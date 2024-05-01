2 отзыва оставили туристы

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Казань прекрасная и многогранная

Погрузитесь в увлекательное путешествие по Казани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Казани, где вы сможете познакомиться с уникальным сочетанием русской и татарской культур, узнать интересные факты из жизни знаменитых людей, связанных с этим городом.

Мы расскажем
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вам, почему Володя Ульянов был выгнан из университета, где пел Федор Шаляпин, кто такой "татарский Пушкин" и какие "университеты" проходил Алексей Горький.

Вы увидите знаменитые места Казани, включая Казанский кремль, мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор, а также "падающую" башню Сююмбике и мавзолей казанских ханов.

Помимо этого, вас ждет прогулка по историческому району Татарская слобода, где вы сможете увидеть старинные дома и первую каменную мечеть города Аль-Марджани.

Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле Toyota Corolla E160, что позволит вам насладиться путешествием с максимальным комфортом. Подарите себе незабываемые впечатления от визита в один из самых красивых городов России

4.9
41 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏰 Уникальные исторические объекты
  • 🎭 Знакомство с культурой и традициями
  • 📸 Великолепные виды для фото
  • 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии по Казани - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город радует зеленью и теплом. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, хотя стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, прогулки могут быть менее комфортными из-за холода, но посещение закрытых объектов остаётся доступным.
Сейчас август — это идеальное время.
Казань прекрасная и многогранная
Казань прекрасная и многогранная
Казань прекрасная и многогранная

Что можно увидеть

  • Казанский кремль
  • Мечеть Кул-Шариф
  • Благовещенский собор
  • Башня Сююмбике
  • Мавзолей казанских ханов
  • Памятник местным зодчим
  • Татарская слобода
  • Мечеть Аль-Марджани
  • Озеро Кабан
  • Татарская усадьба 19 века
  • Стадион
  • Оперный театр
  • Кукольный театр
  • Академический театр

Описание экскурсии

История и легенды Казанского кремля

Вы погуляете по ухоженной территории кремля, посетите мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор и услышите, как в Казани сочетаются русские и татарские традиции и особенности культуры. А также увидите «падающую» башню Сююмбике, мавзолей казанских ханов и памятник местным зодчим, подниметесь на панорамную площадку и насладитесь великолепным видом на два берега реки Казанка.

Казань сквозь века

В историческом районе Татарская слобода вы рассмотрите старинные дома и первую каменную мечеть города Аль-Марджани. Кроме того, раскроете тайны озера Кабан и заглянете в подворье татарской усадьбы 19 века. Далее совершите путешествие во времени и увидите знаковые места современной Казани: стадион, оперный, кукольный и академический театры и элитный квартал с чудесным видом на город.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Corolla E160.

Дополнительные расходы

  • Транспорт: легковой автомобиль — 2000 руб., минивэн до 6 человек — 6000 руб., микроавтобус до 19 человек — 8500 руб. В праздничные дни стоимость аренды минивэнов и автобусов может меняться.
  • Входные билеты в кремль — 150 руб. с человека

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля или где вам удобно, в пределах исторического центра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльвина
Эльвина — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1978 туристов
Привет, меня зовут Эльвина! Я аккредитованный гид 1 категории, работаю с 2012 года. Что главное в путешествиях? Новые впечатления, истории, кухня, атмосфера — и конечно, заботливый проводник! Я родилась и выросла
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в Казани и всегда интересовалась её историей и архитектурой. Это удивительный город контрастов, где пересеклись Восток и Запад, ислам и православие. Моя цель — влюбить вас в Казань. Если вы впервые здесь, расскажу с лёгкой подачей о главных местах и построю маршрут по вашим интересам. А если уже знакомы с городом, приглашаю в загородные поездки по святыням и древним местам Татарстана. Как татарка я расскажу вам о нашей культуре. Подскажу, на что обратить внимание, куда сходить и что попробовать. После моих экскурсий вам захочется вернуться и пройтись ещё раз, чтоб закрепить увиденное и услышать, как город с вами общается!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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6
3
2
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И
Отдыхали в Казани на майских праздниках в 2024 году. Это наше первое знакомство с этим замечательным городом. Эльвина провела для нас обзорную экскурсию по Казани. Интересно, информативно, доступно и атмосферно. После такой обзорной экскурсии не возможно не влюбиться в этот замечательный город с такой богатой историей и удивительно переплетающимися культурами. Огромная благодарность Эльвине за организацию и приятное общение.
Отдыхали в Казани на майских праздниках в 2024 году. Это наше первое знакомство с этим замечательным
Отдыхали в Казани на майских праздниках в 2024 году. Это наше первое знакомство с этим замечательным
Отдыхали в Казани на майских праздниках в 2024 году. Это наше первое знакомство с этим замечательным
Отдыхали в Казани на майских праздниках в 2024 году. Это наше первое знакомство с этим замечательным
Отдыхали в Казани на майских праздниках в 2024 году. Это наше первое знакомство с этим замечательным
Отдыхали в Казани на майских праздниках в 2024 году. Это наше первое знакомство с этим замечательным
Отдыхали в Казани на майских праздниках в 2024 году. Это наше первое знакомство с этим замечательным
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Арменуи
Сегодня были на обзорной экскурсии по Казани с гидом Элвиной.
Нам очень понравилась экскурсия. Эльвина очень грамотно, живо вела экскурсию. Было интересно, познавательно и не скучно. Все было четко, без опозданий. Однозначно рекомендую и гида и эту экскурсию.
Экскурсия подойдет тем, кто впервые приехал в Казань. Для первого знакомства с городом. Охвачены практически все знаковые места в центре.
Сегодня были на обзорной экскурсии по Казани с гидом Элвиной.
Сегодня были на обзорной экскурсии по Казани с гидом Элвиной.
Сегодня были на обзорной экскурсии по Казани с гидом Элвиной.
Сегодня были на обзорной экскурсии по Казани с гидом Элвиной.
Сегодня были на обзорной экскурсии по Казани с гидом Элвиной.
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мария
Всем привет, были в Казани и решили пройти все места вместе с гидом, так как город очень красивый и у него очень интересная история. Выбор пал на Эльвину, она коренной
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житель, очень приятная девушка. В теме очень разбирается, что немало важно у Эльвины очень приятный голос. Маршрут был составлен грамотно, и походили и поездили когда устали, посетили много мест. Сами бы так не успели, это точно. Всем советую Эльвину.

Всем привет, были в Казани и решили пройти все места вместе с гидом, так как город
Всем привет, были в Казани и решили пройти все места вместе с гидом, так как город
Всем привет, были в Казани и решили пройти все места вместе с гидом, так как город
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Е
Мы просто были счастливы, что нам попался такой эрудированный экскурсовод. Всё было просто СУПЕР! Интересно, увлекательно!!! Внук в восторге. На все вопросы получили ответы. Очень благодарны Эльвине за такую интересную экскурсию.
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Юлия
Замечательная девушка. Познавательно и интересно даже для маленьких детей. Без перегруза историей. Большое спасибо, рекомендую.
Замечательная девушка. Познавательно и интересно даже для маленьких детей. Без перегруза историей. Большое спасибо, рекомендую.
Замечательная девушка. Познавательно и интересно даже для маленьких детей. Без перегруза историей. Большое спасибо, рекомендую.
Замечательная девушка. Познавательно и интересно даже для маленьких детей. Без перегруза историей. Большое спасибо, рекомендую.
Замечательная девушка. Познавательно и интересно даже для маленьких детей. Без перегруза историей. Большое спасибо, рекомендую.
Замечательная девушка. Познавательно и интересно даже для маленьких детей. Без перегруза историей. Большое спасибо, рекомендую.
Замечательная девушка. Познавательно и интересно даже для маленьких детей. Без перегруза историей. Большое спасибо, рекомендую.
Замечательная девушка. Познавательно и интересно даже для маленьких детей. Без перегруза историей. Большое спасибо, рекомендую.
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Е
Экскурсия обошлась в 12 000 ₽. Заголовок 10 000 + обязательная плата 2000 ₽ за машину. Каким образом это вынесено в отдельную категорию, когда экскурсия заявлена АВТОМОБИЛЬНОЙ? Неприятно, но не
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смертельно. Просто за 12 000 ₽ хотелось услышать больше интересных фактов, каких-то местных историй, ощутить атмосферу и гостеприимство города. Гид отработала свое время: «в этом году был построен храм, в этом мечеть, тут памятник, тут башня.» Нет, все хорошо… но, ведь это не школьная экскурсия. Мы были позитивно настроены. Внимательны. Ну дай ты вкуса и эмоций Казани! Ведь сухие факты и виражи истории можно на аудиоэкскурсии узнать и такси по центру гораздо дешевле 2000₽ выйдет.
Ведь на сайте это была самая дорогая экскурсия (по факту еще на 2000₽ дороже). Почему ее не сделать позитивной, эмоциональной, сочной и красивой? Экскурсия закончилась, мы с мужем прошли еще раз по тем местам, говорить не хотелось, просто как школьники, которые про Казань не прочитали, поэтому вопросов на экскурсии не задали и сами виноваты.

Из плюсов: Гид любезно предлагала фотографировать, за это большое спасибо. Забрала из гостиницы и отвезла к месту окончания экскурсии. Туда, где нам было удобно. Во время согласования экскурсии выслала список кафе и ресторанов куда можно сходить. Предупредила о том, что 30.08 день города и не везде можно будет проехать. Перестроила маршрут, когда мы сказали, что были на другой точке самостоятельно. За это тоже спасибо!

Так что организация на 5+, содержание грустно оценивать…

Экскурсия обошлась в 12 000 ₽. Заголовок 10 000 + обязательная плата 2000 ₽ за машину.
Экскурсия обошлась в 12 000 ₽. Заголовок 10 000 + обязательная плата 2000 ₽ за машину.
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