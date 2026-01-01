Сказочная Карачаево-Черкесия осенью и зимой. Национальный маршрут
Начало: Г. Минеральные Воды
20 окт в 10:00
17 ноя в 10:00
57 500 ₽ за человека
Нетипичное Приэльбрусье с аляскинским маламутом
Данная программа отлично подойдёт тем, кто уже был в Приэльбрусье
6 сен в 10:00
от 68 800 ₽ за человека
Новый год на Кавказе
Начало: Г. Пятигорск
29 дек в 10:00
3 янв в 10:00
от 54 700 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Мастер-классы»
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