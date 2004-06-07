Аудиоэкскурсия по Казанскому Кремлю: многолетняя история, древние постройки и загадочные легенды

WeGoTrip
WeGoTrip – Гид из Казани
Кремль — это душа и сердце Казани, здесь был основан город 🏙️, где величественные мечети соседствуют с древними церквями, где живет более 100 народов, где в жизни людей соединились традиции славян и тюрков.

Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории 📖 и достопримечательностях 🏛️.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 990 ₽ за экскурсию

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Аудиоэкскурсия по Казанскому Кремлю: многолетняя история, древние постройки и загадочные легенды
Аудиоэкскурсия по Казанскому Кремлю: многолетняя история, древние постройки и загадочные легенды

Что вы увидите

  • Площадь 1 мая
  • Спасская башня
  • Спасо-Преображенского монастырь
  • Кремлевский выставочный зал «Манеж»
  • Памятник зодчим Казанского Кремля
  • Благовещенский собор
  • Смотровая площадка с видом на дворцовую площадь
  • Башня Сююмбике
  • Мавзолей Казанских ханов
  • Мечеть Кул-Шариф
  • И многое другое
Сердце древнего города
Вы посетите Казанский Кремль, стены которого помнят казанских ханов и Ивана Грозного. Побываете в старейшем православном храме города Благовещенском соборе и праздничной мечети Кул Шариф. Посмотрите на падающую башню Сююмбике и узнаете легенду её возникновения. На прогулке 👣 вам откроются события и тайны древней крепости.
Если вы любите путешествовать самостоятельно, неспешно гулять 👣 по улочкам старинных городов, то данная экскурсия ⛳ даст вам наиболее полное представление о Казанской крепости и её достопримечательностях 🏛️. Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время.

Важная информация:

  • Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения;
  • Интерактивная экскурсия ⛳ предусматривает аудиогид, а также оснащена встроенными картами, визуальным сопровождение и проводится с помощью мобильного приложения;
  • Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии 🧭 для скачивания после бронирования;
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия ⛳ пройдёт под вашим контролем;
  • Возьмите с собой наушники.
Что входит
  • Аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Что не входит
  • Наушники (возьмите свои)
Начало
🚩 ул. Кремлевская, 1
Место завершения
🏁 Кремль, 13
Аудиоэкскурсия по Казанскому Кремлю: многолетняя история, древние постройки и загадочные легенды
Аудиоэкскурсия по Казанскому Кремлю: многолетняя история, древние постройки и загадочные легенды
Аудиоэкскурсия по Казанскому Кремлю: многолетняя история, древние постройки и загадочные легенды
Аудиоэкскурсия по Казанскому Кремлю: многолетняя история, древние постройки и загадочные легенды
Аудиоэкскурсия по Казанскому Кремлю: многолетняя история, древние постройки и загадочные легенды
Аудиоэкскурсия по Казанскому Кремлю: многолетняя история, древние постройки и загадочные легенды

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
WeGoTrip
WeGoTrip
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