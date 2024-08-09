Увидите самые красивые места, совершая остановки по пути Чуйского тракта, насладитесь видом долины Чулышмана
Программа тура по дням
Встреча. Экскурсия по Чуйскому тракту
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска.
Групповой трансфер до экоотеля Таёжник, знакомство с гидом и другими членами группы.
Комплексный завтрак в ресторане экоотеля.
Ознакомление с техникой безопасности.
Выезд на маршрут по Чуйскому тракту – одной из красивейших дорог мира, где пейзаж меняется практически за каждым поворотом.
Первой остановкой будет самый высокий Семинский перевал.
По которому будет проведена небольшая экскурсия.
Далее переезд до кафе, где будет организован обед.
Следующая остановка – вершина серпантинного перевала Чике-Таман.
Где гостям предстоит прогулка до обзорной площадки с видом на старый Чуйский тракт.
После экскурсии – переезд до экокомплекса Кочевник.
Размещение.
Ужин в кафе э/к "Кочевник".
авто 346 км.
Экскурсия на Алтайский Марс, Луну и Гейзерное озеро
Завтрак в кафе Кочевник.
Выезд до села Чаган-Узун, где группа пересаживается на автомобили повышенной проходимости УАЗ и отправляется в путешествие по марсианским просторам.
Доехав на УАЗиках до пешей тропы – дальнейшая экскурсия проводится в пешем формате.
Маршрут по которому будет проходить экскурсия будет отличаться в зависимости от погодных условий и физ. подготовки участников группы.
Обед в марсианском кафе.
Изучив тайны Марса – группа отправляется покорять лунные пейзажи.
Прогулявшись по лунным пейзажам возвращаемся к автобусу и отправляемся к яркому объекту «Гейзерному» озеру – уникальный водный объект дно которого покрыто голубой глиной и из под дна периодически вырывается воздух который поднимает глину со дна, и она принимает причудливые формы на поверхности.
По окончании экскурсии возвращение в Кочевник.
Ужин.
Вечерние посиделки у костра с чаепитием для желающих.
авто 140 км, пешком 5 км.
Экскурсия на перевал Кату-Ярык
Завтрак в кафе Кочевника.
Выезд на автомобиле повышенной проходимости по Улаганскому тракту.
Первой остановкой по маршруту будет узкий проход в скальном массиве – Красные ворота, называемые так, потому что породы скал содержат минералы красного оттенка.
Этот день станет вообще насыщенным.
В программе дня, помимо Красных ворот, озеро Киделю.
В водах которого отражается окружающий мир, Улаганский перевал высотой 2080 метров, Пазырыкские курганы, окутанные древней историей, их возраст более 6 тысячелетий.
И конечно кульминацией дня станет незабываемый вид долины реки Чулышман с вершины перевала Кату-Ярык.
Обед будет организован в виде ланч-боксов, которые можно съесть в беседке с видом на долину реки Чулышман.
После обеда – возвращение в эко-комплекс Кочевник, а по дороге, в селе Улаган, запланировано посещение музея пазырыкской культуры.
Ужин в кафе эко-комплекса Кочевник.
Посиделки у костра для желающих.
авто 280 км.
Тархатинский мегалитический комплекс. Чибитские водопады
Завтрак в кафе Кочевника.
В первой половине дня авто-пешая экскурсия на Чибитские (Уларские) водопады, доехав до мостика через реку Чуя, туристы отправляются на пешую прогулку до первого водопада, в зависимости от погоды и желания группы возможна прогулка до второго водопада (решение принимает гид).
Вернувшись к автобусу туристы отправляются по Чуйскому тракту до села Кош-Агач.
Первой остановкой на пути станет остановка на обед в казахской юрте.
Обед будет проведен в казахском стиле с блюдами казахской кухни.
После обеда экскурсия на Тархатинский мегалитический комплекс – древнее сооружение посреди Чуйской степи, служившее, по мнению ученых, обсерваторией.
Камни комплекса ориентированы по сторонам света, на некоторых из них нанесены петроглифы разных эпох.
После экскурсии по комплексу группа отправляется в с. Жана-Аул в музей казахской культуры, в котором туристам расскажут о быте, истории и культуре казахов, проживающих на территории Кош-Агачского района Республики Алтай.
Возвращение в эко-комплекс Кочевник.
Ужин.
авто 90 км, пешком 8 км.
Петроглифы. Слияние Чуи и Катуни. Отъезд
Завтрак в кафе Кочевника.
Выселение из номеров.
Переезд до ур. Калбак-Таш, где для путешественников будет проведена экскурсия по петроглифическому комплексу.
Следующей остановкой на пути станет место слияния рек Чуя и Катунь-место контраста двух могучих рек Алтая.
Так же сделаем остановку с видом на Катунские террасы, и пройдя через настоящий алтайский кордон отправимся любоваться Ильгуменским порогом на р. Катунь.
Обед в придорожном кафе.
Переезд до эко-отеля «Таежник».
Ужин в ресторане, окончание программы.
Если Вы не выезжаете в города Барнаул или Новосибирск в день окончания тура, подберите себе вариант размещения, и мы Вас туда доставим (база отдыха или гостиница от с. Манжерок до города Горно-Алтайск).
авто 346 км.
Проживание
Тур предусматривает проживание в туркомплексе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|61 500
|74 000
Варианты проживания
Эко-комплекс «Кочевник»
Туристический комплекс Кочевник, расположенный неподалеку от поселка Чибит на берегу Чуи, идеально сочетает два этих качества: удобные комфортные дома и нетронутая природа Мажойского ущелья. В полной мере отвечает заявленному слову «ЭКО» — экологически чистые дома, да и все постройки размещены для минимально нанесения вреда природе.
Размещение: “Стандартный благоустроенный номер в корпусе «Козерог»”.
В номере: две 1,5-спальные кровати (или двуспальная), полный санузел, полотенца, бесплатный Wi-Fi, телевизор.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трехразовое питание в кафе
- Перевозки согласно программы тура в автобусе тур. класса
- Оплата проживания в туркомплексе «Кочевник» (трехместное размещение возможно только для общей заявки)
- Экскурсия на перевал Кату-Ярык, на Марс и Луну на автомобиле повышенной проходимости
- Работа гида
- Оплата сборов за посещение экскурсионных объектов
- Страховка медицинская и от несчастного случая
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Страховка от клеща
- Трансфер до туркомплекса «Таежник» и обратно, за исключением группового трансфера из/в аэропорт Горно-Алтайска
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Люди все отзывчивые и приветливые!! Отдельное спасибо нашим сопровождающим Захару и Жене!! За неделю мы стали одной семьей!! Обязательно приедем ещё!!
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