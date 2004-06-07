Сердце древнего города

Вы посетите Казанский Кремль, стены которого помнят казанских ханов и Ивана Грозного. Побываете в старейшем православном храме города Благовещенском соборе и праздничной мечети Кул Шариф. Посмотрите на падающую башню Сююмбике и узнаете легенду её возникновения. На прогулке 👣 вам откроются события и тайны древней крепости.

Если вы любите путешествовать самостоятельно, неспешно гулять 👣 по улочкам старинных городов, то данная экскурсия ⛳ даст вам наиболее полное представление о Казанской крепости и её достопримечательностях 🏛️. Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время.

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