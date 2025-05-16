Мои заказы

В край рек, озёр, рыцарей и замков - из Калининграда

Исследовать Полесск, Заливино и Гвардейск за 1 день
Подняться на башню маяка и насладиться видами Куршского залива, увидеть кирпичный замок тевтонов и побывать в Средневековье — всё это вам предстоит на экскурсии. Край, куда лежит наш путь, называют «Прусская Венеция». Здесь нет моря, но есть реки и залив.

Вы полюбуетесь необычайной природой, изучите сохранившуюся архитектуру и окунётесь в непростое прошлое этих мест.
5
1 отзыв
В край рек, озёр, рыцарей и замков - из Калининграда
В край рек, озёр, рыцарей и замков - из Калининграда
В край рек, озёр, рыцарей и замков - из Калининграда
Ближайшие даты:
4
июл5
июл6
июл10
июл11
июл24
июл25
июл
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

Полесск

Этот городок с уютными двухэтажными домиками довоенной постройки расположился на берегу канала. Первые упоминания о нём относятся к 13 веку — о тех временах напоминает тевтонский замок Лабиау. Вы полюбуетесь его архитектурой, прогуляетесь по набережной и улицам, осмотрите водонапорную башню. Окунётесь в прошлое города и узнаете, как ему удавалось возрождаться снова и снова, несмотря на эпидемии и пожары.

Заливино

Его изюминка — маяк, на который мы с вами поднимемся по винтовой лестнице. Его гранитная винтовая лестница и домик смотрителя не оставят вас равнодушными! Затем прогуляемся по берегу Куршского залива, изучим рыбацкую лодку — куренас. А также посетим Дом рыбака, где вы рассмотрите предметы, связанные с рыболовным промыслом, и познакомитесь с жизнью людей, живущих в непростых погодных условиях и занимающихся рыбной ловлей зимой и летом.

Гвардейск

Здесь сливаются реки, а узкие улочки, мощённые брусчаткой, напоминают о прошлом, когда по этой земле ходили тевтонские рыцари. Вы пройдёте по двору, что носит название «кошачий», увидите рыночную площадь и дома довоенного прошлого, подойдёте к памятнику Василию Тёркину, поиграете с ним на гармони и послушаете о непростой истории этих мест. Затем мы отправимся в замок Тапиау. Колонны и винтовые лестницы, знаки силы и амулеты, музей оружия и доспехи рыцарей — всё это ждёт вас в его стенах.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автомобиле Suzuki
  • Отдельно оплачиваются билеты на маяк — 200 ₽ с человека, в замок Тапиау — 500 ₽ с человека и обед — по желанию
  • Программа ориентирована на взрослых, но вы также можете взять с собой детей
  • Экскурсии могут проводиться только с четверга по воскресенье (это связано с режимом работы маяка)
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На центральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Татьяна
16 мая 2025
Нам с мужем экскурсия понравилась. Было очень интересно! Мы узнали много нового и увидели красивые места. Большое спасибо организатору - Лилии.
Нам с мужем экскурсия понравилась. Было очень интересно! Мы узнали много нового и увидели красивые места. Большое спасибо организатору - Лилии.Нам с мужем экскурсия понравилась. Было очень интересно! Мы узнали много нового и увидели красивые места. Большое спасибо организатору - Лилии.Нам с мужем экскурсия понравилась. Было очень интересно! Мы узнали много нового и увидели красивые места. Большое спасибо организатору - Лилии.Нам с мужем экскурсия понравилась. Было очень интересно! Мы узнали много нового и увидели красивые места. Большое спасибо организатору - Лилии.Нам с мужем экскурсия понравилась. Было очень интересно! Мы узнали много нового и увидели красивые места. Большое спасибо организатору - Лилии.Нам с мужем экскурсия понравилась. Было очень интересно! Мы узнали много нового и увидели красивые места. Большое спасибо организатору - Лилии.Нам с мужем экскурсия понравилась. Было очень интересно! Мы узнали много нового и увидели красивые места. Большое спасибо организатору - Лилии.Нам с мужем экскурсия понравилась. Было очень интересно! Мы узнали много нового и увидели красивые места. Большое спасибо организатору - Лилии.

Входит в следующие категории Калининграда

Похожие экскурсии из Калининграда

Старинные замки близ Калининграда
На машине
6 часов
79 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Замки Калининграда: путешествие в прошлое Восточной Пруссии
Познакомьтесь с историей и архитектурой замков Восточной Пруссии в увлекательной экскурсии по Калининграду
25 июл в 09:00
26 июл в 09:00
8500 ₽ за всё до 6 чел.
Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща - из Калининграда
На машине
13 часов
6 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща - из Калининграда
Посетить аутентичные уголки области в погранзоне, куда редко возят туристов
Начало: На улице Шевченко
12 июл в 07:30
16 июл в 07:30
6450 ₽ за человека
Путешествие в Полесск и Гусев
На машине
Конные прогулки
9 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Полесск и Гусев
Средневековые замки Нойхаузен и Лабиау, конная прогулка и утерянная фреска Отто Хайхерта
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
12 авг в 09:30
19 авг в 09:30
9334 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Калининграде