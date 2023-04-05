Рыцарский замок ШаакенВы отправитесь в удивительное путешествие, где Вам предстоит окунуться в Средневековье.

Мы увидим с Вами настоящий замок времен Тевтонского ордена. Замок «Шаакен» - один из немногих сохранившихся памятников прошлого, который заново переживает свое рождение. Музей инквизиции, созданный в подвальных помещениях замка, экспозиция осадных орудий, каминный зал, собственная конюшня – все это уже сейчас можно назвать визитной карточкой Шаакена.

Мы исследуем все помещения замка, узнаем истории и легенды связанные с этим местом. Так же будет предоставлено свободное время на территории замка. Есть возможность посетить средневековую корчму и вкусить необыкновенные закуски, а так же пострелять из лука или примерить рыцарские доспехи. По желанию можно посетить крафтовую сыроварню Шаакен Дорф.

Далее мы отправимся в путешествие в эпоху викингов — уникальную деревню «Кауп». У больших деревянных ворот нас встретят местные жители и проводят в городище. Вы узнаете про походы викингов, которые когда-то, более 1000 лет назад, жили на территории нашей области, про их завоевания, про жизнь и быт. Увидите длинный дом (главный дом деревни викингов), кузницу, музей средневекового костюма и музей доспехов и оружия викингов. Все, без исключения, смогут помастерить в настоящей средневековой кузнице, освоить азы строевой подготовки викингов с тренировочными мечами и щитами, освоить древнюю игру кубб, поучавствуете в мастер-классе "Печать на ткани" и узнаете много интересного про жизнь викингов.