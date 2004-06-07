Вы посетите Казанский Кремль, стены которого помнят казанских ханов и Ивана Грозного. Побываете в старейшем православном храме города Благовещенском соборе и праздничной мечети Кул Шариф. Посмотрите на падающую башню Сююмбике и узнаете легенду её возникновения. На прогулке 👣 вам откроются события и тайны древней крепости.
Если вы любите путешествовать самостоятельно, неспешно гулять 👣 по улочкам старинных городов, то данная экскурсия ⛳ даст вам наиболее полное представление о Казанской крепости и её достопримечательностях 🏛️. Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время.
Важная информация:
Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения;
Интерактивная экскурсия ⛳ предусматривает аудиогид, а также оснащена встроенными картами, визуальным сопровождение и проводится с помощью мобильного приложения;
Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии 🧭 для скачивания после бронирования;
Вы не зависите от гида или группы;
Экскурсия ⛳ пройдёт под вашим контролем;
Возьмите с собой наушники.
Что входит
Аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Что не входит
Наушники (возьмите свои)
Начало
🚩 ул. Кремлевская, 1
Место завершения
🏁 Кремль, 13
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.