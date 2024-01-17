В этом туре Вы посетите лучшие рестораны сибирской и бурятской кухни, откроете для себя новые грани вкуса и продегустируете изысканные деликатесы.
А также Вас ждут приятные водные прогулки по Байкалу, джипинг, заводное фольклорное шоу и многое другое.
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Завтрак в панорамном ресторане, гастрономический обед в дворянском доме и мастер-класс бурятской кухни
Мы встречаем Вас в аэропорту Иркутска и направляемся на завтрак в панорамный ресторан в центре города!
Завтрак пройдет с бокалом Просекко: вкусное, винное и душевное путешествие на Байкал объявляется открытым!
После сытного завтрака мы прогуляемся по исторической части Иркутска и познакомимся с городом в сопровождении местного гида.
Долго ходить не будем: чередуем пешую прогулку с передвижением на нашем микроавтобусе.
Мы прогуляемся по набережной реки Ангары, посмотрим знаменитый 130-й квартал с исторической застройкой, увидим старинную Спасскую церковь и памятник Александру III, а также сфотографируемся у ледокола Ангара.
Отправляемся на обед!
Он пройдет в стенах уютного особняка в центре Иркутска, где мы сможем окунуться в радушную атмосферу дворянского дома, насладившись изящными блюдами локальной кухни.
Здесь традиционные русские соленья готовятся в специальных дубовых бочонках, сыры варятся на собственной сыроварне, а привычные, казалось бы, рецепты блюд исполняются с элементами технологии молекулярной кухни.
На аперитив мы попробуем ассорти фирменных ремесленных сыров, лесные грузди по-байкальски и паштет из утки с сухофруктами и луковым мармеладом.
В качестве основного блюда нас ждет ягненок, запеченный со свеклой и гремолатой.
Блюда сопровождаются бархатистым и полнотелым красным вином.
А на десерт мы продегустируем грушевый мусс-маскарпоне!
С мороженым камамбер и миндальным крамблом.
Также нас ждет чайная церемония из столетнего самовара!
Все питание уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться!
После обеда заселяемся в один из лучших отелей Иркутска - Марриотт.
По нашей традиции в номере Вас будет ждать бутылочка игристого с фруктами, чтобы расслабиться вечером и настроиться на красивый и яркий отдых!
Немного отдыхаем и собираемся на ужин!
Сегодня вечером мы отправимся в кулинарную студию, где под руководством шеф-повара приготовим национальные блюда Сибири и Бурятии.
Итак, что нас ждет?
Таежный салат с вяленой медвежатиной и кедровыми орешками, бурятские буузы и сибирский хворост с ароматным алтайским чаем.
А чтобы мастер-класс прошёл с огоньком, будет винное сопровождение.
Так что будет вкусно, интересно, винно и весело!
После мастер-класса приступаем к дегустации наших блюд.
Кроме того, к нашему вечеру присоединится ансамбль национальных танцев.
Артисты научат нас танцевать бурятский танец Ёхор!
Ужинаем, наслаждаемся, танцуем и обмениваемся впечатлениями.
Листвянка, лучший ресторан сибирской кухни и отель на берегу Байкала
Сегодня после завтрака в отеле у Вас будет свободное время, чтобы погулять по Иркутску или просто отдохнуть в номере.
В 12:00 мы встречаемся в кафе-кондитерской на чайную церемонию с сибирским брусничным пирогом перед отправлением на Байкал!
Едем в поселок Листвянка, дорога до которого займет не более часа.
На въезде в поселок обязательно поднимемся на смотровую "Пик Черского", откуда открывается потрясающий вид на Байкал!
После смотровой направляемся на обед в заведение, которое по версии ресторанной премии #чтогдеестьвИркутске стало лучшим в области!
Нас ждут уникальные блюда от шеф-повара, подчеркивающие сибирскую самобытность и силу Байкала.
На аперитив нам подадут тар-тар из косули с соусом из чернослива.
В качестве основного блюда попробуем запеченный муксун с вешенками и икрой омуля, а на десерт - знаменитый шаман-камень - мусс из белого шоколада с брусникой и кедровыми орехами.
Конечно, с винным сопровождением!
А панорамный вид на священное озеро Байкал – идеальное дополнение к нашему обеду!
Ближе к вечеру едем заселяться в один из лучших отелей Листвянки "Легенда Байкала", который расположен в одном из самых живописных мест - на берегу Байкала, у истока Ангары, напротив легендарного Шаман-камня!
Сочетание чистейшего байкальского воздуха, аромата сосны и уютной насыщенной зеленью территорией создает уникальную атмосферу единения с природой, расслабленности и спокойствия.
Путешествие на Ольхон, сибирско-бурятская кухня и банька с ароматом кедра
Утром завтракаем в отеле и настраиваемся на очень насыщенный, красивый день!
После завтрака мы отправляемся в незабываемое путешествие по Байкалу на быстроходном теплоходе «Комета».
Это самый быстрый теплоход на Байкале!
Ольхон – самый большой из 26 островов на Байкале.
Это географический, исторический и сакральный центр озера.
Здесь, согласно легенде, произошел бурятский народ.
Остров пропитан местным колоритом, шаманизмом и древними бурятскими легендами.
Дорога займет не один час, а по пути нас будут ждать самые красивые виды и удивительные места Байкала!
Прибываем на остров Ольхон и сразу отправляемся на обед в ресторан сибирско-бурятской кухни.
Нам подадут традиционный бурятский суп "бухлер", очень сытный и наваристый.
Затем мы попробуем знаменитые позы.
Это национальное кушанье, популярное в Бурятии, второе его название - буузы.
Позы имеют схожесть с мантами и хинкали, однако в фарш для них принято добавлять молоко, что делает начинку более сочной и нежной.
А на десерт - сибирский штрудель с хвойным мороженым.
После обеда мы заселяемся в уютный эко-отель на берегу Байкала.
Располагаемся и немного отдыхаем.
Затем мы прогуляемся до Скалы Шаманка и к 13 столбам сэргэ – святому для шаманов месту.
Каждый из сэргэ обвязан разноцветными тканями, призванными донести просьбы богам.
Считается, что сэргэ символизируют древо жизни.
Также пройдем по экотропе до окруженного соснами Сарайского пляжа – самого красивого и большого на Ольхоне.
Прогулка займет не более часа и не требует большой физической активности.
На ужин мы отправимся в ресторан традиционной сибирской кухни.
Нам подадут одно из самых популярных блюд на Байкале - сагудай из байкальской рыбы.
На горячее - нежное филе сига под соусом из шпината и сливок с кедровыми орешками.
Завершит ужин сибирский десерт с черной смородиной.
Пока мы ужинаем, для нас топится настоящая сибирская банька с ароматом кедра!
Греемся, купаемся, пьем чай на сибирских травах и отдыхаем!
Джип-тур по Ольхону, прогулка на необитаемый остров, пикник на берегу Байкала и ужин в лучшем ресторане острова
Сегодня после завтрака нас будут ждать специально подготовленные автомобили, на которых мы совершим путешествие по острову Ольхон и заглянем в самые интересные уголки.
Мы посетим святые бурятские места и доедем до самой северной точки острова - мыса Хобой, вдоль которого расположены многочисленные пещеры и гроты.
Остановимся на мысе «Три брата», откуда открывается один из самых красивых видов на Байкале с высоты птичьего полета!
Сделаем остановку на Мысе Любви, а также увидим очень необычную скульптуру «Хранитель Байкала».
На прогулке нас ждет горячий обед, приготовленный на костре - ароматная уха из омуля, сочные купаты и горячие лепешки.
Трапеза сопровождается местными настойками!
После обеда нас ждет прогулка на катере с выходом в Малое море.
Малое море - часть озера Байкал, условно отделенное от Большого моря островом Ольхон.
Мы увидим с воды остров Ольхон и другие острова Малого моря и, конечно, сделаем остановку на острове Огой.
Это особое место с очень сильной положительной энергетикой.
На Огое находится буддистская Ступа Просветления, в нее заложены различные буддийские реликвии.
Здесь обычно загадывают желание, совершая традиционный обряд обхождения Ступы, и, как считают местные жители, оно непременно исполнится.
У нас будет возможность самим в этом убедиться!
А на обратном пути на Ольхон мы будем любоваться байкальским закатом.
С бокалом игристого!
На ужин мы отправимся в ресторан, который в 2020 году издание The New York Times назвала самым лучшим на побережье Байкала.
Из ресторана открывается панорамный вид на озеро!
Нам подадут бурятский суп с наваристым бульоном из фермерской баранины и салат с ростбифом и байкальским папоротником.
В Сибири, как и на Дальнем Востоке собирают папоротник "орляк", он считается съедобным.
Его солят и добавляют в блюда.
Также мы попробуем стуфатто из баранины в соусе на основе красного вина.
Наслаждаемся и возвращаемся отдыхать в отель!
Возвращение в Иркутск, тажеранские степи, монгольский обед-дегустация и трансфер в аэропорт
Сегодня завтракаем в нашем отеле и говорим до свидания острову Ольхон: мы возвращаемся в Иркутск!
Наш путь в Иркутск будет проходить через Тажеранские степи.
Это уникальный уголок прибайкальской природы с холмистым и живописным рельефом, степным разнотравьем и обилием птиц, который еще называют Приольхонье.
По пути мы сделаем остановку в бухте Ая.
Короткое слово можно перевести на русский язык как "хорошая, приятная, удобная, красивая".
Большую часть времени в этом уголке Байкала господствуют тишина, безветренность и спокойствие.
По дороге мы заедем в колоритный этнопарк Золотая орда, чтобы познакомиться с самобытностью и кухней коренного населения.
Буряты пригласят нас на экскурсионную дегустацию таежных напитков с бурятскими деликатесами!
Мы попробуем самогон на кедровом орехе с закуской - микс салат с лесными груздями, тарасун – бурятскую молочную водку с копченым салом кабана и нарезкой из нежной жеребятины, ягодную настойку с рыжиковым тостом и чай со степными травами с облепиховым десертом.
На обеде мы продегустируем хушууры с домашним сливочным сыром, ароматную похлёбку с мясом яка, буузы и национальный черемуховый десерт «Урмэ» из фермерских сливок с домашними чипсами.
После обеда мы проводим Вас в аэропорт.
Счастливых и полных новых впечатлений!
До скорой встречи!
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Условия
|2-местное
|1-местное
|Обычная стоимость
|132 000
|148 000
|Раннее бронирование до 30.04
|125 000
|139 000
Варианты проживания
Courtyard by Marriott Irkutsk City Center
Идеально оборудованные номера, удобное место расположения в центре города, вкусная авторская кухня – эти и другие возможности откроют для себя как бизнес путешественники, так и туристы. Все номера категории "Deluxe".
Отель «IRKUTSK CITY CENTER» расположен в историческом центре города. Набережная реки Ангары, Музеи, Иркутский Драматический Театр, памятники истории и архитектуры – деревянные дома, храмы начала 18 века – в пешей доступности от отеля.
Отель «Легенда Байкала» 4
Этот отель расположен на берегу озера Байкал, у истока реки Ангары, в 62 км от Иркутска. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Номера оснащены кондиционером и мини-баром.
Все номера отеля «Легенда Байкала» оформлены в индивидуальном стиле, обшиты деревянными панелями и обставлены деревянной мебелью. В ванных комнатах предоставляются банные халаты и фен.
Гости отеля «Легенда Байкала» могут посетить сауну или сыграть в бильярд.
Напротив отеля «Легенда Байкала» находится знаменитая Шаман-скала, которой можно любоваться с террасы или из номеров с видом на озеро.
Все номера с видом на Байкал!
Отель «Baikal Khan Hotel Olkhon»
Расположен на Ольхоне. Этот отель находится в 10 км от центра города. В отеле для гостей работает ресторан. На территории работает Wi-Fi. Уточняйте информацию сразу при заезде. Также для гостей в отеле: баня. Специально к услугам гостей, не упускающих возможность заняться спортом, настольный теннис. Среди развлечений на территории — площадка для барбекю. Дети будут рады! Работает детская игровая комната. Все номера с видом на Байкал.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях c высоким рейтингом в Иркутске, Листвянке и на Ольхоне
- Все завтраки в отелях
- Всё питание по программе тура (все обеды и ужины по программе в лучших ресторанах области с винным сопровождением и один обед-пикник на берегу Байкала)
- Встреча и проводы в аэропорт
- Сопровождающий гид на протяжении всего тура
- Путешествие из Листвянки в Ольхон на быстроходном судне
- Прогулка на катере с выходом на Малое море и экскурсия по острову Огой, встреча заката с игристым вином
- Джип-тур по острову Ольхон
- Гастрономический мастер-класс с выступлением бурятского народного ансамбля
- Все экскурсии с местным гидом
- Все дегустации
- Все входные билеты по программе
- Сибирская баня на острове Ольхон
- Трансферы в рамках тура на микроавтобусе комфорт-класса (Mercedes Sprinter)
- Подарки всем участникам тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Личные расходы и сувениры
- Индивидуальный трансфер (в случае прилета рейсами отличных от рекомендованных) 1 500 руб. за авто до 3-х человек
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Можно ли поехать с ребенком?
Конечно. С нами не раз путешествовали люди, которые брали с собой детей. Единственное ограничение – возраст (не менее 6 лет).
Я один/одна. Часто ли ездят в тур в одиночку?
В наши туры ездят в одиночку чаще, чем Вы думаете!
С первых часов знакомства в группе складывается особая дружеская атмосфера, и Вы не только посещаете экскурсии и наслаждаетесь дегустациями, но и получаете интересное общение, новый опыт и знания, делитесь впечатлениями с другими участниками, которые очень быстро становятся Вашими друзьями!
Вы можете выбрать для себя тип размещения: номер TWIN (две раздельные кровати) или индивидуальный номер SINGLE (одна большая кровать).
Стоимость тура уже включает в себя все питание в ресторанах?
Да, в стоимость тура уже включено всё питание (в т. ч. все дегустации), указанное в программе путешествия. Никаких дополнительных/скрытых платежей во время тура не будет. Этот момент также указан в договоре, который мы заключаем с Вами при бронировании поездки.
Все мастер-классы, трансферы, экскурсии, входные билеты и проживание в отелях также входят в стоимость. Вам остаётся просто наслаждаться новыми яркими впечатлениями!