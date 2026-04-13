Когда-то самый красивый город Европы с годами теряет свою самобытность. Найти исторический маршрут с красивыми башенками и старинными мостовыми становится всё сложнее.
Но это возможно! Я покажу вам настоящий старый Кёнигсберг, скрытый от глаз обычных туристических групп. Вы увидите «Кровавый Собор» и площадь Гитлера, отыщете эхо войны и узнаете, что скрывает брусчатка.
Но это возможно! Я покажу вам настоящий старый Кёнигсберг, скрытый от глаз обычных туристических групп. Вы увидите «Кровавый Собор» и площадь Гитлера, отыщете эхо войны и узнаете, что скрывает брусчатка.
Описание экскурсии
Буквально каждый дом в городе может рассказать свою историю, а я помогу воочию увидеть её через старинные фото из семейного архива. Наш маршрут начнётся от места, где стоял постамент с памятником Отто фон Биссмарку. Мы пройдём по Кайзерштрассе дорогой депортированного после войны коренного населения и первых советских переселенцев. Вы увидите «Кровавый Собор», самую романтичную улицу Кёнигсберга, исторический вокзал, здания тюрьмы, НКВД и Гестапо. Отыщите эхо войны на площади с памятником А. Гауля и самый старый люк в городе. Завершим прогулку у гостиницы «Калининград».
Вы узнаете:
- что скрывают мостовые дорог и обычная городская поликлиника;
- где находилась площадь Адольфа Гитлера;
- почему современный губернатор уничтожил старинный замок и зачем власти заменяют исторические здания на новоделы;
- сколько стоил килограмм немецкого столового серебра на «колхозных рядах»;
- где находится кусочек польского Гданьска;
- кто был автором главного советского памятника города и какой тайный смысл заложен в этом монументе;
- где должен был быть вечный огонь и почему на его месте новогодняя ёлка
- и многое другое!
Организационные детали
- Оплата только наличными
- Друзья, не верьте гидрометцентру! Одевайтесь по погоде и наденьте удобную обувь
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. По желанию можем зайти в кафе за кофе или глинтвейном (оплачиваются отдельно)
- Можете взять с собой детей, но советую соизмерять их силы, ведь протяжённость пешеходного маршрута — 4 км
в будние дни в 16:00, в субботу и воскресенье в 10:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 12 лет. только в сопровождении взрослого
|Бесплатно
|Стандартный билет
|1380 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 16:00, в субботу и воскресенье в 10:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 1631 туриста
Мои предки поселились Кёнигсберге ещё в конце 18 века и остались уже в Калининграде. С детства я слышал удивительные истории о Восточной Пруссии и её выдающихся и простых жителях. Мой
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Дата посещения: 13 апр 2026
Экскурсия была очень приятной. Денис - очень разносторонний человек. И рассказ его был разноплановым. Не по всем вопросам были с ним согласны. Но тем более живым было общение. Спасибо большое!
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Денис - творческий и очень позитивный гид с солидным багажом знаний и прекрасным чувством юмора.
Два с половиной часа пролетели как единый миг.
Узнала много нового и интересного.
Из кирпичиков сложилось внушительное здание:)
Всем рекомендую посетить эту экскурсию.
Денис - СПАСИБО за прекрасную прогулку! 👋🤗😊
Два с половиной часа пролетели как единый миг.
Узнала много нового и интересного.
Из кирпичиков сложилось внушительное здание:)
Всем рекомендую посетить эту экскурсию.
Денис - СПАСИБО за прекрасную прогулку! 👋🤗😊
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Е
Денис, спасибо большое еще раз! Так получилось, что мы сильно опаздывали, но гид нас подождал. Экскурсия прошла в нашем темпе, были с ребенком 8 лет! Отдельное спасибо, что ребенок был
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Не совсем обычная экскурсия, Денис зачастую демонстрирует взгляд на вещи и события с непривычного угла зрения. При этом обращает внимание на мелочи, на которые я и не замечал. В целом, получилась познавательная прогулка.
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M
Это была увлекательная экскурсия: интересный маршрут, локации и гид. Денис обращает внимание на детали, которые при самостоятельной прогулке никогда не заметишь. Спасибо!
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М
Денис потрясающий рассказчик! В своей теме разбирается досконально, душой болеет за историческое наследие своего города. Всегда приятно встретить столь увлечённого человека.
Маршрут экскурсии пролегает по центру города от Триумфальной колонны. Гид подробно и охотно отвечает на вопросы. Экскурсия длилась больше заявленных 2.5 часов, но мы об этом не пожалели;)
Спасибо, Денис!
Маршрут экскурсии пролегает по центру города от Триумфальной колонны. Гид подробно и охотно отвечает на вопросы. Экскурсия длилась больше заявленных 2.5 часов, но мы об этом не пожалели;)
Спасибо, Денис!
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