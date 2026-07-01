Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с 14 лет.
Программа тура по дням
Балтийск, Янтарный или велопрогулка к немецкой школе
Вариант 1.
Встретимся и отправимся в Балтийск — самый западный город страны с богатой морской историей, военным портом и неповторимой атмосферой Балтики. Посетим легендарный курорт Янтарный, где добывают легендарный камень, а ещё тут лучшие песчаные пляжи. Заглянем в Музей янтаря и познакомимся с историей добычи минерала.
Длительность 7–8 ч.
Вариант 2.
Вас ждёт велопрогулка (40 км) к старой немецкой школе. Вы прокатитесь среди лесов и цветущих полей Восточной Пруссии и посетите старинную прусскую гимназию, где легко ощутить себя учеником 20 века.
Длительность 8–9 ч.
Экскурсия по Калининграду или прогулка в Черняховск
Вариант 1.
Насладимся обзорной экскурсией по Калининграду. Увидим остров Канта, Кафедральный собор, городские ворота, старинные кварталы, площадь Победы, Музей Мирового океана и другие знаковые места.
Длительность 5–6 ч.
Вариант 2.
Прокатимся по секретному маршруту вдоль границы с Польшей (55 км): по тихим дорогам, тенистым аллеям и уютным деревням с экскурсией по Черняховску — самому европейскому городу Калининградской области с прекрасно сохранившейся прусской архитектурой.
Длительность 11–12 ч.
Правдинск, Железнодорожный и Мазурский канал
Вариант 1.
Отправимся в средневековый Правдинск на границе с Польшей и посетим Железнодорожный с хорошо сохранившейся немецкой архитектурой. Увидим шлюзы Мазурского канала, заглянем в дом-музей смотрителя канала, посетим место знаменитого Фридландского сражения. А ещё прогуляемся по брусчатым улочкам, полюбуемся готической архитектурой и ощутим дух прошлого.
Длительность 7–8 ч.
Вариант 2.
Проедем вдоль шлюзов Мазурского канала (65 км) по старинным прусским аллеям вдоль канала с посещением Железнодорожного, музея «Домик смотрителя Мазурского канала» и шлюза № 5.
Длительность 11–12 ч.
Старинные районы Калининграда или прогулка вдоль моря и экскурсия по Зеленоградску на электросамокатах
Вариант 1.
Погуляем по старинным районам Кёнигсберга — Ратсхофу и Амалиенау, где сохранились уютные немецкие улицы, виллы начала 20 века и атмосфера довоенного города.
Длительность 5–6 ч.
Вариант 2.
Прокатимся вдоль Балтийского моря (35 км) по современной велодорожке через сосновые леса и морское побережье с экскурсией по Зеленоградску на электросамокатах, где вас ждут старинные виллы, променад и уютные улочки бывшего Кранца.
Длительность 8–9 ч.
Светлогорск и музей «Замок Шаакен» или Куршская коса
Вариант 1.
Исследуем сказочный курорт Светлогорск (Раушен) с виллами, сосновыми парками и широким променадом. Заглянем в музей «Замок Шаакен» — средневековую крепость Тевтонского ордена. Желающие купят местные сыры и шоколад на сыроварне «Шаакен Дорф».
Длительность 7–8 ч.
Вариант 2.
Прокатимся по нацпарку «Куршская коса» (40 км) среди сосновых лесов, песчаных дюн и морского побережья. Прогуляемся пешком по экотропам, полюбуемся панорамами Балтики и Куршского залива.
Длительность 9–10 ч.
Зеленоградск и Куршская коса или нацпарк «Виштынецкий»
Вариант 1.
Поедем в Зеленоградск — первый курорт Восточной Пруссии. А после отправимся в нацпарк «Куршская коса»: пройдёмся по Танцующему лесу, полюбуемся дюнами, видами Балтийского моря и Куршского залива.
Длительность 7–8 ч.
Вариант 2.
Проедем по нацпарку «Виштынецкий» (70 км, с возможностью сойти через 20 и 40 км) с ледниковыми озёрами, вековыми лесами и бывшими королевскими охотничьими угодьями.
Длительность 12–13 ч.
Черняховск или Калининград и Светлогорск
Вариант 1.
Посетим Черняховск — самый европейский город Калининградской области с прусской архитектурой. Посетим музей «Замок Тапиау» — величественную крепость с более чем 700-летней историей.
Длительность 7–8 ч.
Вариант 2.
Прокатимся по Калининграду (45 км): по паркам, набережным, историческим кварталам и тихим улицам города. Завершится день экскурсией по Светлогорску на электросамокатах среди старинных вилл, соснового леса и живописного побережья.
Длительность 11–12 ч.
На этом наш тур завершён, до новых встреч!
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|1-местное со своим санузлом
|74 500 ₽
|1-местное с общим санузлом
|63 000 ₽
|2-местное с общим санузлом
|52 000 ₽
|2-местное со своим санузлом
|58 250 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины, обеды во время прогулок на велосипеде
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Аренда велосипеда и снаряжения
- Экологический сбор и туристический налог
Что не входит в цену
- Билеты в Калининград и обратно
- Питание вне программы
- Трансферы из/в аэропорт
- Доплата за 1-местное проживание и размещение в номере с ванной