Винно-гастрономический тур на Байкал

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
Необычное гастрономическое путешествие, где Вас ожидает много еды, вина и вкусных мероприятий.

В этом туре Вы посетите лучшие рестораны сибирской и бурятской кухни, откроете для себя новые грани вкуса и продегустируете изысканные деликатесы.

А также Вас ждут приятные водные прогулки по Байкалу, джипинг, заводное фольклорное шоу и многое другое.
Винно-гастрономический тур на Байкал
Винно-гастрономический тур на Байкал
Винно-гастрономический тур на Байкал
Ближайшие даты:
12
авг

Что вас ожидает:

Роскошные рестораны
Роскошные рестораны
Отведаем уникальные блюда в лучших ресторанах сибирской кухни
Байкальский закат
Байкальский закат
Встретим потрясающий закат в Малом море с бокальчиком игристого в руках
Кулинарный мастер-класс
Кулинарный мастер-класс
Приготовим национальные сибирские блюда под руководством шеф-повара
"Кометой" к Ольхону
"Кометой" к Ольхону
Промчимся по водной глади озера на самом быстром и необычном теплоходе "Комета"
Винно и весело!
Винно и весело!
Дегустации игристого, вина, местных настоек и самогона на кедровом орехе придадут огонька и настроения
Сибирская банька с ароматом кедра
Сибирская банька с ароматом кедра
С удовольствием попаримся, искупаемся и попьем чай на сибирских травах

Программа тура по дням

1 день

Завтрак в панорамном ресторане, гастрономический обед в дворянском доме и мастер-класс бурятской кухни

Мы встречаем Вас в аэропорту Иркутска и направляемся на завтрак в панорамный ресторан в центре города!

Завтрак пройдет с бокалом Просекко: вкусное, винное и душевное путешествие на Байкал объявляется открытым!

После сытного завтрака мы прогуляемся по исторической части Иркутска и познакомимся с городом в сопровождении местного гида.

Долго ходить не будем: чередуем пешую прогулку с передвижением на нашем микроавтобусе.

Мы прогуляемся по набережной реки Ангары, посмотрим знаменитый 130-й квартал с исторической застройкой, увидим старинную Спасскую церковь и памятник Александру III, а также сфотографируемся у ледокола Ангара.

Отправляемся на обед!

Он пройдет в стенах уютного особняка в центре Иркутска, где мы сможем окунуться в радушную атмосферу дворянского дома, насладившись изящными блюдами локальной кухни.

Здесь традиционные русские соленья готовятся в специальных дубовых бочонках, сыры варятся на собственной сыроварне, а привычные, казалось бы, рецепты блюд исполняются с элементами технологии молекулярной кухни.

На аперитив мы попробуем ассорти фирменных ремесленных сыров, лесные грузди по-байкальски и паштет из утки с сухофруктами и луковым мармеладом.

В качестве основного блюда нас ждет ягненок, запеченный со свеклой и гремолатой.

Блюда сопровождаются бархатистым и полнотелым красным вином.

А на десерт мы продегустируем грушевый мусс-маскарпоне!

С мороженым камамбер и миндальным крамблом.

Также нас ждет чайная церемония из столетнего самовара!

Все питание уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться!

После обеда заселяемся в один из лучших отелей Иркутска - Марриотт.

По нашей традиции в номере Вас будет ждать бутылочка игристого с фруктами, чтобы расслабиться вечером и настроиться на красивый и яркий отдых!

Немного отдыхаем и собираемся на ужин!

Сегодня вечером мы отправимся в кулинарную студию, где под руководством шеф-повара приготовим национальные блюда Сибири и Бурятии.

Итак, что нас ждет?

Таежный салат с вяленой медвежатиной и кедровыми орешками, бурятские буузы и сибирский хворост с ароматным алтайским чаем.

А чтобы мастер-класс прошёл с огоньком, будет винное сопровождение.

Так что будет вкусно, интересно, винно и весело!

После мастер-класса приступаем к дегустации наших блюд.

Кроме того, к нашему вечеру присоединится ансамбль национальных танцев.

Артисты научат нас танцевать бурятский танец Ёхор!

Ужинаем, наслаждаемся, танцуем и обмениваемся впечатлениями.

Завтрак в панорамном ресторане, гастрономический обед в дворянском доме и мастер-класс бурятской кухниЗавтрак в панорамном ресторане, гастрономический обед в дворянском доме и мастер-класс бурятской кухниЗавтрак в панорамном ресторане, гастрономический обед в дворянском доме и мастер-класс бурятской кухниЗавтрак в панорамном ресторане, гастрономический обед в дворянском доме и мастер-класс бурятской кухниЗавтрак в панорамном ресторане, гастрономический обед в дворянском доме и мастер-класс бурятской кухниЗавтрак в панорамном ресторане, гастрономический обед в дворянском доме и мастер-класс бурятской кухниЗавтрак в панорамном ресторане, гастрономический обед в дворянском доме и мастер-класс бурятской кухниЗавтрак в панорамном ресторане, гастрономический обед в дворянском доме и мастер-класс бурятской кухниЗавтрак в панорамном ресторане, гастрономический обед в дворянском доме и мастер-класс бурятской кухниЗавтрак в панорамном ресторане, гастрономический обед в дворянском доме и мастер-класс бурятской кухни
2 день

Листвянка, лучший ресторан сибирской кухни и отель на берегу Байкала

Сегодня после завтрака в отеле у Вас будет свободное время, чтобы погулять по Иркутску или просто отдохнуть в номере.

В 12:00 мы встречаемся в кафе-кондитерской на чайную церемонию с сибирским брусничным пирогом перед отправлением на Байкал!

Едем в поселок Листвянка, дорога до которого займет не более часа.

На въезде в поселок обязательно поднимемся на смотровую "Пик Черского", откуда открывается потрясающий вид на Байкал!

После смотровой направляемся на обед в заведение, которое по версии ресторанной премии #чтогдеестьвИркутске стало лучшим в области!

Нас ждут уникальные блюда от шеф-повара, подчеркивающие сибирскую самобытность и силу Байкала.

На аперитив нам подадут тар-тар из косули с соусом из чернослива.

В качестве основного блюда попробуем запеченный муксун с вешенками и икрой омуля, а на десерт - знаменитый шаман-камень - мусс из белого шоколада с брусникой и кедровыми орехами.

Конечно, с винным сопровождением!

А панорамный вид на священное озеро Байкал – идеальное дополнение к нашему обеду!

Ближе к вечеру едем заселяться в один из лучших отелей Листвянки "Легенда Байкала", который расположен в одном из самых живописных мест - на берегу Байкала, у истока Ангары, напротив легендарного Шаман-камня!

Сочетание чистейшего байкальского воздуха, аромата сосны и уютной насыщенной зеленью территорией создает уникальную атмосферу единения с природой, расслабленности и спокойствия.

Листвянка, лучший ресторан сибирской кухни и отель на берегу БайкалаЛиствянка, лучший ресторан сибирской кухни и отель на берегу БайкалаЛиствянка, лучший ресторан сибирской кухни и отель на берегу БайкалаЛиствянка, лучший ресторан сибирской кухни и отель на берегу Байкала
3 день

Путешествие на Ольхон, сибирско-бурятская кухня и банька с ароматом кедра

Утром завтракаем в отеле и настраиваемся на очень насыщенный, красивый день!

После завтрака мы отправляемся в незабываемое путешествие по Байкалу на быстроходном теплоходе «Комета».

Это самый быстрый теплоход на Байкале!

Ольхон – самый большой из 26 островов на Байкале.

Это географический, исторический и сакральный центр озера.

Здесь, согласно легенде, произошел бурятский народ.

Остров пропитан местным колоритом, шаманизмом и древними бурятскими легендами.

Дорога займет не один час, а по пути нас будут ждать самые красивые виды и удивительные места Байкала!

Прибываем на остров Ольхон и сразу отправляемся на обед в ресторан сибирско-бурятской кухни.

Нам подадут традиционный бурятский суп "бухлер", очень сытный и наваристый.

Затем мы попробуем знаменитые позы.

Это национальное кушанье, популярное в Бурятии, второе его название - буузы.

Позы имеют схожесть с мантами и хинкали, однако в фарш для них принято добавлять молоко, что делает начинку более сочной и нежной.

А на десерт - сибирский штрудель с хвойным мороженым.

После обеда мы заселяемся в уютный эко-отель на берегу Байкала.

Располагаемся и немного отдыхаем.

Затем мы прогуляемся до Скалы Шаманка и к 13 столбам сэргэ – святому для шаманов месту.

Каждый из сэргэ обвязан разноцветными тканями, призванными донести просьбы богам.

Считается, что сэргэ символизируют древо жизни.

Также пройдем по экотропе до окруженного соснами Сарайского пляжа – самого красивого и большого на Ольхоне.

Прогулка займет не более часа и не требует большой физической активности.

На ужин мы отправимся в ресторан традиционной сибирской кухни.

Нам подадут одно из самых популярных блюд на Байкале - сагудай из байкальской рыбы.

На горячее - нежное филе сига под соусом из шпината и сливок с кедровыми орешками.

Завершит ужин сибирский десерт с черной смородиной.

Пока мы ужинаем, для нас топится настоящая сибирская банька с ароматом кедра!

Греемся, купаемся, пьем чай на сибирских травах и отдыхаем!

Путешествие на Ольхон, сибирско-бурятская кухня и банька с ароматом кедраПутешествие на Ольхон, сибирско-бурятская кухня и банька с ароматом кедраПутешествие на Ольхон, сибирско-бурятская кухня и банька с ароматом кедраПутешествие на Ольхон, сибирско-бурятская кухня и банька с ароматом кедраПутешествие на Ольхон, сибирско-бурятская кухня и банька с ароматом кедраПутешествие на Ольхон, сибирско-бурятская кухня и банька с ароматом кедраПутешествие на Ольхон, сибирско-бурятская кухня и банька с ароматом кедраПутешествие на Ольхон, сибирско-бурятская кухня и банька с ароматом кедра
4 день

Джип-тур по Ольхону, прогулка на необитаемый остров, пикник на берегу Байкала и ужин в лучшем ресторане острова

Сегодня после завтрака нас будут ждать специально подготовленные автомобили, на которых мы совершим путешествие по острову Ольхон и заглянем в самые интересные уголки.

Мы посетим святые бурятские места и доедем до самой северной точки острова - мыса Хобой, вдоль которого расположены многочисленные пещеры и гроты.

Остановимся на мысе «Три брата», откуда открывается один из самых красивых видов на Байкале с высоты птичьего полета!

Сделаем остановку на Мысе Любви, а также увидим очень необычную скульптуру «Хранитель Байкала».

На прогулке нас ждет горячий обед, приготовленный на костре - ароматная уха из омуля, сочные купаты и горячие лепешки.

Трапеза сопровождается местными настойками!

После обеда нас ждет прогулка на катере с выходом в Малое море.

Малое море - часть озера Байкал, условно отделенное от Большого моря островом Ольхон.

Мы увидим с воды остров Ольхон и другие острова Малого моря и, конечно, сделаем остановку на острове Огой.

Это особое место с очень сильной положительной энергетикой.

На Огое находится буддистская Ступа Просветления, в нее заложены различные буддийские реликвии.

Здесь обычно загадывают желание, совершая традиционный обряд обхождения Ступы, и, как считают местные жители, оно непременно исполнится.

У нас будет возможность самим в этом убедиться!

А на обратном пути на Ольхон мы будем любоваться байкальским закатом.

С бокалом игристого!

На ужин мы отправимся в ресторан, который в 2020 году издание The New York Times назвала самым лучшим на побережье Байкала.

Из ресторана открывается панорамный вид на озеро!

Нам подадут бурятский суп с наваристым бульоном из фермерской баранины и салат с ростбифом и байкальским папоротником.

В Сибири, как и на Дальнем Востоке собирают папоротник "орляк", он считается съедобным.

Его солят и добавляют в блюда.

Также мы попробуем стуфатто из баранины в соусе на основе красного вина.

Наслаждаемся и возвращаемся отдыхать в отель!

Джип-тур по Ольхону, прогулка на необитаемый остров, пикник на берегу Байкала и ужин в лучшем ресторане островаДжип-тур по Ольхону, прогулка на необитаемый остров, пикник на берегу Байкала и ужин в лучшем ресторане островаДжип-тур по Ольхону, прогулка на необитаемый остров, пикник на берегу Байкала и ужин в лучшем ресторане островаДжип-тур по Ольхону, прогулка на необитаемый остров, пикник на берегу Байкала и ужин в лучшем ресторане островаДжип-тур по Ольхону, прогулка на необитаемый остров, пикник на берегу Байкала и ужин в лучшем ресторане островаДжип-тур по Ольхону, прогулка на необитаемый остров, пикник на берегу Байкала и ужин в лучшем ресторане острова
5 день

Возвращение в Иркутск, тажеранские степи, монгольский обед-дегустация и трансфер в аэропорт

Сегодня завтракаем в нашем отеле и говорим до свидания острову Ольхон: мы возвращаемся в Иркутск!

Наш путь в Иркутск будет проходить через Тажеранские степи.

Это уникальный уголок прибайкальской природы с холмистым и живописным рельефом, степным разнотравьем и обилием птиц, который еще называют Приольхонье.

По пути мы сделаем остановку в бухте Ая.

Короткое слово можно перевести на русский язык как "хорошая, приятная, удобная, красивая".

Большую часть времени в этом уголке Байкала господствуют тишина, безветренность и спокойствие.

По дороге мы заедем в колоритный этнопарк Золотая орда, чтобы познакомиться с самобытностью и кухней коренного населения.

Буряты пригласят нас на экскурсионную дегустацию таежных напитков с бурятскими деликатесами!

Мы попробуем самогон на кедровом орехе с закуской - микс салат с лесными груздями, тарасун – бурятскую молочную водку с копченым салом кабана и нарезкой из нежной жеребятины, ягодную настойку с рыжиковым тостом и чай со степными травами с облепиховым десертом.

На обеде мы продегустируем хушууры с домашним сливочным сыром, ароматную похлёбку с мясом яка, буузы и национальный черемуховый десерт «Урмэ» из фермерских сливок с домашними чипсами.

После обеда мы проводим Вас в аэропорт.

Счастливых и полных новых впечатлений!

До скорой встречи!

Возвращение в Иркутск, тажеранские степи, монгольский обед-дегустация и трансфер в аэропортВозвращение в Иркутск, тажеранские степи, монгольский обед-дегустация и трансфер в аэропортВозвращение в Иркутск, тажеранские степи, монгольский обед-дегустация и трансфер в аэропорт

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

Условия2-местное1-местное
Обычная стоимость132 000148 000
Раннее бронирование до 30.04125 000139 000
Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Courtyard by Marriott Irkutsk City Center

1 ночь

Идеально оборудованные номера, удобное место расположения в центре города, вкусная авторская кухня – эти и другие возможности откроют для себя как бизнес путешественники, так и туристы. Все номера категории "Deluxe".

Отель «IRKUTSK CITY CENTER» расположен в историческом центре города. Набережная реки Ангары, Музеи, Иркутский Драматический Театр, памятники истории и архитектуры – деревянные дома, храмы начала 18 века – в пешей доступности от отеля.

Courtyard by Marriott Irkutsk City CenterCourtyard by Marriott Irkutsk City CenterCourtyard by Marriott Irkutsk City CenterCourtyard by Marriott Irkutsk City Center

Отель «Легенда Байкала» 4

1 ночь

Этот отель расположен на берегу озера Байкал, у истока реки Ангары, в 62 км от Иркутска. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Номера оснащены кондиционером и мини-баром.

Все номера отеля «Легенда Байкала» оформлены в индивидуальном стиле, обшиты деревянными панелями и обставлены деревянной мебелью. В ванных комнатах предоставляются банные халаты и фен.

Гости отеля «Легенда Байкала» могут посетить сауну или сыграть в бильярд.

Напротив отеля «Легенда Байкала» находится знаменитая Шаман-скала, которой можно любоваться с террасы или из номеров с видом на озеро.

Все номера с видом на Байкал!

Отель «Легенда Байкала» 4Отель «Легенда Байкала» 4Отель «Легенда Байкала» 4Отель «Легенда Байкала» 4Отель «Легенда Байкала» 4Отель «Легенда Байкала» 4Отель «Легенда Байкала» 4Отель «Легенда Байкала» 4Отель «Легенда Байкала» 4

Отель «Baikal Khan Hotel Olkhon»

2 ночи

Расположен на Ольхоне. Этот отель находится в 10 км от центра города. В отеле для гостей работает ресторан. На территории работает Wi-Fi. Уточняйте информацию сразу при заезде. Также для гостей в отеле: баня. Специально к услугам гостей, не упускающих возможность заняться спортом, настольный теннис. Среди развлечений на территории — площадка для барбекю. Дети будут рады! Работает детская игровая комната. Все номера с видом на Байкал.

Отель «Baikal Khan Hotel Olkhon»Отель «Baikal Khan Hotel Olkhon»Отель «Baikal Khan Hotel Olkhon»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях c высоким рейтингом в Иркутске, Листвянке и на Ольхоне
  • Все завтраки в отелях
  • Всё питание по программе тура (все обеды и ужины по программе в лучших ресторанах области с винным сопровождением и один обед-пикник на берегу Байкала)
  • Встреча и проводы в аэропорт
  • Сопровождающий гид на протяжении всего тура
  • Путешествие из Листвянки в Ольхон на быстроходном судне
  • Прогулка на катере с выходом на Малое море и экскурсия по острову Огой, встреча заката с игристым вином
  • Джип-тур по острову Ольхон
  • Гастрономический мастер-класс с выступлением бурятского народного ансамбля
  • Все экскурсии с местным гидом
  • Все дегустации
  • Все входные билеты по программе
  • Сибирская баня на острове Ольхон
  • Трансферы в рамках тура на микроавтобусе комфорт-класса (Mercedes Sprinter)
  • Подарки всем участникам тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Личные расходы и сувениры
  • Индивидуальный трансфер (в случае прилета рейсами отличных от рекомендованных) 1 500 руб. за авто до 3-х человек
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Можно ли поехать с ребенком?

Конечно. С нами не раз путешествовали люди, которые брали с собой детей. Единственное ограничение – возраст (не менее 6 лет).

Я один/одна. Часто ли ездят в тур в одиночку?

В наши туры ездят в одиночку чаще, чем Вы думаете!
С первых часов знакомства в группе складывается особая дружеская атмосфера, и Вы не только посещаете экскурсии и наслаждаетесь дегустациями, но и получаете интересное общение, новый опыт и знания, делитесь впечатлениями с другими участниками, которые очень быстро становятся Вашими друзьями!
Вы можете выбрать для себя тип размещения: номер TWIN (две раздельные кровати) или индивидуальный номер SINGLE (одна большая кровать).

Стоимость тура уже включает в себя все питание в ресторанах?

Да, в стоимость тура уже включено всё питание (в т. ч. все дегустации), указанное в программе путешествия. Никаких дополнительных/скрытых платежей во время тура не будет. Этот момент также указан в договоре, который мы заключаем с Вами при бронировании поездки.
Все мастер-классы, трансферы, экскурсии, входные билеты и проживание в отелях также входят в стоимость. Вам остаётся просто наслаждаться новыми яркими впечатлениями!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
17 янв 2024
Гид Владислав просто молодчина! Человек своего дела, знает все, рассказал про разные сферы Мурманска, даже с музыкальным сопровождением)
И
11 янв 2024
Спасибо огромное за увлекательную и насыщенную программу нашей принимающей стороне!!!
А
25 дек 2023
С Вами не впервые, продолжаем сотрудничество! Камчатка-24 в июле уже в заделе! Удачи!
С Вами не впервые, продолжаем сотрудничество! Камчатка-24 в июле уже в заделе! Удачи!

Тур входит в следующие категории Иркутска

ДжиппингПрирода и пейзажиДжип-турыВсе туры5-дневные турыГастрономическиеНа автобусе

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