Вы давно мечтали попасть на Байкал или уже были здесь и мечтаете вернуться вновь? Мы предлагаем Вам начать Новый, 2024, год с исполнения Вашей мечты! А мы обещаем сделать этот праздник незабываемым: такого количества новых впечатлений и событий вы не найдете ни в одном туре!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание тураЧтобы встреча Нового года стала для вас поистине незабываемой, а наступающий год наполнился волшебством, мы подготовили для вас множество увлекательных мероприятий. На обзорной экскурсии по городу Иркутску мы осмотрим старинные русские храмы и польский костел, деревянные домишки, вросшие в землю по окна, и каменные дома богатейших сибирских купцов. Во время экскурсии к Байкалу в окрестностях поселка Листвянка поднимемся на Камень Черского, откуда открывается прекрасный вид на озеро. Сходим на экскурсию к Шаман-камню, который местные жители наделяли чудодейственной силой. Вы сможете отправиться на горнолыжный комплекс Листвянки, заказать снегоходную прогулку или посетить представление в нерпинарии. По красивому горному серпантину отправимся на встречу с Саянами, в поселок Аршан. Насладимся тишиной священного соснового леса, посмотрим на хрустальные брызги замерзшего водопада на реке Кынгарга. Увидим буддистский дацан на фоне заснеженных гор. Самые отчаянные из вас смогут отметить наступление Нового года купанием в бассейне с горячими минеральными источниками под открытым небом! Отведаем настоящей бурятской кухни. В Байкальском центре ездового спорта совершим ознакомительную поездку на собаках. Вместе с кузнецом выкуем подкову, которая много лет будет напоминать об этом путешествии и приносить счастье в ваш дом! Посетим музей под открытым небом «Тальцы», где попадаем в атмосферу заснеженной русской деревни с праздничными гуляниями. Отправимся в одно из самых магических мест Байкала, остров Ольхон. Прогуляемся по поселку Хужир, на берег Байкала и к знаменитой скале Шаманка. Съездим на мыс Хобой, увидим живописные степи северного Ольхона, скалу «Три брата», ходульные деревья урочища Песчаное. А вечером 31 декабря вас ждет развлекательная программа и новогодний банкет в ресторане отеля Важная информация• Продолжительность тура — 8 дней • Начало тура — 30.12.2023, окончание тура — 06.01.2024 • Завершение тура и прибытие с Ольхона в Иркутск состоится вечером 6 января. Рекомендуем приобретать обратные билеты с выездом не раньше 19:00–20:00 местного времени • Количество туристов в группе — от 5 до 12 чел.
- На забудьте взять с собой: запасную теплую одежду, солнцезащитные очки, наличные деньги, химические грелки для рук и ног • В стоимость стандартного билета входит размещение в 2-х местных номерах, возможна доплата за одноместное размещение 14100 руб.
- Дополнительно оплачивается новогодний банкет с развлекательной программой: Взрослый — 15000 руб. /чел. Дети до 14 лет — 9000рублей (1/2 от меню и напитки на выбор) Дети до 6 лет — бесплатно (без предоставления меню).
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (размещение в двухместном номере)
|72 000 ₽
|Детский (до 14 лет)
|67 400 ₽
|Взрослый (размещение в одноместном номере)
|86 100 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Обзорная экскурсия по городу Иркутску
- Камень Черского
- Шаман-камень
- Горнолыжный комплекс Листвянки
- Нерпинарий
- Саяны
- Поселок Аршан
- Сосновый лес
- Замерзший водопад на реке Кынгарга
- Буддистский дацан
- Тункинская долина
- Пос. Жемчуг
- Усадьба Тюрюминых
- Байкальский центр ездового спорта
- Музей под открытым небом «Тальцы»
- Остров Ольхон
- Поселок Хужир
- Скала Шаманка
- Мыс Хобой
- Скалу «Три брата»
- Ходульные деревья урочища Песчаное
Что включено
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура
- 2-х местное размещение в гостиницах, номера с удобствами
- 2-х разовое питание (завтрак + ужин) с ужина в день заезда по завтрак в день выезда
- Рекреационные сборы
Что не входит в цену
- Переезд на лодке или Хивусе на Ольхон - 500 рублей с человека.
- Доплата за одноместное размещение - 14100 руб.
- Дополнительно оплачивается новогодний банкет с развлекательной программой:
- Взрослый - 15000 руб. /чел.
- Дети до 14 лет - 9000рублей (1/2 от меню и напитки на выбор)
- Дети до 6 лет - бесплатно (без предоставления меню)
Где начинаем и завершаем?
Начало: 9:00 в аэропорту, в 10:00 на ж/д вокзале Иркутска
Завершение: Трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал г. Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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