Истории и легенды, актёры в плащах и масках, странные находки, неожиданные запахи и звуки раскроют секреты старинного города. Вы узнаете: • Что за праздник защищает ЮНЕСКО;

Как татарские женщины от злых духов спасались;

Что общего между Ив Сен Лораном и сапожником Каримом;

Как кот получил звание лейб-гвардейца;

Кто скрывается под именем маэстро Альфеони;

Кому удалось кирпич превратить в золото;

Карл Фукс, Каюм Насыри, купцы Апанаевы и многие другие удивительные люди, жизнь которых связана с Казанью, встретятся на твоём пути.

Что брать с собой на экскурсию?

Необходимо предъявить билеты 🎫 на экскурсию ⛳ в электронном или печатном виде. Учитывая что прогулка 👣 пешеходная, главное — удобная обувь и одежда (по сезону). По желанию, можете взять небольшую бутылку воды, фотоаппарат, что-то необходимое для ребёнка.

Состоится ли экскурсия в случае плохой погоды?

Наши экскурсии 🧭 проходят в любую погоду. В случае, если пойдёт дождь, мы предоставим вам зонтик. В экстренных случаях (сильные грозы, ураганы) мы переносим наши экскурсии на другой день, о чём уведомляем заранее.

Это пешеходная или автобусная экскурсия? Будем ли мы куда то заходить?

Это пешеходная экскурсия. Мы передвигаемся пешком в комфортном темпе, и только по улицам города, не заходя в здания. Маршрут адаптирован для детей и пожилых людей.

Будет ли интересно взрослым? А детям?

Да, к нам приходят дети от 3 до 99 лет!!! Экскурсия с Фаролеро — атмосферная интерактивная прогулка без сухого перечисление дат и архитектурных стилей — вы услышите легенды города и его жителей. Мы гуляем, слушаем истории 📖, загадываем желания и знакомимся с городом по-новому.