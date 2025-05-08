Зеленоградск, озеро Лебедь и другие природные чудеса с ночёвкой на Куршской косе
Подняться на высоту Мюллера, побывать на орнитологической станции и погулять по городу кошек
Вы увидите самые красивые места Куршской косы: подниметесь на высоты Эфа и Мюллера, пройдётесь по берегу Балтийского моря, полюбуетесь заливом и хвойными лесами и услышите, как поют пески.
Посетите орнитологическую станцию, читать дальше
где специалисты-орнитологи проведут для вас экскурсию и расскажут, как регистрируют и кольцуют птиц.
Или заглянете в музейный комплекс «Куршская коса», посетите деревню эпохи викингов и познакомитесь с историей освоения этих мест, флорой и фауной нацпарка. А ещё по экотропе прогуляетесь до озера Лебедь и побываете в Зеленоградске — городе кошек.
Очерёдность экскурсий может быть изменена. Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.
Время встречи может измениться на более раннее в зависимости от фактического прибытия участников тура.
Программа тура по дням
1 день
Куршская коса: Танцущий лес, высоты Эфа и Мюллера, орнитологическая станция и музей
Встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале в Калининграде и отправимся на Куршскую косу. По согласованию возможна встреча в центре города. Вас ждёт авто-пешеходная экскурсия. Начнём с прогулки по Танцующему лесу, затем поднимемся на высоту Эфа, полюбуемся морем, заливом и лесом, а ещё послушаем поющие пески.
Дальше покорим высоту Мюллера — высшую точку дюны Болотной. С неё открывается невероятный вид на Балтику, Куршский залив, озеро Чайка и посёлок Рыбачий. Дальше посетим полевой стационар «Фрингилла» (апрель-октябрь) — подразделение орнитологической станции, первой в мире. Квалифицированные специалисты-орнитологи проведут для вас экскурсию и расскажут, как регистрируют и кольцуют птиц.
Побываем в музейном комплексе «Куршская коса» (с октября по апрель) на берегу залива. Здесь находится деревня эпохи викингов «Древняя Самбия», вольер с копытными животными, дендрарий культурных растений, причал с катером, интерактивный комплекс, детский городок и коллекция деревянных скульптур. А экспозиции рассказывают, как образовывалась и заселялась Куршская коса, знакомят с местной флорой и фауной.
Вечером заселимся в отель прямо на Куршской косе.
2 день
Озеро Лебедь и прогулка по Зеленоградску
После завтрака выселимся и в 10:00 прогуляемся к озеру Лебедь по экотропе. Это второй по величине водоём косы — его длина составляет 275, а ширина 120 метров. А после отправимся в Зеленоградск.
Вас ждёт обзорная экскурсия по курорту, некогда носившему название Кранц. Пройдёмся по городу кошек, увидим домики, построенные специально для животных, насладимся променадом и даже попробуем минеральную воду из бювета.
Вернёмся в Калининград. По запросу — трансфер в аэропорт (за доплату) или на вокзал.
Входные билеты на объекты экскурсий и сборы национального парка «Куршская коса»
Что не входит в цену
Билеты до Калининграда и обратно
Обеды и ужин
Трансфер в аэропорт - стоимость по запросу
Доплата за 1-местное проживание (подселения нет) - стоимость по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча в центре Калининграда, на ж/д вокзале или в аэропорту, до 12:00
Завершение: Калининград, вечер. По запросу - трансфер в аэропорт или на вокзал (включено в стоимость)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 1113 туристов
Меня зовут Наталья. Я директор туристической компании и работаю в туризме уже 12 лет. Но в первую очередь, я такой же путешественник, как и вы. Я сама была в 60 читать дальше
странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи.
Я и мои коллеги готовы сделать так, чтобы ваши путешествия были комфортными и продуманными – все наши туры мы составляли как для себя (и для себя!). Присоединяйтесь!