Мои заказы

Фотосессия на Куршской косе с пикником - из Калининграда

Устроить атмосферный девичник, романтичную или дружескую съёмку на самом красивом побережье Балтики
Куршская коса — место, где природа разговаривает шёпотом ветра, изгибом сосен и цветом волн.

На неспешной фотопрогулке мы будем останавливаться для вдохновения и профессиональных снимков — и каждый кадр станет отражением вашего настроения.

Я возьму на себя все заботы о поездке, а вам останется отдыхать и наслаждаться этими удивительными местами.
5
2 отзыва
Фотосессия на Куршской косе с пикником - из Калининграда© Виктория
Фотосессия на Куршской косе с пикником - из Калининграда© Виктория
Фотосессия на Куршской косе с пикником - из Калининграда© Виктория
Ближайшие даты:
11
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя18
ноя20
ноя
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание фото-прогулки

Перед поездкой мы обсудим маршрут и выберем локации, которые откликаются именно вам:

  • Сосновый бор — идеальное место для знакомства с Куршской косой, где мягкий свет, аромат сосен и тишина создают волшебную атмосферу
  • Высота Мюллера и озеро Чайка — захватывающие виды на дюны, лес и море и затем уютная остановка у озера
  • Танцующий лес — сказочное пространство искривлённых сосен и преломлённых теней
  • Высота Эфа — главная смотровая площадка Куршской косы, с которой открываются широкие песчаные дюны
  • Пляжи Балтики — белоснежный песок и бирюзовая вода. В полный штиль или в штормовые волны — каждый раз здесь получается особенная фотоистория.

Я не классический гид, а фотограф. Приезжаю в эти места всю свою жизнь за вдохновением и хочу поделиться с вами тем, что наполняет меня саму. Я расскажу:

  • Как менялась Куршская коса, что здесь было раньше и кто жил в этих местах
  • Почему этот ландшафт уникален и зачем дюны так бережно охраняют
  • Какие деревни затерялись под песком и какие тайны хранит Танцующий лес
  • Как природа вдохновляет меня как фотографа и как вы можете по-другому посмотреть на привычные пейзажи
  • Как научиться видеть красоту вокруг, даже в мелочах — в узоре ветра на песке, в изгибе сосны, в цвете неба

Как проходит фотосессия

  • Я пофотографирую вас в каждой локации, а основная часть фотосессии будет на пляже
  • Съёмка составляет в общей сложности около часа
  • Я снимаю на профессиональную камеру Canon R6
  • Готовые фото отправлю ссылкой на Яндекс диск через 7 дней
  • Вы получите 50 кадров в цветокоррекции, 10 кадров в детальной ретуши по вашему выбору
  • В подарок я сниму короткий ролик в формате Reels
  • При желании сделаю фото также на ваш телефон

Организационные детали

  • Поездка проходит на моем авто Audi A3
  • Я заеду за вами по вашему адресу в Калининграде или Зеленоградске и после отвезу обратно
  • Так же могу встретить вас в аэропорту или других локациях — обсудим в переписке
  • Дети до 12 лет путешествую бесплатно. Также вы можете взять с собой маленькую собачку без дополнительной оплаты

Пикник

  • Всю организацию путешествия я возьму на себя
  • В машине есть мини-холодильник с прохладной водой, термос с чаем, посуда, пледы и лёгкие закуски для пикника на пляже на закате
  • Вы можете взять с собой любую еду и напитки, либо пообедаем в кафе
  • Если у вас день рождения или другой повод для праздника, я закажу шары, торт и прочую атрибутику (согласуем в переписке)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваш гид в Калининграде
Привет! Меня зовут Виктория, я профессиональный фотограф, человек-тепло и создатель фотопрогулок, которые превращаю в меленькие ПРАЗДНИКИ ЖИЗНИ. Я живу в Калининградской области, влюблена в Балтийское море, замки, старые улочки и бесконечные
читать дальше

пляжи. Здесь я провожу атмосферные фотодевичники, собираю небольшие группы по интересам и устраиваю эстетичные пикники как в Pinterest, только по-настоящему. Моя философия — ЖИТЬ КРАСИВО И С ОЩУЩЕНИЕМ СЕБЯ В МОМЕНТЕ. Я не просто показываю места, я создаю атмосферу, где можно расслабиться, раскрыться, почувствовать красоту — и остаться на снимках живой, cобой. Каждая моя прогулка — это история: кто-то едет за кадрами, кто-то за новыми подругами, кто-то за внутренним перезагрузом. Я рядом, чтобы создать атмосферу, поймать свет и насладиться путешествием. Если вы мечтали о фотосессии без напряжения, хотите красиво провести день или ищите новых близких людей — вы по адресу. Добро пожаловать в мои прогулки — в кадре и в жизни!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
С
Светлана
11 окт 2025
Замечательная экскурсия!! Замечательная Виктория!!! Отвечала на все наши вопросы, угостила вкусным чаем с пирогом 👍. Виктория аккуратный водитель. В машине чисто. Мы замечательно провели время! фотосессия🔥. Буду рекомендовать Викторию!
М
Марк
11 авг 2025
Поездка прошла хорошо. С утра Виктория забрала нас на своей машине из отеля, предварительно помогла с одеждой для образов. Мы доехали до косы, по пути остановились перекусить рыбой и взяли
читать дальше

сувенирчики. Прошлись по основным туристическим местам косы под аудиогид, на протяжении пути делали фото. Затем, приехали на шикарный пляж, там она организовала красивый пикник. Провели фотосессию и искупались. Затем Виктория отвезла нас в аэропорт. В целом, поездкой очень довольны, получили много положительных эмоций и милые фотографии.

