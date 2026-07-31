Давайте исследуем Казань — в нашем распоряжении будет 4 часа. За это время вы познакомитесь с историей города и увидите все главные достопримечательности.
Мечеть Кул-Шариф и башня Сююмбике, дворец земледельцев, Чаша Казан, Татарская слобода, и театр кукол — все это будет на нашем пути. А самое главное, экскурсия проводится индивидуально — со мной нет никакой спешки.
Мечеть Кул-Шариф и башня Сююмбике, дворец земледельцев, Чаша Казан, Татарская слобода, и театр кукол — все это будет на нашем пути. А самое главное, экскурсия проводится индивидуально — со мной нет никакой спешки.
Описание экскурсии
Добро пожаловать в Казань! Присоединяйтесь к моей экскурсии по столице Татарстана. Вы познакомитесь с основными достопримечательностями города и его многовековой историей. От древности до наших дней✔️ Посетим Казанский кремль — древнейшая часть Казани, представляющая собой комплекс архитектурных, исторических и археологических памятников, который неразрывно связан с богатым на события прошлым города.
- ️Мы побываем в знаменитой мечети Кул Шариф и Благовещенском соборе, поговорим о соседстве ислама и православия в Казани. После я расскажу вам легенду падающей башни Сююмбике и проведу по историческому району — Старо-татарской слободе, где притаились узкие улочки, расписные домики и усадьбы XIX века.
- ️Наука и современность.
У корпуса Императорского университета мы поговорим о великих открытиях, сделанных в Казани, а на площади Свободы вспомним о двух мировых фестивалях — Шаляпинском и Нуриевском.
️После нас ждет осмотр достопримечательностей, связанных уже с новейшей историей столицы Татарстана. Мы доберемся до монументального Дворца земледельцев, похожего на западный палацио, Центр семьи Казан поразит вас своей монументальностью. Важная информация: Экскурсию проведу я или один из гидов моей команды. Трансфер из отдаленных районов Казани и аэропорта за дополнительную плату. (в часы большой дорожной загрузки не предоставляется В Кремле посещение храмов, одежда должна быть соответствующей, дамам желательно иметь платок или шарфик. Входные билеты в Кремль оплачиваются дополнительно. По желанию можем остановиться у колеса обозрения «Вокруг света» (поездка на колесе оплачивается дополнительно).
️После нас ждет осмотр достопримечательностей, связанных уже с новейшей историей столицы Татарстана. Мы доберемся до монументального Дворца земледельцев, похожего на западный палацио, Центр семьи Казан поразит вас своей монументальностью. Важная информация: Экскурсию проведу я или один из гидов моей команды. Трансфер из отдаленных районов Казани и аэропорта за дополнительную плату. (в часы большой дорожной загрузки не предоставляется В Кремле посещение храмов, одежда должна быть соответствующей, дамам желательно иметь платок или шарфик. Входные билеты в Кремль оплачиваются дополнительно. По желанию можем остановиться у колеса обозрения «Вокруг света» (поездка на колесе оплачивается дополнительно).
✔️После нас ждет осмотр достопримечательностей, связанных уже с новейшей историей столицы Татарстана. Мы доберемся до монументального Дворца земледельцев, похожего на западный палацио, Центр семьи Казан поразит вас своей монументальностью. Важная информация: Экскурсию проведу я или один из гидов моей команды. Трансфер из отдаленных районов Казани и аэропорта за дополнительную плату. (в часы большой дорожной загрузки не предоставляется В Кремле посещение храмов, одежда должна быть соответствующей, дамам желательно иметь платок или шарфик. Входные билеты в Кремль оплачиваются дополнительно. По желанию можем остановиться у колеса обозрения «Вокруг света» (поездка на колесе оплачивается дополнительно).
каждый день, если интересует определённое время, напишите вопрос в чате
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старо-татарская слобода
- Университет
- Оперный театр, казанская ратуша
- Чаша Казан
- Дворец Земледельцев
- Казанский кремль
- Мечеть Кул Шариф
- Благовещенский собор
- Башня Сююмбике
- Смотровая площадка
Что включено
- Транспорт на экскурсионном маршруте
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в Казанский кремль: /n 190 руб. - взрослый/n 180руб. - льготный и детский
- Трансфер из отдаленных районов Казани
- Поездка на колесе обозрения «Вокруг света» (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в центре города или по договорённости
Завершение: Казанский кремль или по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день, если интересует определённое время, напишите вопрос в чате
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Экскурсию проведу я или один из гидов моей команды
- Трансфер из отдаленных районов Казани и аэропорта за дополнительную плату. в часы большой дорожной загрузки не предоставляется
- В Кремле посещение храмов, одежда должна быть соответствующей, дамам желательно иметь платок или шарфик
- Входные билеты в Кремль оплачиваются дополнительно
- По желанию можем остановиться у колеса обозрения «Вокруг света» (поездка на колесе оплачивается дополнительно)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 127 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Все очень понравилось, большое спасибо Чингизу за увлекательную экскурсию
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Р
Добрый день. Отличная экскурсия, супер гид Аделия, расссказала и показала все возможные и не возможные красивые достопримечательности Казани, очень было приятно) спасибо друзья¡)
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М
Замечательная экскурсия. Благодаря развернутому рассказу профессионального гида Чингиза увидели Кпзань во всей ее красе.
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О
Увидели все, что было заявлено в экскурсии, получили великолепный рассказ от гида.
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Н
Экскурсию провела гид Аделия, и это лучшее, что можно найти в Казани! Такая содержательная, обширная автомобильная экскурсия по центру Казани и ее основным достопримечательностям. Гид Аделия - просто чудо! Тактичная,
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О
Потрясающая экскурсия с Чингизом – Казань покорила наши сердца!!!
Недавно побывали на обзорной экскурсии по Казани с гидом Чингизом – и это был один из самых ярких моментов нашей поездки! С
Недавно побывали на обзорной экскурсии по Казани с гидом Чингизом – и это был один из самых ярких моментов нашей поездки! С
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