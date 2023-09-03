Особенностью программы являются ежедневные пешие походы, разные по уровню сложности и продолжительности, но все они выполняются налегке – без рюкзаков!
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Программа тура по дням
Прибытие в село Усть-Кокса
Выезд в село Усть-Кокса.
Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) в 11:00 (трансфер оплачивается отдельно).
Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Горно-Алтайска в 17:00.
Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, далее по Канской степи в Уймонскую долину.
Сбор группы в с. Усть-Кокса.
Размещение.
Инструктаж.
Прогулка к месту слияния Коксы и Катуни.
Ужин.
Протяженность: 375 км от Горно-Алтайска; пешком – 3 км
Питание включено: ужин в кафе. Питание в дороге – за свой счет.
Пешеходная прогулка на Башталинское озеро
Переезд на УАЗ до с. Баштала, до Башталинского плато.
По дороге остановка на Кедровой поляне, откуда открывается потрясающий вид на красавицу Белуху.
Белуха – это самая высокая вершина Сибири, состоящая из разделенных седловиной Западной (4440м) и Восточной Белухи (4506м).
Ледники на ее склонах, общей площадью 70 кв. км, дают начало истокам удивительно красивой и самой крупной на Горном Алтае реки – Катунь.
В 1995 г. по решению правительства Республики Алтай был создан природный парк “Белуха”, который является объектом Всемирного наследия Юнеско.
По одному из бытующих в Азии преданий, гора Белуха – это будущая Северная Шамбала.
Это место связано с именем Н. К. Рериха и ежегодно привлекает сюда сотни почитателей учений великого художника, философа и ученого.
Далее подъем до высокогорного плато (2400 м), откуда открывается изумительный вид на озеро, уютно разместившееся в горной котловине, чем-то напоминающей кратер древнего вулкана.
Протяженность: на авто – 16 км, пешком – 12 км.
Питание включено: завтрак и ужин в кафе, обед – пикник.
Встреча с травником и музей самоцветов
Встреча с травником, увлекательный рассказ о целебных свойствах трав Горного Алтая и в завершении чайная церемония с дегустацией ароматнейших травяных чаев с высокогорным мёдом.
После экскурсии посещение музея самоцветов в с. Верхний Уймон.
Протяженность: авто – 16 км, пешком – 2 км.
Питание включено: завтрак и ужин в кафе, обед – пикник.
Экскурсия на гору Красная
Экскурсия на гору Красная (на УАЗе или на ГАЗ-66).
Захватывающие виды гор, альпийские луга, 3 горных озера – нижнее, среднее и верхнее.
Нижнее и среднее озеро соединены красивым водопадом.
Пикник на нижнем озере.
Протяженность: пешком – 7 км, авто – 100 км.
Питание: завтрак и ужин в кафе, обед – пикник.
Подъем вдоль р. Мульта к горным озерам
Переезд до Нижнего Мультинского озера на автомобиле высокой проходимости.
Выход к озеру, расположенному на высоте 1710 метров.
Зеркальная гладь озера, длиной 2370 метров и шириной до 900 метров, в тихую погоду отражает плывущие в синем небе облака и вершины ближайших гор.
В озере водится хариус.
После обеда экскурсия к Среднему Мультинскому озеру.
Протяженность: авто – 44 км,13 км по бездорожью, пешком – 3 км.
Питание: завтрак в кафе, обед и ужин – походная кухня.
Радиальный выход к высокогорному озеру Куйгук
Рядом с озером находится одноименный водопад (высота падения 25 м).
Здесь группа может разделиться.
Желающие могут отдохнуть и пообщаться с природой на берегу озера, те же, кто хочет ярких впечатлений, совершат радиальный выход на ледник Куйкук (2500 м).
Протяженность: пешком – 20 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Спуск с Мультинских озер
Спуск с Мультинских озер пешком до с. Мульта-Маральник (13 км).
Переезд на базу в с. Усть-Кокса.
Ужин.
Отдых.
Протяженность: пешком – 13 км, авто – 44 км.
Питание: завтрак – походная кухня, обед – перекус, ужин в кафе.
С. Верхний Уймон
Завтрак.
Утром сдача снаряжения.
Экскурсия в село Верхний Уймон - одно из старейших сел Усть-Коксинского района.
Село было основано староверами около 300 лет назад.
В селе находятся два музея: Краеведческий им. Н. К. Рериха и Музей старообрядчества.
Обед.
Отправление в Горно-Алтайск в 15:00 (трансфер оплачивается отдельно)
Приезд в Горно-Алтайск в 21:00.
Размещение в гостинице (самостоятельно, не входит в стоимость)
Рекомендованные отели: «Любимый» (с. Майма), «Игман» (Горно-Алтайск). Трансфер в аэропорт самостоятельно.
Такси Максим +7 (38822) 2-44-44 (Ориентировочная стоимость 200 р.)
Протяженность: авто – 24 км + 375 км.
Питание: завтрак – завтрак, обед в кафе. Ужин в пути за свой счёт.
Проживание
Тур предусматривает размещение в с. Усть-Кокса на Эко-Туркомплексе «Альтаир» (5 ночей) в палаточном городке, а также ночевки в туристических палатках на Мультинских озерах (2 ночи).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от типа размещения, руб. /чел:
|Тип размещения
|Стоимость
|Стоимость по акции РБ при оплате до 31.03.24
|2-х,3-хместные палатки
|46 200
|41 580
По запросу возможно размещение в гостиницах в с. Усть-Кокса за дополнительную плату. Уточняйте наличие мест у менеджера.
Варианты проживания
Эко-Туркомплекс «Альтаир»
Расположен в одном из красивейших мест Алтая, селе Усть-Кокса, на поляне между двумя горными хребтами. Это зелёная территория, окруженная берёзовым лесом. Буквально в 100 м протекает красивейшая река Алтая – Катунь. В центре cела имеются кафе, магазины, почта, телеграф, междугородний телефон, кассы приема платежей за мобильную связь.
На территории лагеря созданы максимально комфортные условия: летнее кафе с настоящей русской печью, благоустроенные туалеты и умывальники, душевые кабины, костровое место для вечерних посиделок, баня на 10-12 человек, беседка, бесплатный Wi-Fi.
2-х,3-хместные палатки – 2-хместные палатки, туристические коврики, спальники, вкладыши в спальники.
Палаточный лагерь на маршруте
2-х,3-хместные палатки на Мультинских озерах.
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Ответы на вопросы
Что включено
- 3-х разовое питание (кроме питания в дороге)
- Обслуживание по программе
- Услуги гидов-проводников
- Групповое и индивидуальное туристское снаряжение: палатки, спальники, коврики, рюкзаки, костровое оборудование + тент, аптечка
- Размещение на территории палаточного лагеря
- Душ на территории т/к
- Экскурсия в село Верхний Уймон (8-й день)
- Входные билеты в музей старообрядчества и музей семьи Рерихов
- Все трансферы согласно программе
- Заброска и спуск на Нижнее Мультинское озера на ГАЗ-66
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Горно-Алтайск и обратно
- Питание в дороге до Усть-Коксы
- Медицинская страховка
- Баня
- Стирка (1 закладка - 400 руб.)
- Транспортная доставка до Усть-Коксы: Горно-Алтайск - Усть-Кокса - Горно-Алтайск - 6 000 руб. /чел
- Горно-Алтайск - Усть-Кокса - Горно-Алтайск - 6 000 руб. /чел
- Дополнительные активности и развлечения: конно-верховые прогулки от 1500 руб. /чассплав по Катуни или Коксе от 2000 руб. /чел., в зависимости от продолжительности сплаваАпидомик (уникальная оздоровительная процедура - сон на пчелах) 1000 руб. /за сеансмассаж от 1500 до 2000 руб., в зависимости от зонбаня 1500 руб. /час (вместимость 5 чел), простыни на 5 чел включены. (веники, услуги парильщика за доп. плату)
- Конно-верховые прогулки от 1500 руб. /час
- Сплав по Катуни или Коксе от 2000 руб. /чел., в зависимости от продолжительности сплава
- Апидомик (уникальная оздоровительная процедура - сон на пчелах) 1000 руб. /за сеанс
- Массаж от 1500 до 2000 руб., в зависимости от зон
- Баня 1500 руб. /час (вместимость 5 чел), простыни на 5 чел включены. (веники, услуги парильщика за доп. плату)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Обувь треккинговая для движения – 1 пара (разношенные легкие или средние трекинговые ботинки или кроссовки);
- Сменная лёгкая обувь для лагеря и перехода рек в брод – 1 пара ("кроксы" или легкие сандалии; НЕ рекомендуются шлепки "вьетнамки" без крепления в области пятки);
- Штаны треккинговые легкие, из синтетики – 1 пара;
- Футболка для движения, ходовая – 2 штуки (минимум 1 с длинным и 1 с коротким рукавом, из влагоотводящей, быстросохнущей синтетики; НЕ рекомендуются рубашки, футболки из хлопка);
- Флисовая кофта для движения – 1 штука (вес флиса от легкого до среднего)
- Теплый свитер для лагеря или длительных привалов – 1 штука (либо пуховка с натуральным или синтетическим утеплителем; как вариант – вторая толстая флиска; НЕ рекомендуются вязаные шерстяные и меховые вещи);
- куртка (ветровка, мембрана от дождя) в июне, конце августа пуховик;
- Дождевик (если есть водонепроницаемая куртка, то не нужен; НЕ рекомендуется одноразовый пластиковый);
- Теплая шапочка из синтетики – 1 штука;
- Перчатки из синтетики, ходовые – 1 пара;
- Треккинговые носки для движения – 2-3 пары;
- Теплые носки для сна – 1 пара;
- Нижнее белье спортивное для движения – 2 комплекта;
- Комплект белья для сна (термобелье, или обычная футболка и кальсоны);
- Солнечные очки с фактором защиты от УФ лучей UV400;
- Солнцезащитный крем для лица и рук с фактором защиты SPF 50;
- Головной убор для движения – (шляпа, кепка; как вариант – бандана) 1 шт;
- КЛМН – кружка, ложка, миска, нож – (пластик, алюминий, нержавейка или титан; НЕ рекомендуется фарфор, стекло);
- Емкость для воды (фляга/бутылка пластиковая или металлическая, 0.5-0.7л; НЕ рекомендуется гидратор) – 2 бутылки;
- Сидушка (подпопник);
- Средства личной гигиены (зубная щётка и паста, туалетная бумага, небольшой флакон шампуня или жидкого мыла на 1-2 применения, маленькое полотенце; НЕ рекомендуются дезодоранты, духи, косметика и избыточное количество средств для мытья и ухода за кожей);
- Пластырь рулонный (заклеивать свои мозоли);
- Индивидуальные лекарства (в небольшом количестве);
- Фонарик налобный лёгкий;
- Рюкзак лёгкий на 20-30 литров для радиальных выходов;
- Сапоги из материала Evo (для лагеря/мокрой погоды).
Какие скидки есть в туре?
Детям до 14 лет предоставляется скидка 10%.
Нужно ли оформлять специальный пропуск для иностранных граждан?
Иностранным гражданам необходимо оформлять пропуск в Усть-Коксинский район. Оформляется бесплатно, нужен скан паспорта (страница с фото), а также адрес и телефон. Подать документы на пропуск необходимо не позднее, чем за 30 дней до даты въезда туриста.
Каков распорядок дня в городке?
8:00 – 8:45 – зарядка (для желающих – ежедневная утренняя йога с 7.15 до 9.00) или занятия цигун на берегу Катуни.
9:00 – завтрак.
10:00 – Выход на маршрут (обед-пикник на маршруте).
17:00 – 19:00 – возвращение с треккинга, время для отдыха.
19:00 – ужин.
20:00 – вечерний костер, песни под гитару.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организовано питание на маршруте?
В пути от Горно-алтайска до начала активной части маршрута и обратно питание самостоятельно в дорожных пунктах питания.
Питание – завтраки, обеды и ужины – согласно программе: на туркомплексе – в летнем кафе, во время походов – пикники.
Во время походов есть возможность рыбачить (рыболовное снаряжение нужно иметь с собой), собирать грибы, ягоды.
Как организована безопасность на маршруте?
Инструктаж по технике безопасности проводит гид-проводник. На маршруте туристов сопровождает 1-2 гида-проводника.
Каждому туристу рекомендуется иметь необходимые в походных условиях лекарства, в личной аптечке должны быть:
- эластичный бинт,
- мозольные пластыри,
- бинт,
- йод,
- бальзам Спасатель,
- противопростудные средства,
- обезболивающие средства,
- сердечные и желудочные препараты.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Туристам, отправляющимся на маршрут, желательно иметь прививку от клещевого энцефалита.
Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:
- Собираясь на прогулку в лес или на экскурсию необходимо одеться таким образом, чтобы уменьшить возможность проникновения клещей под одежду. Одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще.
- Помните, что больше всего клещей в траве, поэтому для отдыха лучше выбирать сухие открытые места с песчаной почвой. Не рекомендуется приносить из леса свежесорванные цветы, ветки.
- Каждые 15 минут нужно делать поверхностный осмотр одежды, а каждые 2 часа – полный осмотр тела.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг. Конную прогулку в данном туре можно заказать дополнительно, в программу не входит.
Можно ли в тур с собакой?
Самое главное, чтобы собака не доставляла дискомфорт другим участникам. Питанием обеспечивает хозяин. Также следит за тем, чтобы питомец не испортил снаряжение.
По ночам в горах возле палаток могут бегать мелкие зверьки, хозяин должен следить за реакцией животного.
Также на маршрутах, где есть вьючные лошади необходимо, чтобы собака не лаяла и не пугала лошадей. За воспитание собаки ответственность на хозяине.
Можно ли будет зарядить гаджеты во время тура?
На базе Альтаир в Усть-Коксе, в летнем кафе множество розеток.
Когда группа уходит на Мультинские озера на 2 дня, там нет связи. Обычно все переводят телефоны в авиарежим, чтобы не тратить заряд на поиск сети.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Хорошо что,Вы нам посоветовали спортивно оздоровительный лагерь,Шавлинские озера было бы тяжеловато. Благодарю!
программой, организацией, блюдами, отношением персонала и обстановкой в лагере. Так получилось, что желающих на этот тур были только мы с мужем, зато все внимание наш гид-проводник Владимир Коротаев уделял только нам!
Замечательный творческий, деятельный предприимчивый, доброжелательный человек! Умеет все! Не только водил по тропам,но и рассказывал уйму интересных былей, легенд, сказов о б Алтае. В туре познакомились не только с местностью и ландшафтом, но и с интересными жителями, которые любят свой край, гордятся и ценят его за традиции! Ценность семьи, уважение к людям труда, лес для них -это дом, его нужно беречь!
Если не боитесь спать в палатке и много двигаться-этот тур для вас!
Удивительной красоты места. Организовано все очень хорошо. Впечатления немного портят дороги. Мое мнение - где не далеко лучше пройти пешком. Но это мелочи жизни. В остальном все превосходно.