Палитры Алтая

Всего за 5 дней Вы посетите интересные локации, расположенные в высокогорных Улаганском и Кош-Агачском районах Республики Алтай.

Увидите самые красивые места, совершая остановки по пути Чуйского тракта, насладитесь видом долины Чулышмана
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с высоты птичьего полета, попадете в край тысячи озер, станете покорителями Марса и пройдете по лунным тропкам.

Также отправитесь в уникальное место – Тархатинский мегалитический комплекс, созданный ещё в древности посреди Чуйской степи и используемый в качестве обсерватории, а потом отведаете блюда казахской национальной кухни.

5
3 отзыва
Палитры Алтая
Палитры Алтая
Палитры Алтая
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Экскурсия по Чуйскому тракту

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска.

Групповой трансфер до экоотеля Таёжник, знакомство с гидом и другими членами группы.

Комплексный завтрак в ресторане экоотеля.

Ознакомление с техникой безопасности.

Выезд на маршрут по Чуйскому тракту – одной из красивейших дорог мира, где пейзаж меняется практически за каждым поворотом.

Первой остановкой будет самый высокий Семинский перевал.

По которому будет проведена небольшая экскурсия.

Далее переезд до кафе, где будет организован обед.

Следующая остановка – вершина серпантинного перевала Чике-Таман.

Где гостям предстоит прогулка до обзорной площадки с видом на старый Чуйский тракт.

После экскурсии – переезд до экокомплекса Кочевник.

Размещение.

Ужин в кафе э/к "Кочевник".

авто 346 км.

Встреча. Экскурсия по Чуйскому трактуВстреча. Экскурсия по Чуйскому трактуВстреча. Экскурсия по Чуйскому трактуВстреча. Экскурсия по Чуйскому тракту
2 день

Экскурсия на Алтайский Марс, Луну и Гейзерное озеро

Завтрак в кафе Кочевник.

Выезд до села Чаган-Узун, где группа пересаживается на автомобили повышенной проходимости УАЗ и отправляется в путешествие по марсианским просторам.

Доехав на УАЗиках до пешей тропы – дальнейшая экскурсия проводится в пешем формате.

Маршрут по которому будет проходить экскурсия будет отличаться в зависимости от погодных условий и физ. подготовки участников группы.

Обед в марсианском кафе.

Изучив тайны Марса – группа отправляется покорять лунные пейзажи.

Прогулявшись по лунным пейзажам возвращаемся к автобусу и отправляемся к яркому объекту «Гейзерному» озеру – уникальный водный объект дно которого покрыто голубой глиной и из под дна периодически вырывается воздух который поднимает глину со дна, и она принимает причудливые формы на поверхности.

По окончании экскурсии возвращение в Кочевник.

Ужин.

Вечерние посиделки у костра с чаепитием для желающих.

авто 140 км, пешком 5 км.

Экскурсия на Алтайский Марс, Луну и Гейзерное озероЭкскурсия на Алтайский Марс, Луну и Гейзерное озероЭкскурсия на Алтайский Марс, Луну и Гейзерное озероЭкскурсия на Алтайский Марс, Луну и Гейзерное озеро
3 день

Экскурсия на перевал Кату-Ярык

Завтрак в кафе Кочевника.

Выезд на автомобиле повышенной проходимости по Улаганскому тракту.

Первой остановкой по маршруту будет узкий проход в скальном массиве – Красные ворота, называемые так, потому что породы скал содержат минералы красного оттенка.

Этот день станет вообще насыщенным.

В программе дня, помимо Красных ворот, озеро Киделю.

В водах которого отражается окружающий мир, Улаганский перевал высотой 2080 метров, Пазырыкские курганы, окутанные древней историей, их возраст более 6 тысячелетий.

И конечно кульминацией дня станет незабываемый вид долины реки Чулышман с вершины перевала Кату-Ярык.

Обед будет организован в виде ланч-боксов, которые можно съесть в беседке с видом на долину реки Чулышман.

После обеда – возвращение в эко-комплекс Кочевник, а по дороге, в селе Улаган, запланировано посещение музея пазырыкской культуры.

Ужин в кафе эко-комплекса Кочевник.

Посиделки у костра для желающих.

авто 280 км.

Экскурсия на перевал Кату-ЯрыкЭкскурсия на перевал Кату-ЯрыкЭкскурсия на перевал Кату-ЯрыкЭкскурсия на перевал Кату-Ярык
4 день

Тархатинский мегалитический комплекс. Чибитские водопады

Завтрак в кафе Кочевника.

В первой половине дня авто-пешая экскурсия на Чибитские (Уларские) водопады, доехав до мостика через реку Чуя, туристы отправляются на пешую прогулку до первого водопада, в зависимости от погоды и желания группы возможна прогулка до второго водопада (решение принимает гид).

Вернувшись к автобусу туристы отправляются по Чуйскому тракту до села Кош-Агач.

Первой остановкой на пути станет остановка на обед в казахской юрте.

Обед будет проведен в казахском стиле с блюдами казахской кухни.

После обеда экскурсия на Тархатинский мегалитический комплекс – древнее сооружение посреди Чуйской степи, служившее, по мнению ученых, обсерваторией.

Камни комплекса ориентированы по сторонам света, на некоторых из них нанесены петроглифы разных эпох.

После экскурсии по комплексу группа отправляется в с. Жана-Аул в музей казахской культуры, в котором туристам расскажут о быте, истории и культуре казахов, проживающих на территории Кош-Агачского района Республики Алтай.

Возвращение в эко-комплекс Кочевник.

Ужин.

авто 90 км, пешком 8 км.

Тархатинский мегалитический комплекс. Чибитские водопадыТархатинский мегалитический комплекс. Чибитские водопадыТархатинский мегалитический комплекс. Чибитские водопадыТархатинский мегалитический комплекс. Чибитские водопады
5 день

Петроглифы. Слияние Чуи и Катуни. Отъезд

Завтрак в кафе Кочевника.

Выселение из номеров.

Переезд до ур. Калбак-Таш, где для путешественников будет проведена экскурсия по петроглифическому комплексу.

Следующей остановкой на пути станет место слияния рек Чуя и Катунь-место контраста двух могучих рек Алтая.

Так же сделаем остановку с видом на Катунские террасы, и пройдя через настоящий алтайский кордон отправимся любоваться Ильгуменским порогом на р. Катунь.

Обед в придорожном кафе.

Переезд до эко-отеля «Таежник».

Ужин в ресторане, окончание программы.

Если Вы не выезжаете в города Барнаул или Новосибирск в день окончания тура, подберите себе вариант размещения, и мы Вас туда доставим (база отдыха или гостиница от с. Манжерок до города Горно-Алтайск).

авто 346 км.

Петроглифы. Слияние Чуи и Катуни. ОтъездПетроглифы. Слияние Чуи и Катуни. ОтъездПетроглифы. Слияние Чуи и Катуни. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в туркомплексе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеОдноместное
61 50074 000

Варианты проживания

Эко-комплекс «Кочевник»

4 ночи

Туристический комплекс Кочевник, расположенный неподалеку от поселка Чибит на берегу Чуи, идеально сочетает два этих качества: удобные комфортные дома и нетронутая природа Мажойского ущелья. В полной мере отвечает заявленному слову «ЭКО» — экологически чистые дома, да и все постройки размещены для минимально нанесения вреда природе.

Размещение: “Стандартный благоустроенный номер в корпусе «Козерог»”.
В номере: две 1,5-спальные кровати (или двуспальная), полный санузел, полотенца, бесплатный Wi-Fi, телевизор.

Эко-комплекс «Кочевник»Эко-комплекс «Кочевник»Эко-комплекс «Кочевник»Эко-комплекс «Кочевник»Эко-комплекс «Кочевник»Эко-комплекс «Кочевник»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трехразовое питание в кафе
  • Перевозки согласно программы тура в автобусе тур. класса
  • Оплата проживания в туркомплексе «Кочевник» (трехместное размещение возможно только для общей заявки)
  • Экскурсия на перевал Кату-Ярык, на Марс и Луну на автомобиле повышенной проходимости
  • Работа гида
  • Оплата сборов за посещение экскурсионных объектов
  • Страховка медицинская и от несчастного случая
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Страховка от клеща
  • Трансфер до туркомплекса «Таежник» и обратно, за исключением группового трансфера из/в аэропорт Горно-Алтайска
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
9 авг 2024
Принимающая сторона!! Спасибо Вам огромное!! Организовано все до мелочей!! Приятно удивлялись каждый день!!
Люди все отзывчивые и приветливые!! Отдельное спасибо нашим сопровождающим Захару и Жене!! За неделю мы стали одной семьей!! Обязательно приедем ещё!!
М
8 авг 2024
Хотим выразить огромную благодарность создателям тура «Радуга Горного Алтая» за хорошую организацию. Побывав на Алтае, мы увидели живописные красоты, которые нельзя описать словами, на это надо просто посмотреть собственными глазами.

Во
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время нашей поездки мы смогли насладиться прекрасными пейзажами, которые окружали нас на каждом шагу. «Алтай — место силы», — говорили нам все, до того как нам удалось там побывать. Честно говоря, мы в это особо не верили, мы думали, что там природа как и везде, но, оказавшись там, мы поняли, что люди говорили нам правду. Чудесная природа и красивейшие виды одновременно заполняли наши сердца теплом и любовью к Алтаю. На экскурсии мы совершили путешествие, посмотрев самые красивые места, которые поселились в наших сердечках. ❤️

Спасибо большое инструктору Жанне и стажёру Анастасии за прекрасно проведённое время, заботу и созданную ими дружелюбную атмосферу в группе.

Отдельное спасибо водителям Семёну и Дмитрию за то, что нас до всех точек довезли в целости и сохранности. И спасибо Чике, которая поднимала всем настроение в автобусе своими выборами, к кому ляжет, чтобы поспать.

Нам всё очень понравилось, большое спасибо за такую прекрасную экскурсию, и помните, счастье не за горами, оно в горах.

Хотим выразить огромную благодарность создателям тура «Радуга Горного Алтая» за хорошую организацию. Побывав на Алтае, мыХотим выразить огромную благодарность создателям тура «Радуга Горного Алтая» за хорошую организацию. Побывав на Алтае, мыХотим выразить огромную благодарность создателям тура «Радуга Горного Алтая» за хорошую организацию. Побывав на Алтае, мыХотим выразить огромную благодарность создателям тура «Радуга Горного Алтая» за хорошую организацию. Побывав на Алтае, мыХотим выразить огромную благодарность создателям тура «Радуга Горного Алтая» за хорошую организацию. Побывав на Алтае, мыХотим выразить огромную благодарность создателям тура «Радуга Горного Алтая» за хорошую организацию. Побывав на Алтае, мыХотим выразить огромную благодарность создателям тура «Радуга Горного Алтая» за хорошую организацию. Побывав на Алтае, мыХотим выразить огромную благодарность создателям тура «Радуга Горного Алтая» за хорошую организацию. Побывав на Алтае, мы
М
7 авг 2024
Логистика и перемещение очень удобно сделаны.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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