3 день

Встреча с травником и музей самоцветов

Встреча с травником, увлекательный рассказ о целебных свойствах трав Горного Алтая и в завершении чайная церемония с дегустацией ароматнейших травяных чаев с высокогорным мёдом.

После экскурсии посещение музея самоцветов в с. Верхний Уймон.

Протяженность: авто – 16 км, пешком – 2 км.

Питание включено: завтрак и ужин в кафе, обед – пикник.