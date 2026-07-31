Добро пожаловать в Казань! Присоединяйтесь к моей экскурсии по столице Татарстана. Вы познакомитесь с основными достопримечательностями города и его многовековой историей. От древности до наших дней✔️ Посетим Казанский кремль — древнейшая часть Казани, представляющая собой комплекс архитектурных, исторических и археологических памятников, который неразрывно связан с богатым на события прошлым города.

️Мы побываем в знаменитой мечети Кул Шариф и Благовещенском соборе, поговорим о соседстве ислама и православия в Казани. После я расскажу вам легенду падающей башни Сююмбике и проведу по историческому району — Старо-татарской слободе, где притаились узкие улочки, расписные домики и усадьбы XIX века.

️Наука и современность.

У корпуса Императорского университета мы поговорим о великих открытиях, сделанных в Казани, а на площади Свободы вспомним о двух мировых фестивалях — Шаляпинском и Нуриевском.

️После нас ждет осмотр достопримечательностей, связанных уже с новейшей историей столицы Татарстана. Мы доберемся до монументального Дворца земледельцев, похожего на западный палацио, Центр семьи Казан поразит вас своей монументальностью. Важная информация: Экскурсию проведу я или один из гидов моей команды. Трансфер из отдаленных районов Казани и аэропорта за дополнительную плату. (в часы большой дорожной загрузки не предоставляется В Кремле посещение храмов, одежда должна быть соответствующей, дамам желательно иметь платок или шарфик. Входные билеты в Кремль оплачиваются дополнительно. По желанию можем остановиться у колеса обозрения «Вокруг света» (поездка на колесе оплачивается дополнительно).

️После нас ждет осмотр достопримечательностей, связанных уже с новейшей историей столицы Татарстана. Мы доберемся до монументального Дворца земледельцев, похожего на западный палацио, Центр семьи Казан поразит вас своей монументальностью. Важная информация: Экскурсию проведу я или один из гидов моей команды. Трансфер из отдаленных районов Казани и аэропорта за дополнительную плату. (в часы большой дорожной загрузки не предоставляется В Кремле посещение храмов, одежда должна быть соответствующей, дамам желательно иметь платок или шарфик. Входные билеты в Кремль оплачиваются дополнительно. По желанию можем остановиться у колеса обозрения «Вокруг света» (поездка на колесе оплачивается дополнительно).

✔️После нас ждет осмотр достопримечательностей, связанных уже с новейшей историей столицы Татарстана. Мы доберемся до монументального Дворца земледельцев, похожего на западный палацио, Центр семьи Казан поразит вас своей монументальностью. Важная информация: Экскурсию проведу я или один из гидов моей команды. Трансфер из отдаленных районов Казани и аэропорта за дополнительную плату. (в часы большой дорожной загрузки не предоставляется В Кремле посещение храмов, одежда должна быть соответствующей, дамам желательно иметь платок или шарфик. Входные билеты в Кремль оплачиваются дополнительно. По желанию можем остановиться у колеса обозрения «Вокруг света» (поездка на колесе оплачивается дополнительно).