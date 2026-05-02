Познакомьтесь с Казанью в совершенно непривычной форме! В сопровождении фонарщика Фаролеро вы погрузитесь в сказочную атмосферу прошлого, облачившись в плащи-мантии, с аудиогидами и наушниками.
Истории и легенды, актёры в плащах и масках, странные находки, неожиданные запахи и звуки раскроют для вас секреты старинного города.
Истории и легенды, актёры в плащах и масках, странные находки, неожиданные запахи и звуки раскроют для вас секреты старинного города.
Описание экскурсииФонарщик Фаролеро в Старо-Татарской слободе • А вы знаете, какой праздник защищает ЮНЕСКО?
- А как татарские женщины от злых духов спасались?
- Знаете ли вы, что общего между Ив Сен-Лораном и сапожником Каримом?
- А как кот получил звание лейб-гвардейца и кто скрывается под именем маэстро Альфеони? Легендарный фонарщик Фаролеро — он знает город как живую систему, чувствует его ритм, характер и интонации, и рассказывает о Казани через судьбы людей, которые её формировали. Фонарщик Фаролеро познакомит вас с Карлом Фуксом, Каюмом Насыри, купцами Апанаевыми и другими яркими личностями, чья жизнь была неразрывно связана с этим городом. Для гостей Казань откроется глубже привычных открыток, а для местных — проявится с неожиданной, почти интимной стороны. От Каюма Насыри до набережной озера Кабан В сопровождении фонарщика Фаролеро вы отправитесь в путешествие по Старо-Татарской слободе — району, где история не музейна, а по-прежнему жива. Облачившись в мантии и надев аудиогид со студийным звуковым сопровождением, вы начнёте прогулку. Голоса профессиональных актёров будут сопровождать вас на всём маршруте, а спутники фонарщика помогут сохранить ритм и атмосферу, позволяя сосредоточиться на смыслах, а не на быте. Вы пройдёте по улочкам самой самобытной и аутентичной части Казани — месту, где формировалась городская интеллигенция, торговля и культурная мысль. Здесь история татарского народа раскрывается не в датах, а в деталях: во вкусах, запахах, интонациях. Это не просто маршрут, а вдумчивая прогулка по пространству, где жили писатели, учёные, фабриканты и купцы — люди, чьи идеи и поступки до сих пор ощущаются в ткани города. Важная информация: На прогулке мы будем много ходить, поэтому надевайте удобную одежду и обувь. Наш променад идеально подходит для семейного отдыха с детьми от 3 лет. Для удобства вашего ребенка можно воспользоваться прогулочной коляской. Темп прогулки комфортен для любого возраста. Протяженность маршрута — 1,5 км.
Вторник Пятница 19:30
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улица Каюма Насыри
- Двор Усадьбы Муллина
- Улица Кунче
- Улица Шигабутдина Марджани
- Набережная озера Кабан
Что включено
- Театрализованная прогулка
- Аренда антуражного плаща, аудиогида и наушников
- Зонт на случай дождя или снега
- Горячие напитки и угощение
- Памятный подарок
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казань, К. НАСЫРИ, 5А (внутренний двор Музея Чая)
Завершение: Набережная озера Кабан (у проката катамаранов и лодок)
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник Пятница 19:30
Экскурсия длится около 1 часа 20 минут 2 секунд
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- На прогулке мы будем много ходить, поэтому надевайте удобную одежду и обувь
- Наш променад идеально подходит для семейного отдыха с детьми от 3 лет. Для удобства вашего ребенка можно воспользоваться прогулочной коляской
- Темп прогулки комфортен для любого возраста. Протяженность маршрута - 1,5 км
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Рассказ о татарской слободе и удивительные истории о ее жителях проходили в театрализованном представлении. Выдали плащи, наушники, угощали горячим чаем, подарили ключи с пожеланиями, сделали интересные фотографии. Очень понравилось. Всем рекомендуем.
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М
5, мне очень понравилась экскурсия, глубоко тронула своей глубиной, мудростью, теплотой. Было так приятно получить горячий чай, когда на улице моросило и я чувствовала большую потребность в тепле. Ключи от
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К
Восхитительное иммерсивное театрализированное представление, которое подарило множество положительных эмоций! Прекрасная игра актёров, современное оборудование - радиогиды. От всей души рекомендую взрослым и деткам!
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А
Много материала по историии Татарской Слободы, о жизни и деятельности ярких личностей, обрядах и традициях татарскооо народа, и все это подается в сказочной и завораживающей форме.
Спасибо за сказку!
Спасибо за сказку!
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A
Экскурсия 🔥🔥🔥 Хотели удивить сына, но были поражены сами с мужем!
Все прошло на одном дыхании, мы словно побывали в том времени Рекомендую!!
Все прошло на одном дыхании, мы словно побывали в том времени Рекомендую!!
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И
Романтическая и колоритная экскурсии, интересные сведения и погружение в в быт Татарской слободы. Было очень интересно, спасибо!
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