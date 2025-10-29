Мои заказы

Краеведческий музей

Найдено 9 экскурсий в категории «Краеведческий музей» в Коломне, цены от 1000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Идеальное знакомство с Коломной
Пешая
2 часа
94 отзыва
Билеты
Идеальное знакомство с зимней Коломной
Зимняя Коломна очарует вас даже в холод. Увидите кремль, монастыри и попробуете пастилу. Прогулка с теплом и уютом для всех
Начало: На ул. Лажечникова
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 13:15 и 15:30
Завтра в 12:00
11 дек в 12:00
1200 ₽ за билет
Повести Коломны: обзорная экскурсия на вашем автомобиле
4.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Повести Коломны: обзорная экскурсия
Коломна - город с богатой историей. Прогуливаясь по крепостным стенам кремля, Посаду и старинным храмам, вы погрузитесь в атмосферу былых столетий
Начало: У чёрно-белой будки городового
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Большая экскурсия по Коломне с потомственным гидом
Пешая
3 часа
108 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по старинной Коломне: история и архитектура
Погрузитесь в историю Коломны с потомственным гидом. Увидите кремль, Посад и узнаете множество удивительных фактов о городе и его жителях
Начало: У Пятницких ворот
12 дек в 11:00
15 дек в 11:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
По Коломне с краеведом
Пешая
1.5 часа
174 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
По Коломне с краеведом: историческое погружение в жизнь города
Приглашаем на увлекательную экскурсию «По Коломне с краеведом», где история города оживет в рассказах
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
2900 ₽ за всё до 5 чел.
Коломна сквозь столетия (на вашем автомобиле)
3 часа
92 отзыва
Билеты
Коломна сквозь столетия: путешествие от Средневековья до наших дней
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где история оживает в каждом уголке этого чарующего города
Начало: У кремля или на вокзале
16 дек в 09:00
17 дек в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Коломенский кремль и краеведческий музей
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: Коломенский кремль и краеведческий музей
История Коломны неразрывно связана с ее кремлем. Узнайте о защитных сооружениях и древних артефактах в краеведческом музее
Начало: У кремля
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
от 5500 ₽ за всё до 10 чел.
Увлекательное знакомство с Коломной
Пешая
2 часа
502 отзыва
Мини-группа
до 11 чел.
Увлекательное знакомство с Коломной: история, литература, вдохновение
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Старой Коломне, где история и литература оживают в каждом шаге
Начало: Недалеко от Коломенского Кремля
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
1000 ₽ за человека
Тёплый прием в древней Коломне (на вашем автомобиле)
1.5 часа
-
10%
26 отзывов
Билеты
Тёплый прием в древней Коломне (на вашем автомобиле)
Исследовать весь исторический квартал, погрузиться в прошлое города и ощутить дух русской провинции
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4500 ₽5000 ₽ за всё до 10 чел.
Коломенский Посад: купеческая патриархальность и стрит-арт
Пешая
1.5 часа
-
10%
87 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Коломенский Посад: где история встречает современность
Погрузитесь в атмосферу Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: У музея Калачная
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3001 ₽3334 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    29 октября 2025
    По Коломне с краеведом
    Дата посещения: 29 октября 2025
    Экскурсовод Павел, очень интересный и образованный. Может ответить на любой вопрос. Скучно с ним не было. Рекомендую !
  • К
    Котов
    6 июля 2025
    Увлекательное знакомство с Коломной
    Дата посещения: 5 июля 2025
    нам все понравилось , общение с экскурсоводом Антоном было на высшем уровне , спасибо за прекрасный отдых и исчерпывающею информацию , всем Удачи !
  • В
    Владимир
    29 мая 2025
    Увлекательное знакомство с Коломной
    Дата посещения: 29 мая 2025
    Смело заказывайте экскурсию у этих ребят! Они любят свой город, своё дело и приезжающих к ним гостей. Начну с того,
    читать дальше

    что от организатора оперативно пришло подтверждение и полная информация об экскурсии. Кроме этого (неожиданно и ненавязчиво) много иной информации о том, где что посмотреть, где поесть. Приятно! Сама экскурсия информативна, живая, с полным погружением в историю и современность Коломны. Отдельное спасибо гиду Антону (профессионал своего дела). В конце экскурсии организаторы подарили приятные презенты каждому гостю.

  • Н
    Наталия
    29 апреля 2025
    Идеальное знакомство с Коломной
    Дата посещения: 29 апреля 2025
    Очень понравилась экскурсия. Маргарита профессиональный гид и прекрасный человек. Общение прошло в тёплой дружеской атмосфере, узнала много нового и интересного. Гида рекомендую. Если ещё буду в Коломне, обязательно пойду на экскурсию с Маргаритой. Спасибо!
  • в
    вадим
    8 декабря 2025
    Идеальное знакомство с Коломной
    Все очень понравилось, Маргарита большая молодец,
  • Е
    Ева
    6 декабря 2025
    Увлекательное знакомство с Коломной
    Отличная экскурсия, спасибо экскурсоводу Антону за красочный рассказ о Коломне. Вернемся еще!
  • Н
    Надежда
    1 декабря 2025
    Идеальное знакомство с Коломной
    Нам все понравилось)
  • Е
    Екатерина
    27 ноября 2025
    Увлекательное знакомство с Коломной
    Невероятная экскурсия! Сергей - великолепный рассказчик, который любит свой город всем сердцем!
    Мы узнали историю, легенды и занимательные факты о городе и прониклись огромной любовью к городу. Очень рекомендую!
  • Е
    Елена
    24 ноября 2025
    Коломенский Посад: купеческая патриархальность и стрит-арт
    Очень душевная прогулка. Анна, спасибо!
    Очень душевная прогулка. Анна, спасибо!
  • О
    Ольга
    23 ноября 2025
    Увлекательное знакомство с Коломной
    Экскурсия с Евгением оказалась очень интересной и веселой, рекомендую
    Экскурсия с Евгением оказалась очень интересной и веселой, рекомендую
  • А
    Александра
    23 ноября 2025
    Повести Коломны: обзорная экскурсия на вашем автомобиле
    прекрасно провели время с чудесной Маргаритой! за почти 5 часов успели посмотреть ключевые поста и взять на заметку, что еще стоит посетить в следующий приезд!
  • А
    Анна
    19 ноября 2025
    Увлекательное знакомство с Коломной
    Экскурсию проводила Елизавета. Все прошло на одном дыхании, время пролетело моментально. Рассказ очень интересный. Кроме того, с удовольствием и очень интересно Елизавета дала ответы на все возникающие вопросы. Очень благодарны!
  • К
    Ксения
    18 ноября 2025
    Увлекательное знакомство с Коломной
    Хочу поблагодарить ребят. Супер увлекательно и интересно.
    Нам повезло вдвойне: погода и экскурсия практически индивидуальная. Спасибо,что не отменили и не перенесли.
    В конце ждал приятный подарочек.
    Рекомендую!
  • А
    Александра
    17 ноября 2025
    Увлекательное знакомство с Коломной
    Очень здорово, что со стороны команды до начала экскурсии направлены подробнейшая информация с рекомендациями, что посетить, где поесть. Можно заранее спланировать маршрут для самостоятельного посещения
    Сама программа легкая, прогулка очень интересная.
    Очень здорово, что со стороны команды до начала экскурсии направлены подробнейшая информация с рекомендациями, что посетить, где поесть. Можно заранее спланировать маршрут для самостоятельного посещения
Сама программа легкая, прогулка очень интересная.
  • А
    Александр
    16 ноября 2025
    Коломна сквозь столетия (на вашем автомобиле)
    Выражаем огромную благодарность Марии за экскурсию! Познавательно, профессионально! Всем рекомендую! Лучше один раз увидеть и услышать лично!
    Выражаем огромную благодарность Марии за экскурсию! Познавательно, профессионально! Всем рекомендую! Лучше один раз увидеть и услышать лично!
  • Е
    Елена
    13 ноября 2025
    Увлекательное знакомство с Коломной
    Очень понравилась прогулка- экскурсия с гидом Елизаветой- улюбающейся, доброжелательной, знающей свое дело.
    Прекрасно провели время.
    Спасибо.
    Очень понравилась прогулка- экскурсия с гидом Елизаветой- улюбающейся, доброжелательной, знающей свое дело.
Прекрасно провели время.
Спасибо.
  • М
    Марина
    13 ноября 2025
    Увлекательное знакомство с Коломной
    Хорошая экскурссия
    Советую
  • Т
    Татьяна
    12 ноября 2025
    Идеальное знакомство с Коломной
    Очень интересная экскурсия в прекрасном городе!!! Рекомендую 🤗
  • О
    Ольга
    9 ноября 2025
    Увлекательное знакомство с Коломной
    В Коломне впервые! Экскурсия замечательна! Сложилось представление о городе, его истории и развитии. Эрудированный гид, который не ограничивается маршрутом, отвечая на попутные вопросы! Спасибо, вернемся еще!
    В Коломне впервые! Экскурсия замечательна! Сложилось представление о городе, его истории и развитии. Эрудированный гид, который не ограничивается маршрутом, отвечая на попутные вопросы! Спасибо, вернемся еще!
  • Ж
    Жанна
    8 ноября 2025
    Увлекательное знакомство с Коломной
    Спасибо Никите и Антону за интересную экскурсию по Коломне и подсказки, где стоит побывать в их городе! Получилась приятная прогулка в хорошей компании.

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Краеведческий музей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Идеальное знакомство с Коломной
  2. Повести Коломны: обзорная экскурсия на вашем автомобиле
  3. Большая экскурсия по Коломне с потомственным гидом
  4. По Коломне с краеведом
  5. Коломна сквозь столетия (на вашем автомобиле)
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Коломенский кремль
  2. Самое главное
  3. Соборная площадь
  4. Кремль
  5. Пятницкие ворота
  6. Маринкина Башня
  7. Успенский Собор
  8. Успенский Брусенский монастырь
  9. Церковь Николы на Посаде
  10. Памятник Водовозу
Сколько стоит экскурсия по Коломне в декабре 2025
Сейчас в Коломне в категории "Краеведческий музей" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 1000 до 10 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1090 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 9 экскурсий в Коломне на 2025 год по теме «Краеведческий музей», 1090 ⭐ отзывов, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль