Поездка в Домбай - сердце Карачаево-Черкессии

Мы отправляемся в однодневное путешествие из Кисловодска на Домбай

5
4 отзыва
Мы отправляемся в однодневное путешествие из Кисловодска на Домбай.

Эта экскурсия для тех, кто хочется насладиться видами на Кавказские горы и хвойные леса, вдохнуть полной грудью чистый воздух и узнать местные легенды.

Мы рассмотрим плато Бийчесан и знаменитый Эльбрус, прогуляемся у озера Кара-Кёль и реки Уллу-Муруджу.
Поездка в Домбай - сердце Карачаево-Черкессии
Поездка в Домбай - сердце Карачаево-Черкессии
Поездка в Домбай - сердце Карачаево-Черкессии
Поездка в Домбай - сердце Карачаево-Черкессии
Поездка в Домбай - сердце Карачаево-Черкессии

Что вы увидите 🤩

  • Кавказский Хребет
  • Гора Эльбрус
  • Тебердинское ущелье
  • Озеро Кара-Кель
  • Река Уллу-Муруджу
  • Домбай
  • Канатная дорога
Экскурсия в Домбай поездка в страну гор, хвойных лесов и рек. На Протяжении всего маршрута невероятно красивые виды, чистейший воздух и легенды от экскурсовода. . Дорога с Кисловодска на Домбай одна несомненно одна из самых красивых дорог на Кавказе. .
Далее экскурсия в Домбай проходит через малокарачаевский район по направлению к перевалу Гумбаши (2187 м. над уровнем моря). Со смотровой площадки вам откроется потрясающий вид на весь Кавказский хребет, плато Бийчесан и белоснежный красавец Эльбрус. Если к тому времени вы проголодаетесь, можно устроить лёгкий перекус. Здесь же на смотровой площадке есть уютное заведение кафе «Гум-баши» с достаточно недорогой, но по отзывам посетителей очень вкусной домашней кухней (хычины с сыром или мясом, айран и горный травяной чай).
Спуск с перевала проходит среди гор, холмов и рек, мимо древнего православного Сентинского храма, построенного в 965 г.
Проезжая Теберду, по желанию клиента можно сделать небольшую остановку и посетить Тебердинский биосферный государственный заповедник в котором представлены основные виды животных обитающих в горах Северного Кавказа. В сам Домбай ведёт дорога также через Тебердинский заповедник
Далее небольшое живописное озеро Кара-Кёль лежит в пределах охранной зоны Тебердинского заповедника, на территории Карачаево-Черкессии в поселке Теберда, по пути в Домбай. Название водоема на карачаевском языке означает «черное озеро». Темный цвет воде придает большой объем органических веществ. Хотя Кара-Кёль находится у автотрассы, выглядит озеро очень живописно
Затем Остановка возле реки Уллу-Муруджу находится практически сразу за выездом из Теберды. Здесь широкая обочина и достаточно места для парковки c двух сторон. С утра и до вечера тут действует стихийный рынок. Продают все – мед, пастилу, вино, магнитики, пустые бутылки для набора воды и т. д
После приезжаем посёлок Домбай и у вас свободное время часа чтобы подняться на подъемниках на высоту 3.500 над уровнем моря и насладиться красотами
Также посетим вкусное кафе с местной национальной кухни
Сбор у автомобиля в назначенное время и отправляемся в обратный путь
🚩 Начало: Забираем по адресу проживания в пределах города
🏁 Место завершения: Окончание экскурсии по адресу проживания в пределах города
 Что входит
  • Транспорт Услуги Экскурсовода
 Что не входит
  • Питания Канатная дорога
Важная информация
  • Документы на всякий случай, удобная одежда и обувь, на экскурсии есть пешие маршруты. .
  • Летом головные уборы и солнечные очки
  • Зимой теплая одежда.
  • Кафе на маршруте есть, но пару бутербродов не помешают. .
  • Если хотите набрать ледниковую воду возьмите с собой тару
  • Группе от 6 человек можем предоставить индивидуальный транспорт
Время проведения: Смотрите свободные даты
  • Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Алий Б.
Алий Б.
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