Экскурсия в Домбай поездка в страну гор, хвойных лесов и рек. На Протяжении всего маршрута невероятно красивые виды, чистейший воздух и легенды от экскурсовода. . Дорога с Кисловодска на Домбай одна несомненно одна из самых красивых дорог на Кавказе. .

Далее экскурсия в Домбай проходит через малокарачаевский район по направлению к перевалу Гумбаши (2187 м. над уровнем моря). Со смотровой площадки вам откроется потрясающий вид на весь Кавказский хребет, плато Бийчесан и белоснежный красавец Эльбрус. Если к тому времени вы проголодаетесь, можно устроить лёгкий перекус. Здесь же на смотровой площадке есть уютное заведение кафе «Гум-баши» с достаточно недорогой, но по отзывам посетителей очень вкусной домашней кухней (хычины с сыром или мясом, айран и горный травяной чай).

Спуск с перевала проходит среди гор, холмов и рек, мимо древнего православного Сентинского храма, построенного в 965 г.

Проезжая Теберду, по желанию клиента можно сделать небольшую остановку и посетить Тебердинский биосферный государственный заповедник в котором представлены основные виды животных обитающих в горах Северного Кавказа. В сам Домбай ведёт дорога также через Тебердинский заповедник

Далее небольшое живописное озеро Кара-Кёль лежит в пределах охранной зоны Тебердинского заповедника, на территории Карачаево-Черкессии в поселке Теберда, по пути в Домбай. Название водоема на карачаевском языке означает «черное озеро». Темный цвет воде придает большой объем органических веществ. Хотя Кара-Кёль находится у автотрассы, выглядит озеро очень живописно

Затем Остановка возле реки Уллу-Муруджу находится практически сразу за выездом из Теберды. Здесь широкая обочина и достаточно места для парковки c двух сторон. С утра и до вечера тут действует стихийный рынок. Продают все – мед, пастилу, вино, магнитики, пустые бутылки для набора воды и т. д

После приезжаем посёлок Домбай и у вас свободное время часа чтобы подняться на подъемниках на высоту 3.500 над уровнем моря и насладиться красотами

Также посетим вкусное кафе с местной национальной кухни

Сбор у автомобиля в назначенное время и отправляемся в обратный путь