Приглашаем вас отправиться на теплоходе «Самбия» по загадочному и привлекательному своей древней и современной историей 📖 маршруту вокруг острова Октябрьский (Ломзе).

От причала №2 Рыбной деревни мы пройдем вверх по Старой Преголе и увидим предместье города с его постройками по берегам реки. Привлечет ваше внимание впечатляющий стадион 🏟️ «Арена Калининград», построенный к чемпионату мира по футболу. Во время экскурсии 🧭 узнаем увлекательную и богатую историю заселения и застройки острова Ломзе. Во время первой остановки нашего судна в пос. Родники мы посетим древнейшую кирху Арнау, основанную ещё тевтонским орденом в 1364г.. В настоящее время в ней находится приход святой великомученицы Екатерины. Уникальные сохранившееся фрагменты средневековых фресок XVI века, готическая архитектура, внутреннее и внешнее убранство кирхи не оставят никого равнодушным.

При посадке до 11ти человек идет катер "Ветерок" при большем количестве

желающих в рейс идет теплоход "Самбия"

Начало экскурсии может быть отложено на 5-15 мин до набора группы