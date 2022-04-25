Экскурсии в городах Кировской области
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Кировской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
4000
₽
за всё
Получить общее представление о достопримечательностях города и увезти теплые фотовоспоминания
5
1 отзыв
6000
₽
за всё
Полюбоваться реками, оврагами, утесами и скальным массивом Камень на авто-пешеходной экскурсии
13000
₽
за всё
В рамках экскурсии по городским улочкам мы познакомимся с историческим центром Слободского
13000
₽
за всё
Экскурсия проведёт нас по пути Великорецкого крестного хода
7000
₽
за всё
Обзорная экскурсия по Кирову включает в себя прогулку по главным городским улицам
5500
₽
за всё
Во время экскурсии вы погрузитесь в самобытную атмосферу самого восточного города, основанного во времена Древней Руси
5
5 отзывов
6500
₽
за всё
Экспедиция по вятской Швейцарии с рассказами о геологии, истории и преданиях края
4.9
65 отзывов
1000
₽
за всё
Разобраться в характере и истории предуральского города и познакомиться с его символами
Групповые экскурсии
400
₽
за чел.
«Леденцово» - мир карамели, созданной из натуральных компонентов, с добавлением особых ингредиентов: любви
4.5
2 отзыва
400
₽
за чел.
Экскурсия по музею истории мороженого «Артико» и дегустация пяти вкуснейших видов лакомства
400
₽
за чел.
Экскурсия по музею истории мороженого «Артико» с обзором экспозиции, которая представляет собой коллекцию уникальных
400
₽
за чел.
Экскурсия рассчитана на тех посетителей, кто уже был в музее на экскурсии История шоколадного дела от майя до наших
400
₽
за чел.
Музей истории шоколада «Криолло» открывает свои двери для самых маленьких, чтобы окунуть их в таинства шоколада
400
₽
за чел.
Шоколадная фабрика «Криолло» - это изысканные конфеты ручной работы, необычный узорный шоколад, эксклюзивные шоколадные
Обзорные по городам
4000
₽
за всё
Получить общее представление о достопримечательностях города и увезти теплые фотовоспоминания
7000
₽
за всё
Обзорная экскурсия по Кирову включает в себя прогулку по главным городским улицам
4.9
65 отзывов
1000
₽
за всё
Разобраться в характере и истории предуральского города и познакомиться с его символами
5000
₽
за всё
Во время экскурсии вы погрузитесь в самобытную атмосферу самого восточного города, основанного во времена Древней Руси
Туры на автомобиле
4000
₽
за всё
Получить общее представление о достопримечательностях города и увезти теплые фотовоспоминания
5
1 отзыв
6000
₽
за всё
Полюбоваться реками, оврагами, утесами и скальным массивом Камень на авто-пешеходной экскурсии
Гастрономические туры
400
₽
за чел.
«Леденцово» - мир карамели, созданной из натуральных компонентов, с добавлением особых ингредиентов: любви
4.5
2 отзыва
400
₽
за чел.
Экскурсия по музею истории мороженого «Артико» и дегустация пяти вкуснейших видов лакомства
400
₽
за чел.
Экскурсия по музею истории мороженого «Артико» с обзором экспозиции, которая представляет собой коллекцию уникальных
Последние отзывы об экскурсиях по Кировской области
- ААлександр25 апреля 2022Экскурсия очень интересная и информативная. Много исторических подробностей показывает, как экскурсовод знает и любит свой город. Слушали с удовольствием, увидели много. Большое спасибо Кире.
- ППетр20 апреля 2022Экскурсия впечатлила, точно запомним эти места. Евгений показал красивые места и сфотографировал нас на фоне всей этой красоты.
- ООльга20 апреля 2022Кира - прекрасный экскурсовод. Очень интересно и познавательно. Рекомендуем!
- ЛЛюбовь17 апреля 2022Всё замечательно, было очень интересно и познавательно. Планируем ещё экскурсии!
- ЕЕлена17 апреля 2022Спасибо Кире за экскурсию. Познавательно, тепло, содержательно. Рекомендую👍👍👍
- ММария25 марта 2022Нам очень понравилась экскурсия, живо и интересно!
- ННадежда12 марта 2022Большая удача для нас, что мы попали именно к Кире - наш экскурсовод по г. Киров (Хлынов-Вятка). Человек на своем месте. Знает и любит свой город. Огромное спасибо ей за то что она сумела и нас влюбить в свой замечательный, старинный город Вятка.
- ННадежда9 марта 2022Добрый день! Экскурсия очень содержательная, интересная, ничего лишнего. Я влюбилась в свой родной город еще больше и увидела Вятку несколько иными глазами
- ААнна4 марта 2022Очень понравилось! Так рада, что нашла этот сайт и доброго душевного экскурсовода влюбленного в свой город! Кира оперативно отреагировала на мой заказ. Мы пропутешествовали по разным эпохам города, оставив запятую в моем сознании. Захотелось еще раз вернуться и углубиться в самобытность Вятки. Спасибо большое! рекомендую
- MMargarita17 февраля 2022Кира интересно и воодушевлённо погрузила в историю региона, Знакомство это очень понравилось.
- ИИрина16 февраля 2022Была в Кирове на экскурсии впервые. С Кирой встретились вовремя, маршрут и время были составлены с учетом имеющегося свободного времени. Благодаря Кире ознакомилась с архитектурой старинной части города, с его историей. Все было интересно и познавательно.
- ИИрина4 февраля 2022Очень благодарна Кире за проведенную экскурсию. Я увидела индивидуальность города, узнала много интересных исторических фактов, остались на память чудесные фотографии. Так приятно прогуляться по городу с человеком, который его знает и любит!
- ЛЛариса20 января 2022Время закончилось, однако Кира не остановилась, а довела рассказ до логического конца. Могу сказать честно, если бы не Кира я бы сказала в Кирове делать нечего и нечего смотреть. Достопримечательностей в этом городе нет. Узкие улочки и больше ничего. Я бы даже не увидела бы местный "арбат". Благодаря ей я узнала и увидела много интересного. Поэтому не тратьте время зря пытаясь посмотреть город самостоятельно. Он Вам не понравится. Хотите провести время хорошо прогуляйтесь по городу с человеком, который его знает и любит.
- ВВладимир12 января 2022Здравствуйте! Отличная экскурсия! Чувствовалось, мы идём по выверенному маршруту.
- ННаталья8 января 2022Очень рекомендую экскурсию! Кира большая молодец. Я недавно переехала издалека, поэтому эта экскурсия дала мне представление о городе Киров, его исторические моменты. Спасибо огромное за эту прогулку, было очень душевно.
- ННюра29 декабря 2021Перед поездкой в замечательный город Киров нам повезло найти Трипстер! Прогулка по исторической части города с Кирой получилась именно такой, какую мы и хотели. Кира не просто знает свой город – она любит его, раскрывая гостям увлекательные подробности богатой истории родных мест и яркие грани особого вятского характера. Морозец под -30 был не помехой, а только бодрящим дополнением к интересному общению! Низкий поклон Кире, удивительному Кирову и трудолюбивым, добрым и неунывающим кировчанам! Трипстер, спасибо!
- ООльга17 декабря 2021Огромное спасибо, Кира за познаветельную экскурсию. Была в Кирове 1 световой день, решила узнать о городе поподробнее, за 1-1.5 часа город стал ближе, благодаря Кире. Сама столько бы не посмотрела. Спасибо Кирилл, что подстриглась под меня и все прошло на 10+
- ЗЗоя19 ноября 2021Нам очень понравилось. Спасибо.
- ТТатьяна16 ноября 2021Спасибо большое экскурсоводу! Замечательная экскурсия!
- ААлексей9 ноября 2021Все понравилось. Спасибо.