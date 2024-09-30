Вас ждет запоминающаяся экскурсия на самую западную точку России — в Балтийск и на Балтийскую Косу. Плюс Янтарный и Светлогорск на ваш выбор.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00
Описание водной прогулкиЗапоминающаяся экскурсия на самую западную точку России — в Балтийск и на Балтийскую Косу. Вас ждем самая малоизученная крепость Восточной Пруссии — крепость Пиллау. Прогулка по набережной, старая Кирха и Морской Бульвар с чудесным маяком 1816 года. А затем мы поедем на Балтийскую косу. История Балтийска, как самого западного российского города, действительно уникальна, особенно учитывая его связь с морским делом и наличие крупных военно-морских баз. Посещение Балтийской косы с ее потрясающей природой, дикими пляжами и историческими достопримечательностями также добавит интересных моментов к нашему путешествию. Прогулка на катере по акватории Балтийского моря, Калининградского залива и канала, а также велосипедная прогулка при вашем желании и хороших погодных условиях по Балтийской косе — это очень интересно! Далее маршрут зависит от ваших интересов: 1. Янтарный — мировая столица Янтаря и самые шикарные пляжи в Ррссии! Вы узнаете о добыче янтаря, как отличить янтарь от подделки. Вас ждет посещение янтарной мануфактуры, прогулка по поселку, кирха Пальмникена, отель «Шлосс» со 150 летней историей. Далее через шикарный парк им. Морица Беккера мы спустимся к прекрасному пляжу. Будет интересно и красиво. 2. Светлогорск — город отдыха немецких аристократов. Камерный, уютный, неповторимый. Город, который спрятался в лесу. Прогуляемся по городу и увидим главные доминанты- шикарные виллы, ливственничный парк, водонапорную башню и грязелечебницу. 3. Филинская бухта — одна из самых «инстаграмных» смотровых площадок области будет обязательно в нашем маршруте. Выбор за Вами! Важная информация:
- Я заберу вас от места вашего проживания в Калининграде и привезу обратно.
- Маршрут можно корректировать по вашим пожеланиям в рамках указанных городов и времени.
- По желанию экскурсию можно продлить, стоимость 1 часа — 1500 руб.
- По запросу экскурсию можно провести для 4 человек. Доплата — 3000 руб.
- За доплату возможно начало/окончание экскурсии за пределами Калининграда: аэропорт — 1000 руб.; Зеленоградск, Пионерский — 2000 руб.; Светлогорск — 1500 руб.; Янтарный — 2500 руб.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Место начала и завершения?
По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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