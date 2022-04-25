Экскурсии по Кировской области

Экскурсии в городах Кировской области

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Кировской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Киров
Советск

Индивидуальные экскурсии

Первая встреча с Кировом
Первая встреча с Кировом
4000
за всё
Получить общее представление о достопримечательностях города и увезти теплые фотовоспоминания
Киров
Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
5
1 отзыв
6000
за всё
Полюбоваться реками, оврагами, утесами и скальным массивом Камень на авто-пешеходной экскурсии
Киров
Советск и Неман: сыр, мир и замок
Советск и Неман: сыр, мир и замок
8000
за всё
Советск
Поездка в г. Слободской (Кировская область)
Поездка в г. Слободской (Кировская область)
13000
за всё
В рамках экскурсии по городским улочкам мы познакомимся с историческим центром Слободского
Киров
Поездка в с. Великорецкое - святыню Вятского края
Поездка в с. Великорецкое - святыню Вятского края
13000
за всё
Экскурсия проведёт нас по пути Великорецкого крестного хода
Киров
Достопримечательности Кирова и тематическая экскурсия в один из музеев
Достопримечательности Кирова и тематическая экскурсия в один из музеев
7000
за всё
Обзорная экскурсия по Кирову включает в себя прогулку по главным городским улицам
Киров
Расширенная экскурсия по Кирову на транспорте туриста
Расширенная экскурсия по Кирову на транспорте туриста
5500
за всё
Во время экскурсии вы погрузитесь в самобытную атмосферу самого восточного города, основанного во времена Древней Руси
Киров
Пижемский заказник, или Парк Пермского периода
Пижемский заказник, или Парк Пермского периода
5
5 отзывов
6500
за всё
Экспедиция по вятской Швейцарии с рассказами о геологии, истории и преданиях края
Киров
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
4.9
65 отзывов
1000
за всё
Разобраться в характере и истории предуральского города и познакомиться с его символами
Киров

Групповые экскурсии

Экскурсия по музею карамели «Леденцово» с дегустацией и мастер-классом
Экскурсия по музею карамели «Леденцово» с дегустацией и мастер-классом
400
за чел.
«Леденцово» - мир карамели, созданной из натуральных компонентов, с добавлением особых ингредиентов: любви
Киров
Иммерсивная экскурсия «Такое разное мороженое» + 5 дегустаций
Иммерсивная экскурсия «Такое разное мороженое» + 5 дегустаций
4.5
2 отзыва
400
за чел.
Экскурсия по музею истории мороженого «Артико» и дегустация пяти вкуснейших видов лакомства
Киров
Экскурсия в музее мороженого с мастер-классом и дегустацией
Экскурсия в музее мороженого с мастер-классом и дегустацией
400
за чел.
Экскурсия по музею истории мороженого «Артико» с обзором экспозиции, которая представляет собой коллекцию уникальных
Киров
ШокоЛАД на новый ЛАД
ШокоЛАД на новый ЛАД
400
за чел.
Экскурсия рассчитана на тех посетителей, кто уже был в музее на экскурсии История шоколадного дела от майя до наших
Киров
История шоколадного дела для самых маленьких
История шоколадного дела для самых маленьких
400
за чел.
Музей истории шоколада «Криолло» открывает свои двери для самых маленьких, чтобы окунуть их в таинства шоколада
Киров
История шоколадного дела от майя до наших дней
История шоколадного дела от майя до наших дней
400
за чел.
Шоколадная фабрика «Криолло» - это изысканные конфеты ручной работы, необычный узорный шоколад, эксклюзивные шоколадные
Киров

Обзорные по городам

Первая встреча с Кировом
Первая встреча с Кировом
4000
за всё
Получить общее представление о достопримечательностях города и увезти теплые фотовоспоминания
Киров
Достопримечательности Кирова и тематическая экскурсия в один из музеев
Достопримечательности Кирова и тематическая экскурсия в один из музеев
7000
за всё
Обзорная экскурсия по Кирову включает в себя прогулку по главным городским улицам
Киров
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
4.9
65 отзывов
1000
за всё
Разобраться в характере и истории предуральского города и познакомиться с его символами
Киров
Обзорная экскурсия по Кирову
Обзорная экскурсия по Кирову
5000
за всё
Во время экскурсии вы погрузитесь в самобытную атмосферу самого восточного города, основанного во времена Древней Руси
Киров

Туры на автомобиле

Первая встреча с Кировом
Первая встреча с Кировом
4000
за всё
Получить общее представление о достопримечательностях города и увезти теплые фотовоспоминания
Киров
Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
5
1 отзыв
6000
за всё
Полюбоваться реками, оврагами, утесами и скальным массивом Камень на авто-пешеходной экскурсии
Киров

Гастрономические туры

Экскурсия по музею карамели «Леденцово» с дегустацией и мастер-классом
Экскурсия по музею карамели «Леденцово» с дегустацией и мастер-классом
400
за чел.
«Леденцово» - мир карамели, созданной из натуральных компонентов, с добавлением особых ингредиентов: любви
Киров
Иммерсивная экскурсия «Такое разное мороженое» + 5 дегустаций
Иммерсивная экскурсия «Такое разное мороженое» + 5 дегустаций
4.5
2 отзыва
400
за чел.
Экскурсия по музею истории мороженого «Артико» и дегустация пяти вкуснейших видов лакомства
Киров
Экскурсия в музее мороженого с мастер-классом и дегустацией
Экскурсия в музее мороженого с мастер-классом и дегустацией
400
за чел.
Экскурсия по музею истории мороженого «Артико» с обзором экспозиции, которая представляет собой коллекцию уникальных
Киров

Последние отзывы об экскурсиях по Кировской области

  • А
    Александр
    25 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
    Экскурсия очень интересная и информативная. Много исторических подробностей показывает, как экскурсовод знает и любит свой город. Слушали с удовольствием, увидели много. Большое спасибо Кире.
  • П
    Петр
    20 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
    Экскурсия впечатлила, точно запомним эти места. Евгений показал красивые места и сфотографировал нас на фоне всей этой красоты.
  • О
    Ольга
    20 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
    Кира - прекрасный экскурсовод. Очень интересно и познавательно. Рекомендуем!
  • Л
    Любовь
    17 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
    Всё замечательно, было очень интересно и познавательно. Планируем ещё экскурсии!
  • Е
    Елена
    17 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
    Спасибо Кире за экскурсию. Познавательно, тепло, содержательно. Рекомендую👍👍👍
  • М
    Мария
    25 марта 2022
    5
    Отзыв на: Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
    Нам очень понравилась экскурсия, живо и интересно!
  • Н
    Надежда
    12 марта 2022
    5
    Отзыв на: Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
    Большая удача для нас, что мы попали именно к Кире - наш экскурсовод по г. Киров (Хлынов-Вятка). Человек на своем месте. Знает и любит свой город. Огромное спасибо ей за то что она сумела и нас влюбить в свой замечательный, старинный город Вятка.
  • Н
    Надежда
    9 марта 2022
    5
    Отзыв на: Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
    Добрый день! Экскурсия очень содержательная, интересная, ничего лишнего. Я влюбилась в свой родной город еще больше и увидела Вятку несколько иными глазами
  • А
    Анна
    4 марта 2022
    5
    Отзыв на: Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
    Очень понравилось! Так рада, что нашла этот сайт и доброго душевного экскурсовода влюбленного в свой город! Кира оперативно отреагировала на мой заказ. Мы пропутешествовали по разным эпохам города, оставив запятую в моем сознании. Захотелось еще раз вернуться и углубиться в самобытность Вятки. Спасибо большое! рекомендую
  • M
    Margarita
    17 февраля 2022
    5
    Отзыв на: Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
    Кира интересно и воодушевлённо погрузила в историю региона, Знакомство это очень понравилось.
  • И
    Ирина
    16 февраля 2022
    5
    Отзыв на: Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
    Была в Кирове на экскурсии впервые. С Кирой встретились вовремя, маршрут и время были составлены с учетом имеющегося свободного времени. Благодаря Кире ознакомилась с архитектурой старинной части города, с его историей. Все было интересно и познавательно.
  • И
    Ирина
    4 февраля 2022
    5
    Отзыв на: Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
    Очень благодарна Кире за проведенную экскурсию. Я увидела индивидуальность города, узнала много интересных исторических фактов, остались на память чудесные фотографии. Так приятно прогуляться по городу с человеком, который его знает и любит!
  • Л
    Лариса
    20 января 2022
    5
    Отзыв на: Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
    Время закончилось, однако Кира не остановилась, а довела рассказ до логического конца. Могу сказать честно, если бы не Кира я бы сказала в Кирове делать нечего и нечего смотреть. Достопримечательностей в этом городе нет. Узкие улочки и больше ничего. Я бы даже не увидела бы местный "арбат". Благодаря ей я узнала и увидела много интересного. Поэтому не тратьте время зря пытаясь посмотреть город самостоятельно. Он Вам не понравится. Хотите провести время хорошо прогуляйтесь по городу с человеком, который его знает и любит.
  • В
    Владимир
    12 января 2022
    5
    Отзыв на: Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
    Здравствуйте! Отличная экскурсия! Чувствовалось, мы идём по выверенному маршруту.
  • Н
    Наталья
    8 января 2022
    5
    Отзыв на: Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
    Очень рекомендую экскурсию! Кира большая молодец. Я недавно переехала издалека, поэтому эта экскурсия дала мне представление о городе Киров, его исторические моменты. Спасибо огромное за эту прогулку, было очень душевно.
  • Н
    Нюра
    29 декабря 2021
    5
    Отзыв на: Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
    Перед поездкой в замечательный город Киров нам повезло найти Трипстер! Прогулка по исторической части города с Кирой получилась именно такой, какую мы и хотели. Кира не просто знает свой город – она любит его, раскрывая гостям увлекательные подробности богатой истории родных мест и яркие грани особого вятского характера. Морозец под -30 был не помехой, а только бодрящим дополнением к интересному общению! Низкий поклон Кире, удивительному Кирову и трудолюбивым, добрым и неунывающим кировчанам! Трипстер, спасибо!
  • О
    Ольга
    17 декабря 2021
    5
    Отзыв на: Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
    Огромное спасибо, Кира за познаветельную экскурсию. Была в Кирове 1 световой день, решила узнать о городе поподробнее, за 1-1.5 часа город стал ближе, благодаря Кире. Сама столько бы не посмотрела. Спасибо Кирилл, что подстриглась под меня и все прошло на 10+
  • З
    Зоя
    19 ноября 2021
    4
    Отзыв на: Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
    Нам очень понравилось. Спасибо.
  • Т
    Татьяна
    16 ноября 2021
    5
    Отзыв на: Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
    Спасибо большое экскурсоводу! Замечательная экскурсия!
  • А
    Алексей
    9 ноября 2021
    5
    Отзыв на: Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
    Все понравилось. Спасибо.
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