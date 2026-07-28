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Экскурсии по Кировской области и городам

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Кировской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Киров
Советск

Индивидуальные экскурсии

Подростки старой Вятки: тогда и сейчас
Подростки старой Вятки: тогда и сейчас
5
2 отзыва
5000
за всё
Пройти по городу, выполнить интерактивные задания и лучше узнать себя вместе с героями прошлого
Киров
Киров - Вятка - Хлынов: три имени, одна судьба
Киров - Вятка - Хлынов: три имени, одна судьба
5700
за всё
От новгородских пиратов и вечевой республики до купеческих особняков и советского наследия
Киров
Квест «Баские вяты на Спасской»
Квест «Баские вяты на Спасской»
5
18 отзывов
от
5000
за всё
Превратить прогулку по Кирову в приключение - с заданиями, куклами и звучанием вятского диалекта
Киров
Хлынов - Вятка - Киров: город трёх имён и трёх эпох
Хлынов - Вятка - Киров: город трёх имён и трёх эпох
5900
за всё
Почувствовать дух северной провинции на старинных улицах
Киров
С именем Александра - Хлынов, Вятка, Киров
С именем Александра - Хлынов, Вятка, Киров
4.9
6 отзывов
5500
за всё
Проследить, как «александровские» места раскрывают историю города
Киров
Загадки старой Вятки: экскурсия-квест по Кирову
Загадки старой Вятки: экскурсия-квест по Кирову
4.8
19 отзывов
4000
за всё
Почему тут свои порядки, кто такие ушкуйники и где жил царь
Киров
С гидом-историком - по Спасской улице Кирова
С гидом-историком - по Спасской улице Кирова
5
4 отзыва
6750
за всё
Погрузиться в историю города на примере значимой улицы Вятки
Киров
Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
5
40 отзывов
15500
за всё
Полюбоваться реками, оврагами, утесами и скальным массивом Камень на авто-пешеходной экскурсии
Киров
Путешествие в Котельнич - к природным памятникам
Путешествие в Котельнич - к природным памятникам
5
1 отзыв
16000
за всё
Покорить Соколью гору и увидеть многовековые валуны
Киров

Групповые экскурсии

В гости к трём грациям: прогулка по Кирову с посещением модного дома
В гости к трём грациям: прогулка по Кирову с посещением модного дома
1500
за чел.
Познакомиться с историей города и окунуться в мир моды
Киров
Киров и ароматы его прошлого
Киров и ароматы его прошлого
5
4 отзыва
990
за чел.
Хлынов - Вятка - Киров - чем пахла каждая эпоха?
Киров
Экскурсия в музее мороженого с мастер-классом и дегустацией
Экскурсия в музее мороженого с мастер-классом и дегустацией
4.4
19 отзывов
500
за чел.
Экскурсия по музею истории мороженого «Артико» с обзором экспозиции, которая представляет собой коллекцию уникальных, существующих чаще всего в единст...
Киров

Обзорные по городам

В гости к трём грациям: прогулка по Кирову с посещением модного дома
В гости к трём грациям: прогулка по Кирову с посещением модного дома
1500
за чел.
Познакомиться с историей города и окунуться в мир моды
Киров
Киров и ароматы его прошлого
Киров и ароматы его прошлого
5
4 отзыва
990
за чел.
Хлынов - Вятка - Киров - чем пахла каждая эпоха?
Киров
Хлынов - Вятка - Киров: город трёх имён и трёх эпох
Хлынов - Вятка - Киров: город трёх имён и трёх эпох
5900
за всё
Почувствовать дух северной провинции на старинных улицах
Киров
Киров: путешествие во времени
Киров: путешествие во времени
4.9
18 отзывов
7000
за всё
Погулять по старым улочкам Вятки и прикоснуться к городским историям на обзорной экскурсии
Киров
Обзорная экскурсия от Кирова до Вятки
Обзорная экскурсия от Кирова до Вятки
5
33 отзыва
4650
за всё
Наш маршрут пройдет по исторической части Кирова, некогда известного как Вятка. Путь будет пролегать по различным памятникам архитектуры — от сохранив...
Киров
Первая встреча с Кировом
Первая встреча с Кировом
5
105 отзывов
7000
за всё
Получить общее представление о достопримечательностях города и увезти теплые воспоминания
Киров
Достопримечательности Кирова и Музей на транспорте туристов
Достопримечательности Кирова и Музей на транспорте туристов
5
2 отзыва
6450
за всё
Обзорная экскурсия по Кирову включает в себя прогулку по главным городским улицам и осмотр основных достопримечательностей старой Вятки. В рамках экск...
Киров
Расширенная экскурсия по Кирову на транспорте туристов
Расширенная экскурсия по Кирову на транспорте туристов
4.8
7 отзывов
7500
за всё
Во время экскурсии вы погрузитесь в самобытную атмосферу самого восточного города, основанного во времена Древней Руси. Узнаете, как была придумана ды...
Киров
Обзорная экскурсия по Кирову
Обзорная экскурсия по Кирову
5
33 отзыва
5900
за всё
Во время экскурсии вы погрузитесь в самобытную атмосферу самого восточного города, основанного во времена Древней Руси. Узнаете, как была придумана ды...
Киров

Водные прогулки

Тёплое озеро и секреты вятских холмов (автоэкскурсия из Кирова)
Тёплое озеро и секреты вятских холмов (автоэкскурсия из Кирова)
5
1 отзыв
15000
за всё
Всего в 120 км от Кирова, рядом с селом Суводь, природа подарила такие удивительные пейзажи, что кажется, будто попал в зимнюю сказку! Приглашаю вас н...
Киров

Туры на автомобиле

Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
5
40 отзывов
15500
за всё
Полюбоваться реками, оврагами, утесами и скальным массивом Камень на авто-пешеходной экскурсии
Киров
Путешествие в Котельнич - к природным памятникам
Путешествие в Котельнич - к природным памятникам
5
1 отзыв
16000
за всё
Покорить Соколью гору и увидеть многовековые валуны
Киров
Из Кирова - в купеческий город Слободской
Из Кирова - в купеческий город Слободской
5
9 отзывов
9900
за всё
Посетить купеческую столицу Вятки и прикоснуться к её богатой истории
Киров
Путешествие на родину художников Васнецовых
Путешествие на родину художников Васнецовых
5
4 отзыва
14000
за всё
Из Кирова - в Рябово: к сказкам и историям из жизни мастеров
Киров
Село Великорецкое - духовный центр Вятской земли (из Кирова на авто)
Село Великорецкое - духовный центр Вятской земли (из Кирова на авто)
4.5
6 отзывов
9700
за всё
Полюбоваться древними храмами и чудесными пейзажами в компании профессионального гида
Киров
Первая встреча с Кировом
Первая встреча с Кировом
5
105 отзывов
7000
за всё
Получить общее представление о достопримечательностях города и увезти теплые воспоминания
Киров

Гастрономические туры

Достопримечательности Кирова и Музей на транспорте туристов
Достопримечательности Кирова и Музей на транспорте туристов
5
2 отзыва
6450
за всё
Обзорная экскурсия по Кирову включает в себя прогулку по главным городским улицам и осмотр основных достопримечательностей старой Вятки. В рамках экск...
Киров
Экскурсия в музее мороженого с мастер-классом и дегустацией
Экскурсия в музее мороженого с мастер-классом и дегустацией
4.4
19 отзывов
500
за чел.
Экскурсия по музею истории мороженого «Артико» с обзором экспозиции, которая представляет собой коллекцию уникальных, существующих чаще всего в единст...
Киров

Последние отзывы об экскурсиях по Кировской области

В
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Дата посещения: 28 июл 2026
Глубокие познания. Прекрасный слог. Восторг
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Н
С именем Александра - Хлынов, Вятка, Киров
Дата посещения: 3 ноя 2025
Добрый день К сожалению, экскурсия нас разочаровала , вместо 3 часов мы прослушали и оплатили 2 часа Бессистемная , неинтересная
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подача материала. Хотелось бы что экскурсовод все таки готовился и больше знал фактов о своем городе , начиная с названия и т д

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Н
Киров: от истоков до возмужания
Дата посещения: 3 ноя 2025
Благодарим Ирину за прекрасную экскурсию, два часа пролетели незаметно несмотря на холодную погоду, мы получили много интересной и познавательной информации о прошлом и настоящем города Кирова.
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К
Первая встреча с Кировом
Дата посещения: 4 сен 2025
Спасибо Евгению! Очень интересная экскурсия.
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Ч
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Дата посещения: 24 авг 2025
Замечательная экскурсия! Прекрасный экскурсовод Кира очень душевно, интересно и познавательно провела нас по знаковым местам города, мы получили большое удовольствие и от экскурсии, и от общения с великолепным профессионалом своего дела! Спасибо большое!) 👍🔥💕
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М
Киров: от истоков до возмужания
Дата посещения: 12 июл 2025
Шикарная экскурсия, Ирина явно очень историей, знает много интересных подробностей и работает "с душой". Спасибо!
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Е
Киров: от истоков до возмужания
Дата посещения: 14 июн 2025
Выражаем искреннюю благодарность экскурсоводу Ирине за отличную экскурсию. Благодаря ей мы смогли больше узнать о Кирове, о том, как развивался город и как он преобразился за последние 2 года.
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Ч
Киров: от истоков до возмужания
Дата посещения: 14 июн 2025
Спасибо Ирине за любовь к родному городу, за знание его истории, за активную жизненную позицию! На экскурсии было интересно, город выглядит уютно, прошлое его многогранно, а будущее, надеемся, светло и прекрасно)))
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Ю
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Начало экскурсии вовремя, очень приветливо, рассказ интересный! Когда впервые в городе, да ещё в таком, с глубокой историей, то лучше обязательно потратить пару часов на познавательную экскурсию. У нас только самые приятные впечатления!
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О
Киров: от истоков до возмужания
Ирина прекрасный гид.
Было интересно.
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