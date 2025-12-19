Вы отправитесь в Иркутск, где познакомитесь с его историческими улицами, купеческими особняками и храмами. По дороге к озеру посетите музей под открытым небом «Тальцы»
Описание тура
Организационные детали
С собой необходимо иметь: тёплую и непродуваемую одежду (куртка, брюки, шапка, шарф, перчатки и варежки), термобельё, флиску, свитер, несколько комплектов носков (включая шерстяные), устойчивую зимнюю обувь, солнцезащитные очки или горнолыжную маску, крем от солнца, купальник/плавки и резиновые тапочки для горячих источников, небольшой рюкзак, термос, личную аптечку.
Питание. В стоимость входят завтраки, обеды — в 1-6 дни, ужины — в 4-5 дни.
Транспорт. Переезды по маршруту на туристическом автобусе или минивэне.
Возраст участников. 7-85.
Уровень сложности. Путешествие доступно для людей без серьёзных проблем со здоровьем, специальная физическая подготовка не требуется. Все переезды осуществляются на транспорте туристического класса, пешие прогулки — от места высадки до экскурсионных объектов.
Программа тура по дням
Иркутск, Тальцы и Листвянка
Ваше знакомство с Сибирью начнётся в Иркутске — городе, где купеческое прошлое переплетается с современностью. Встреча состоится в аэропорту или на железнодорожном вокзале в зависимости от времени прибытия. После завтрака вы отправитесь на обзорную экскурсию: пройдёте по старинным улицам, увидите величественные храмы и узнаете, почему Иркутск называли Сибирским Парижем.
Далее дорога поведёт к Байкалу. Первая остановка — музей под открытым небом «Тальцы» с деревянными избами, ветряными мельницами и старинными храмами. По пути к Листвянке вы увидите Шаман-камень — легендарный символ озера. В Музее Байкала узнаете о глубочайшем озере планеты и его уникальных обитателях. В Листвянке заглянете на рыбный и сувенирный рынки, попробуете байкальского омуля и домашнюю настойку.
Вечером — возвращение в Иркутск и размещение в гостинице.
Аршан и водопады Кынгарги
После завтрака вы отправитесь в Тункинскую долину, где Аршан встречает чистейшим горным воздухом и видом на заснеженные вершины Саян. Здесь больше солнечных дней, чем в Крыму, а бурятские традиции и кухня создают особую атмосферу.
Во время обеда попробуете национальные блюда, включая сочные позы (буузы). После размещения на базе отдыха вас ждёт прогулка к первому водопаду реки Кынгарга. Вода здесь бьётся о розовый мрамор, образуя живописные каскады.
Затем посетите буддийский дацан Бодхидхарма, обойдёте храм по солнцу, прокрутите молитвенные барабаны и сможете приобрести травяные сборы, тёплые вещи из верблюжьей шерсти и монгольские сувениры на местном рынке.
Вечером — отдых в Аршане.
Горячие источники Жемчуга
Утро начнётся с завтрака в Аршане, затем переезд в Жемчуг. Здесь, среди заснеженных гор, вы искупаетесь в горячих источниках с температурой около +38°C. Минеральная вода снимает усталость, а виды вокруг превращают купание в особенный зимний ритуал.
После водных процедур пообедаете в дороге. По возвращении в Иркутск разместитесь в отеле и проведёте вечер на своё усмотрение — прогулка по городу, ужин в кафе или отдых в гостинице.
Малое Море и бухта Змеинка
После завтрака вы отправитесь к Малым Морю Байкала. По дороге сделаете остановку у памятника орлу — символу ольхонских бурят, и у статуи «Бродяга».
Прибыв на базу отдыха, пообедаете с видом на озеро, а затем отправитесь в бухту Змеинка. В январе здесь можно увидеть первые льды Байкала — прозрачную гладь, местами соседствующую с открытой водой. Вы сможете пробурить лунку, попробовать байкальский напиток и чай из самовара на воде озера.
Вечером — свободное время на базе: отдых у камина, баня или прогулка по берегу.
Свободный день и баня по-сибирски
Сегодня вы можете отдохнуть, покататься на коньках или заказать экскурсии за доплату.
Варианты дополнительных экскурсий:
1. на хивусе по застывшим волнам Байкала;
2. на мыс Бурхан по священным местам Ольхона;
3. на мыс Хобой (Ольхон).
В конце дня вас ждёт горячая баня с ароматными вениками и травяным чаем.
Возвращение в Иркутск
Завтрак с видом на Байкал, немного свободного времени для прогулок или катания на коньках. После обеда — выезд в Иркутск с остановками по необходимости. По прибытии — размещение в гостинице и свободный вечер.
Окончание тура
После завтрака — освобождение номеров до полудня и самостоятельный трансфер в аэропорт или на железнодорожный вокзал.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-, 3-местное размещение
|71 700 ₽
|1-местное размещение
|89 200 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 6 обедов и 2 ужина
- Трансфер из аэропорта или от ж/д вокзала
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Баня и купание в горячих источниках
Что не входит в цену
- Переезд до Иркутска и обратно
- Остальное питание
- Трансфер до аэропорта или ж/д вокзала
- Дополнительные услуги гостиниц и баз отдыха
- Индивидуальное обслуживание
- Дополнительные экскурсии