См. календарь

Исследуйте самое загадочное место Байкала - остров Ольхон, посмотрите на байкальский лёд во всех его...

Исследуйте самое загадочное место Байкала — остров Ольхон, посмотрите на байкальский лёд во всех его формах: замерзшие мысы и скалы, прозрачные участки льда, гигантские ледяные осколки, бесконечные ледяные просторы, продуваемые ветром, и заснеженные поля!
Байкальский лёд
Байкальский лёд
Байкальский лёд
Байкальский лёд
Байкальский лёд
Байкальский лёд

ДЕНЬ 1: Иркутск — остров Ольхон

  • Уважаемые путешественники! Наша экскурсия начинается в 10:00 — мы выезжаем из аэропорта г. Иркутска на остров Ольхон; Если Вы приезжаете ранее даты начала тура, пожалуйста, сообщите нам адрес Вашей гостиницы и наш водитель заберет Вас с 09:00-09:40 утра.
  • 10:00 — встреча с гидом и водителем, выезд на остров Ольхон. Время в пути — примерно 6 часов
  • 11:00 — остановка в поселке Усть-Ордынский
Буряты — одна из крупнейших национальностей, населяющих Сибирь, а п. Усть-Ордынский славится традиционной бурятской культурой, которая передается из поколения в поколение. Экскурсия даст Вам возможность познакомиться с бурятским фольклором: мы посетим местный Дацан и памятник бурятскому Воину
  • 13:30 — Обед в кафе бурятской кухни
  • 15:00 — Прибытие в п. Хужир (остров Ольхон), размещение в гостинице.
  • Ольхон — исторический и сакральный центр Байкала. Здесь множество святых мест, которые притягивают паломников со всего света. Самый крупный населенный пункт, а заодно и центр туристической жизни — поселок Хужир, где проживает 80% всех жителей острова (примерно 1500 человек). На окраине Хужира находится самое известное место на Байкале — мыс Бурхан.
  • 16:00-17:30 — Экскурсия в одно из самых загадочных и популярных мест на Байкале — скалу Шаманка (также известную как мыс Бурхан).
  • Мыс Бурхан находится в средней части западного побережья острова Ольхон. Оканчивается мыс двухвершинной скалой, называемой «Шаман-скала». Эта одна из девяти святынь Азии стала одним из самых знаменитых образов Байкала: без ее изображения не обходится ни один фильм или фотоальбом о Байкале. Увидеть ее приезжают многочисленные туристы из разных стран мира.
  • Гостиница: Байкальские Узоры/Таёжная Сказка/Мини-отель Байкал (двухместный номер с ванной комнатой)
  • Питание: обед
​​ДЕНЬ 2: экскурсия по северу острова Ольхон
​• 10:00-16:00 — экскурсия начинается в 10 утра: на проходит на внедорожниках по чистейшему льду Байкала

Места, которые мы посетим:

    ​• Харанцы: смотровая площадка на берегу. Отсюда видны два острова — Лев и Крокодил
    ​• Песчанка: красивые песчаные дюны на берегу, где в послевоенные годы был островной лагерь для заключенных
    ​• Мыс Сааган-Хушун (Три Брата): мраморные скалы, покрытые красными лишайниками
    ​• Мыс Хобой: самая северная точка острова, одно из сакральных мест Байкала
    ​• Пока вы наслаждаетесь видами мыса, наш водитель приготовит для Вас настоящую Байкальскую уху и согревающий чай из местных трав!
    • 16:00 — возвращение в Хужир
    • Гостиница: Байкальские Узоры/Таёжная Сказка/Мини-отель Байкал (двухместный номер с ванной комнатой)
    ​• Питание: обед
    ДЕНЬ 3: Остров Ольхон — Иркутск

    ​• 09:00 — завтрак в отеле

    • 10:00-12:00 — экскурсия по южной части острова Ольхон. Сегодня мы посетим Сад Камней, мыс Трезубец и озеро Ялга
    ​• 13:00 — обед в кафе бурятской кухни
    ​• 16:00-16:40 — посещение Храма Казанской иконы Божией Матери, одного из красивейших мест в г. Иркутске

    ​• 17:00 — заселение в гостиницу

    • Гостиница: Северное Море 4* Иркутск (двухместный номер с ванной комнатой)
    • Питание: завтрак, обед
    ДЕНЬ 4: Иркутск — Тальцы — Листвянка — Иркутск
    ​​• 10:00 — отправление из Иркутска в архитектурно-этнографический музей Тальцы (время в пути около 40 минут), где Вы познакомитесь с памятниками русского деревянного зодчества, а так же узнаете о жизни, быте, культуре и верованиях коренных народов Сибири.

    ​​• 10:40-12:30 время посещения музея

    Далее по Байкальскому тракту мы отправляемся в п. Листвянка. По пути остановимся на смотровой площадке, где можно увидеть исток реки Ангары и легендарный Шаман-Камень. Наша следующая остановка — Байкальский Лимнологический музей — единственный в России музей о Байкале! Время посещения музея 13:00-14:00
    ​​• 14:30-15:00 После посещения Байкальского музея обед в ресторане отеля «Маяк», одном из лучших ресторанов Листвянки.
    После обеда мы посетим, пожалуй, самое знаменитое место в посёлке — местный рыбный рынок, где возможна дегустация различных видов байкальской рыбы (омуль, хариус, сиг) и приобретение байкальских сувениров.

    ​​• Свободное время до 17:30

    *По желанию возможно организовать поездки по льду Байкала на СВП «Хивус» (судно на воздушной подушке) или на снегоходах/автомобилях/собачьих упряжках. Так же, есть возможность посетить Нерпинарий, где можно увидеть замечательное представление байкальских нерп, а так же познакомиться с единственной в мире нерпой, которая умеет рисовать картины.
    ​​• 17:30 отправление обратно в Иркутск
    ​​• Гостиница: Северное Море 4* Иркутск (двухместный номер с ванной комнатой)
    ​​• Питание: завтрак, обед

    ​ДЕНЬ 5: Экскурсия по Иркутску

    ​​​• 11:00-15:00 Обзорная экскурсия по Иркутску. Сегодня мы посетим:

      ​​​• Памятник Александру III и памятник В. И. Ленину - одни из достопримечательностей г. Иркутска
      ​​• Собор Богоявления — православный храм в Иркутске, расположенный в историческом центре города, одно из старейших каменных зданий города;
      ​​• Сквер им. Кирова — главная площадь Иркутска, расположенная в историческом центре города
      ​• Памятник Якову Похабову и Триумфальная арка Московские ворота достопримечательности на набережной реки Ангары
      ​​• 130-й квартал — специально созданная зона исторической застройки в Иркутске, включает в себя несколько десятков памятников архитектуры и истории города
      ​​• 13:00-14:00 обед в одном из ресторанов 130-го кварала
      ​​• Скульптура Бабр — символ Иркутска и Иркутской области
      ​​• Гостиница: Северное Море 4* Иркутск (двухместный номер с ванной комнатой)
      ​​• Питание: завтрак, обед

      Важная информация:

      • В случае непогоды (дождь, сильный ветер), экскурсия может не состояться.

      Цены на экскурсию

      Для группы 1-8 человек
      Билет
      45 000 ₽

      Ответы на вопросы

      Что входит
      • Трансфер на комфортабельных автомобилях по маршруту тура
      • Услуги гида
      • Размещение в гостиницах (5 ночей)
      • Обед (5)
      • Завтрак (5)
      • Входные билеты в музеи и национальный парк
      • Бутилированная вода и снеки
      Что не входит
      • Авиабилеты
      • Личные расходы
      • Ужины
      Место начала и завершения
      Хужир (остров Ольхон)
      Когда и сколько длится?
      Когда: См. календарь
      Экскурсия длится около 5 дней
      Кто ещё будет на экскурсии?
      Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
      Нужно оплачивать всё сразу?
      Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
      А если я передумаю?
      • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
      • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
      У меня есть вопрос
      Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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      Галина М.
      Галина М.
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