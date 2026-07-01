Вариант 1.

Встретимся и отправимся в Балтийск — самый западный город страны с богатой морской историей, военным портом и неповторимой атмосферой Балтики. Посетим легендарный курорт Янтарный, где добывают легендарный камень, а ещё тут лучшие песчаные пляжи. Заглянем в Музей янтаря и познакомимся с историей добычи минерала.

Длительность 7–8 ч.

Вариант 2.

Вас ждёт велопрогулка (40 км) к старой немецкой школе. Вы прокатитесь среди лесов и цветущих полей Восточной Пруссии и посетите старинную прусскую гимназию, где легко ощутить себя учеником 20 века.

Длительность 8–9 ч.