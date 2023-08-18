Обзорная экспресс-экскурсия: ветер в волосах и супер фотоконтент
Наше часовое путешествие пройдёт весело, динамично и весьма колоритно. На жёлтом УАЗике я прокачу вас по главным местам столицы Татарстана.
Маршрут охватит центральные исторические памятники, правительственные здания, акваторию реки Казанка и озера Кабан. Попутно я расскажу главное о нашем самобытном городе и его невероятном наследии. От поездки у вас останутся яркие впечатления и классные снимки.
Маршрут охватит центральные исторические памятники, правительственные здания, акваторию реки Казанка и озера Кабан. Попутно я расскажу главное о нашем самобытном городе и его невероятном наследии. От поездки у вас останутся яркие впечатления и классные снимки.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Казанский кремль
- Набережная
- Дворец земледельцев
- Казанский собор
- Театр оперы и балета
- Площадь Свободы и здание ратуши
- Национальная библиотека
- Мост Миллениум с видами на акваторию реки Казанки
- Центр семьи «Казан»
- Площадь Тысячелетия
- Старо-Татарская слобода и мечеть Аль Марджани
- Театр кукол
- Главное здание Казанского Федерального Университета
- Дом Ушаковой
- и многое другое
Наша поездка — лишь короткое погружение в мир казанских достопримечательностей. Но за час я успею рассказать о ключевых фигурах и событиях в судьбе города и познакомлю со знаковыми памятниками в самом сердце татарской столицы.
Организационные детали
- Во время прогулок на кабриолете может быть ветрено — учитывайте это при выборе одежды
- УАЗик не оборудован ремнями безопасности, поэтому в машину не устанавливается детское кресло или автолюлька. Экскурсия не рекомендуется детям младше семи лет.
- Экскурсия может быть перенесена/отменена из-за непогоды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Казанского кремля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильнур — ваш гид в Казани
Провёл экскурсии для 148 туристов
Очень люблю свой родной город Казань! Он прекрасен! Люблю показывать и рассказывать о нём гостям. Весело катаю по улицам города. Имею высшее образование по направлению «туризм и краеведение».
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Л
Лена
18 авг 2023
Отличная ознакомительная экскурсия по Казани. Проехали все основные достопримечательности, послушали интересный рассказ и просто здорово провели время 😎👍 Мне понравилось.
А
Антон
12 авг 2023
Всё круто!
Ильнур отличный рассказчик и знаток города.
Да ещё на таком УАЗе;)
Всё понравилось - всем советую!
Ильнур отличный рассказчик и знаток города.
Да ещё на таком УАЗе;)
Всё понравилось - всем советую!
Т
Татьяна
9 авг 2023
Отличная экскурсия,Ильнур очень грамотно и с любовью к городу рассказал о истории Казани,провез и показал историческую и не только часть города. С нами путешествовал шестилетний ребенок,и даже ей эта экскурсия понравилась и не утомила. Незабываемая и необыкновенная экскурсия. Однозначно рекомендую. Фото из кабриолета.
Н
Надежда
9 авг 2023
Ильнур, спасибо большое за увлекательную экскурсию!!!!! Получили кучу положительных эмоций. Ещё больше влюбились в Казань!!!!! Прекрасный город, с красивой историей и такими замечательными и гостепреимными жителями.
М
Маргарита
7 авг 2023
Ильнур, спасибо большое за прекрасную возможность, настолько интересно посмотреть город.
А
Анна
6 авг 2023
Отличная экскурсия! Время в кайф! Спасибо!
С
Светлана
6 авг 2023
Рекомендую посетить экскурсию по Казани с Ильнуром, супер гид!!! Было познавательно, развлекательно и очень комфортно. Спасибо🙏💕 Ильнур за положительные эмоции и за красивую ночную Казань.
Е
Елена
3 авг 2023
Экскурсия была интересная, познавательная. На ретро автомобиле, с ветерком получились прекрасные фото. Спасибо Ильнару.
Ольга
3 авг 2023
Лучшая обзорная экскурсия по городу!!! Ильнур очень любит свой город и делится этим с вами. Рекомендую эту экскурсию в первый день, потом будет очень легко ориентироваться в прогулках.
А
Анна
2 авг 2023
Всё было здорово, необычно и весело! Одеваетесь теплее, независимо от погоды, и шапку тоже желательно☺️ большое спасибо Ильнуру! Всем рекомендую!
Анна
1 авг 2023
Отлично провели время! Спасибо Ильнуру за экскурсию по Казани, интересный рассказ и хорошее настроение!
М
Марина
30 июля 2023
Экскурсия очень понравилась! Изменили маршрут, т. к. день был очень жаркий. Ездили на песчаную косу, искупались в Волге. Все прошло отлично 👍👍👍 Особую благодарность и признательность хочется выразить Ильнуру🙏🙏🙏 Время провели просто замечательно 👌 Рекомендую всем покататься на кабриолете😊
И
Ирина
25 июля 2023
Ильнуру респект за такой проект! Интереснейшая подача материала - рассказ о любимом городе человека влюбленного в свой город! Экскурсия "на колесах" - это совершенно другое восприятие информации! Много красивых локаций для фото! Однозначно рекомендуем!
Лариса
23 июля 2023
Свое знакомство с Казанью решили начать с необычной экскурсии на кабриолете. Остались очень довольны! Программа насыщенная, чувствуется, как гид Ильнур влюблён в свой родной город, сколько тепла, воодушевления и гордости в его рассказах! Глубокие знания истории России, культурных достояний разных городов впечатляют! Экскурсия длилась дольше заявленного времени. Ильнур дал рекомендации, какие места обязательны к посещению. Наметили себе план!)
Так приятно видеть людей добросовестно выполняющих свою работу! От всей души спасибо! Всех благ и процветания!
Так приятно видеть людей добросовестно выполняющих свою работу! От всей души спасибо! Всех благ и процветания!
Е
Елена
22 июля 2023
Замечательная экскурсия, всём рекомендую!
Ещё 10 отзывов
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