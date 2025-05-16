В край рек, озёр, рыцарей и замков - из Калининграда
Исследовать Полесск, Заливино и Гвардейск за 1 день
Подняться на башню маяка и насладиться видами Куршского залива, увидеть кирпичный замок тевтонов и побывать в Средневековье — всё это вам предстоит на экскурсии. Край, куда лежит наш путь, называют «Прусская Венеция». Здесь нет моря, но есть реки и залив.
Вы полюбуетесь необычайной природой, изучите сохранившуюся архитектуру и окунётесь в непростое прошлое этих мест.
Этот городок с уютными двухэтажными домиками довоенной постройки расположился на берегу канала. Первые упоминания о нём относятся к 13 веку — о тех временах напоминает тевтонский замок Лабиау. Вы полюбуетесь его архитектурой, прогуляетесь по набережной и улицам, осмотрите водонапорную башню. Окунётесь в прошлое города и узнаете, как ему удавалось возрождаться снова и снова, несмотря на эпидемии и пожары.
Заливино
Его изюминка — маяк, на который мы с вами поднимемся по винтовой лестнице. Его гранитная винтовая лестница и домик смотрителя не оставят вас равнодушными! Затем прогуляемся по берегу Куршского залива, изучим рыбацкую лодку — куренас. А также посетим Дом рыбака, где вы рассмотрите предметы, связанные с рыболовным промыслом, и познакомитесь с жизнью людей, живущих в непростых погодных условиях и занимающихся рыбной ловлей зимой и летом.
Гвардейск
Здесь сливаются реки, а узкие улочки, мощённые брусчаткой, напоминают о прошлом, когда по этой земле ходили тевтонские рыцари. Вы пройдёте по двору, что носит название «кошачий», увидите рыночную площадь и дома довоенного прошлого, подойдёте к памятнику Василию Тёркину, поиграете с ним на гармони и послушаете о непростой истории этих мест. Затем мы отправимся в замок Тапиау. Колонны и винтовые лестницы, знаки силы и амулеты, музей оружия и доспехи рыцарей — всё это ждёт вас в его стенах.
Организационные детали
Поедем на комфортабельном автомобиле Suzuki
Отдельно оплачиваются билеты на маяк — 200 ₽ с человека, в замок Тапиау — 500 ₽ с человека и обед — по желанию
Программа ориентирована на взрослых, но вы также можете взять с собой детей
Экскурсии могут проводиться только с четверга по воскресенье (это связано с режимом работы маяка)
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 1602 туристов
Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Лилия, я родилась и выросла в Калининграде.
Работаю гидом более 15 лет, и за это время побывала во всех уголках нашего замечательного региона. С радостью читать дальше
покажу вам его главные достопримечательности и тайные места.
Я работаю вместе с моими друзьями-гидами на протяжении многих лет. Мы ставим своей главной задачей поделиться хорошим настроением с гостями города и доставить удовольствие от прогулок по его улицам, чтобы вам вновь захотелось вернуться в наш замечательный Калининград.