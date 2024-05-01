2 отзыва оставили туристы

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смертельно. Просто за 12 000 ₽ хотелось услышать больше интересных фактов, каких-то местных историй, ощутить атмосферу и гостеприимство города. Гид отработала свое время: «в этом году был построен храм, в этом мечеть, тут памятник, тут башня.» Нет, все хорошо… но, ведь это не школьная экскурсия. Мы были позитивно настроены. Внимательны. Ну дай ты вкуса и эмоций Казани! Ведь сухие факты и виражи истории можно на аудиоэкскурсии узнать и такси по центру гораздо дешевле 2000₽ выйдет.

Ведь на сайте это была самая дорогая экскурсия (по факту еще на 2000₽ дороже). Почему ее не сделать позитивной, эмоциональной, сочной и красивой? Экскурсия закончилась, мы с мужем прошли еще раз по тем местам, говорить не хотелось, просто как школьники, которые про Казань не прочитали, поэтому вопросов на экскурсии не задали и сами виноваты.



Из плюсов: Гид любезно предлагала фотографировать, за это большое спасибо. Забрала из гостиницы и отвезла к месту окончания экскурсии. Туда, где нам было удобно. Во время согласования экскурсии выслала список кафе и ресторанов куда можно сходить. Предупредила о том, что 30.08 день города и не везде можно будет проехать. Перестроила маршрут, когда мы сказали, что были на другой точке самостоятельно. За это тоже спасибо!



Так что организация на 5+, содержание грустно оценивать…