О достопримечательностях, которые вы увидите:

Казанский кремль

Казанский Кремль — древнейшая часть Казани, представляющая собой комплекс архитектурных, исторических и археологических памятников, раскрывающих многовековую историю города. В 2000 году было принято решение «О включении историко-архитектурного комплекса Казанского Кремля в Список Всемирного наследия».

Мечеть Кул-Шариф

Знаменитая мечеть Кул Шариф в Казани была разрушена в 1552 году войсками царя Ивана Грозного во время штурма города. На татарских землях осталась лишь славная память о величественном здании, а о том, как она выглядела в 1552 году, не известно никому. По прошествии многих веков, с 1996 и по 2005 годы проводилось ее восстановление.

Дворец Земледельцев

Монументальное сооружение носит название Дворца земледельцев потому, что является офисом Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Перед архитектором стояла задача органично вписать строение в архитектуру исторического центра города. Строение должно было гармонировать с Казанским Кремлем. Для решения задачи было принято использовать стиль классицизма и архитектурные решения XIX века. Чтобы здание не перетягивало внимание с Кремля, его высоту ограничили 4 этажами. Пиковая точка дворца имеет высоту 48 метров.

Ещё вы посмотрите: ледовую Арена, Дворец водных видов спорта и стадион, мост Миллениум, деревеньку Туган Авылым, Благовещенский собор,башню Сююмбику, Старо-татарскую слободу, корпус Императорского университета и площадь Свободы.

Организационные моменты: