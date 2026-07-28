Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Кировской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
5
2 отзыва
5000
₽
за всё
Пройти по городу, выполнить интерактивные задания и лучше узнать себя вместе с героями прошлого
5700
₽
за всё
От новгородских пиратов и вечевой республики до купеческих особняков и советского наследия
5
18 отзывов
от
5000
₽
за всё
Превратить прогулку по Кирову в приключение - с заданиями, куклами и звучанием вятского диалекта
5900
₽
за всё
Почувствовать дух северной провинции на старинных улицах
4.9
6 отзывов
5500
₽
за всё
Проследить, как «александровские» места раскрывают историю города
4.8
19 отзывов
4000
₽
за всё
Почему тут свои порядки, кто такие ушкуйники и где жил царь
5
4 отзыва
6750
₽
за всё
Погрузиться в историю города на примере значимой улицы Вятки
5
40 отзывов
15500
₽
за всё
Полюбоваться реками, оврагами, утесами и скальным массивом Камень на авто-пешеходной экскурсии
5
1 отзыв
16000
₽
за всё
Покорить Соколью гору и увидеть многовековые валуны
Групповые экскурсии
1500
₽
за чел.
Познакомиться с историей города и окунуться в мир моды
5
4 отзыва
990
₽
за чел.
Хлынов - Вятка - Киров - чем пахла каждая эпоха?
4.4
19 отзывов
500
₽
за чел.
Экскурсия по музею истории мороженого «Артико» с обзором экспозиции, которая представляет собой коллекцию уникальных, существующих чаще всего в единст...
Обзорные по городам
1500
₽
за чел.
Познакомиться с историей города и окунуться в мир моды
5
4 отзыва
990
₽
за чел.
Хлынов - Вятка - Киров - чем пахла каждая эпоха?
5900
₽
за всё
Почувствовать дух северной провинции на старинных улицах
4.9
18 отзывов
7000
₽
за всё
Погулять по старым улочкам Вятки и прикоснуться к городским историям на обзорной экскурсии
5
33 отзыва
4650
₽
за всё
Наш маршрут пройдет по исторической части Кирова, некогда известного как Вятка. Путь будет пролегать по различным памятникам архитектуры — от сохранив...
5
105 отзывов
7000
₽
за всё
Получить общее представление о достопримечательностях города и увезти теплые воспоминания
5
2 отзыва
6450
₽
за всё
Обзорная экскурсия по Кирову включает в себя прогулку по главным городским улицам и осмотр основных достопримечательностей старой Вятки. В рамках экск...
4.8
7 отзывов
7500
₽
за всё
Во время экскурсии вы погрузитесь в самобытную атмосферу самого восточного города, основанного во времена Древней Руси. Узнаете, как была придумана ды...
5
33 отзыва
5900
₽
за всё
Во время экскурсии вы погрузитесь в самобытную атмосферу самого восточного города, основанного во времена Древней Руси. Узнаете, как была придумана ды...
Водные прогулки
5
1 отзыв
15000
₽
за всё
Всего в 120 км от Кирова, рядом с селом Суводь, природа подарила такие удивительные пейзажи, что кажется, будто попал в зимнюю сказку! Приглашаю вас н...
Туры на автомобиле
5
40 отзывов
15500
₽
за всё
Полюбоваться реками, оврагами, утесами и скальным массивом Камень на авто-пешеходной экскурсии
5
1 отзыв
16000
₽
за всё
Покорить Соколью гору и увидеть многовековые валуны
5
9 отзывов
9900
₽
за всё
Посетить купеческую столицу Вятки и прикоснуться к её богатой истории
5
4 отзыва
14000
₽
за всё
Из Кирова - в Рябово: к сказкам и историям из жизни мастеров
4.5
6 отзывов
9700
₽
за всё
Полюбоваться древними храмами и чудесными пейзажами в компании профессионального гида
5
105 отзывов
7000
₽
за всё
Получить общее представление о достопримечательностях города и увезти теплые воспоминания
Гастрономические туры
5
2 отзыва
6450
₽
за всё
Обзорная экскурсия по Кирову включает в себя прогулку по главным городским улицам и осмотр основных достопримечательностей старой Вятки. В рамках экск...
4.4
19 отзывов
500
₽
за чел.
Экскурсия по музею истории мороженого «Артико» с обзором экспозиции, которая представляет собой коллекцию уникальных, существующих чаще всего в единст...
Последние отзывы об экскурсиях по Кировской области
В
Дата посещения: 28 июл 2026
Глубокие познания. Прекрасный слог. Восторг
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Н
Дата посещения: 3 ноя 2025
Добрый день К сожалению, экскурсия нас разочаровала , вместо 3 часов мы прослушали и оплатили 2 часа Бессистемная , неинтересная
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Н
Дата посещения: 3 ноя 2025
Благодарим Ирину за прекрасную экскурсию, два часа пролетели незаметно несмотря на холодную погоду, мы получили много интересной и познавательной информации о прошлом и настоящем города Кирова.
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К
Дата посещения: 4 сен 2025
Спасибо Евгению! Очень интересная экскурсия.
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Ч
Дата посещения: 24 авг 2025
Замечательная экскурсия! Прекрасный экскурсовод Кира очень душевно, интересно и познавательно провела нас по знаковым местам города, мы получили большое удовольствие и от экскурсии, и от общения с великолепным профессионалом своего дела! Спасибо большое!) 👍🔥💕
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М
Дата посещения: 12 июл 2025
Шикарная экскурсия, Ирина явно очень историей, знает много интересных подробностей и работает "с душой". Спасибо!
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Е
Дата посещения: 14 июн 2025
Выражаем искреннюю благодарность экскурсоводу Ирине за отличную экскурсию. Благодаря ей мы смогли больше узнать о Кирове, о том, как развивался город и как он преобразился за последние 2 года.
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Ч
Дата посещения: 14 июн 2025
Спасибо Ирине за любовь к родному городу, за знание его истории, за активную жизненную позицию! На экскурсии было интересно, город выглядит уютно, прошлое его многогранно, а будущее, надеемся, светло и прекрасно)))
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Ю
Начало экскурсии вовремя, очень приветливо, рассказ интересный! Когда впервые в городе, да ещё в таком, с глубокой историей, то лучше обязательно потратить пару часов на познавательную экскурсию. У нас только самые приятные впечатления!
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О
Ирина прекрасный гид.
Было интересно.
Было интересно.
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