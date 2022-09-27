Однодневное путешествие в Джилы-Су и на плато Бермамыт

Однодневное путешествие в Джилы-Су и на плато Бермамыт
Однодневное путешествие в Джилы-Су и на плато Бермамыт
Однодневное путешествие в Джилы-Су и на плато Бермамыт
Однодневное путешествие в Джилы-Су и на плато Бермамыт
Однодневное путешествие в Джилы-Су и на плато Бермамыт
Однодневное путешествие в Джилы-Су и на плато Бермамыт
Однодневное путешествие в Джилы-Су и на плато Бермамыт
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Что вас ожидает 🤩

  • Гора Баран
  • Перевал Шатджатмаз
  • Долина нарзанов
  • "скалы-аватары"
  • Ущелье реки Малка
  • Урочище Джилы-Су
  • Три грандиозных водопада
  • Плато Бермамыт и потрясающий закат
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Урочище Джилы-Су и плато Бермамыт — две самых популярных локации, по своему связанные с Эльбрусом: урочище Джилы-Су находится прямо у подножия величественного вулкана, а с плато Бермамыт открывается самый знаменитый вид на Эльбрус. Во время поездки мы посетим урочище Джилы-Су, Долину нарзанов и встретим закат на плато Бермамыт всего за один день!:

• гора Баран:

В самом начале нашего путешествия мы остановимся на горе под названием Баран, которая является одновременно и самой высокой, и самой южной точкой Ставропольского края. Отсюда мы впервые увидим с вами величественный Эльбрус.

• перевал Шатджатмаз:

Далее по пути мы проезжаем местный аул Кичи-Балык (с карач. -балк. «маленькая рыбка») и попадаем на перевал Шатджатмаз (высота — 2 127 м), с которого открывается потрясающий вид на Эльбрус и Кавказский хребет с запада и до востока (кстати, если посмотреть на восток, то можно увидеть плато Канжол, с которого открывается красивейшая панорама всего хребта).

• Долина нарзанов:

Спускаясь с перевала Шатджатмаз мы окажемся в долине реки Хасаут, которая известна как Долина нарзанов. Ущелье отличается очень мягким климатом, поэтому зимой здесь нет морозов, а летом много тени и прохлада. Ущелье славится минеральной водой, которая выходит практически ото всюду (таких источников здесь более 20). В Долине нарзанов вы также сможете увидеть здание, которое стилизованно под английский стиль, и узнаете его историю.

• «скалы-аватары»:

Поднявшись с ущелья реки Хасаут и перебравшись через очередной перевал мы оказываемся в очередном ущелье — Харбаз. Здесь находятся невероятные скалы, которые напоминают пейзаж из фильма Джеймса Кэмерона «Аватар» (из-за этого они и получили народное название «скалы-аватары»).

• урочище Джилы-Су:

  • И вот мы приезжаем к самой важной точке нашего путешествия — в урочище Джилы-Су (с карач. -балк. «тёплая вода»), куда приезжают исцелиться как телом, так и душой. В урочище и близ него существует множество выходов минеральной воды, а в самом урочище есть купель со слаботермальной минеральной водой (температура — около 20-22 градусов по Цельсию). В урочище вы сможете отведать блюда национальной кухни, а также рассмотреть его окрестности, сфотографироваться на фоне водопадов Султан (Кызыл-Кол-Су) и Эмир (Гитче-Чучхур), и, конечно же, сфотографировать местную достопримечательность — диких сусликов.
  • водопад Кара-Кая-Су (Тузлук-Шапа): Этот водопад является некой визитной карточкой Джилы-Су, ведь он привлекает путешественников своим величием в любое время года, даже несмотря на то, что зимой он замерзает и представляет из себя огромную глыбу льда, застывшую в падении с высоты 35-40 метров.

• плато Бермамыт:

На обратном пути мы сворачиваем в сторону знаменитого плато Бермамыт, которое часто называют «Русским Гранд Каньоном» из-за внешнего сходства с оригинальным Гранд Каньоном, который находится в штате Аризона, США. Бермамыт издавна притягивал к себе людей, которые хотели полюбоваться на Кавказский хребет и рассмотреть его в мельчайших деталях: здесь можно наблюдать как вершины Архыза и Домбая с западной стороны, так и некоторые вершины Центрального Кавказа (например, вершины Безенги). Поездка на Бермамыт является чуть ли не эталоном для различных фотосессий, особенно в летнее время на фоне потрясающих цветочных полян, или же на фоне самого хребта на специальном мостике, который «парит» над обрывом. Фотографии обычно получаются великолепными, так что советуем и вам попробовать взглянуть на Бермамыт своими глазами!

• закат на плато Бермамыт:

Закат на плато — это отдельное творение природы, которое каждый должен увидеть хотя бы раз в жизни. Поверьте, в вашей памяти это останется надолго!

ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Вход в урочище Джилы-Су - 100 руб. с человека
  • Вход в экопарк "Долина нарзанов" - 100 руб. с человека (по желанию)
  • Питание и напитки
  • Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Ваше место проживания в пределах города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Ориентировочное время выезда - 7:00.
  • Менеджер свяжется с вами в течение дня накануне экскурсии и уточнит детали поездки, так что не беспокойтесь.
  • Рекомендую взять с собой:
  • Питьевую воду (хотя бы в одну сторону)
  • Продукты питания (если не планируете питание в кафе)
  • Солнцезащитные очки
  • Наличные деньги
  • Паспорт (по желанию)
  • Купальные принадлежности (в урочище есть слаботермальный источник с температурой воды +19-21°C)
  • Форма одежды - по сезону, желательно многослойная: ветровка (или куртка) + футболка (или кофта) + штаны (или джинсы) + удобная закрытая обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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