Ч Чугунова

Замечательная экскурсия! Прекрасный экскурсовод Кира очень душевно, интересно и познавательно провела нас по знаковым местам города, мы получили большое удовольствие и от экскурсии, и от общения с великолепным профессионалом своего дела! Спасибо большое!) 👍🔥💕