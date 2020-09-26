2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

История и легенды Казанского Кремля

Вы погуляете по ухоженной территории Кремля, посетите мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор и услышите, как в Казани сочетаются русские и татарские традиции и особенности культуры. А также увидите «падающую» башню Сююмбике, мавзолей казанских ханов и памятник местным зодчим, подниметесь на панорамную площадку и насладитесь великолепным видом на два берега реки Казанка.

Казань сквозь века

В историческом районе Татарская слобода вы рассмотрите старинные дома и первую каменную мечеть города Аль-Марджани. Кроме того, раскроете тайны озера Кабан и заглянете в подворье татарской усадьбы 19 века. Далее совершите путешествие во времени и увидите знаковые места современной Казани: стадион 🏟️, оперный, кукольный и академический театры и элитный квартал с чудесным видом на город 🏙️.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 в Кремль не включены в стоимость — 110 рублей с человека.