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Волшебное путешествие по Cтаро-татарской Cлободе с фонарщиком Farolero

Farolero W.
Farolero W. – Гид из Казани
В течение 70 минут вы будете знакомиться с Казанью в совершенно непривычной для себя форме.

Вас облачат в плащи-мантии, предоставят аудиогид и наушники — в них голосами профессиональных актёров со студийным звуковым сопровождением зазвучит главный спектакль.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🎄На новый год!
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Волшебное путешествие по Cтаро-татарской Cлободе с фонарщиком Farolero
Волшебное путешествие по Cтаро-татарской Cлободе с фонарщиком Farolero

Что вы увидите

  • Ул. К. Насыри
  • Двор Усадьбы Муллина
  • ул. Кунче
  • ул. Ш. Марджани
  • набережная о. КАБАН
Истории и легенды, актёры в плащах и масках, странные находки, неожиданные запахи и звуки раскроют секреты старинного города. Вы узнаете: • Что за праздник защищает ЮНЕСКО;
  • Как татарские женщины от злых духов спасались;
  • Что общего между Ив Сен Лораном и сапожником Каримом;
  • Как кот получил звание лейб-гвардейца;
  • Кто скрывается под именем маэстро Альфеони;
  • Кому удалось кирпич превратить в золото;
  • Карл Фукс, Каюм Насыри, купцы Апанаевы и многие другие удивительные люди, жизнь которых связана с Казанью, встретятся на твоём пути.
Что брать с собой на экскурсию?
Необходимо предъявить билеты 🎫 на экскурсию ⛳ в электронном или печатном виде. Учитывая что прогулка 👣 пешеходная, главное — удобная обувь и одежда (по сезону). По желанию, можете взять небольшую бутылку воды, фотоаппарат, что-то необходимое для ребёнка.
Состоится ли экскурсия в случае плохой погоды?
Наши экскурсии 🧭 проходят в любую погоду. В случае, если пойдёт дождь, мы предоставим вам зонтик. В экстренных случаях (сильные грозы, ураганы) мы переносим наши экскурсии на другой день, о чём уведомляем заранее.
Это пешеходная или автобусная экскурсия? Будем ли мы куда то заходить?
Это пешеходная экскурсия. Мы передвигаемся пешком в комфортном темпе, и только по улицам города, не заходя в здания. Маршрут адаптирован для детей и пожилых людей.
Будет ли интересно взрослым? А детям?
Да, к нам приходят дети от 3 до 99 лет!!! Экскурсия с Фаролеро — атмосферная интерактивная прогулка без сухого перечисление дат и архитектурных стилей — вы услышите легенды города и его жителей. Мы гуляем, слушаем истории 📖, загадываем желания и знакомимся с городом по-новому.
Что входит
  • театрализованная экскурсия
  • памятные сувениры всем
  • угощение
  • яркие впечатление
  • И НОВЫЕ МЕЧТЫ!
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Казань, К. НАСЫРИ, 3 (внутренний дво
Место завершения
🏁 Набережная озеро Кабан (у проката катамаранов и лодок)
Волшебное путешествие по Cтаро-татарской Cлободе с фонарщиком Farolero
Волшебное путешествие по Cтаро-татарской Cлободе с фонарщиком Farolero
Волшебное путешествие по Cтаро-татарской Cлободе с фонарщиком Farolero
Волшебное путешествие по Cтаро-татарской Cлободе с фонарщиком Farolero

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Farolero W.
Farolero W.
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Farolero W. проводит ещё 1 экскурсию

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