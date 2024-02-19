2 день

Хобой

09:30-10:00 Набираемся сил за завтраком для активного дня.

10:00-12:30 Посадка в минивэны и отправление в сторону мыса Хобой, дорога сегодня будет проходить по красивейшим мысам и бухтам, через лес, степи и дюны.

Посетите знаменитую бухту Песочную, Узуры, мыс Шунтэ, или мыс Любви, как его называют в народе.

12:30-13:30 Прибытие и прогулка до самого северного мыса Ольхона – мыса Хобой.

Если увидите по дороге лису – обязательно загадайте желание.

13:30-14:30 Обед-пикник под открытым небом с живописной панорамой Байкала.

Отведаете горячей ухи из свежевыловленной рыбы.

14:30-17:00 Прогулка по удивительным ландшафтам Ольхона и возвращение в Хужир.

17:00 Прибытие в отель, где можно отдохнуть, пересмотреть всю космическую красоту сегодняшнего дня, которую сняли на телефон.

Питание: завтрак, обед-пикник.