Приглашаем вас отправиться на теплоходе «Самбия» по загадочному и привлекательному своей древней и современной историей 📖 маршруту вокруг острова Октябрьский (Ломзе).
От причала №2 Рыбной деревни мы пройдем вверх по Старой Преголе и увидим предместье города с его постройками по берегам реки. Привлечет ваше внимание впечатляющий стадион 🏟️ «Арена Калининград», построенный к чемпионату мира по футболу. Во время экскурсии 🧭 узнаем увлекательную и богатую историю заселения и застройки острова Ломзе. Во время первой остановки нашего судна в пос. Родники мы посетим древнейшую кирху Арнау, основанную ещё тевтонским орденом в 1364г.. В настоящее время в ней находится приход святой великомученицы Екатерины. Уникальные сохранившееся фрагменты средневековых фресок XVI века, готическая архитектура, внутреннее и внешнее убранство кирхи не оставят никого равнодушным.
При посадке до 11ти человек идет катер "Ветерок" при большем количестве
желающих в рейс идет теплоход "Самбия"
Начало экскурсии может быть отложено на 5-15 мин до набора группы
Что входит
Экскурсия на теплоходе
Посещение кирхи Арнау
Работа гида-экскурсовода
Что не входит
Напитки и закуски можно приобрести в баре теплохода
Начало и место завершения
🚩 Рыбная Деревня, Октябрьская, Причал №2
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 100 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.