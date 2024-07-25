Туры к Фридландским воротам

Найдено 3 тура в категории «Фридландские ворота» в Калининграде, цены от 7 700 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
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По популярности
От Куршской косы до Балтийской и Калининград: автобусный тур
На автобусе
4 дня
От Куршской косы до Балтийской и Калининград: автобусный тур
Увидеть значимые места побережья Балтики, посетить янтарный комбинат и рассмотреть немецкие виллы
Начало: Г. Калининград, ТЦ «Акрополь», 13:45
25 июля в 13:45
1 авг в 13:45
16 600 за человека
Калининград и 3 морских курорта за выходные
На автобусе
2 дня
Калининград и 3 морских курорта за выходные
Увидеть значимые достопримечательности и символы края и узнать о важных событиях на этой земле
Начало: Г. Калининград, площадь Победы 10, 13:45
27 июля в 13:45
3 авг в 13:45
7 700 за человека
Выходные в Калининграде и области: история, гастрономия и природа
На автобусе
3 дня
Выходные в Калининграде и области: история, гастрономия и природа
Увидеть дюны Куршской косы, попробовать сыр с вином и шоколадом и побывать в замке
Начало: Г. Калининград, ТЦ «Акрополь», 13:45
26 июля в 13:45
2 авг в 13:45
13 650 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Фридландские ворота»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. От Куршской косы до Балтийской и Калининград: автобусный тур
  2. Калининград и 3 морских курорта за выходные
  3. Выходные в Калининграде и области: история, гастрономия и природа
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Куршская Коса
  2. Танцующий лес
  3. Балтийское море
  4. Амалиенау
  5. Балтийская коса
  6. Кафедральный собор
  7. Замок Шаакен
  8. Рыбная деревня
  9. Остров Канта
  10. Высота Эфа
Сколько стоит тур в Калининграде в июле 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Фридландские ворота" можно забронировать 3 тура от 7 700 до 16 600.
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