В зависимости от Вашего настроения и самочувствия:
Загадочный танцующий лес
Высота Эфа
Орнитологическая станция
Высота Мюллера
Королевский бор
Озеро Лебедь
По желанию можем заехать в:
Замок Шаакен
Замок Нессельбек
Программа:
Мы встретимся в назначенном вами месте и на комфортном автомобиле с кондиционером отправимся в наше путешествие в национальный парк «Куршская коса». Вы сможете выбрать под своё настроение поехать ли по скоростной автостраде (Балтийское кольцо) или добраться до Национального парка Куршская Коса по маршруту немецкой дороги с вековыми деревьями вдоль неё, аистиными гнездами, поселками и красивыми полями.
Первую же остановку в парке мы совершим в самом узком месте Куршской косы. Мы выйдем к морю и сделаем глубокий вдох свежего воздуха, богатого отрицательно заряженными ионами! Здесь же Вы сможете сделать чудесные фотоснимки и попытать удачу в поиске солнечного камня на память о Янтарном крае.
Следуем дальше — чарующий и интригующий своей мистикой танцующий лес! Попробуем разгадать тайну этого загадочного места и рассмотрим самые интересные версии его возникновения именно в этом месте, в т. ч. мистические версии. Постараемся увидеть то, что не видно на первый взгляд и соотнести увиденное с аналогами во многих других частях Света.
Едем дальше и держим путь на одну из самых высоких подвижных дюн в Европе. Наш маршрут — «Высота Эфа». Здесь вы увидите 3 вида дюн Куршской косы, в том числе белые — самые редкие, а потому особенно прекрасные и удивительные. Вы насладитесь пейзажами с оборудованных смотровых площадок, сделаете потрясающей красоты фотографии и отдохнёте на удобных скамеечках, окружённые ароматным хвойным воздухом.
Куршская коса испокон веков славилась местной рыбой и блюдами, особенно из Балтийского угря. Вы сможете отведать самые изысканные рыбные блюда в уютном рыбном ресторанчике. Здесь найдутся лакомства на любой вкус. Все останутся сытыми и довольными!
Далее мы продолжим путешествие по Национальному парку Куршская Коса. На Ваш выбор мы сможем посетить Станцию кольцевания птиц (в сезон с 1 марта по 15 октября), Высота Мюллера, Визит-центр и Музей Куршской косы с Музеем русских суеверий, озеро Лебедь или Королевский бор. Любой из этих маршрутов очень интересен, занимателен и наполнит Вас яркими впечатлениями и положительными эмоциями.
Далее по Вашему пожеланию мы сможем проехать в Зеленоградск и посетить Водонапорную башню (смотровая площадка и музей Муррариум). Также по Вашему желанию мы сможем заехать в Замок Шаакен, погулять, перекусить и попить чай/кофе.
Пришло время возвращаться обратно, но и тут у нас есть варианты в зависимости от ваших пожеланий. Мы можем осмотреть замок Нессельбек (современное строение, выполненное в средневековом стиле архитектуры), посетить музей военной техники под открытым небом в п. Медведевка, расстаться у Королевских ворот в Калининграде или вернуться к вашему месту проживания.
Организационные моменты
Некоторые маршруты могут быть закрыты для посещения (в зависимости от сезона, дня недели и времени суток в соответствии с их режимом работы).
Во время путешествия по Национальному парку я буду сопровождать вас на каждом маршруте и рассказывать все самое важное, интересное и актуальное об этих местах.
Если Вы увлекаетесь Скандинавской ходьбой, я предложу Вам использование палок для скандинавской ходьбы. В багажнике будут как минимум 2 комплекта. Это удобно использовать данные палки в помощь при прогулках по посещаемым туристическим маршрутам.
Цены на экскурсию
Для группы 1-3 человек
Гид на авто на Куршскую косу
7 900 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Проезд на легковом автомобиле из Калининграда, Зеленоградска, аэропорта «Храброво» до места назначения и обратно. Детское удерживающее устройство (бустер) предусмотрено. Просьба заранее предупредить о путешествующих с Вами детях и необходимости бустера.
Что не входит
Плата за проезд в Национальный парк — с 1 января 450 рублей
Машина и гид, 300 руб. с каждого пассажира (есть льготные категории)
Питание
Встреча в Светлогорске, Янтарном, Пионерском
Входные билеты в музей и полевой стационар (150 руб. /взрослый, 50 руб. /детский)
Где начинаем и завершаем
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Завершение: Место окончания по договоренности с гидом
Важная информация
Экскурсия от 1 до 3 человек. Легковой автомобиль (Хёнде Солярис).
Обратите внимание:
С 16 октября по 29 февраля продолжительность экскурсии – 6 часов вместо 7.
По желанию можно продлить экскурсионное время из расчета — 1000 руб/час.
Оплата производится при встрече с гидом непосредственно перед началом путешествия.
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день недели с 09:00 по предварительной договорённости
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.