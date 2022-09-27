Урочище Джилы-Су и плато Бермамыт — две самых популярных локации, по своему связанные с Эльбрусом: урочище Джилы-Су находится прямо у подножия величественного вулкана, а с плато Бермамыт открывается самый знаменитый вид на Эльбрус. Во время поездки мы посетим урочище Джилы-Су, Долину нарзанов и встретим закат на плато Бермамыт всего за один день!:

• гора Баран:

В самом начале нашего путешествия мы остановимся на горе под названием Баран, которая является одновременно и самой высокой, и самой южной точкой Ставропольского края. Отсюда мы впервые увидим с вами величественный Эльбрус.

• перевал Шатджатмаз:

Далее по пути мы проезжаем местный аул Кичи-Балык (с карач. -балк. «маленькая рыбка») и попадаем на перевал Шатджатмаз (высота — 2 127 м), с которого открывается потрясающий вид на Эльбрус и Кавказский хребет с запада и до востока (кстати, если посмотреть на восток, то можно увидеть плато Канжол, с которого открывается красивейшая панорама всего хребта).

• Долина нарзанов:

Спускаясь с перевала Шатджатмаз мы окажемся в долине реки Хасаут, которая известна как Долина нарзанов. Ущелье отличается очень мягким климатом, поэтому зимой здесь нет морозов, а летом много тени и прохлада. Ущелье славится минеральной водой, которая выходит практически ото всюду (таких источников здесь более 20). В Долине нарзанов вы также сможете увидеть здание, которое стилизованно под английский стиль, и узнаете его историю.

• «скалы-аватары»:

Поднявшись с ущелья реки Хасаут и перебравшись через очередной перевал мы оказываемся в очередном ущелье — Харбаз. Здесь находятся невероятные скалы, которые напоминают пейзаж из фильма Джеймса Кэмерона «Аватар» (из-за этого они и получили народное название «скалы-аватары»).

• урочище Джилы-Су:

И вот мы приезжаем к самой важной точке нашего путешествия — в урочище Джилы-Су (с карач. -балк. «тёплая вода»), куда приезжают исцелиться как телом, так и душой. В урочище и близ него существует множество выходов минеральной воды, а в самом урочище есть купель со слаботермальной минеральной водой (температура — около 20-22 градусов по Цельсию). В урочище вы сможете отведать блюда национальной кухни, а также рассмотреть его окрестности, сфотографироваться на фоне водопадов Султан (Кызыл-Кол-Су) и Эмир (Гитче-Чучхур), и, конечно же, сфотографировать местную достопримечательность — диких сусликов.

водопад Кара-Кая-Су (Тузлук-Шапа): Этот водопад является некой визитной карточкой Джилы-Су, ведь он привлекает путешественников своим величием в любое время года, даже несмотря на то, что зимой он замерзает и представляет из себя огромную глыбу льда, застывшую в падении с высоты 35-40 метров.

• плато Бермамыт:

На обратном пути мы сворачиваем в сторону знаменитого плато Бермамыт, которое часто называют «Русским Гранд Каньоном» из-за внешнего сходства с оригинальным Гранд Каньоном, который находится в штате Аризона, США. Бермамыт издавна притягивал к себе людей, которые хотели полюбоваться на Кавказский хребет и рассмотреть его в мельчайших деталях: здесь можно наблюдать как вершины Архыза и Домбая с западной стороны, так и некоторые вершины Центрального Кавказа (например, вершины Безенги). Поездка на Бермамыт является чуть ли не эталоном для различных фотосессий, особенно в летнее время на фоне потрясающих цветочных полян, или же на фоне самого хребта на специальном мостике, который «парит» над обрывом. Фотографии обычно получаются великолепными, так что советуем и вам попробовать взглянуть на Бермамыт своими глазами!

• закат на плато Бермамыт:

Закат на плато — это отдельное творение природы, которое каждый должен увидеть хотя бы раз в жизни. Поверьте, в вашей памяти это останется надолго!