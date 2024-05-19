Экскурсии на 1 день в Иваново

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Иваново, цены от 3 350 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто)
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Палех - страна тонконогих коней: уникальная экскурсия из Иваново
Погрузитесь в мир русского искусства и истории с экскурсией в Палех, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды
Начало: Иваново, пл. Революции 2/1
18 июня в 09:00
21 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Православные святыни Ивановской земли (на вашем авто)
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Православные святыни Ивановской земли: путешествие по историческим местам
Загляните в уникальный мир православных святынь Ивановской области. Панорамы, история и атмосфера древних городов ждут вас
Начало: Иваново, пл. Революции, 2/1
Завтра в 09:00
17 июня в 09:00
6 799 за всё до 4 чел.
Весь Плёс за один день. Групповая экскурсия из Иваново с прогулкой на теплоходе
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
7 часов
1 отзыв
Весь Плёс за один день. Групповая экскурсия из Иваново с прогулкой на теплоходе
Плёс привлекает своими усадебными постройками, дачами, свежим волжским воздухом и знаменитыми видами. Программа включает посещение Соборной горы и набережной
Начало: В городе Иваново
12 июня в 11:00
23 июня в 11:00
3 350 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    19 мая 2024
    Православные святыни Ивановской земли (на вашем авто)
    Это было великолепно! Начнём с того, что мы захотели в дополнение к основной экскурсии посетить музей Бальмонта в Шуе, раз
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    уж оказались в тех местах. Экскурсовод Вера договорилась с музеем, хотя это дополнительное время и не совсем по теме экскурсии. В музее нам рассказали о жизни поэта, ответили на всё вопросы, цитируя его стихи, доставив истинное удовольствие открыв для нас много интересного. Основная экскурсия тоже превзошла все ожидания. Вера настолько хорошо знает и любит свой край, что за всё время экскурсии, а это более шести часов, нам ни на минуточку не было скучно. На любой вопрос был развёрнутый ответ, всё проходило в виде диалога, и даже по окончании не могли сразу разойтись. У Веры огромный багаж знаний и она умеет делиться ими, заинтересовав слушателя. Ну и конечно, прекрасные виды Ивановской природы и архитектуры просто завораживали. Очень рекомендуем!!!

  • И
    Ирина
    10 мая 2024
    Весь Плёс за один день. Групповая экскурсия из Иваново с прогулкой на теплоходе
    Организация,поездка,маршрут,экскурсия все на высшем уровне. Отлично. Буду пользоваться Вашими услугами дальше и рекомендовать друзьям. Спасибо за выходной день,море положительных впечатлений и отдых.
  • Ю
    Юрий
    2 мая 2024
    Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто)
    Добрый день! С момента заказа экскурсии (примерно за месяц) и до момента прибытия на место, экскурсовод Шамкова Вера нас, можно сказать,
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    постоянно "вела". Интересовалась, все ли у нас получается, давала советы по размещению в городе Иваново. Заранее обсудили маршрут и время экскурсии. Знакомством с Верой очень довольны, просто кладезь знаний! Очень интересная подача материала, сочетающая в себе хитросплетения религиозной и революционной составляющей, а также уклад жизни России купеческой и влияние на нее царского режима. Очень рекомендую!

  • О
    Ольга
    4 апреля 2024
    Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто)
    Очень довольны экскурсией! Вера показала места, посмотреть которые мы бы сами не догадались, рассказала много об истории и о людях,
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    прославивших этот край. Узнали много нового и удивительного. Сувенирная сторона экскурсии (в соответствии с нашими желаниями) также не была обойдена вниманием.

  • А
    Андрей
    26 февраля 2024
    Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто)
    Большое спасибо за проведенную экскурсию. Прекрасному экскурсоводу удалось приподнять завесу и времени и показать прекрасный город Шую и село Палех в полной красе. Удалось узнать много нового о том времени.
  • Л
    Людмила
    26 мая 2023
    Экскурсия в Шую и Палех
    Замечательная экскурсия. В г. Шуя посетили музей завода шуйской водки, музей К. Бальмонты, поднялись на колокольню Воскресенского собора. Сильное впечатление
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    оставляет посещение музея палехского искусства в п. Палех. В нем собрана уникальная коллекция древних икон, которая не уступит коллекции Третьяковской галереи в Москве и Русского музея в Петербурге. Также очень понравились иконы и лаковые миниатюры палехских мастеров. Это настоящие произведения искусства. Думаю ещё раз съездить в Палех.

  • И
    Ирина
    25 октября 2022
    Православные святыни Ивановской земли (на вашем авто)
    Огромное спасибо Вере за интересное путешествие по Ивановской земле. Чудесный рассказчик, приятная в общении, глубоко знающая историю родного края. Узнали очень много нового, интересного и неожиданного об истории и жизни города Шуя и окрестностей. Настоятельно рекомендую данную экскурсию к посещению.
  • А
    Александр
    29 июля 2022
    Православные святыни Ивановской земли (на вашем авто)
    Очень интересный маршрут, прекрасный глубокий экскурсовод. Настоятельно рекомендуем!
  • И
    Ирина
    27 апреля 2022
    Экскурсия в Шую и Палех
    Я в восторге!

Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иваново
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто)
  2. Православные святыни Ивановской земли (на вашем авто)
  3. Весь Плёс за один день. Групповая экскурсия из Иваново с прогулкой на теплоходе
Какие места ещё посмотреть в Иваново
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Дом Советов
  3. Музей ивановского ситца
  4. Площадь Революции
  5. Набережная
  6. Введенский женский монастырь
  7. Дом-корабль
  8. Дом-птица
  9. Церковь Троицы
  10. Музей первого совета
Сколько стоит экскурсия по Иваново в июне 2024
Сейчас в Иваново в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 3 350 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Иваново на 1 день, гиды Иваново подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Иваново так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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