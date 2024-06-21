Планы на выходные: очароваться Калининградом и его окрестностями! Мини-тур для тех, кто хочет приятно и с пользой провести конец рабочей недели. Увидим главные достопримечательности Кёнигсберга: осмотрим Кафедральный собор, погуляем по Рыбной деревне и району Амалиенау, заглянем в рабочий квартал Ратсхоф. «Замурчательно» проведём время в Зеленоградске и насладимся уютом Светлогорска. В первый день путешествия вас ждёт двухчасовой сеанс расслабления в SPA.

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Ваш представитель в Калининграде

Анастасия Ваш представитель в Калининграде

Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Подселение не предоставляется, если турист едет в тур один, то в этом случае необходимо выбрать одноместное размещение.

Необходимо не менее чем за 3 дня сообщить менеджеру данные о рейсе.

Время выезда на экскурсии может быть изменено, о чем менеджер предупреждает накануне, отправив сообщение с полной информацией о выезде.

Необходимо взять с собой сланцы и купальник для посещения SPA.

Рекомендуем приобретать билеты на обратный рейс после 20:00.