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Экскурсия Калининград — Родники

4.3
6 отзывов
АкваВояж
АкваВояж – Гид из Калининграда
Экскурсия ⛳ на комфортабельном катере «Ветерок» или теплоходе «Самбия» по загадочному маршруту вокруг острова Октябрьский (Ломзе).

Вы станете хранителем его истории 📖, услышите увлекательные рассказы, а также посетите древнейшую кирху Арнау в посёлке Родники.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 100 человек

  • 1 400 ₽ за человека

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Экскурсия Калининград — Родники
Экскурсия Калининград — Родники

Что вы увидите

  • Мосты Юбилейный, Высокий и Деревянный
  • Набережную стадиона «Арена Калининград»
  • Берлинский мост
  • Историческое место Арнау (посёлок Родники)
  • Развлекательный комплекс «Ривер сайд»
  • Яхтенную марину
  • Новые набережные Трибуца и Карбышева
  • Кафедральный собор на острове Канта
  • Музей Мирового океана
  • Комплекс «Рыбная деревня»
Приглашаем вас отправиться на теплоходе «Самбия» по загадочному и привлекательному своей древней и современной историей 📖 маршруту вокруг острова Октябрьский (Ломзе).
От причала №2 Рыбной деревни мы пройдем вверх по Старой Преголе и увидим предместье города с его постройками по берегам реки. Привлечет ваше внимание впечатляющий стадион 🏟️ «Арена Калининград», построенный к чемпионату мира по футболу. Во время экскурсии 🧭 узнаем увлекательную и богатую историю заселения и застройки острова Ломзе. Во время первой остановки нашего судна в пос. Родники мы посетим древнейшую кирху Арнау, основанную ещё тевтонским орденом в 1364г.. В настоящее время в ней находится приход святой великомученицы Екатерины. Уникальные сохранившееся фрагменты средневековых фресок XVI века, готическая архитектура, внутреннее и внешнее убранство кирхи не оставят никого равнодушным.
При посадке до 11ти человек идет катер "Ветерок" при большем количестве
желающих в рейс идет теплоход "Самбия"
Начало экскурсии может быть отложено на 5-15 мин до набора группы
Что входит
  • Экскурсия на теплоходе
  • Посещение кирхи Арнау
  • Работа гида-экскурсовода
Что не входит
  • Напитки и закуски можно приобрести в баре теплохода
Начало и место завершения
🚩 Рыбная Деревня, Октябрьская, Причал №2
Экскурсия Калининград — Родники
Экскурсия Калининград — Родники
Экскурсия Калининград — Родники
Экскурсия Калининград — Родники

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 100 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
АкваВояж
АкваВояж
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6 отзывов оставили туристы

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