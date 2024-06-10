Отправляемся в часть города, которую не показывают на классических экскурсиях по парадному Иркутску.
Поговорим о его основании и славных временах, об известных жителях и гостях — от декабристов до Троцкого, о тех, кто некогда отстроил столицу Восточной Сибири.
Вы увидите уникальные образцы деревянного зодчества, узнаете, что означают узоры на наличниках, и погуляете по уютным и тихим улицам.
Поговорим о его основании и славных временах, об известных жителях и гостях — от декабристов до Троцкого, о тех, кто некогда отстроил столицу Восточной Сибири.
Вы увидите уникальные образцы деревянного зодчества, узнаете, что означают узоры на наличниках, и погуляете по уютным и тихим улицам.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Спасский храм, с которого началась история Иркутска
- «Кружевной дом», по праву считающийся самым красивым деревянным зданием в городе
- Дома декабристов Трубецкого и Волконского
- Уютные иркутские улочки, где сохранились уникальные деревянные дома
- 130-й квартал — гордость иркутской архитектуры
Организационные детали
Пеший маршрут — около 2–3 км, поэтому будьте готовы к длительной прогулке.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Иркутске
Провёл экскурсии для 115 туристов
Меня зовут Кирилл, я историк по образованию и по духу, а также профессиональный фотограф! Являюсь научным сотрудником одного из иркутских музеев. В городе я живу уже более восьми лет и за этот срок успел не только хорошо узнать Иркутск, но и по-настоящему влюбиться в него. И буду рад помочь и вам влюбиться в этот прекрасный город!Задать вопрос
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