение времени выезда и места организации обеда по объективным обстоятельствам (например, был задержан какой-то авиарейс и кто-то из туристов прибыл позже).

Переезд до кордона Ару-Кем, который расположен в заповедной зоне Каракольской долины.

По дороге посещение этно-музея в с. Кулада.



Единственная ночь, когда размещение будет в домиках с печкой по 3-6 чел в домике (одноместное размещение на кордоне не предполагается, двухместное размещение под запрос).

Протяженность: авто – 154 км.