Все сибирские города, и Иркутск в их числе, изначально возводились из строевого леса – материала простого в обработке, привычного и доступного. Деревянная застройка всегда преобладала над каменной, придавая неповторимый колорит улочкам и определяя в значительной мере особенности исторического развития и бытовой жизни.

Старинный большой деревянный город 🏙️ многократно горел в адском пламени чудовищных пожаров, каждый раз возрождаясь из пепла, как сказочная птица Феникс. Не только отстраивался, но и неизменно возвращал себе холёный торжественный вид, снова и снова надевая на дома нарядные «кружевные платья» деревянной резьбы. И именно у нас была создана первая в провинциальной России профессиональная пожарная команда (третья после Санкт-Петербурга и Москвы).

Но время неумолимо – старый город стремительно исчезает. Мы можем полюбоваться уникальными сибирскими постройками, воссозданными на территории Архитектурно-этнографического музея «Тальцы», прогуляться 👣 по замечательной Иркутской слободе в 130-м квартале. Но, скорее всего, мы – последнее поколение, которое еще может увидеть уютные деревянные усадьбы в их естественной среде бытования на тихих улочках старого центра.