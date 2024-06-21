Калининградский уикенд: знаковые локации и отдых в SPA-комплексе

Погулять по острову Канта, побывать в «городе кошек» и понежиться в джакузи
Планы на выходные: очароваться Калининградом и его окрестностями! Мини-тур для тех, кто хочет приятно и с пользой провести конец рабочей недели.

Увидим главные достопримечательности Кёнигсберга: осмотрим Кафедральный собор, погуляем по Рыбной деревне и району Амалиенау, заглянем в рабочий квартал Ратсхоф. «Замурчательно» проведём время в Зеленоградске и насладимся уютом Светлогорска. В первый день путешествия вас ждёт двухчасовой сеанс расслабления в SPA.
Калининградский уикенд: знаковые локации и отдых в SPA-комплексе
Калининградский уикенд: знаковые локации и отдых в SPA-комплексе
Калининградский уикенд: знаковые локации и отдых в SPA-комплексе
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Подселение не предоставляется, если турист едет в тур один, то в этом случае необходимо выбрать одноместное размещение.

Необходимо не менее чем за 3 дня сообщить менеджеру данные о рейсе.
Время выезда на экскурсии может быть изменено, о чем менеджер предупреждает накануне, отправив сообщение с полной информацией о выезде.

Необходимо взять с собой сланцы и купальник для посещения SPA.

Рекомендуем приобретать билеты на обратный рейс после 20:00.

Проживание. В 2- или 3-звёздочных отелях в Калининграде. Размещение в 2-местном номере. Возможно одноместное размещение и повышение категории отеля (4*) за доплату.

Питание. В стоимость входят только завтраки. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсии по Калининграду и вечер в SPA

Встретим вас в аэропорту и поедем в гостиницу, где вы сможете оставить лишние вещи в комнате для багажа. Заселение начинается с 14:00, поэтому сначала мы отправимся на экскурсию.

Первым делом, конечно, проследуем к Кафедральном собору, украшающему остров Канта. Увидим Рыбную деревню, Кирху королевы Луизы погуляем по историческому району, застроенному роскошными немецкими виллами — Амалиенау и по набережной Музея Мирового океана, посетим рабочий квартал Ратсхоф.

Завершим этот насыщенный день вечерним походом в SPA-комплекс. Вас ждут 4 парные: хаммам, финская сауна и русские парные с панорамным видом на Верхнее озеро. Вы сможете расслабиться в джакузи или на аппаратном массаже.

Обзорная экскурсии по Калининграду и вечер в SPAОбзорная экскурсии по Калининграду и вечер в SPAОбзорная экскурсии по Калининграду и вечер в SPAОбзорная экскурсии по Калининграду и вечер в SPA
2 день

Куршская коса и Зеленоградск

После завтрака в гостинице выезжаем на Куршскую косу — визитную карточку Калининградской области и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пройдёмся по экотропам, поднимемся на дюну Эфа и полюбуемся потрясающими видами на песчаные пляжи и залив. Увидим причудливые деревья Танцующего леса.

Заглянем в посёлок Рыбачий, а затем отправимся в Зеленоградск, который покорит всех любителей кошек. Здесь хвостатые не просто разгуливают по улицам, но являются символом городка, поэтому везде можно встретить посвящённые им скульптуры и граффити. Прогуляемся по этому очаровательному месту и вернёмся в Калининград.

Куршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и Зеленоградск
3 день

Посёлок Янтарный и Светлогорск

Позавтракав, выселимся из отеля. В 09:30 выезжаем на экскурсию в Янтарный. По приезде в посёлок увидим Кирху Пальмникена, пройдёмся по пляжу и отдохнём в парке Беккер, где собраны деревья и растения с разных уголков мира. Посетим Янтарную мануфактуру (оплачивается отдельно).

Затем поедем в Светлогорск — невероятно уютный город-курорт. Осмотрим Водонапорную башню, прогуляемся по историческому центру с фахверковыми домиками, заглянем в «Янтарь-Холл» и насладимся природой в Лиственничном парке.

Наше путешествие подошло к концу. Мы отвезём вас в аэропорт. До новых встреч в Калининграде!

Посёлок Янтарный и СветлогорскПосёлок Янтарный и СветлогорскПосёлок Янтарный и СветлогорскПосёлок Янтарный и Светлогорск

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет16 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отеле
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Отдых в SPA (2 часа)
  • Скидка 10% на дополнительное время в SPA
Что не входит в цену
  • Перелёт в Калининград и обратно
  • Остальное питание
  • Экологический сбор - 300 руб. с человека
  • Посещение смотровой площадки Янтарного карьера - 900 руб. (льготный билет - 700 руб.)
  • Одноместное размещение - 19 300 руб
  • Стоимость тура при размещении в 3-звёздочных отелях (в центре города):
  • Двухместное размещение - 17 700 руб
  • Одноместное размещение - 22 600 руб
  • Стоимость тура при размещении в 4-звёздочных отелях:
  • Двухместное размещение - 18 700 руб
  • Одноместное размещение - 23 600 руб
  • Тур состоится при бронировании от 2-х человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Храброво, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Храброво, около 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Калининграда

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхРомантическиеЯнтарныйВыездныеКуршская КосаПопулярные местаСветлогорскАмалиенауЗеленоградскВсе туры3-дневные турыОстров КантаПрирода и пейзажиSPA

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