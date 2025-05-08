Встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале в Калининграде и отправимся на Куршскую косу. По согласованию возможна встреча в центре города. Вас ждёт авто-пешеходная экскурсия. Начнём с прогулки по Танцующему лесу, затем поднимемся на высоту Эфа, полюбуемся морем, заливом и лесом, а ещё послушаем поющие пески.

Дальше покорим высоту Мюллера — высшую точку дюны Болотной. С неё открывается невероятный вид на Балтику, Куршский залив, озеро Чайка и посёлок Рыбачий. Дальше посетим полевой стационар «Фрингилла» (апрель-октябрь) — подразделение орнитологической станции, первой в мире. Квалифицированные специалисты-орнитологи проведут для вас экскурсию и расскажут, как регистрируют и кольцуют птиц.

Побываем в музейном комплексе «Куршская коса» (с октября по апрель) на берегу залива. Здесь находится деревня эпохи викингов «Древняя Самбия», вольер с копытными животными, дендрарий культурных растений, причал с катером, интерактивный комплекс, детский городок и коллекция деревянных скульптур. А экспозиции рассказывают, как образовывалась и заселялась Куршская коса, знакомят с местной флорой и фауной.

Вечером заселимся в отель прямо на Куршской косе.