Мои заказы

Рождественский микс: лёд Байкала, термальные источники и знаковые локации

Побывать в Листвянке, заглянуть в Тункинскую долину и полюбоваться Малым Морем
Это путешествие откроет вам красоты Восточной Сибири.

Вы отправитесь в Иркутск, где познакомитесь с его историческими улицами, купеческими особняками и храмами. По дороге к озеру посетите музей под открытым небом «Тальцы»
читать дальше

и узнаете легенду о Шаман-камне. В Листвянке попробуете свежего байкальского омуля и заглянете в Музей Байкала.

Вас ждёт поездка в Аршан с его горными пейзажами, водопадами реки Кынгарга и буддийским дацаном Бодхидхарма. В посёлке Жемчуг искупаетесь в горячих источниках среди заснеженных вершин Саян. Пройдёте по прозрачному льду и увидите панорамы Большого Байкала. В бухте Змеинка отведаете чая из самовара и насладитесь тишиной зимнего берега.

Рождественский микс: лёд Байкала, термальные источники и знаковые локации

Описание тура

Организационные детали

С собой необходимо иметь: тёплую и непродуваемую одежду (куртка, брюки, шапка, шарф, перчатки и варежки), термобельё, флиску, свитер, несколько комплектов носков (включая шерстяные), устойчивую зимнюю обувь, солнцезащитные очки или горнолыжную маску, крем от солнца, купальник/плавки и резиновые тапочки для горячих источников, небольшой рюкзак, термос, личную аптечку.

Питание. В стоимость входят завтраки, обеды — в 1-6 дни, ужины — в 4-5 дни.

Транспорт. Переезды по маршруту на туристическом автобусе или минивэне.

Возраст участников. 7-85.

Уровень сложности. Путешествие доступно для людей без серьёзных проблем со здоровьем, специальная физическая подготовка не требуется. Все переезды осуществляются на транспорте туристического класса, пешие прогулки — от места высадки до экскурсионных объектов.

Программа тура по дням

1 день

Иркутск, Тальцы и Листвянка

Ваше знакомство с Сибирью начнётся в Иркутске — городе, где купеческое прошлое переплетается с современностью. Встреча состоится в аэропорту или на железнодорожном вокзале в зависимости от времени прибытия. После завтрака вы отправитесь на обзорную экскурсию: пройдёте по старинным улицам, увидите величественные храмы и узнаете, почему Иркутск называли Сибирским Парижем.

Далее дорога поведёт к Байкалу. Первая остановка — музей под открытым небом «Тальцы» с деревянными избами, ветряными мельницами и старинными храмами. По пути к Листвянке вы увидите Шаман-камень — легендарный символ озера. В Музее Байкала узнаете о глубочайшем озере планеты и его уникальных обитателях. В Листвянке заглянете на рыбный и сувенирный рынки, попробуете байкальского омуля и домашнюю настойку.

Вечером — возвращение в Иркутск и размещение в гостинице.

Иркутск, Тальцы и ЛиствянкаИркутск, Тальцы и ЛиствянкаИркутск, Тальцы и ЛиствянкаИркутск, Тальцы и Листвянка
2 день

Аршан и водопады Кынгарги

После завтрака вы отправитесь в Тункинскую долину, где Аршан встречает чистейшим горным воздухом и видом на заснеженные вершины Саян. Здесь больше солнечных дней, чем в Крыму, а бурятские традиции и кухня создают особую атмосферу.

Во время обеда попробуете национальные блюда, включая сочные позы (буузы). После размещения на базе отдыха вас ждёт прогулка к первому водопаду реки Кынгарга. Вода здесь бьётся о розовый мрамор, образуя живописные каскады.

Затем посетите буддийский дацан Бодхидхарма, обойдёте храм по солнцу, прокрутите молитвенные барабаны и сможете приобрести травяные сборы, тёплые вещи из верблюжьей шерсти и монгольские сувениры на местном рынке.

Вечером — отдых в Аршане.

Аршан и водопады КынгаргиАршан и водопады КынгаргиАршан и водопады КынгаргиАршан и водопады Кынгарги
3 день

Горячие источники Жемчуга

Утро начнётся с завтрака в Аршане, затем переезд в Жемчуг. Здесь, среди заснеженных гор, вы искупаетесь в горячих источниках с температурой около +38°C. Минеральная вода снимает усталость, а виды вокруг превращают купание в особенный зимний ритуал.

После водных процедур пообедаете в дороге. По возвращении в Иркутск разместитесь в отеле и проведёте вечер на своё усмотрение — прогулка по городу, ужин в кафе или отдых в гостинице.

Горячие источники ЖемчугаГорячие источники ЖемчугаГорячие источники Жемчуга
4 день

Малое Море и бухта Змеинка

После завтрака вы отправитесь к Малым Морю Байкала. По дороге сделаете остановку у памятника орлу — символу ольхонских бурят, и у статуи «Бродяга».

Прибыв на базу отдыха, пообедаете с видом на озеро, а затем отправитесь в бухту Змеинка. В январе здесь можно увидеть первые льды Байкала — прозрачную гладь, местами соседствующую с открытой водой. Вы сможете пробурить лунку, попробовать байкальский напиток и чай из самовара на воде озера.

Вечером — свободное время на базе: отдых у камина, баня или прогулка по берегу.

Малое Море и бухта ЗмеинкаМалое Море и бухта ЗмеинкаМалое Море и бухта ЗмеинкаМалое Море и бухта Змеинка
5 день

Свободный день и баня по-сибирски

Сегодня вы можете отдохнуть, покататься на коньках или заказать экскурсии за доплату.

Варианты дополнительных экскурсий:
1. на хивусе по застывшим волнам Байкала;
2. на мыс Бурхан по священным местам Ольхона;
3. на мыс Хобой (Ольхон).

В конце дня вас ждёт горячая баня с ароматными вениками и травяным чаем.

Свободный день и баня по-сибирскиСвободный день и баня по-сибирскиСвободный день и баня по-сибирскиСвободный день и баня по-сибирски
6 день

Возвращение в Иркутск

Завтрак с видом на Байкал, немного свободного времени для прогулок или катания на коньках. После обеда — выезд в Иркутск с остановками по необходимости. По прибытии — размещение в гостинице и свободный вечер.

Возвращение в ИркутскВозвращение в ИркутскВозвращение в ИркутскВозвращение в Иркутск
7 день

Окончание тура

После завтрака — освобождение номеров до полудня и самостоятельный трансфер в аэропорт или на железнодорожный вокзал.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-, 3-местное размещение71 700 ₽
1-местное размещение89 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 6 обедов и 2 ужина
  • Трансфер из аэропорта или от ж/д вокзала
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Баня и купание в горячих источниках
Что не входит в цену
  • Переезд до Иркутска и обратно
  • Остальное питание
  • Трансфер до аэропорта или ж/д вокзала
  • Дополнительные услуги гостиниц и баз отдыха
  • Индивидуальное обслуживание
  • Дополнительные экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Иркутска, 8:30
Завершение: Иркутск, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — Организатор в Иркутске
Провёл экскурсии для 122 туристов
Представьте, что путешествие — это не список географических точек, а состояние души. Состояние, когда вы расслаблены и открыты для нового, потому что каждая деталь уже продумана за вас. Когда вас не
читать дальше

трясёт от мыслей о непредвиденных расходах, а гид встречает не как клиента, а как дорогого гостя. Именно так, по-семейному бережно, мы работаем с 2018 года. Наша команда — это не менеджеры и гиды, а проводники в мир удивительных открытий. Мы сами влюблены в те места, куда приглашаем, и горим желанием показать их с самой лучшей стороны. Более 5000 человек уже уехали от нас с тёплыми воспоминаниями и полными чемоданами впечатлений. Мы гарантируем не только даты выездов, но и ваше спокойствие: все условия прописаны простым языком, а юридическая защита — не просто слова, а наш принцип. Позвольте себе путешествовать без забот — мы уже всё подготовили!

Тур входит в следующие категории Иркутска

Похожие туры из Иркутска

Лёд как произведение искусства: Малое Море Байкала и Ольхон
На автобусе
3 дня
1 отзыв
Лёд как произведение искусства: Малое Море Байкала и Ольхон
«Поцеловать» Байкал, рассмотреть торосы и наплески и увидеть священный мыс Бурхан
Начало: Иркутск, в аэропорту - с 8:00 до 8:30, у выхода в ...
5 янв в 08:30
16 янв в 08:30
30 400 ₽ за человека
Неделя байкальских впечатлений: лёд, долины, главные локации
На машине
8 дней
-
10%
Неделя байкальских впечатлений: лёд, долины, главные локации
Заглянуть в музей «Тальцы», увидеть Малое Море и Шаманку, попробовать буузы и погреться в источниках
Начало: Иркутск, встреча в аэропорту или на ж/д вокзале с ...
8 фев в 08:00
15 фев в 08:00
89 900 ₽99 888 ₽ за человека
Из Иркутска в Тункинскую долину и на Байкал в мини-группе: термальные источники и природа
На машине
2 дня
Из Иркутска в Тункинскую долину и на Байкал в мини-группе: термальные источники и природа
Отправиться на перезагрузку к великому озеру, искупаться в минеральной воде и заехать в Слюдянку
Начало: Иркутск, 9:00
27 дек в 08:00
3 янв в 08:00
29 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска