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Кружевная сказка деревянного города

5
1 отзыв
Марина В.
Марина В. – Гид из Иркутска
На экскурсии 🧭 вас ждет прогулка 👣 по историческому центру Иркутска.

Вы побываете на месте возникновения Иркутского острога, а дальше пройдете по самым красивым улицам и осмотрите старинные кружевные дома и особняки.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Кружевная сказка деревянного города
Кружевная сказка деревянного города

Что вы увидите

  • Место возникновения Иркутского острога
  • «Кружевной дом» (он же Дом Европы, дом Шастиных)
  • Дом Ф. М. Полканова (Музей городского быта)
  • Купеческие особняки, доходные дома и лавки, украшенные глухой и пропильной резьбой, на старых улицах: Халтурина, Желябова, Энгельса, Грязнова, Коммунаров, Борцов Революции и других
  • Историческая Иркутская слобода (130-й квартал)
  • По предварительной договоренности возможно посещение Музея городского быта, Музея МЧС и каланчи старой пожарной части, а также Архитектурно-этнографического музея «Тальцы» на 47-м километре Байкальского тракта.
Все сибирские города, и Иркутск в их числе, изначально возводились из строевого леса – материала простого в обработке, привычного и доступного. Деревянная застройка всегда преобладала над каменной, придавая неповторимый колорит улочкам и определяя в значительной мере особенности исторического развития и бытовой жизни.
Старинный большой деревянный город 🏙️ многократно горел в адском пламени чудовищных пожаров, каждый раз возрождаясь из пепла, как сказочная птица Феникс. Не только отстраивался, но и неизменно возвращал себе холёный торжественный вид, снова и снова надевая на дома нарядные «кружевные платья» деревянной резьбы. И именно у нас была создана первая в провинциальной России профессиональная пожарная команда (третья после Санкт-Петербурга и Москвы).
Но время неумолимо – старый город стремительно исчезает. Мы можем полюбоваться уникальными сибирскими постройками, воссозданными на территории Архитектурно-этнографического музея «Тальцы», прогуляться 👣 по замечательной Иркутской слободе в 130-м квартале. Но, скорее всего, мы – последнее поколение, которое еще может увидеть уютные деревянные усадьбы в их естественной среде бытования на тихих улочках старого центра.
Что входит
  • Сопровождение гида
  • при необходимости — проезд в общественном транспорте (автобус, трамвай, троллейбус)
Что не входит
  • Посещение музеев
  • кафе
  • аренда транспорта
Начало
🚩 Перекресток улиц К. Маркса и Ленина
Место завершения
🏁 130-й квартал
Кружевная сказка деревянного города
Кружевная сказка деревянного города
Кружевная сказка деревянного города
Кружевная сказка деревянного города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Марина В.
Марина В.
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1 отзыв оставили туристы

Марина В. проводит ещё 1 экскурсию

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