Подняться на башню маяка и насладиться видами Куршского залива, увидеть кирпичный замок тевтонов и побывать в Средневековье — всё это вам предстоит на экскурсии. Край, куда лежит наш путь, называют «Прусская Венеция». Здесь нет моря, но есть реки и залив. Вы полюбуетесь необычайной природой, изучите сохранившуюся архитектуру и окунётесь в непростое прошлое этих мест.

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Описание экскурсии

Полесск

Этот городок с уютными двухэтажными домиками довоенной постройки расположился на берегу канала. Первые упоминания о нём относятся к 13 веку — о тех временах напоминает тевтонский замок Лабиау. Вы полюбуетесь его архитектурой, прогуляетесь по набережной и улицам, осмотрите водонапорную башню. Окунётесь в прошлое города и узнаете, как ему удавалось возрождаться снова и снова, несмотря на эпидемии и пожары.

Заливино

Его изюминка — маяк, на который мы с вами поднимемся по винтовой лестнице. Его гранитная винтовая лестница и домик смотрителя не оставят вас равнодушными! Затем прогуляемся по берегу Куршского залива, изучим рыбацкую лодку — куренас. А также посетим Дом рыбака, где вы рассмотрите предметы, связанные с рыболовным промыслом, и познакомитесь с жизнью людей, живущих в непростых погодных условиях и занимающихся рыбной ловлей зимой и летом.

Гвардейск

Здесь сливаются реки, а узкие улочки, мощённые брусчаткой, напоминают о прошлом, когда по этой земле ходили тевтонские рыцари. Вы пройдёте по двору, что носит название «кошачий», увидите рыночную площадь и дома довоенного прошлого, подойдёте к памятнику Василию Тёркину, поиграете с ним на гармони и послушаете о непростой истории этих мест. Затем мы отправимся в замок Тапиау. Колонны и винтовые лестницы, знаки силы и амулеты, музей оружия и доспехи рыцарей — всё это ждёт вас в его стенах.

Организационные детали