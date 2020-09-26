2 отзыва оставили туристы

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Казань прекрасная и многогранная

Кремль, Татарская слобода и другие знаковые места города на обзорной авто-пешеходной экскурсии

5
2 отзыва
Эльвина
Эльвина – Гид из Казани
Вы узнаете самое интересное об истории 📖, современной жизни Казани и связанных с ней знаменитых людях.

Я раскрою, почему выгнали из университета Володю Ульянова, где пел Шаляпин, кто такой «татарский Пушкин» и какие «университеты» проходил Горький.

А также расшифрую местные крылатые символы и расскажу о временах, когда город 🏙️ делился на русскую и татарскую половины.
Задать вопросОбычно отвечает за 27 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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Казань прекрасная и многогранная
Казань прекрасная и многогранная

Что вас ожидает

История и легенды Казанского Кремля
Вы погуляете по ухоженной территории Кремля, посетите мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор и услышите, как в Казани сочетаются русские и татарские традиции и особенности культуры. А также увидите «падающую» башню Сююмбике, мавзолей казанских ханов и памятник местным зодчим, подниметесь на панорамную площадку и насладитесь великолепным видом на два берега реки Казанка.

Казань сквозь века
В историческом районе Татарская слобода вы рассмотрите старинные дома и первую каменную мечеть города Аль-Марджани. Кроме того, раскроете тайны озера Кабан и заглянете в подворье татарской усадьбы 19 века. Далее совершите путешествие во времени и увидите знаковые места современной Казани: стадион 🏟️, оперный, кукольный и академический театры и элитный квартал с чудесным видом на город 🏙️.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 в Кремль не включены в стоимость — 110 рублей с человека.

Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Казань прекрасная и многогранная
Казань прекрасная и многогранная
Казань прекрасная и многогранная
Казань прекрасная и многогранная
Казань прекрасная и многогранная
Казань прекрасная и многогранная
Казань прекрасная и многогранная
Казань прекрасная и многогранная
Казань прекрасная и многогранная
Казань прекрасная и многогранная
Казань прекрасная и многогранная
Казань прекрасная и многогранная
Казань прекрасная и многогранная

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Эльвина
Эльвина
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Эльвина, я гид с десятилетним опытом работы. Родилась и выросла в Казани и всегда интересовалась ее историей и архитектурой. После университета закончила курсы экскурсоводов — и мое увлечение стало профессией. С радостью покажу вам чудесную татарскую столицу и расскажу о ней самое интересное!
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2 отзыва оставили туристы

26 сентября 2020
Вот мы и добрались до Казани - один из красивейших городов в России со своим национальным колоритом, который мне очень понравился! ! И это благодаря прекраснейшему экскурсоводу Эльвине. Она так много и интересно рассказывала о своём родном городе. Мы обязательно ещё раз вернёмся в этот удивительный город, чтобы посетить пригород остров Свияж и Булгар. Огромное спасибо!
Наталья
11 сентября 2020
Были на экскурсии с Эльвиной 11 сентября. Экскурсия очень понравилась - живо, ярко, запоминающеся, исторические события и даты, перемежающиеся забавными историями, много интересной информации, ответы на любые вопросы... однозначно рекомендую

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