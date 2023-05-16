Настоящий Алтай. Автотур

Групповой тур в Горно-Алтайске
5
3 отзыва
Кольцевой маршрут — это всегда самое лучшее, что есть в регионе.

В нашем туре собраны популярные достопримечательности Горного Алтая, а также те, которые недоступны обычным туристам. Летом на Алтае может быть очень жарко.

Прохлада высокогорья, брызги водопадов Куркуре и Корбу, рафтинг по реке Чулышман, прогулка на катере по Телецкому озеру сделают путешествие комфортным даже в самый непереносимый зной.
Настоящий Алтай. Автотур
Настоящий Алтай. Автотур
Настоящий Алтай. Автотур
Ближайшие даты:
11
июн
21
июн
1
июл
11
июл
21
июл
30
июл
11
авг
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Чуйский тракт
Чуйский тракт
Входит в топ 10 красивейших дорог мира по версии National Geographic
Кош-Агач
Кош-Агач
Приветствует нас космическим пейзажем с отсутствием деревьев и началом гравийной дороги до Джазатора протяженностью 160 км
Перевал Карагемский
Перевал Карагемский
С него открывается невероятный вид на степь Самаха и окрестные горы
Алтайский Марс
Алтайский Марс
Увидим горы Кызыл-Чина, окрашенные во всевозможные оттенки красного и оранжевого
Каменные грибы
Каменные грибы
Их сотворила сама природа. Явление это достаточно редкое: ближайшие подобные грибы “растут” только в Крыму
Рафтинг
Рафтинг
В сопровождении опытных гидов-водников покоряем горную реку Чулышман

Программа тура по дням

1 день

Аэропорт Горно-Алтайск - с. Онгудай

Встречаем в аэропорту Горно-Алтайска все рейсы с участниками группы до 11 ч. утра.

Завтракаем в кафе и отправляемся в путешествие по Чуйскому тракту, который входит в топ 10 красивейших дорог мира по версии National Geographic.

200 км до Онгудая по хорошей асфальтированной дороге.

Размещаемся на ночевку в домиках из бруса (удобства на территории кемпинга).

2 день

Онгудай - Джазатор

Насыщенный впечатлениями, длинный переезд. Из теплого зеленого Онгудая отправляемся в высокогорье на высоту 2,5 тыс. м над уровнем моря.

220 км до с. Кош-Агач по Чуйскому тракту. По пути посещаем горный перевал Чике-Таман, панораму слияния рек Чуя и Катунь.

Кош-Агач приветствует нас космическим пейзажем с отсутствием деревьев и началом гравийной дороги до Джазатора протяженностью 160 км.

По пути отметимся у пограничников, ведь мы въезжаем в приграничные земли.

Тишина, покой и полный интернет-детокс.

Ночевка в деревянных домах на турбазе “Кабарга” (удобства на территории).

3 день

Обзорная точка над степью Самаха - обзорная точка на Южно-Чуйский хребет

В этот день мы отправляемся по настоящему горному серпантину на перевал Карагемский, откуда открывается невероятный вид на степь Самаха и окрестные горы.

Преодолеваем ручей, поднимаясь все выше в горы. Пешком поднимаемся на обзорную площадку с невероятным видом на Южно-Чуйский хребет.

Ночевать возвращаемся в “Кабаргу”.

4 день

Джазатор - Улаган

Возвращаемся по Чуйскому тракту до с. Акташ, посетив по пути неземные горы Алтайского Марса и Гейзерное озеро.

Это топовые достопримечательности Горного Алтая, доступные большинству туристов.

Там может быть многолюдно, но мы обязательно отдохнем от этого, прибыв в уединенный кемпинг на берегу красивейшего горного озера. Путь к нему лежит по гравийной дороге от Акташа в сторону с. Улаган.

5 день

Долина Чулышмана, водопад Куркуре

Отправляемся в знаменитую долину реки Чулышман, спуск в которую лежит через живописный перевал Кату-Ярык.

Фотосессия на перевале, спуск и заселение в домики туркомплекса “Эдем” (домики из бруса без удобств).

После перекуса отправляемся в небольшой поход к водопаду Куркуре: на лодках пересекаем реку Чулышман, далее около 2 км пешком по хорошей тропе до водопада.

Ночевка в кемпинге “Эдем”.

6 день

Каменные грибы - р. Чулышман

День чудес. Переправляемся через р. Чулышман и идем пешком в гору около 1 км.

Там нас ждут настоящие каменные грибы. Их сотворила сама природа. Явление это достаточно редкое: ближайшие подобные грибы “растут” только в Крыму.

Спускаемся вниз к реке, где нас ждет рафт (большая лодка для сплавов по горным рекам).

В сопровождении опытных гидов-водников покоряем горную реку Чулышман (пороги 2-3 категории сложности).

Возвращаемся на базу, где гид уже приготовил вкусный ужин.

Ночевка в кемпинге “Эдем”.

7 день

Мыс Кырсай - Телецкое озеро - Артыбаш - Горно-Алтайск

В заключительный день нашего путешествия, на автомобиле едем до мыса Кырсай — места, где река Чулышман впадает в Телецкое озеро.

Настал момент прощаться с гидом и водителем и пересесть в катер.

Через все Телецкое озеро (77 км) с заездом на водопад Корбу прибываете в с. Артыбаш.

Здесь вас ждет микроавтобус, который доставит обратно в г. Горно-Алтайск.

Проживание

Тур предполагает размещение в кемпингах в домиках из бруса (удобства на территории кемпинга).

Варианты проживания

Турбаза

6 ночей

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в кемпингах
  • Питание (за исключением завтрака в день прилета и ужина в день выезда)
  • Услуги гида-проводника, водителя
  • Автотранпорт Соболь
  • Баня каждый вечер
Что не входит в цену
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно
  • Страховка
Место начала и завершения?
Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Памятка туристу. Мы предоставляем всё необходимое для путешествий снаряжение: палатка, каремат, спальник, кухонные приборы.

Вам нужно взять с собой только личные вещи.

Одежда и обувь:

  • Тёплая куртка (погода в горах непредсказуема, поэтому обязательно возьмите);
  • Пуловер (кофта);
  • Теплые брюки;
  • Спортивный костюм;
  • 3-6 пары носков (по вашим предпочтениям);
  • Обувь для передвижения по суше (сандалии, кеды или кроссовки) и по дому (шлёпанцы);
  • Ботинки для треккинга (можно берцы);
  • Футболки (3-5 шт);
  • Шорты;
  • Головной убор от солнца (бейсболка/панама);
  • Купальный костюм;
  • Прочный дождевик.

А также:

  • Предметы личной гигиены;
  • Фотоаппарат, видеокамера;
  • Фонарик (рекомендуем налобный, он освобождает руки);
  • Карематик (небольшой коврик для сидения);
  • Солнечные очки, солнцезащитный крем;
  • Личная аптечка;
  • По желанию – треккинговые палки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
16 мая 2023
все своевременно рассказали, показали, всегда отвечали на вопросы. Все комфортно
Н
1 авг 2022
Организовано все было очень хорошо
А
13 июля 2022
Поскольку со связью проблемы, надо туристов четко предупреждать об отсутствии или наличии только МТС и тд (наш гид так и делал)
Спасибо, ребята что вы есть, все молодцы!
Только лучшие впечатления об этих ласковых горах и долинах!!!

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

Сплавы и рафтингВодные развлеченияВсе туры7-дневные турыКаменные грибыПопулярные местаАлтайский МарсНа автобусе

Похожие туры из Горно-Алтайска

Майские на Алтае
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Майские на Алтае
село Манжерок
5 мая
от 74 500 за человека
Погружение в Алтай: кони, сплав и треккинг
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Погружение в Алтай: кони, сплав и треккинг
село Манжерок
28 мая
4 июня
11 июня
18 июня
от 63 000 за человека
Джип-тур по Алтаю с треккингом на водопад Учар
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Джип-тур по Алтаю с треккингом на водопад Учар
г. Горно-Алтайск
2 июня
9 июня
16 июня
23 июня
135 100 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Горно-Алтайске
Все туры из Горно-Алтайска
All Airlines
ХорошоТам