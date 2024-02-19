Программа тура по дням
Иркутск - Золотая Орда - Хужир (о. Ольхон)
09:00-10:00 Встреча в аэропорту с гидом.
10:00-11:30 Выезжаем из Иркутска и отправляемся до этнокомплекса «Золотая Орда».
11:30-12:30 Наслаждаемся впечатляющей фольклорной программой этнокомплекса «Степной волк» и лепим буузы на мастер-классе.
12:30-13:30 Обедаем традиционными блюдами бурятской кухни.
13:30-16:00 Переезд до Малого Моря.
16:00-18:30 Садимся в скоростной катер и отправляемся до острова Ольхон с остановкой на священном острове Огой.
Вы совершите ритуальный обход буддистской ступы Просветления на острове, где никто никогда не жил.
18:30-19:00 Прибытие в Хужир, посадка в минивэны и переезд до отеля.
19:00 Заселяемся в отель и отдыхаем от насыщенного, полного впечатлений дня.
Питание: обед.
Хобой
09:30-10:00 Набираемся сил за завтраком для активного дня.
10:00-12:30 Посадка в минивэны и отправление в сторону мыса Хобой, дорога сегодня будет проходить по красивейшим мысам и бухтам, через лес, степи и дюны.
Посетите знаменитую бухту Песочную, Узуры, мыс Шунтэ, или мыс Любви, как его называют в народе.
12:30-13:30 Прибытие и прогулка до самого северного мыса Ольхона – мыса Хобой.
Если увидите по дороге лису – обязательно загадайте желание.
13:30-14:30 Обед-пикник под открытым небом с живописной панорамой Байкала.
Отведаете горячей ухи из свежевыловленной рыбы.
14:30-17:00 Прогулка по удивительным ландшафтам Ольхона и возвращение в Хужир.
17:00 Прибытие в отель, где можно отдохнуть, пересмотреть всю космическую красоту сегодняшнего дня, которую сняли на телефон.
Питание: завтрак, обед-пикник.
Ушканьи острова - Монахово - Гремячинск
07:30-08:15 Завтракаем, и в путь!
08:15-08:30 Отправляемся на минивэнах до причала.
08:30-12:00 Садимся в скоростной катер и следуем до Ушканьих островов, уникального места с гигантскими лёжками нерпы.
Познакомитесь с уникальными и самыми милыми обитателями озера – нерпами.
12:00-13:00 Прогуляемся по острову и узнаем о нем самые интересные истории.
13:00-14:00 Горячий обед-пикник в заповеднике.
14:00-16:00 Садимся в катер и отправляемся до поселка Монахово.
16:00-19:30 На суше нас уже ждут микроавтобусы, садимся в них и едем до села Гремячинск.
19:30 Прибытие в село Гремячинск.
Размещение, свободное время.
Питание: завтрак, обед-пикник.
Свободный день
Сегодня вы сможете провести день так, как хотите сами, и посвятить его себе и своим желаниям:
- отправиться на живописную прогулку по восточному побережью Байкала;
- уединиться на лоне природы, помедитировать и побыть в тишине;
- отдаться пляжному отдыху: купаться и загорать на пляже;
- присоединиться к групповой экскурсии в Баргузинскую Долину;
- провести день в Чивыркуйском заливе на водной прогулке/рыбалке;
- взять напрокат велосипед, чтобы исколесить и побережье, и лесные тропы;
- кинуть монетку со смотровой площадки;
- смыть усталость в СПА или бане;
- принять участие в сплаве по реке Баргузин.
Питание: завтрак.
Гремячинск - Улан-Удэ - Иволгинск - Улан-Удэ
09:00-10:00 Завтрак.
10:00-13:00 Переезд в Улан-Удэ.
Посетите столицу Бурятии, полюбуетесь этническими скульптурами на мосту через Селенгу.
13:00-14:00 Вкусный обед в аутентичном бурятском ресторане.
14:00-15:00 Полными сил отправляемся в путь до центра буддистов всей России Иволгинска.
15:00-16:30 Интереснейшая экскурсия по Иволгинскому Дацану, на чьей территории находится более 10 храмов-дуганов, и, конечно, посещение главной святыни храма.
- посетите главный буддистский храм России – Иволгинский Дацан;
- увидите нетленное тело хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова;
- сможете пообщаться с настоящими ламами и покрутите молитвенные барабаны;
- приобретете амулеты и благовония в буддистской лавке.
16:30-17:30 Возвращение в Улан-Удэ.
17:30 Прибытие, размещение в отеле, который находится на главной площади города, после чего можно будет отдохнуть или посмотреть Улан-Удэ.
Питание: завтрак, обед.
Улан-Удэ - Тарбагатай - Улан-Удэ
До 10:00 Завтрак.
10:00-11:00 Переезд до села Тарбагатай, где не первое столетие живут старообрядцы.
11:00-13:00 Нас встретят радушные местные жители; мы посетим музей и церковь, окунемся в совершенно аутентичный быт.
И получим массу впечатлений от экскурсионно-фольклорной программы.
13:00-14:00 Традиционный обед у староверов Семейских.
14:00-15:00 Возвращение в Улан-Удэ.
15:00-18:00 Экскурсия по Улан-Удэ.
18:00 Свободное время.
Питание: завтрак, обед.
Отъезд
Трансфер из отеля до аэропорта в удобное для вас время.
Питание: завтрак (отель).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Доплата за одноместное размещение – 28 200 руб. /чел.
Стоимость на 1 человека при заказе индивидуального тура:
- 175 850 рублей на 1 при группе 6 человек;
- 224 250 рублей на 1 при группе 4 человека;
- 388 380 рублей на 1 при группе 2 человека.
Варианты проживания
Туристический комплекс «Сарайский», п. Хужир
Единственный комплекс, расположенный на 1-й линии Сарайского залива острова Ольхон, в пешей доступности от священного мыса Бурхан (скалы Шаманка). На закрытой парковой территории в 2 Га к услугам гостей: 14 номеров, 10 гостевых домов, кафе с панорамными окнами и террасой с видом на
Байкал, русская баня, детская площадка, зона барбекю.
Уютные номера выполненные в стиле кантри, подарят атмосферу тепла и уюта. К номерам прилегает крытая терраса с индивидуальной мебелью для отдыха.
В номере: 1 двуспальная кровать или 2 односпальные кровати, гардероб и прикроватные тумбочки, туалетный столик и табурет, собственная ванная комната, чайная станция, пледы, москитные сетки, бутилированная вода при заезде.
Парк-отель «Байкальская Ривьера», с. Гремячинск
- Санузел с душевой кабиной
- Предметы индивидуального пользования
- Чайные принадлежности
- Полотенца
- TV
- Фен
- Телефон для внутренней связи
- Тапочки
- Бесплатный Wi-Fi
Гостиница «Байкал Плаза», г. Улан-Удэ
Этот отель находится в 1 минутах ходьбы от филармонии Улан-Удэ, на центральной площади города. К услугам гостей несколько ресторанов интернациональной кухни, хорошо оборудованный фитнес-центр с сауной, а также комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi.
В отеле «Байкал Плаза» работают рестораны узбекской и сибирской кухни, а каждое утро подают завтрак «шведский стол». В стильном баре можно заказать напитки.
Номера оформлены в теплых тонах и оснащены кондиционерами. В числе удобств кабельное телевидение, холодильник и современная ванная комната с феном, туалетно-косметическими принадлежностями и купальными халатами.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Трансферы согласно программе
- Питание: завтраки в отелях, обеды во время экскурсий
- ГК Сарайский поселок хужир, двухместные номера категории стандарт, 2 ночи
- Парк-отель «Байкальская Ривьера» село Гремячинск, двухместные номера категории стандарт, 2 ночи
- Отель «Байкал Плаза» г. Улан-Удэ, двухместные номера категории стандарт, 2 ночи
- Аренда быстроходного катера FR по маршруту МРС - остров Огой - Хужир, Хужир - Ушканьи острова - Монахово
- Фольклорная программа и МК по лепке поз в этнокомплексе Золотая Орда
- Авто-пешая экскурсия на мыс Хобой
- Рекреационные сборы Прибайкальского и Забакальского Национальных парков
- Посещение Ушканьих островов
- Посещение Иволгинского дацана
- Экскурсия в деревню староверов (с фольклорной программой)
- Авто-пешая экскурсия по Улан-Удэ
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно из г. Улан-Удэ
- Питание, не указанное в программе
- Табачная и алкогольная продукция
- Сувенирная продукция
- Дополнительные услуги и экскурсии, не включённые в программу
- Экскурсия в Баргузинскую долину
- Баня и спа
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский)
2. Удобная спортивная обувь: легкие кроссовки и сменная обувь (сандалии или кеды).
3. Спортивная одежда для жаркой и прохладной погоды:
– куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
– дождевик;
– теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
– футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
– брюки спортивные;
– шорты;
– носки.
4. Головной убор: кепка, шляпа, панама (! с козырьком).
5. Легкая шапка.
6. Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20).
7. Солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2).
8. Купальные принадлежности (да, в Байкале можно купаться!).
9. Личная аптечка.
10. Фото- и видеоаппаратура (позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя).
11. Маленький рюкзак или сумочка для однодневных экскурсий.
12. Бинокль.
13. Фонарик с запасными батарейками.
14. Средство от комаров.
15. Тонкие перчатки.
16. Зонт.
Где мы встретимся в первый день?
Сбор группы происходит в аэропорту.
Рекомендуемое время прилёта до 09:30 по местному времени.
Для рейсов из Москвы – вечерние вылеты накануне.
Стандартное время старта от аэропорта – 10:00 ± 15 минут.
Если вся группа прилетает раньше – выезд производится раньше.
Если гость прилетел за день-два до старта тура, то мы заберём его из отеля (трансфер из аэропорта и размещение в этот день/дни не входит).
Вы можете забронировать отель самостоятельно и воспользоваться услугами «Яндекс. такси», либо мы с радостью поможем Вам с бронью выбранного отеля и организуем трансфер из аэропорта.
Какие есть скидки на тур?
Детям от 8 до 12 лет – скидка 10%.
Будет ли на маршруте возможность зарядить телефон и технику?
На протяжении всего маршрута у вас будет возможность зарядить телефоны и прочие девайсы в отелях и на турбазах.
Также рекомендуем взять портативные зарядные устройства – пауэрбанки.
Будет ли мобильная связь на маршруте?
На Байкале работают все федеральные операторы сотовой связи (МТС, Мегафон, Билайн, Теле 2, Йота), у них немного отличается зона покрытия, но в целом вы большую часть времени (особенно вне экскурсий) будете на стабильной связи. Лучше всего ловят МТС и Теле 2 Самые большие проблемы с зоной покрытия у Билайн. Wi-Fi и 3g/4G будут в Иркутске и Улан-Удэ. На Ольхоне и в Гремячинске мобильный интернет не обладает высокой скоростью и не всегда стабилен.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая нас ждет погода в туре?
Календарный месяц с середины июля по середину августа – самое благоприятное время для отдыха на Байкале. Приблизительная температура воздуха в июле-августе днем составляет +20-27 С, приблизительная температура ночью составляет +14 - 18 С. Нередки ветра.
Температура воды летом в открытом Байкале достигает +5-10 С, в заливах +15-18 С. Как правило, гости купаются и с большим удовольствием.
Из какого аэропорта происходит вылет? На какое время брать авиабилеты обратно?
Тур заканчивается в городе Улан-Удэ – следует планировать вылет из аэропорта «Байкал». В последний день не предусмотрено никаких активностей, вы можете взять билеты на любое время, мы отвезём вас к вашему рейсу.
Единственное, что необходимо учесть – время выезда из отеля 12:00.
Как организовано питание?
Преобладает домашняя русская кухня, но будет возможность познакомиться с бурятской кухней (буузы, хушууры, урмэ), байкальскими блюдами (уха, рыба запечённая в различных вариациях), а так же с «семейской кухней» («хлебосольная русская»).
Мы учитываем питание для вегетарианцев, для людей, не употребляющих молоко и имеющих пищевые аллергии.
Ориентировочное меню для вегетарианцев: салат капустный/витаминный/летний, борщ постный/овощной суп-пюре, рагу овощное.
Мы обязательно учитываем особенности питания всех гостей и корректируем меню для вегетарианцев, для пескетарианцев, а также для людей, не употребляющих молоко и имеющих пищевые аллергии.
ВАЖНО (!) заранее нас уведомить об особенностях питания (хотя бы за 2 недели до старта тура).
Сколько наличных брать с собой в тур?
Из обязательных расходов, не включенных в тур – 6 ужинов и 1 обед в свободный день. Средний чек - 900- 1600 рублей за комплекс. Сумма на сувениры – на ваше усмотрение. В Листвянке есть банкоматы, на Ольхоне – нет, но практически везде можно расплатиться карточкой или переводом через мобильный банк.
Самый протяженный переезд – сколько км?
Самый большой километраж за день – это водный переход на восточную сторону с заходом на Ушканьи острова. Суммарно в этот день вы пройдете на катере 340 км., но с остановкой и прогулкой по Большому Ушканьему острову. Переход до Ушканьих островов займет 3.5 часа, от Ушканов до восточного берега – 2 часа. Самый длительный переезд вас будет ждать в первый день на Ольхон (290 км.), но он также пройдет с остановками на смотровых, видовых точках и в этно-центре на обед и программу.
Подойдет ли этот тур гостям старше 60-70 лет? Есть ли какие либо ограничения, особенности?
Все зависит от физической подготовки. Необходимо учитывать насыщенность и темп программы - длительные переезды, водные переходы и экскурсионные прогулки на местности. Если это активный путешествующий пенсионер – то тур подойдет. Если присутствуют проблемы со здоровьем – следует соотнести физическую нагрузку в туре со своими возможностями.
Возможна ли встреча с шаманом? Как она происходит и сколько это стоит?
Встреча с шаманом возможна. Есть 2 вида шаманов – шоумены и истинные. Встреча с представителем первой группы – от 16 000 рублей на группу. Встреча с представителем второй группы – формально бесплатная, каждый участник оставляет шаману столько денег, сколько посчитает нужным. Необходима предварительная покупка атрибутов для встречи с шаманом – водка, молоко и дрова. Возможен формат как группового общения, так и индивидуальной беседы с обрядом. Встреча с Шаманом оговаривается перед туром или в течение тура, место встречи может меняться в зависимости от текущего местонахождения шамана.