Колоритная Казань на автомобиле

Мы совершим путешествие по Казани на автомобиле

Индивидуально
для 4 чел.
Мы совершим путешествие по Казани на автомобиле.

Вы увидите все главные достопримечательности этого красивого города — Казанский кремль, мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор.

Я расскажу вам легенды о падающей башни Сююмбике, а на смотровой площадки полюбуемся видом на город и реку Казанку.
Колоритная Казань на автомобиле
Колоритная Казань на автомобиле
Колоритная Казань на автомобиле
Колоритная Казань на автомобиле
Колоритная Казань на автомобиле
Колоритная Казань на автомобиле

Что вы увидите 🤩

  • Казанский кремль
  • Мечеть Кул-Шариф
  • Благовещенский собор
  • Старо-татарская слобода
  • Падающая башня Сююмбика
  • Корпуса Императорского университета
  • Площадь Свободы
  • Дворец Земледельцев
  • Ледовая Арена
  • Дворец водных видов спорта и стадион
  • Мост Миллениум
  • Деревенька Туган Авылым
  • Смотровая площадка
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

О достопримечательностях, которые вы увидите:

    Казанский кремль
    Казанский Кремль — древнейшая часть Казани, представляющая собой комплекс архитектурных, исторических и археологических памятников, раскрывающих многовековую историю города. В 2000 году было принято решение «О включении историко-архитектурного комплекса Казанского Кремля в Список Всемирного наследия».

    Мечеть Кул-Шариф

    Знаменитая мечеть Кул Шариф в Казани была разрушена в 1552 году войсками царя Ивана Грозного во время штурма города. На татарских землях осталась лишь славная память о величественном здании, а о том, как она выглядела в 1552 году, не известно никому. По прошествии многих веков, с 1996 и по 2005 годы проводилось ее восстановление.

    Дворец Земледельцев

    Монументальное сооружение носит название Дворца земледельцев потому, что является офисом Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Перед архитектором стояла задача органично вписать строение в архитектуру исторического центра города. Строение должно было гармонировать с Казанским Кремлем. Для решения задачи было принято использовать стиль классицизма и архитектурные решения XIX века. Чтобы здание не перетягивало внимание с Кремля, его высоту ограничили 4 этажами. Пиковая точка дворца имеет высоту 48 метров.
    Ещё вы посмотрите: ледовую Арена, Дворец водных видов спорта и стадион, мост Миллениум, деревеньку Туган Авылым, Благовещенский собор,башню Сююмбику, Старо-татарскую слободу, корпус Императорского университета и площадь Свободы.

    Организационные моменты:

    • Экскурсия проходит на минивэне (детские кресла имеются)

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспорт (есть детское кресло и бустер)
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Входные билеты в Казанский Кремль оплачиваются дополнительно: 110 руб. /взрослый, 90 руб. /льготный и детский
    • При желании можем остановиться у колеса обозрения «Вокруг света» (поездка на колесе оплачивается дополнительно)
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Ваш отель, адрес встречи уточняю после предоплаты
    Завершение: По договоренности
    Когда и сколько длится
    Когда: Каждый день
    Экскурсия длится около 5 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Каждый день

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