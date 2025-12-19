Ваше знакомство с Сибирью начнётся в Иркутске — городе, где купеческое прошлое переплетается с современностью. Встреча состоится в аэропорту или на железнодорожном вокзале в зависимости от времени прибытия. После завтрака вы отправитесь на обзорную экскурсию: пройдёте по старинным улицам, увидите величественные храмы и узнаете, почему Иркутск называли Сибирским Парижем.

Далее дорога поведёт к Байкалу. Первая остановка — музей под открытым небом «Тальцы» с деревянными избами, ветряными мельницами и старинными храмами. По пути к Листвянке вы увидите Шаман-камень — легендарный символ озера. В Музее Байкала узнаете о глубочайшем озере планеты и его уникальных обитателях. В Листвянке заглянете на рыбный и сувенирный рынки, попробуете байкальского омуля и домашнюю настойку.

Вечером — возвращение в Иркутск и размещение в гостинице.