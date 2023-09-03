Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь

Групповой тур в Горно-Алтайске
4.7
3 отзыва
Мы приглашаем Вас провести чудесные каникулы на Горном Алтае в палаточном лагере в Уймонской долине.

Особенностью программы являются ежедневные пешие походы, разные по уровню сложности и продолжительности, но все они выполняются налегке – без рюкзаков!
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Ближайшие даты:
9
июн
16
июн
23
июн
30
июн
7
июл
14
июл
21
июл
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даты

Что вас ожидает:

Целебные свойства трав Горного Алтая
Целебные свойства трав Горного Алтая
Встретимся с травником за чайной церемонией, продегустируем ароматнейшие травяные чаи с высокогорным мёдом
Культура старообдрядцев
Культура старообдрядцев
Прикоснемся к культуре старообрядцев и ознакомимся с наследием семьи Рерихов в Верхнем Уймоне
Высокогорное озеро Куйгук
Высокогорное озеро Куйгук
Отдохнем и пообщаемся с природой на берегу прекрасного озера, полюбуемся одноименным водопадом
Мультинские озера
Мультинские озера
Поднимемся до Мультинских озер, полюбуемся зеркальной гладью, отражающей плывущие в синем небе облака и вершины ближайших гор

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в село Усть-Кокса

Выезд в село Усть-Кокса.

Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) в 11:00 (трансфер оплачивается отдельно).

Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Горно-Алтайска в 17:00.

Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, далее по Канской степи в Уймонскую долину.

Сбор группы в с. Усть-Кокса.

Размещение.

Инструктаж.

Прогулка к месту слияния Коксы и Катуни.

Ужин.

Протяженность: 375 км от Горно-Алтайска; пешком – 3 км
Питание включено: ужин в кафе. Питание в дороге – за свой счет.

Прибытие в село Усть-КоксаПрибытие в село Усть-КоксаПрибытие в село Усть-КоксаПрибытие в село Усть-Кокса
2 день

Пешеходная прогулка на Башталинское озеро

Переезд на УАЗ до с. Баштала, до Башталинского плато.

По дороге остановка на Кедровой поляне, откуда открывается потрясающий вид на красавицу Белуху.

Белуха – это самая высокая вершина Сибири, состоящая из разделенных седловиной Западной (4440м) и Восточной Белухи (4506м).

Ледники на ее склонах, общей площадью 70 кв. км, дают начало истокам удивительно красивой и самой крупной на Горном Алтае реки – Катунь.

В 1995 г. по решению правительства Республики Алтай был создан природный парк “Белуха”, который является объектом Всемирного наследия Юнеско.

По одному из бытующих в Азии преданий, гора Белуха – это будущая Северная Шамбала.

Это место связано с именем Н. К. Рериха и ежегодно привлекает сюда сотни почитателей учений великого художника, философа и ученого.

Далее подъем до высокогорного плато (2400 м), откуда открывается изумительный вид на озеро, уютно разместившееся в горной котловине, чем-то напоминающей кратер древнего вулкана.

Протяженность: на авто – 16 км, пешком – 12 км.
Питание включено: завтрак и ужин в кафе, обед – пикник.

Пешеходная прогулка на Башталинское озероПешеходная прогулка на Башталинское озероПешеходная прогулка на Башталинское озеро
3 день

Встреча с травником и музей самоцветов

Встреча с травником, увлекательный рассказ о целебных свойствах трав Горного Алтая и в завершении чайная церемония с дегустацией ароматнейших травяных чаев с высокогорным мёдом.

После экскурсии посещение музея самоцветов в с. Верхний Уймон.

Протяженность: авто – 16 км, пешком – 2 км.
Питание включено: завтрак и ужин в кафе, обед – пикник.

Встреча с травником и музей самоцветовВстреча с травником и музей самоцветовВстреча с травником и музей самоцветовВстреча с травником и музей самоцветовВстреча с травником и музей самоцветов
4 день

Экскурсия на гору Красная

Экскурсия на гору Красная (на УАЗе или на ГАЗ-66).

Захватывающие виды гор, альпийские луга, 3 горных озера – нижнее, среднее и верхнее.

Нижнее и среднее озеро соединены красивым водопадом.

Пикник на нижнем озере.

Протяженность: пешком – 7 км, авто – 100 км.
Питание: завтрак и ужин в кафе, обед – пикник.

Экскурсия на гору КраснаяЭкскурсия на гору Красная
5 день

Подъем вдоль р. Мульта к горным озерам

Переезд до Нижнего Мультинского озера на автомобиле высокой проходимости.

Выход к озеру, расположенному на высоте 1710 метров.

Зеркальная гладь озера, длиной 2370 метров и шириной до 900 метров, в тихую погоду отражает плывущие в синем небе облака и вершины ближайших гор.

В озере водится хариус.

После обеда экскурсия к Среднему Мультинскому озеру.

Протяженность: авто – 44 км,13 км по бездорожью, пешком – 3 км.
Питание: завтрак в кафе, обед и ужин – походная кухня.

Подъем вдоль р. Мульта к горным озерамПодъем вдоль р. Мульта к горным озерамПодъем вдоль р. Мульта к горным озерамПодъем вдоль р. Мульта к горным озерам
6 день

Радиальный выход к высокогорному озеру Куйгук

Рядом с озером находится одноименный водопад (высота падения 25 м).

Здесь группа может разделиться.

Желающие могут отдохнуть и пообщаться с природой на берегу озера, те же, кто хочет ярких впечатлений, совершат радиальный выход на ледник Куйкук (2500 м).

Протяженность: пешком – 20 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Радиальный выход к высокогорному озеру КуйгукРадиальный выход к высокогорному озеру КуйгукРадиальный выход к высокогорному озеру КуйгукРадиальный выход к высокогорному озеру Куйгук
7 день

Спуск с Мультинских озер

Спуск с Мультинских озер пешком до с. Мульта-Маральник (13 км).

Переезд на базу в с. Усть-Кокса.

Ужин.

Отдых.

Протяженность: пешком – 13 км, авто – 44 км.

Питание: завтрак – походная кухня, обед – перекус, ужин в кафе.

Спуск с Мультинских озерСпуск с Мультинских озерСпуск с Мультинских озер
8 день

С. Верхний Уймон

Завтрак.

Утром сдача снаряжения.

Экскурсия в село Верхний Уймон - одно из старейших сел Усть-Коксинского района.

Село было основано староверами около 300 лет назад.

В селе находятся два музея: Краеведческий им. Н. К. Рериха и Музей старообрядчества.

Обед.

Отправление в Горно-Алтайск в 15:00 (трансфер оплачивается отдельно)

Приезд в Горно-Алтайск в 21:00.

Размещение в гостинице (самостоятельно, не входит в стоимость)

Рекомендованные отели: «Любимый» (с. Майма), «Игман» (Горно-Алтайск). Трансфер в аэропорт самостоятельно.

Такси Максим +7 (38822) 2-44-44 (Ориентировочная стоимость 200 р.)

Протяженность: авто – 24 км + 375 км.

Питание: завтрак – завтрак, обед в кафе. Ужин в пути за свой счёт.

Проживание

Тур предусматривает размещение в с. Усть-Кокса на Эко-Туркомплексе «Альтаир» (5 ночей) в палаточном городке, а также ночевки в туристических палатках на Мультинских озерах (2 ночи).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от типа размещения, руб. /чел:

Тип размещенияСтоимостьСтоимость по акции РБ при оплате до 31.03.24
2-х,3-хместные палатки 46 20041 580

По запросу возможно размещение в гостиницах в с. Усть-Кокса за дополнительную плату. Уточняйте наличие мест у менеджера.

Варианты проживания

Эко-Туркомплекс «Альтаир»

5 ночей

Расположен в одном из красивейших мест Алтая, селе Усть-Кокса, на поляне между двумя горными хребтами. Это зелёная территория, окруженная берёзовым лесом. Буквально в 100 м протекает красивейшая река Алтая – Катунь. В центре cела имеются кафе, магазины, почта, телеграф, междугородний телефон, кассы приема платежей за мобильную связь.

На территории лагеря созданы максимально комфортные условия: летнее кафе с настоящей русской печью, благоустроенные туалеты и умывальники, душевые кабины, костровое место для вечерних посиделок, баня на 10-12 человек, беседка, бесплатный Wi-Fi.

2-х,3-хместные палатки – 2-хместные палатки, туристические коврики, спальники, вкладыши в спальники.

Эко-Туркомплекс «Альтаир»Эко-Туркомплекс «Альтаир»Эко-Туркомплекс «Альтаир»Эко-Туркомплекс «Альтаир»Эко-Туркомплекс «Альтаир»

Палаточный лагерь на маршруте

2 ночи

2-х,3-хместные палатки на Мультинских озерах.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • 3-х разовое питание (кроме питания в дороге)
  • Обслуживание по программе
  • Услуги гидов-проводников
  • Групповое и индивидуальное туристское снаряжение: палатки, спальники, коврики, рюкзаки, костровое оборудование + тент, аптечка
  • Размещение на территории палаточного лагеря
  • Душ на территории т/к
  • Экскурсия в село Верхний Уймон (8-й день)
  • Входные билеты в музей старообрядчества и музей семьи Рерихов
  • Все трансферы согласно программе
  • Заброска и спуск на Нижнее Мультинское озера на ГАЗ-66
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Горно-Алтайск и обратно
  • Питание в дороге до Усть-Коксы
  • Медицинская страховка
  • Баня
  • Стирка (1 закладка - 400 руб.)
  • Транспортная доставка до Усть-Коксы: Горно-Алтайск - Усть-Кокса - Горно-Алтайск - 6 000 руб. /чел
  • Горно-Алтайск - Усть-Кокса - Горно-Алтайск - 6 000 руб. /чел
  • Дополнительные активности и развлечения: конно-верховые прогулки от 1500 руб. /чассплав по Катуни или Коксе от 2000 руб. /чел., в зависимости от продолжительности сплаваАпидомик (уникальная оздоровительная процедура - сон на пчелах) 1000 руб. /за сеансмассаж от 1500 до 2000 руб., в зависимости от зонбаня 1500 руб. /час (вместимость 5 чел), простыни на 5 чел включены. (веники, услуги парильщика за доп. плату)
  • Конно-верховые прогулки от 1500 руб. /час
  • Сплав по Катуни или Коксе от 2000 руб. /чел., в зависимости от продолжительности сплава
  • Апидомик (уникальная оздоровительная процедура - сон на пчелах) 1000 руб. /за сеанс
  • Массаж от 1500 до 2000 руб., в зависимости от зон
  • Баня 1500 руб. /час (вместимость 5 чел), простыни на 5 чел включены. (веники, услуги парильщика за доп. плату)
Место начала и завершения?
г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Обувь треккинговая для движения – 1 пара (разношенные легкие или средние трекинговые ботинки или кроссовки);
  • Сменная лёгкая обувь для лагеря и перехода рек в брод – 1 пара ("кроксы" или легкие сандалии; НЕ рекомендуются шлепки "вьетнамки" без крепления в области пятки);
  • Штаны треккинговые легкие, из синтетики – 1 пара;
  • Футболка для движения, ходовая – 2 штуки (минимум 1 с длинным и 1 с коротким рукавом, из влагоотводящей, быстросохнущей синтетики; НЕ рекомендуются рубашки, футболки из хлопка);
  • Флисовая кофта для движения – 1 штука (вес флиса от легкого до среднего)
  • Теплый свитер для лагеря или длительных привалов – 1 штука (либо пуховка с натуральным или синтетическим утеплителем; как вариант – вторая толстая флиска; НЕ рекомендуются вязаные шерстяные и меховые вещи);
  • куртка (ветровка, мембрана от дождя) в июне, конце августа пуховик;
  • Дождевик (если есть водонепроницаемая куртка, то не нужен; НЕ рекомендуется одноразовый пластиковый);
  • Теплая шапочка из синтетики – 1 штука;
  • Перчатки из синтетики, ходовые – 1 пара;
  • Треккинговые носки для движения – 2-3 пары;
  • Теплые носки для сна – 1 пара;
  • Нижнее белье спортивное для движения – 2 комплекта;
  • Комплект белья для сна (термобелье, или обычная футболка и кальсоны);
  • Солнечные очки с фактором защиты от УФ лучей UV400;
  • Солнцезащитный крем для лица и рук с фактором защиты SPF 50;
  • Головной убор для движения – (шляпа, кепка; как вариант – бандана) 1 шт;
  • КЛМН – кружка, ложка, миска, нож – (пластик, алюминий, нержавейка или титан; НЕ рекомендуется фарфор, стекло);
  • Емкость для воды (фляга/бутылка пластиковая или металлическая, 0.5-0.7л; НЕ рекомендуется гидратор) – 2 бутылки;
  • Сидушка (подпопник);
  • Средства личной гигиены (зубная щётка и паста, туалетная бумага, небольшой флакон шампуня или жидкого мыла на 1-2 применения, маленькое полотенце; НЕ рекомендуются дезодоранты, духи, косметика и избыточное количество средств для мытья и ухода за кожей);
  • Пластырь рулонный (заклеивать свои мозоли);
  • Индивидуальные лекарства (в небольшом количестве);
  • Фонарик налобный лёгкий;
  • Рюкзак лёгкий на 20-30 литров для радиальных выходов;
  • Сапоги из материала Evo (для лагеря/мокрой погоды).
Какие скидки есть в туре?

Детям до 14 лет предоставляется скидка 10%.

Акция Семейный отдых.
При оформлении 2-х взрослых мест ребенку до 12 лет скидка 50% на тур.
Нужно ли оформлять специальный пропуск для иностранных граждан?

Иностранным гражданам необходимо оформлять пропуск в Усть-Коксинский район. Оформляется бесплатно, нужен скан паспорта (страница с фото), а также адрес и телефон. Подать документы на пропуск необходимо не позднее, чем за 30 дней до даты въезда туриста.

Каков распорядок дня в городке?

8:00 – 8:45 – зарядка (для желающих – ежедневная утренняя йога с 7.15 до 9.00) или занятия цигун на берегу Катуни.

9:00 – завтрак.

10:00 – Выход на маршрут (обед-пикник на маршруте).

17:00 – 19:00 – возвращение с треккинга, время для отдыха.

19:00 – ужин.

20:00 – вечерний костер, песни под гитару.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организовано питание на маршруте?

В пути от Горно-алтайска до начала активной части маршрута и обратно питание самостоятельно в дорожных пунктах питания.

Питание – завтраки, обеды и ужины – согласно программе: на туркомплексе – в летнем кафе, во время походов – пикники.

Во время походов есть возможность рыбачить (рыболовное снаряжение нужно иметь с собой), собирать грибы, ягоды.

Как организована безопасность на маршруте?

Инструктаж по технике безопасности проводит гид-проводник. На маршруте туристов сопровождает 1-2 гида-проводника.

Каждому туристу рекомендуется иметь необходимые в походных условиях лекарства, в личной аптечке должны быть:

  • эластичный бинт,
  • мозольные пластыри,
  • бинт,
  • йод,
  • бальзам Спасатель,
  • противопростудные средства,
  • обезболивающие средства,
  • сердечные и желудочные препараты.
Как обезопасить себя от укуса клеща?

Туристам, отправляющимся на маршрут, желательно иметь прививку от клещевого энцефалита.

Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:

  1. Собираясь на прогулку в лес или на экскурсию необходимо одеться таким образом, чтобы уменьшить возможность проникновения клещей под одежду. Одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще.
  2. Помните, что больше всего клещей в траве, поэтому для отдыха лучше выбирать сухие открытые места с песчаной почвой. Не рекомендуется приносить из леса свежесорванные цветы, ветки.
  3. Каждые 15 минут нужно делать поверхностный осмотр одежды, а каждые 2 часа – полный осмотр тела.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг. Конную прогулку в данном туре можно заказать дополнительно, в программу не входит.

Можно ли в тур с собакой?

Самое главное, чтобы собака не доставляла дискомфорт другим участникам. Питанием обеспечивает хозяин. Также следит за тем, чтобы питомец не испортил снаряжение.

По ночам в горах возле палаток могут бегать мелкие зверьки, хозяин должен следить за реакцией животного.

Также на маршрутах, где есть вьючные лошади необходимо, чтобы собака не лаяла и не пугала лошадей. За воспитание собаки ответственность на хозяине.

Можно ли будет зарядить гаджеты во время тура?

На базе Альтаир в Усть-Коксе, в летнем кафе множество розеток.

Когда группа уходит на Мультинские озера на 2 дня, там нет связи. Обычно все переводят телефоны в авиарежим, чтобы не тратить заряд на поиск сети.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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3
2
1
З
3 сен 2023
Все прошло отлично, нам понравилось!
Хорошо что,Вы нам посоветовали спортивно оздоровительный лагерь,Шавлинские озера было бы тяжеловато. Благодарю!
Г
16 авг 2023
Побывали в туре "Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь" 06-13.08. Остались очень довольны
программой, организацией, блюдами, отношением персонала и обстановкой в лагере. Так получилось, что желающих на этот тур были только мы с мужем, зато все внимание наш гид-проводник Владимир Коротаев уделял только нам!
Замечательный творческий, деятельный предприимчивый, доброжелательный человек! Умеет все! Не только водил по тропам,но и рассказывал уйму интересных былей, легенд, сказов о б Алтае. В туре познакомились не только с местностью и ландшафтом, но и с интересными жителями, которые любят свой край, гордятся и ценят его за традиции! Ценность семьи, уважение к людям труда, лес для них -это дом, его нужно беречь!
Если не боитесь спать в палатке и много двигаться-этот тур для вас!
Е
13 авг 2023
Был впервые в походе и на Алтае. Для старта очень хороший тур.
Удивительной красоты места. Организовано все очень хорошо. Впечатления немного портят дороги. Мое мнение - где не далеко лучше пройти пешком. Но это мелочи жизни. В остальном все превосходно.
Был впервые в походе и на Алтае. Для старта очень хороший тур.Был впервые в походе и на Алтае. Для старта очень хороший тур.Был впервые в походе и на Алтае. Для старта очень хороший тур.Был впервые в походе и на Алтае. Для старта очень хороший тур.Был впервые в походе и на Алтае. Для старта очень хороший тур.Был впервые в походе и на Алтае. Для старта очень хороший тур.Был впервые в походе и на Алтае. Для старта очень хороший тур.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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