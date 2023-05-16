В нашем туре собраны популярные достопримечательности Горного Алтая, а также те, которые недоступны обычным туристам. Летом на Алтае может быть очень жарко.
Прохлада высокогорья, брызги водопадов Куркуре и Корбу, рафтинг по реке Чулышман, прогулка на катере по Телецкому озеру сделают путешествие комфортным даже в самый непереносимый зной.
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Программа тура по дням
Аэропорт Горно-Алтайск - с. Онгудай
Встречаем в аэропорту Горно-Алтайска все рейсы с участниками группы до 11 ч. утра.
Завтракаем в кафе и отправляемся в путешествие по Чуйскому тракту, который входит в топ 10 красивейших дорог мира по версии National Geographic.
200 км до Онгудая по хорошей асфальтированной дороге.
Размещаемся на ночевку в домиках из бруса (удобства на территории кемпинга).
Онгудай - Джазатор
Насыщенный впечатлениями, длинный переезд. Из теплого зеленого Онгудая отправляемся в высокогорье на высоту 2,5 тыс. м над уровнем моря.
220 км до с. Кош-Агач по Чуйскому тракту. По пути посещаем горный перевал Чике-Таман, панораму слияния рек Чуя и Катунь.
Кош-Агач приветствует нас космическим пейзажем с отсутствием деревьев и началом гравийной дороги до Джазатора протяженностью 160 км.
По пути отметимся у пограничников, ведь мы въезжаем в приграничные земли.
Тишина, покой и полный интернет-детокс.
Ночевка в деревянных домах на турбазе “Кабарга” (удобства на территории).
Обзорная точка над степью Самаха - обзорная точка на Южно-Чуйский хребет
В этот день мы отправляемся по настоящему горному серпантину на перевал Карагемский, откуда открывается невероятный вид на степь Самаха и окрестные горы.
Преодолеваем ручей, поднимаясь все выше в горы. Пешком поднимаемся на обзорную площадку с невероятным видом на Южно-Чуйский хребет.
Ночевать возвращаемся в “Кабаргу”.
Джазатор - Улаган
Возвращаемся по Чуйскому тракту до с. Акташ, посетив по пути неземные горы Алтайского Марса и Гейзерное озеро.
Это топовые достопримечательности Горного Алтая, доступные большинству туристов.
Там может быть многолюдно, но мы обязательно отдохнем от этого, прибыв в уединенный кемпинг на берегу красивейшего горного озера. Путь к нему лежит по гравийной дороге от Акташа в сторону с. Улаган.
Долина Чулышмана, водопад Куркуре
Отправляемся в знаменитую долину реки Чулышман, спуск в которую лежит через живописный перевал Кату-Ярык.
Фотосессия на перевале, спуск и заселение в домики туркомплекса “Эдем” (домики из бруса без удобств).
После перекуса отправляемся в небольшой поход к водопаду Куркуре: на лодках пересекаем реку Чулышман, далее около 2 км пешком по хорошей тропе до водопада.
Ночевка в кемпинге “Эдем”.
Каменные грибы - р. Чулышман
День чудес. Переправляемся через р. Чулышман и идем пешком в гору около 1 км.
Там нас ждут настоящие каменные грибы. Их сотворила сама природа. Явление это достаточно редкое: ближайшие подобные грибы “растут” только в Крыму.
Спускаемся вниз к реке, где нас ждет рафт (большая лодка для сплавов по горным рекам).
В сопровождении опытных гидов-водников покоряем горную реку Чулышман (пороги 2-3 категории сложности).
Возвращаемся на базу, где гид уже приготовил вкусный ужин.
Ночевка в кемпинге “Эдем”.
Мыс Кырсай - Телецкое озеро - Артыбаш - Горно-Алтайск
В заключительный день нашего путешествия, на автомобиле едем до мыса Кырсай — места, где река Чулышман впадает в Телецкое озеро.
Настал момент прощаться с гидом и водителем и пересесть в катер.
Через все Телецкое озеро (77 км) с заездом на водопад Корбу прибываете в с. Артыбаш.
Здесь вас ждет микроавтобус, который доставит обратно в г. Горно-Алтайск.
Проживание
Тур предполагает размещение в кемпингах в домиках из бруса (удобства на территории кемпинга).
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в кемпингах
- Питание (за исключением завтрака в день прилета и ужина в день выезда)
- Услуги гида-проводника, водителя
- Автотранпорт Соболь
- Баня каждый вечер
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно
- Страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Памятка туристу. Мы предоставляем всё необходимое для путешествий снаряжение: палатка, каремат, спальник, кухонные приборы.
Вам нужно взять с собой только личные вещи.
Одежда и обувь:
- Тёплая куртка (погода в горах непредсказуема, поэтому обязательно возьмите);
- Пуловер (кофта);
- Теплые брюки;
- Спортивный костюм;
- 3-6 пары носков (по вашим предпочтениям);
- Обувь для передвижения по суше (сандалии, кеды или кроссовки) и по дому (шлёпанцы);
- Ботинки для треккинга (можно берцы);
- Футболки (3-5 шт);
- Шорты;
- Головной убор от солнца (бейсболка/панама);
- Купальный костюм;
- Прочный дождевик.
А также:
- Предметы личной гигиены;
- Фотоаппарат, видеокамера;
- Фонарик (рекомендуем налобный, он освобождает руки);
- Карематик (небольшой коврик для сидения);
- Солнечные очки, солнцезащитный крем;
- Личная аптечка;
- По желанию – треккинговые палки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Спасибо, ребята что вы есть, все молодцы!
Только лучшие впечатления об этих ласковых горах и долинах!!!