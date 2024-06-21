Увидим главные достопримечательности Кёнигсберга: осмотрим Кафедральный собор, погуляем по Рыбной деревне и району Амалиенау, заглянем в рабочий квартал Ратсхоф. «Замурчательно» проведём время в Зеленоградске и насладимся уютом Светлогорска. В первый день путешествия вас ждёт двухчасовой сеанс расслабления в SPA.
Описание тура
Организационные детали
Подселение не предоставляется, если турист едет в тур один, то в этом случае необходимо выбрать одноместное размещение.
Необходимо не менее чем за 3 дня сообщить менеджеру данные о рейсе.
Время выезда на экскурсии может быть изменено, о чем менеджер предупреждает накануне, отправив сообщение с полной информацией о выезде.
Необходимо взять с собой сланцы и купальник для посещения SPA.
Рекомендуем приобретать билеты на обратный рейс после 20:00.
Проживание. В 2- или 3-звёздочных отелях в Калининграде. Размещение в 2-местном номере. Возможно одноместное размещение и повышение категории отеля (4*) за доплату.
Питание. В стоимость входят только завтраки. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсии по Калининграду и вечер в SPA
Встретим вас в аэропорту и поедем в гостиницу, где вы сможете оставить лишние вещи в комнате для багажа. Заселение начинается с 14:00, поэтому сначала мы отправимся на экскурсию.
Первым делом, конечно, проследуем к Кафедральном собору, украшающему остров Канта. Увидим Рыбную деревню, Кирху королевы Луизы погуляем по историческому району, застроенному роскошными немецкими виллами — Амалиенау и по набережной Музея Мирового океана, посетим рабочий квартал Ратсхоф.
Завершим этот насыщенный день вечерним походом в SPA-комплекс. Вас ждут 4 парные: хаммам, финская сауна и русские парные с панорамным видом на Верхнее озеро. Вы сможете расслабиться в джакузи или на аппаратном массаже.
Куршская коса и Зеленоградск
После завтрака в гостинице выезжаем на Куршскую косу — визитную карточку Калининградской области и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пройдёмся по экотропам, поднимемся на дюну Эфа и полюбуемся потрясающими видами на песчаные пляжи и залив. Увидим причудливые деревья Танцующего леса.
Заглянем в посёлок Рыбачий, а затем отправимся в Зеленоградск, который покорит всех любителей кошек. Здесь хвостатые не просто разгуливают по улицам, но являются символом городка, поэтому везде можно встретить посвящённые им скульптуры и граффити. Прогуляемся по этому очаровательному месту и вернёмся в Калининград.
Посёлок Янтарный и Светлогорск
Позавтракав, выселимся из отеля. В 09:30 выезжаем на экскурсию в Янтарный. По приезде в посёлок увидим Кирху Пальмникена, пройдёмся по пляжу и отдохнём в парке Беккер, где собраны деревья и растения с разных уголков мира. Посетим Янтарную мануфактуру (оплачивается отдельно).
Затем поедем в Светлогорск — невероятно уютный город-курорт. Осмотрим Водонапорную башню, прогуляемся по историческому центру с фахверковыми домиками, заглянем в «Янтарь-Холл» и насладимся природой в Лиственничном парке.
Наше путешествие подошло к концу. Мы отвезём вас в аэропорт. До новых встреч в Калининграде!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|16 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отеле
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Экскурсии по программе
- Отдых в SPA (2 часа)
- Скидка 10% на дополнительное время в SPA
Что не входит в цену
- Перелёт в Калининград и обратно
- Остальное питание
- Экологический сбор - 300 руб. с человека
- Посещение смотровой площадки Янтарного карьера - 900 руб. (льготный билет - 700 руб.)
- Одноместное размещение - 19 300 руб
- Стоимость тура при размещении в 3-звёздочных отелях (в центре города):
- Двухместное размещение - 17 700 руб
- Одноместное размещение - 22 600 руб
- Стоимость тура при размещении в 4-звёздочных отелях:
- Двухместное размещение - 18 700 руб
- Одноместное размещение - 23 600 руб
- Тур состоится при бронировании от 2-х человек