Маршрут путешествия может корректироваться исходя из Вашего самочувствия и настроения на совершение прогулок по новым невиданным Вами ранее местам.



Мы сразу наметим ключевые направления Вашего путешествия на 6-7 часов.



Свежий воздух и умиротворяющая атмосфера Куршской косы обеспечат Вам прилив бодрых сил и интереса и Вы гарантированно захотите посетить как можно больше туристических троп!