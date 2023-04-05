Путешествие в средневековый замок Шаакен и деревню викингов Кауп

Средневековый замок Шаакен и деревня викингов Кауп: экскурсия в Калининграде

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Вы отправитесь в удивительное путешествие, где Вам предстоит окунуться в Средневековье. Мы увидим с вами настоящий замок времен Тевтонского ордена.

Замок «Шаакен» - один из немногих сохранившихся памятников прошлого, который заново переживает свое рождение.

Музей инквизиции, созданный в подвальных помещениях замка, экспозиция осадных орудий, каминный зал, собственная конюшня.
Путешествие в средневековый замок Шаакен и деревню викингов Кауп
Путешествие в средневековый замок Шаакен и деревню викингов Кауп
Путешествие в средневековый замок Шаакен и деревню викингов Кауп
Путешествие в средневековый замок Шаакен и деревню викингов Кауп
Путешествие в средневековый замок Шаакен и деревню викингов Кауп
Путешествие в средневековый замок Шаакен и деревню викингов Кауп
Путешествие в средневековый замок Шаакен и деревню викингов Кауп
Ближайшие даты:
5
мая
12
мая
19
мая
26
мая
2
июн
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Что вас ожидает:

  • Замок Шаакен
  • Деревня викингов Кауп
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Описание

Рыцарский замок ШаакенВы отправитесь в удивительное путешествие, где Вам предстоит окунуться в Средневековье.
Мы увидим с Вами настоящий замок времен Тевтонского ордена. Замок «Шаакен» - один из немногих сохранившихся памятников прошлого, который заново переживает свое рождение. Музей инквизиции, созданный в подвальных помещениях замка, экспозиция осадных орудий, каминный зал, собственная конюшня – все это уже сейчас можно назвать визитной карточкой Шаакена.
Мы исследуем все помещения замка, узнаем истории и легенды связанные с этим местом. Так же будет предоставлено свободное время на территории замка. Есть возможность посетить средневековую корчму и вкусить необыкновенные закуски, а так же пострелять из лука или примерить рыцарские доспехи. По желанию можно посетить крафтовую сыроварню Шаакен Дорф.
Далее мы отправимся в путешествие в эпоху викингов — уникальную деревню «Кауп». У больших деревянных ворот нас встретят местные жители и проводят в городище. Вы узнаете про походы викингов, которые когда-то, более 1000 лет назад, жили на территории нашей области, про их завоевания, про жизнь и быт. Увидите длинный дом (главный дом деревни викингов), кузницу, музей средневекового костюма и музей доспехов и оружия викингов. Все, без исключения, смогут помастерить в настоящей средневековой кузнице, освоить азы строевой подготовки викингов с тренировочными мечами и щитами, освоить древнюю игру кубб, поучавствуете в мастер-классе "Печать на ткани" и узнаете много интересного про жизнь викингов.

По пятница в 09:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание
  • Посещение замка Шаакен
  • 7 вариантов посадки в автобус на выбор (включая 11 популярных отелей)
Что не входит
  • Дополнительно оплачивается – дегустация сыра и шоколада в сыроварне Шаакен Дорф по желанию (350 р/чел)
  • Обед в средневековой корчме или в харчевне в деревне Кауп
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
ул. Черняховского 4Б, и еще 7 мест на выбор
Когда и сколько длится?
Когда: По пятница в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Гид будет с табличкой Бюро путешествий. За день до выезда мы сообщим контакты гида и номер
  • Марку автобуса
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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