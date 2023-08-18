Свое знакомство с Казанью решили начать с необычной экскурсии на кабриолете. Остались очень довольны! Программа насыщенная, чувствуется, как гид Ильнур влюблён в свой родной город, сколько тепла, воодушевления и гордости в его рассказах! Глубокие знания истории России, культурных достояний разных городов впечатляют! Экскурсия длилась дольше заявленного времени. Ильнур дал рекомендации, какие места обязательны к посещению. Наметили себе план!)

Так приятно видеть людей добросовестно выполняющих свою работу! От всей души спасибо! Всех благ и процветания!