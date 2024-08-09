2 день

Экскурсия на Алтайский Марс, Луну и Гейзерное озеро

Завтрак в кафе Кочевник.

Выезд до села Чаган-Узун, где группа пересаживается на автомобили повышенной проходимости УАЗ и отправляется в путешествие по марсианским просторам.

Доехав на УАЗиках до пешей тропы – дальнейшая экскурсия проводится в пешем формате.

Маршрут по которому будет проходить экскурсия будет отличаться в зависимости от погодных условий и физ. подготовки участников группы.

Обед в марсианском кафе.

Изучив тайны Марса – группа отправляется покорять лунные пейзажи.

Прогулявшись по лунным пейзажам возвращаемся к автобусу и отправляемся к яркому объекту «Гейзерному» озеру – уникальный водный объект дно которого покрыто голубой глиной и из под дна периодически вырывается воздух который поднимает глину со дна, и она принимает причудливые формы на поверхности.

По окончании экскурсии возвращение в Кочевник.

Ужин.

Вечерние посиделки у костра с чаепитием для желающих.

авто 140 км, пешком 5 км.