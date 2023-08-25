Окунуться в прошлое города и узнать тайны его домов и улиц на групповой экскурсии
Когда-то самый красивый город Европы с годами теряет свою самобытность. Найти исторический маршрут с красивыми башенками и старинными мостовыми становится всё сложнее.
Но это возможно! Я покажу вам настоящий старый Кёнигсберг, скрытый от глаз обычных туристических групп. Вы увидите «Кровавый Собор» и площадь Гитлера, отыщете эхо войны и узнаете, что скрывает брусчатка.
Но это возможно! Я покажу вам настоящий старый Кёнигсберг, скрытый от глаз обычных туристических групп. Вы увидите «Кровавый Собор» и площадь Гитлера, отыщете эхо войны и узнаете, что скрывает брусчатка.
Ближайшие даты:
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окт
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10
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окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Буквально каждый дом в городе может рассказать свою историю, а я помогу воочию увидеть её через старинные фото из семейного архива. Наш маршрут начнётся от места, где стоял постамент с памятником Отто фон Биссмарку. Мы пройдём по Кайзерштрассе дорогой депортированного после войны коренного населения и первых советских переселенцев. Вы увидите «Кровавый Собор», самую романтичную улицу Кёнигсберга, исторический вокзал, здания тюрьмы, НКВД и Гестапо. Отыщите эхо войны на площади с памятником А. Гауля и самый старый люк в городе. Завершим прогулку у гостиницы «Калининград».
Вы узнаете:
- что скрывают мостовые дорог и обычная городская поликлиника;
- где находилась площадь Адольфа Гитлера;
- почему современный губернатор уничтожил старинный замок и зачем власти заменяют исторические здания на новоделы;
- сколько стоил килограмм немецкого столового серебра на «колхозных рядах»;
- где находится кусочек польского Гданьска;
- кто был автором главного советского памятника города и какой тайный смысл заложен в этом монументе;
- где должен был быть вечный огонь и почему на его месте новогодняя ёлка
- и многое другое!
Организационные детали
- Друзья, не верьте гидрометцентру! Одевайтесь по погоде и наденьте удобную обувь
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. По желанию можем зайти в кафе за кофе или глинтвейном (оплачиваются отдельно).
- Можете взять с собой детей, но советую соизмерять их силы, ведь протяжённость пешеходного маршрута — 4 км
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Победы
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 534 туристов
Мои предки поселились Кёнигсберге ещё в конце 18 века и остались уже в Калининграде. С детства я слышал удивительные истории о Восточной Пруссии и её выдающихся и простых жителях. Мой прадед был владельцем аптеки и фотосалона, и неудивительно, что буквально всех горожан он знал в лицо, равно как и их семейные тайны. И так получилось, что второй мой дедушка, капитан РККА, форсировал Неман в 1945-м. И, конечно, в такой семье мог родиться только экскурсовод!:)
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
25 авг 2023
Денис потрясающий рассказчик! В своей теме разбирается досконально, душой болеет за историческое наследие своего города. Всегда приятно встретить столь увлечённого человека.
Маршрут экскурсии пролегает по центру города от Триумфальной колонны. Гид подробно и охотно отвечает на вопросы. Экскурсия длилась больше заявленных 2.5 часов, но мы об этом не пожалели;)
Спасибо, Денис!
Маршрут экскурсии пролегает по центру города от Триумфальной колонны. Гид подробно и охотно отвечает на вопросы. Экскурсия длилась больше заявленных 2.5 часов, но мы об этом не пожалели;)
Спасибо, Денис!
Марина
20 авг 2023
Огромное спасибо Денису за потрясающую экскурсию по Калининграду! Получили удовольствие и от экскурсии и от общения. Было познавательно и очень интересно. Заинтересовал даже ребенка 6 лет, терпеливо отвечал на все вопросы. Смело можем рекомендовать экскурсии для всей семьи. Маршрут неутомительный даже для малышей. Спасибо за эмоции и новые знания!
A
Anastasia
19 авг 2023
Денис - отличный экскурсовод, с какой стороны не посмотри: разносторонне знает материал, преподносил его интересно, с элементами интерактива. Рассказывал нетривиальные факты, о которых в «стандартных» экскурсиях не говорят.
Прекрасно взаимодействовал как со взрослыми, так и с детьми.
После экскурсии ответил на вопросы, что еще посмотреть, где покушать и прочее.
Очень рекомендую!
Прекрасно взаимодействовал как со взрослыми, так и с детьми.
После экскурсии ответил на вопросы, что еще посмотреть, где покушать и прочее.
Очень рекомендую!
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