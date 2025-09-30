Жители Калининграда жалуются на головные боли и головокружения. Сюда приезжает молодой доктор К, который страдает бессонницей. А потом доктор исчезает, оставив лишь дневник с записями о желании разобраться в тайнах города.
Помогите невесте найти его! Вам предстоит раскрыть секреты места, построенного на ведьминых холмах, и пройти по устрашающему пути. Итак, вы готовы?
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
Если вас увлекают детективы и таинственные истории, эзотерика и оккультизм, то этот квест для вас. Вы погуляете по центру города, выясните любопытные факты о старинных локациях и местах, где жили ведьмы. Приготовьтесь прокачать свои навыки расследования и смекалку!
В нашей программе:
- Масляная гора (Буттерберг)
- Улица Ролльберг
- Ленинский проспект (улица Штайндамм)
- Нижний пруд
- Остров Канта, Медовый мост и Кафедральный собор
- Кирпичная улица
Организационные детали
- Квест подходит взрослым и детям от 6 лет
- Вы можете решить задания за 1,5 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Приступить к прохождению квеста вы сможете с 09:00 до 21:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от Ботанической улицы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 3403 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!
Отзывы и рейтинг
3.7
Основано на 3 отзывах
С
Сергей
30 сен 2025
Странноватый квест.
Прикольно прогуляться, поикать, узнать интересные факты. История квеста мутная, можно было продумать получше и нормально закончить. А не просто обрубить.
В
Валентин
20 авг 2025
На Айфоне приложение ведет себя странно после отгадок не видно текст но даже так прошли, без впн не было видно карты в Калининграде
Н
Наталья
17 июл 2025
Первоначально заинтересовались названием. На деле же оказалось всё очень странно. Бессвязный рассказ, противоречивые подсказки из разряда идите направо, но налево. Что внесло некоторую сумятицу в поисках.
Маршрут так же составлен странно, проходишь по одной и той же улице несколько раз.
