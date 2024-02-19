Байкал духовный: Ольхон и Бурятия

Этот тур – настоящая Байкальская кругосветка! Он для тех, кто хочет успеть увидеть максимум Байкала в одном путешествии – разные берега, разная природа, разные традиции и обычаи! Вы увидите 14 знаковых мест региона, побываете на его самом крупном острове, познакомитесь с сибирской и бурятской кухней, увидите быт местных народов, прикоснётесь к тайнам и обрядам местных религий и духовных учений.
5
3 отзыва
Байкал духовный: Ольхон и Бурятия
Байкал духовный: Ольхон и Бурятия
Байкал духовный: Ольхон и Бурятия
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Золотая Орда - Хужир (о. Ольхон)

09:00-10:00 Встреча в аэропорту с гидом.

10:00-11:30 Выезжаем из Иркутска и отправляемся до этнокомплекса «Золотая Орда».

11:30-12:30 Наслаждаемся впечатляющей фольклорной программой этнокомплекса «Степной волк» и лепим буузы на мастер-классе.

12:30-13:30 Обедаем традиционными блюдами бурятской кухни.

13:30-16:00 Переезд до Малого Моря.

16:00-18:30 Садимся в скоростной катер и отправляемся до острова Ольхон с остановкой на священном острове Огой.

Вы совершите ритуальный обход буддистской ступы Просветления на острове, где никто никогда не жил.

18:30-19:00 Прибытие в Хужир, посадка в минивэны и переезд до отеля.

19:00 Заселяемся в отель и отдыхаем от насыщенного, полного впечатлений дня.

Питание: обед.

Иркутск - Золотая Орда - Хужир (о. Ольхон)Иркутск - Золотая Орда - Хужир (о. Ольхон)Иркутск - Золотая Орда - Хужир (о. Ольхон)Иркутск - Золотая Орда - Хужир (о. Ольхон)Иркутск - Золотая Орда - Хужир (о. Ольхон)Иркутск - Золотая Орда - Хужир (о. Ольхон)Иркутск - Золотая Орда - Хужир (о. Ольхон)
2 день

Хобой

09:30-10:00 Набираемся сил за завтраком для активного дня.

10:00-12:30 Посадка в минивэны и отправление в сторону мыса Хобой, дорога сегодня будет проходить по красивейшим мысам и бухтам, через лес, степи и дюны.

Посетите знаменитую бухту Песочную, Узуры, мыс Шунтэ, или мыс Любви, как его называют в народе.

12:30-13:30 Прибытие и прогулка до самого северного мыса Ольхона – мыса Хобой.

Если увидите по дороге лису – обязательно загадайте желание.

13:30-14:30 Обед-пикник под открытым небом с живописной панорамой Байкала.

Отведаете горячей ухи из свежевыловленной рыбы.

14:30-17:00 Прогулка по удивительным ландшафтам Ольхона и возвращение в Хужир.

17:00 Прибытие в отель, где можно отдохнуть, пересмотреть всю космическую красоту сегодняшнего дня, которую сняли на телефон.

Питание: завтрак, обед-пикник.

ХобойХобойХобойХобойХобойХобой
3 день

Ушканьи острова - Монахово - Гремячинск

07:30-08:15 Завтракаем, и в путь!

08:15-08:30 Отправляемся на минивэнах до причала.

08:30-12:00 Садимся в скоростной катер и следуем до Ушканьих островов, уникального места с гигантскими лёжками нерпы.

Познакомитесь с уникальными и самыми милыми обитателями озера – нерпами.

12:00-13:00 Прогуляемся по острову и узнаем о нем самые интересные истории.

13:00-14:00 Горячий обед-пикник в заповеднике.

14:00-16:00 Садимся в катер и отправляемся до поселка Монахово.

16:00-19:30 На суше нас уже ждут микроавтобусы, садимся в них и едем до села Гремячинск.

19:30 Прибытие в село Гремячинск.

Размещение, свободное время.

Питание: завтрак, обед-пикник.

Ушканьи острова - Монахово - ГремячинскУшканьи острова - Монахово - ГремячинскУшканьи острова - Монахово - ГремячинскУшканьи острова - Монахово - ГремячинскУшканьи острова - Монахово - ГремячинскУшканьи острова - Монахово - Гремячинск
4 день

Свободный день

Сегодня вы сможете провести день так, как хотите сами, и посвятить его себе и своим желаниям:

  • отправиться на живописную прогулку по восточному побережью Байкала;
  • уединиться на лоне природы, помедитировать и побыть в тишине;
  • отдаться пляжному отдыху: купаться и загорать на пляже;
  • присоединиться к групповой экскурсии в Баргузинскую Долину;
  • провести день в Чивыркуйском заливе на водной прогулке/рыбалке;
  • взять напрокат велосипед, чтобы исколесить и побережье, и лесные тропы;
  • кинуть монетку со смотровой площадки;
  • смыть усталость в СПА или бане;
  • принять участие в сплаве по реке Баргузин.

Питание: завтрак.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Гремячинск - Улан-Удэ - Иволгинск - Улан-Удэ

09:00-10:00 Завтрак.

10:00-13:00 Переезд в Улан-Удэ.

Посетите столицу Бурятии, полюбуетесь этническими скульптурами на мосту через Селенгу.

13:00-14:00 Вкусный обед в аутентичном бурятском ресторане.

14:00-15:00 Полными сил отправляемся в путь до центра буддистов всей России Иволгинска.

15:00-16:30 Интереснейшая экскурсия по Иволгинскому Дацану, на чьей территории находится более 10 храмов-дуганов, и, конечно, посещение главной святыни храма.

  • посетите главный буддистский храм России – Иволгинский Дацан;
  • увидите нетленное тело хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова;
  • сможете пообщаться с настоящими ламами и покрутите молитвенные барабаны;
  • приобретете амулеты и благовония в буддистской лавке.

16:30-17:30 Возвращение в Улан-Удэ.

17:30 Прибытие, размещение в отеле, который находится на главной площади города, после чего можно будет отдохнуть или посмотреть Улан-Удэ.

Питание: завтрак, обед.

Гремячинск - Улан-Удэ - Иволгинск - Улан-УдэГремячинск - Улан-Удэ - Иволгинск - Улан-УдэГремячинск - Улан-Удэ - Иволгинск - Улан-Удэ
6 день

Улан-Удэ - Тарбагатай - Улан-Удэ

До 10:00 Завтрак.

10:00-11:00 Переезд до села Тарбагатай, где не первое столетие живут старообрядцы.

11:00-13:00 Нас встретят радушные местные жители; мы посетим музей и церковь, окунемся в совершенно аутентичный быт.

И получим массу впечатлений от экскурсионно-фольклорной программы.

13:00-14:00 Традиционный обед у староверов Семейских.

14:00-15:00 Возвращение в Улан-Удэ.

15:00-18:00 Экскурсия по Улан-Удэ.

18:00 Свободное время.

Питание: завтрак, обед.

Улан-Удэ - Тарбагатай - Улан-УдэУлан-Удэ - Тарбагатай - Улан-УдэУлан-Удэ - Тарбагатай - Улан-УдэУлан-Удэ - Тарбагатай - Улан-УдэУлан-Удэ - Тарбагатай - Улан-УдэУлан-Удэ - Тарбагатай - Улан-УдэУлан-Удэ - Тарбагатай - Улан-УдэУлан-Удэ - Тарбагатай - Улан-Удэ
7 день

Отъезд

Трансфер из отеля до аэропорта в удобное для вас время.

Питание: завтрак (отель).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Доплата за одноместное размещение – 28 200 руб. /чел.

Стоимость на 1 человека при заказе индивидуального тура:

  • 175 850 рублей на 1 при группе 6 человек;
  • 224 250 рублей на 1 при группе 4 человека;
  • 388 380 рублей на 1 при группе 2 человека.

Варианты проживания

Туристический комплекс «Сарайский», п. Хужир

2 ночи

Единственный комплекс, расположенный на 1-й линии Сарайского залива острова Ольхон, в пешей доступности от священного мыса Бурхан (скалы Шаманка). На закрытой парковой территории в 2 Га к услугам гостей: 14 номеров, 10 гостевых домов, кафе с панорамными окнами и террасой с видом на
Байкал, русская баня, детская площадка, зона барбекю.

Уютные номера выполненные в стиле кантри, подарят атмосферу тепла и уюта. К номерам прилегает крытая терраса с индивидуальной мебелью для отдыха.

В номере: 1 двуспальная кровать или 2 односпальные кровати, гардероб и прикроватные тумбочки, туалетный столик и табурет, собственная ванная комната, чайная станция, пледы, москитные сетки, бутилированная вода при заезде.

Туристический комплекс «Сарайский», п. ХужирТуристический комплекс «Сарайский», п. ХужирТуристический комплекс «Сарайский», п. ХужирТуристический комплекс «Сарайский», п. ХужирТуристический комплекс «Сарайский», п. ХужирТуристический комплекс «Сарайский», п. ХужирТуристический комплекс «Сарайский», п. Хужир

Парк-отель «Байкальская Ривьера», с. Гремячинск

2 ночи
Парк - отель находится всего в 100 метрах от Байкала. Номер категории «Стандарт»:
  • Санузел с душевой кабиной
  • Предметы индивидуального пользования
  • Чайные принадлежности
  • Полотенца
  • TV
  • Фен
  • Телефон для внутренней связи
  • Тапочки
  • Бесплатный Wi-Fi
Парк-отель «Байкальская Ривьера», с. ГремячинскПарк-отель «Байкальская Ривьера», с. Гремячинск

Гостиница «Байкал Плаза», г. Улан-Удэ

2 ночи

Этот отель находится в 1 минутах ходьбы от филармонии Улан-Удэ, на центральной площади города. К услугам гостей несколько ресторанов интернациональной кухни, хорошо оборудованный фитнес-центр с сауной, а также комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi.

В отеле «Байкал Плаза» работают рестораны узбекской и сибирской кухни, а каждое утро подают завтрак «шведский стол». В стильном баре можно заказать напитки.

Номера оформлены в теплых тонах и оснащены кондиционерами. В числе удобств кабельное телевидение, холодильник и современная ванная комната с феном, туалетно-косметическими принадлежностями и купальными халатами.

Гостиница «Байкал Плаза», г. Улан-УдэГостиница «Байкал Плаза», г. Улан-УдэГостиница «Байкал Плаза», г. Улан-УдэГостиница «Байкал Плаза», г. Улан-УдэГостиница «Байкал Плаза», г. Улан-УдэГостиница «Байкал Плаза», г. Улан-УдэГостиница «Байкал Плаза», г. Улан-Удэ

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги профессионального гида
  • Трансферы согласно программе
  • Питание: завтраки в отелях, обеды во время экскурсий
  • ГК Сарайский поселок хужир, двухместные номера категории стандарт, 2 ночи
  • Парк-отель «Байкальская Ривьера» село Гремячинск, двухместные номера категории стандарт, 2 ночи
  • Отель «Байкал Плаза» г. Улан-Удэ, двухместные номера категории стандарт, 2 ночи
  • Аренда быстроходного катера FR по маршруту МРС - остров Огой - Хужир, Хужир - Ушканьи острова - Монахово
  • Фольклорная программа и МК по лепке поз в этнокомплексе Золотая Орда
  • Авто-пешая экскурсия на мыс Хобой
  • Рекреационные сборы Прибайкальского и Забакальского Национальных парков
  • Посещение Ушканьих островов
  • Посещение Иволгинского дацана
  • Экскурсия в деревню староверов (с фольклорной программой)
  • Авто-пешая экскурсия по Улан-Удэ
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно из г. Улан-Удэ
  • Питание, не указанное в программе
  • Табачная и алкогольная продукция
  • Сувенирная продукция
  • Дополнительные услуги и экскурсии, не включённые в программу
  • Экскурсия в Баргузинскую долину
  • Баня и спа
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский)
2. Удобная спортивная обувь: легкие кроссовки и сменная обувь (сандалии или кеды).
3. Спортивная одежда для жаркой и прохладной погоды:
– куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
– дождевик;
– теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
– футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
– брюки спортивные;
– шорты;
– носки.
4. Головной убор: кепка, шляпа, панама (! с козырьком).
5. Легкая шапка.
6. Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20).
7. Солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2).
8. Купальные принадлежности (да, в Байкале можно купаться!).
9. Личная аптечка.
10. Фото- и видеоаппаратура (позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя).
11. Маленький рюкзак или сумочка для однодневных экскурсий.
12. Бинокль.
13. Фонарик с запасными батарейками.
14. Средство от комаров.
15. Тонкие перчатки.
16. Зонт.

Где мы встретимся в первый день?

Сбор группы происходит в аэропорту.

Рекомендуемое время прилёта до 09:30 по местному времени.

Для рейсов из Москвы – вечерние вылеты накануне.

Стандартное время старта от аэропорта – 10:00 ± 15 минут.

Если вся группа прилетает раньше – выезд производится раньше.

Если гость прилетел за день-два до старта тура, то мы заберём его из отеля (трансфер из аэропорта и размещение в этот день/дни не входит).

Вы можете забронировать отель самостоятельно и воспользоваться услугами «Яндекс. такси», либо мы с радостью поможем Вам с бронью выбранного отеля и организуем трансфер из аэропорта.

Какие есть скидки на тур?

Детям от 8 до 12 лет – скидка 10%.

Будет ли на маршруте возможность зарядить телефон и технику?

На протяжении всего маршрута у вас будет возможность зарядить телефоны и прочие девайсы в отелях и на турбазах.

Также рекомендуем взять портативные зарядные устройства – пауэрбанки.

Будет ли мобильная связь на маршруте?

На Байкале работают все федеральные операторы сотовой связи (МТС, Мегафон, Билайн, Теле 2, Йота), у них немного отличается зона покрытия, но в целом вы большую часть времени (особенно вне экскурсий) будете на стабильной связи. Лучше всего ловят МТС и Теле 2 Самые большие проблемы с зоной покрытия у Билайн. Wi-Fi и 3g/4G будут в Иркутске и Улан-Удэ. На Ольхоне и в Гремячинске мобильный интернет не обладает высокой скоростью и не всегда стабилен.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая нас ждет погода в туре?

Календарный месяц с середины июля по середину августа – самое благоприятное время для отдыха на Байкале. Приблизительная температура воздуха в июле-августе днем составляет +20-27 С, приблизительная температура ночью составляет +14 - 18 С. Нередки ветра.

Температура воды летом в открытом Байкале достигает +5-10 С, в заливах +15-18 С. Как правило, гости купаются и с большим удовольствием.

Из какого аэропорта происходит вылет? На какое время брать авиабилеты обратно?

Тур заканчивается в городе Улан-Удэ – следует планировать вылет из аэропорта «Байкал». В последний день не предусмотрено никаких активностей, вы можете взять билеты на любое время, мы отвезём вас к вашему рейсу.

Единственное, что необходимо учесть – время выезда из отеля 12:00.

Как организовано питание?

Преобладает домашняя русская кухня, но будет возможность познакомиться с бурятской кухней (буузы, хушууры, урмэ), байкальскими блюдами (уха, рыба запечённая в различных вариациях), а так же с «семейской кухней» («хлебосольная русская»).

Мы учитываем питание для вегетарианцев, для людей, не употребляющих молоко и имеющих пищевые аллергии.

Ориентировочное меню для вегетарианцев: салат капустный/витаминный/летний, борщ постный/овощной суп-пюре, рагу овощное.

Мы обязательно учитываем особенности питания всех гостей и корректируем меню для вегетарианцев, для пескетарианцев, а также для людей, не употребляющих молоко и имеющих пищевые аллергии.

ВАЖНО (!) заранее нас уведомить об особенностях питания (хотя бы за 2 недели до старта тура).

Сколько наличных брать с собой в тур?

Из обязательных расходов, не включенных в тур – 6 ужинов и 1 обед в свободный день. Средний чек - 900- 1600 рублей за комплекс. Сумма на сувениры – на ваше усмотрение. В Листвянке есть банкоматы, на Ольхоне – нет, но практически везде можно расплатиться карточкой или переводом через мобильный банк.

Самый протяженный переезд – сколько км?

Самый большой километраж за день – это водный переход на восточную сторону с заходом на Ушканьи острова. Суммарно в этот день вы пройдете на катере 340 км., но с остановкой и прогулкой по Большому Ушканьему острову. Переход до Ушканьих островов займет 3.5 часа, от Ушканов до восточного берега – 2 часа. Самый длительный переезд вас будет ждать в первый день на Ольхон (290 км.), но он также пройдет с остановками на смотровых, видовых точках и в этно-центре на обед и программу.

Подойдет ли этот тур гостям старше 60-70 лет? Есть ли какие либо ограничения, особенности?

Все зависит от физической подготовки. Необходимо учитывать насыщенность и темп программы - длительные переезды, водные переходы и экскурсионные прогулки на местности. Если это активный путешествующий пенсионер – то тур подойдет. Если присутствуют проблемы со здоровьем – следует соотнести физическую нагрузку в туре со своими возможностями.

Возможна ли встреча с шаманом? Как она происходит и сколько это стоит?

Встреча с шаманом возможна. Есть 2 вида шаманов – шоумены и истинные. Встреча с представителем первой группы – от 16 000 рублей на группу. Встреча с представителем второй группы – формально бесплатная, каждый участник оставляет шаману столько денег, сколько посчитает нужным. Необходима предварительная покупка атрибутов для встречи с шаманом – водка, молоко и дрова. Возможен формат как группового общения, так и индивидуальной беседы с обрядом. Встреча с Шаманом оговаривается перед туром или в течение тура, место встречи может меняться в зависимости от текущего местонахождения шамана.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
19 фев 2024
Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и Галине, настоящие профессионалы, люди любящие своё дело и по настоящему любящие БАЙКАЛ
Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру иТур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и
Е
2 мар 2023
Очень порадовала слаженность и доброжелательность организаторов.
А
1 мар 2023
Было здорово и интересно

Тур входит в следующие категории Иркутска

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