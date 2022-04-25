А Александр 5 Отзыв на: Обзорная прогулка от Вятки до Кирова Экскурсия очень интересная и информативная. Много исторических подробностей показывает, как экскурсовод знает и любит свой город. Слушали с удовольствием, увидели много. Большое спасибо Кире.

П Петр 5 Отзыв на: Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат Экскурсия впечатлила, точно запомним эти места. Евгений показал красивые места и сфотографировал нас на фоне всей этой красоты.

О Ольга 5 Отзыв на: Обзорная прогулка от Вятки до Кирова Кира - прекрасный экскурсовод. Очень интересно и познавательно. Рекомендуем!

Л Любовь 5 Отзыв на: Обзорная прогулка от Вятки до Кирова Всё замечательно, было очень интересно и познавательно. Планируем ещё экскурсии!

Е Елена 5 Отзыв на: Обзорная прогулка от Вятки до Кирова Спасибо Кире за экскурсию. Познавательно, тепло, содержательно. Рекомендую👍👍👍

М Мария 5 Отзыв на: Обзорная прогулка от Вятки до Кирова Нам очень понравилась экскурсия, живо и интересно!

Н Надежда 5 Отзыв на: Обзорная прогулка от Вятки до Кирова Большая удача для нас, что мы попали именно к Кире - наш экскурсовод по г. Киров (Хлынов-Вятка). Человек на своем месте. Знает и любит свой город. Огромное спасибо ей за то что она сумела и нас влюбить в свой замечательный, старинный город Вятка.

Н Надежда 5 Отзыв на: Обзорная прогулка от Вятки до Кирова Добрый день! Экскурсия очень содержательная, интересная, ничего лишнего. Я влюбилась в свой родной город еще больше и увидела Вятку несколько иными глазами

А Анна 5 Отзыв на: Обзорная прогулка от Вятки до Кирова Очень понравилось! Так рада, что нашла этот сайт и доброго душевного экскурсовода влюбленного в свой город! Кира оперативно отреагировала на мой заказ. Мы пропутешествовали по разным эпохам города, оставив запятую в моем сознании. Захотелось еще раз вернуться и углубиться в самобытность Вятки. Спасибо большое! рекомендую

M Margarita 5 Отзыв на: Обзорная прогулка от Вятки до Кирова Кира интересно и воодушевлённо погрузила в историю региона, Знакомство это очень понравилось.

И Ирина 5 Отзыв на: Обзорная прогулка от Вятки до Кирова Была в Кирове на экскурсии впервые. С Кирой встретились вовремя, маршрут и время были составлены с учетом имеющегося свободного времени. Благодаря Кире ознакомилась с архитектурой старинной части города, с его историей. Все было интересно и познавательно.

И Ирина 5 Отзыв на: Обзорная прогулка от Вятки до Кирова Очень благодарна Кире за проведенную экскурсию. Я увидела индивидуальность города, узнала много интересных исторических фактов, остались на память чудесные фотографии. Так приятно прогуляться по городу с человеком, который его знает и любит!

Л Лариса 5 Отзыв на: Обзорная прогулка от Вятки до Кирова Время закончилось, однако Кира не остановилась, а довела рассказ до логического конца. Могу сказать честно, если бы не Кира я бы сказала в Кирове делать нечего и нечего смотреть. Достопримечательностей в этом городе нет. Узкие улочки и больше ничего. Я бы даже не увидела бы местный "арбат". Благодаря ей я узнала и увидела много интересного. Поэтому не тратьте время зря пытаясь посмотреть город самостоятельно. Он Вам не понравится. Хотите провести время хорошо прогуляйтесь по городу с человеком, который его знает и любит.

В Владимир 5 Отзыв на: Обзорная прогулка от Вятки до Кирова Здравствуйте! Отличная экскурсия! Чувствовалось, мы идём по выверенному маршруту.

Н Наталья 5 Отзыв на: Обзорная прогулка от Вятки до Кирова Очень рекомендую экскурсию! Кира большая молодец. Я недавно переехала издалека, поэтому эта экскурсия дала мне представление о городе Киров, его исторические моменты. Спасибо огромное за эту прогулку, было очень душевно.

Н Нюра 5 Отзыв на: Обзорная прогулка от Вятки до Кирова Перед поездкой в замечательный город Киров нам повезло найти Трипстер! Прогулка по исторической части города с Кирой получилась именно такой, какую мы и хотели. Кира не просто знает свой город – она любит его, раскрывая гостям увлекательные подробности богатой истории родных мест и яркие грани особого вятского характера. Морозец под -30 был не помехой, а только бодрящим дополнением к интересному общению! Низкий поклон Кире, удивительному Кирову и трудолюбивым, добрым и неунывающим кировчанам! Трипстер, спасибо!

О Ольга 5 Отзыв на: Обзорная прогулка от Вятки до Кирова Огромное спасибо, Кира за познаветельную экскурсию. Была в Кирове 1 световой день, решила узнать о городе поподробнее, за 1-1.5 часа город стал ближе, благодаря Кире. Сама столько бы не посмотрела. Спасибо Кирилл, что подстриглась под меня и все прошло на 10+

З Зоя 4 Отзыв на: Обзорная прогулка от Вятки до Кирова Нам очень понравилось. Спасибо.

Т Татьяна 5 Отзыв на: Обзорная прогулка от Вятки до Кирова Спасибо большое экскурсоводу! Замечательная экскурсия!