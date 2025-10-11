Куршская коса — место, где природа разговаривает шёпотом ветра, изгибом сосен и цветом волн.
На неспешной фотопрогулке мы будем останавливаться для вдохновения и профессиональных снимков — и каждый кадр станет отражением вашего настроения.
Я возьму на себя все заботы о поездке, а вам останется отдыхать и наслаждаться этими удивительными местами.
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание фото-прогулки
Перед поездкой мы обсудим маршрут и выберем локации, которые откликаются именно вам:
- Сосновый бор — идеальное место для знакомства с Куршской косой, где мягкий свет, аромат сосен и тишина создают волшебную атмосферу
- Высота Мюллера и озеро Чайка — захватывающие виды на дюны, лес и море и затем уютная остановка у озера
- Танцующий лес — сказочное пространство искривлённых сосен и преломлённых теней
- Высота Эфа — главная смотровая площадка Куршской косы, с которой открываются широкие песчаные дюны
- Пляжи Балтики — белоснежный песок и бирюзовая вода. В полный штиль или в штормовые волны — каждый раз здесь получается особенная фотоистория.
Я не классический гид, а фотограф. Приезжаю в эти места всю свою жизнь за вдохновением и хочу поделиться с вами тем, что наполняет меня саму. Я расскажу:
- Как менялась Куршская коса, что здесь было раньше и кто жил в этих местах
- Почему этот ландшафт уникален и зачем дюны так бережно охраняют
- Какие деревни затерялись под песком и какие тайны хранит Танцующий лес
- Как природа вдохновляет меня как фотографа и как вы можете по-другому посмотреть на привычные пейзажи
- Как научиться видеть красоту вокруг, даже в мелочах — в узоре ветра на песке, в изгибе сосны, в цвете неба
Как проходит фотосессия
- Я пофотографирую вас в каждой локации, а основная часть фотосессии будет на пляже
- Съёмка составляет в общей сложности около часа
- Я снимаю на профессиональную камеру Canon R6
- Готовые фото отправлю ссылкой на Яндекс диск через 7 дней
- Вы получите 50 кадров в цветокоррекции, 10 кадров в детальной ретуши по вашему выбору
- В подарок я сниму короткий ролик в формате Reels
- При желании сделаю фото также на ваш телефон
Организационные детали
- Поездка проходит на моем авто Audi A3
- Я заеду за вами по вашему адресу в Калининграде или Зеленоградске и после отвезу обратно
- Так же могу встретить вас в аэропорту или других локациях — обсудим в переписке
- Дети до 12 лет путешествую бесплатно. Также вы можете взять с собой маленькую собачку без дополнительной оплаты
Пикник
- Всю организацию путешествия я возьму на себя
- В машине есть мини-холодильник с прохладной водой, термос с чаем, посуда, пледы и лёгкие закуски для пикника на пляже на закате
- Вы можете взять с собой любую еду и напитки, либо пообедаем в кафе
- Если у вас день рождения или другой повод для праздника, я закажу шары, торт и прочую атрибутику (согласуем в переписке)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Калининграде
Привет! Меня зовут Виктория, я профессиональный фотограф, человек-тепло и создатель фотопрогулок, которые превращаю в меленькие ПРАЗДНИКИ ЖИЗНИ. Я живу в Калининградской области, влюблена в Балтийское море, замки, старые улочки и бесконечныеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
11 окт 2025
Замечательная экскурсия!! Замечательная Виктория!!! Отвечала на все наши вопросы, угостила вкусным чаем с пирогом 👍. Виктория аккуратный водитель. В машине чисто. Мы замечательно провели время! фотосессия🔥. Буду рекомендовать Викторию!
М
Марк
11 авг 2025
Поездка прошла хорошо. С утра Виктория забрала нас на своей машине из отеля, предварительно помогла с одеждой для образов. Мы доехали до косы, по пути остановились перекусить рыбой и взяли
