Куршская коса — место, где природа разговаривает шёпотом ветра, изгибом сосен и цветом волн. На неспешной фотопрогулке мы будем останавливаться для вдохновения и профессиональных снимков — и каждый кадр станет отражением вашего настроения. Я возьму на себя все заботы о поездке, а вам останется отдыхать и наслаждаться этими удивительными местами.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание фото-прогулки

Перед поездкой мы обсудим маршрут и выберем локации, которые откликаются именно вам:

Сосновый бор — идеальное место для знакомства с Куршской косой, где мягкий свет, аромат сосен и тишина создают волшебную атмосферу

Высота Мюллера и озеро Чайка — захватывающие виды на дюны, лес и море и затем уютная остановка у озера

Танцующий лес — сказочное пространство искривлённых сосен и преломлённых теней

Высота Эфа — главная смотровая площадка Куршской косы, с которой открываются широкие песчаные дюны

Пляжи Балтики — белоснежный песок и бирюзовая вода. В полный штиль или в штормовые волны — каждый раз здесь получается особенная фотоистория.

Я не классический гид, а фотограф. Приезжаю в эти места всю свою жизнь за вдохновением и хочу поделиться с вами тем, что наполняет меня саму. Я расскажу:

Как менялась Куршская коса, что здесь было раньше и кто жил в этих местах

Почему этот ландшафт уникален и зачем дюны так бережно охраняют

Какие деревни затерялись под песком и какие тайны хранит Танцующий лес

Как природа вдохновляет меня как фотографа и как вы можете по-другому посмотреть на привычные пейзажи

Как научиться видеть красоту вокруг, даже в мелочах — в узоре ветра на песке, в изгибе сосны, в цвете неба

Как проходит фотосессия

Я пофотографирую вас в каждой локации, а основная часть фотосессии будет на пляже

Съёмка составляет в общей сложности около часа

Я снимаю на профессиональную камеру Canon R6

Готовые фото отправлю ссылкой на Яндекс диск через 7 дней

Вы получите 50 кадров в цветокоррекции, 10 кадров в детальной ретуши по вашему выбору

В подарок я сниму короткий ролик в формате Reels

При желании сделаю фото также на ваш телефон

Организационные детали

Поездка проходит на моем авто Audi A3

Я заеду за вами по вашему адресу в Калининграде или Зеленоградске и после отвезу обратно

Так же могу встретить вас в аэропорту или других локациях — обсудим в переписке

Дети до 12 лет путешествую бесплатно. Также вы можете взять с собой маленькую собачку без дополнительной оплаты

Пикник