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По Калининграду и области: на велосипеде, самокате и пешком (программа на выбор)

Куршская коса, Светлогорск, Зеленоградск, Балтийск, Черняховск, Правдинск и Балтийское море
Прогуляться по брусчатым улочкам, ощутить дух средневековья, увидеть замки и роскошные виллы или промчаться на велосипеде вдоль Балтийского моря, по европейским городкам, лесам и цветущим полям? Вы решаете сами! Каждый
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день вы сможете выбирать увлекательную экскурсионную программу или прогулку на велосипедах и даже электросамокатах.

Перед вами во всей красе предстанет довоенный Кёнигсберг, курортный Зеленоградск, немецкий Черняховск, сказочный Светлогорск и другие городки.

Аренда велосипедов, проживание с бассейном и спортзалом и двухразовое питание уже входят в стоимость.

По Калининграду и области: на велосипеде, самокате и пешком (программа на выбор)
По Калининграду и области: на велосипеде, самокате и пешком (программа на выбор)
По Калининграду и области: на велосипеде, самокате и пешком (программа на выбор)

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с 14 лет.

Программа тура по дням

1 день

Балтийск, Янтарный или велопрогулка к немецкой школе

Вариант 1.

Встретимся и отправимся в Балтийск — самый западный город страны с богатой морской историей, военным портом и неповторимой атмосферой Балтики. Посетим легендарный курорт Янтарный, где добывают легендарный камень, а ещё тут лучшие песчаные пляжи. Заглянем в Музей янтаря и познакомимся с историей добычи минерала.

Длительность 7–8 ч.

Вариант 2.

Вас ждёт велопрогулка (40 км) к старой немецкой школе. Вы прокатитесь среди лесов и цветущих полей Восточной Пруссии и посетите старинную прусскую гимназию, где легко ощутить себя учеником 20 века.

Длительность 8–9 ч.

Балтийск, Янтарный или велопрогулка к немецкой школеБалтийск, Янтарный или велопрогулка к немецкой школеБалтийск, Янтарный или велопрогулка к немецкой школе
2 день

Экскурсия по Калининграду или прогулка в Черняховск

Вариант 1.

Насладимся обзорной экскурсией по Калининграду. Увидим остров Канта, Кафедральный собор, городские ворота, старинные кварталы, площадь Победы, Музей Мирового океана и другие знаковые места.

Длительность 5–6 ч.

Вариант 2.

Прокатимся по секретному маршруту вдоль границы с Польшей (55 км): по тихим дорогам, тенистым аллеям и уютным деревням с экскурсией по Черняховску — самому европейскому городу Калининградской области с прекрасно сохранившейся прусской архитектурой.

Длительность 11–12 ч.

Экскурсия по Калининграду или прогулка в ЧерняховскЭкскурсия по Калининграду или прогулка в ЧерняховскЭкскурсия по Калининграду или прогулка в Черняховск
3 день

Правдинск, Железнодорожный и Мазурский канал

Вариант 1.

Отправимся в средневековый Правдинск на границе с Польшей и посетим Железнодорожный с хорошо сохранившейся немецкой архитектурой. Увидим шлюзы Мазурского канала, заглянем в дом-музей смотрителя канала, посетим место знаменитого Фридландского сражения. А ещё прогуляемся по брусчатым улочкам, полюбуемся готической архитектурой и ощутим дух прошлого.

Длительность 7–8 ч.

Вариант 2.

Проедем вдоль шлюзов Мазурского канала (65 км) по старинным прусским аллеям вдоль канала с посещением Железнодорожного, музея «Домик смотрителя Мазурского канала» и шлюза № 5.

Длительность 11–12 ч.

Правдинск, Железнодорожный и Мазурский каналПравдинск, Железнодорожный и Мазурский каналПравдинск, Железнодорожный и Мазурский канал
4 день

Старинные районы Калининграда или прогулка вдоль моря и экскурсия по Зеленоградску на электросамокатах

Вариант 1.

Погуляем по старинным районам Кёнигсберга — Ратсхофу и Амалиенау, где сохранились уютные немецкие улицы, виллы начала 20 века и атмосфера довоенного города.

Длительность 5–6 ч.

Вариант 2.

Прокатимся вдоль Балтийского моря (35 км) по современной велодорожке через сосновые леса и морское побережье с экскурсией по Зеленоградску на электросамокатах, где вас ждут старинные виллы, променад и уютные улочки бывшего Кранца.

Длительность 8–9 ч.

Старинные районы Калининграда или прогулка вдоль моря и экскурсия по Зеленоградску на электросамокатахСтаринные районы Калининграда или прогулка вдоль моря и экскурсия по Зеленоградску на электросамокатахСтаринные районы Калининграда или прогулка вдоль моря и экскурсия по Зеленоградску на электросамокатах
5 день

Светлогорск и музей «Замок Шаакен» или Куршская коса

Вариант 1.

Исследуем сказочный курорт Светлогорск (Раушен) с виллами, сосновыми парками и широким променадом. Заглянем в музей «Замок Шаакен» — средневековую крепость Тевтонского ордена. Желающие купят местные сыры и шоколад на сыроварне «Шаакен Дорф».

Длительность 7–8 ч.

Вариант 2.

Прокатимся по нацпарку «Куршская коса» (40 км) среди сосновых лесов, песчаных дюн и морского побережья. Прогуляемся пешком по экотропам, полюбуемся панорамами Балтики и Куршского залива.

Длительность 9–10 ч.

Светлогорск и музей «Замок Шаакен» или Куршская косаСветлогорск и музей «Замок Шаакен» или Куршская коса
6 день

Зеленоградск и Куршская коса или нацпарк «Виштынецкий»

Вариант 1.

Поедем в Зеленоградск — первый курорт Восточной Пруссии. А после отправимся в нацпарк «Куршская коса»: пройдёмся по Танцующему лесу, полюбуемся дюнами, видами Балтийского моря и Куршского залива.

Длительность 7–8 ч.

Вариант 2.

Проедем по нацпарку «Виштынецкий» (70 км, с возможностью сойти через 20 и 40 км) с ледниковыми озёрами, вековыми лесами и бывшими королевскими охотничьими угодьями.

Длительность 12–13 ч.

Зеленоградск и Куршская коса или нацпарк «Виштынецкий»Зеленоградск и Куршская коса или нацпарк «Виштынецкий»Зеленоградск и Куршская коса или нацпарк «Виштынецкий»
7 день

Черняховск или Калининград и Светлогорск

Вариант 1.

Посетим Черняховск — самый европейский город Калининградской области с прусской архитектурой. Посетим музей «Замок Тапиау» — величественную крепость с более чем 700-летней историей.

Длительность 7–8 ч.

Вариант 2.

Прокатимся по Калининграду (45 км): по паркам, набережным, историческим кварталам и тихим улицам города. Завершится день экскурсией по Светлогорску на электросамокатах среди старинных вилл, соснового леса и живописного побережья.

Длительность 11–12 ч.

На этом наш тур завершён, до новых встреч!

Черняховск или Калининград и СветлогорскЧерняховск или Калининград и СветлогорскЧерняховск или Калининград и Светлогорск

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
1-местное со своим санузлом74 500 ₽
1-местное с общим санузлом63 000 ₽
2-местное с общим санузлом52 000 ₽
2-местное со своим санузлом58 250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины, обеды во время прогулок на велосипеде
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Аренда велосипеда и снаряжения
  • Экологический сбор и туристический налог
Что не входит в цену
  • Билеты в Калининград и обратно
  • Питание вне программы
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Доплата за 1-местное проживание и размещение в номере с ванной
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, 14:00, точное место по договорённости
Завершение: Калининград, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инесса
Инесса — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 92 туристов
Мы опытные путешественники, знатоки региона и влюблённые в свой родной край местные жители. Все маршруты мы испытываем на себе и включаем в программу только самое интересное. Добавляем нетривиальные локации, проверенные
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рестораны и заботимся о вашем комфорте. У нас свой многофункциональный комплекс, где вы будете жить во время путешествия, новый транспорт и профессиональная команда, готовая помочь с любыми вопросами и воплотить в жизнь ваши идеи. Проводим как групповые, так и корпоративные туры под заказ. Приглашаем вас в активные, гастрономические и путешествия-знакомства с Калининградской областью — выбирайте то, что ближе вам!

Тур входит в следующие категории Калининграда

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