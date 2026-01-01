Интересные программы мастер-классы Кисловодска

Найдено 3 тура в категории «Мастер-классы» в Кисловодске, цены от 54 700 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Сказочная Карачаево-Черкесия осенью и зимой. Национальный маршрут
На автобусе
Канатная дорога
На поезде
5 дней
Сказочная Карачаево-Черкесия осенью и зимой. Национальный маршрут
Начало: Г. Минеральные Воды
20 окт в 10:00
17 ноя в 10:00
57 500 ₽ за человека
Нетипичное Приэльбрусье с аляскинским маламутом
На машине
Канатная дорога
На снегоходах
7 дней
Нетипичное Приэльбрусье с аляскинским маламутом
Данная программа отлично подойдёт тем, кто уже был в Приэльбрусье
6 сен в 10:00
от 68 800 ₽ за человека
Новый год на Кавказе
На автобусе
Канатная дорога
5 дней
1 отзыв
Новый год на Кавказе
Начало: Г. Пятигорск
29 дек в 10:00
3 янв в 10:00
от 54 700 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Мастер-классы»

Самые популярные туры этой рубрики в Кисловодске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Сказочная Карачаево-Черкесия осенью и зимой. Национальный маршрут;
  2. Нетипичное Приэльбрусье с аляскинским маламутом;
  3. Новый год на Кавказе.
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Эльбрус;
  2. Медовые водопады;
  3. Машук;
  4. Приэльбрусье;
  5. Чегемские водопады;
  6. Железнодорожный вокзал;
  7. Аушигер;
  8. Вулканы;
  9. Набережная;
  10. Плато Бермамыт.
Сколько стоит тур в Кисловодске в августе 2026
Сейчас в Кисловодске в категории "Мастер-классы" можно забронировать 3 тура от 54 700 до 68 800. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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