Денис — ваш гид в Калининграде

Провёл экскурсии для 534 туристов

Мои предки поселились Кёнигсберге ещё в конце 18 века и остались уже в Калининграде. С детства я слышал удивительные истории о Восточной Пруссии и её выдающихся и простых жителях. Мой прадед был владельцем аптеки и фотосалона, и неудивительно, что буквально всех горожан он знал в лицо, равно как и их семейные тайны. И так получилось, что второй мой дедушка, капитан РККА, форсировал Неман в 1945-м. И, конечно, в такой семье мог родиться только экскурсовод!:)

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