Билеты
Идеальное знакомство с зимней Коломной
Зимняя Коломна очарует вас даже в холод. Увидите кремль, монастыри и попробуете пастилу. Прогулка с теплом и уютом для всех
Начало: На ул. Лажечникова
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 13:15 и 15:30
Завтра в 12:00
11 дек в 12:00
1200 ₽ за билет
Индивидуальная
до 3 чел.
Повести Коломны: обзорная экскурсия
Коломна - город с богатой историей. Прогуливаясь по крепостным стенам кремля, Посаду и старинным храмам, вы погрузитесь в атмосферу былых столетий
Начало: У чёрно-белой будки городового
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по старинной Коломне: история и архитектура
Погрузитесь в историю Коломны с потомственным гидом. Увидите кремль, Посад и узнаете множество удивительных фактов о городе и его жителях
Начало: У Пятницких ворот
12 дек в 11:00
15 дек в 11:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По Коломне с краеведом: историческое погружение в жизнь города
Приглашаем на увлекательную экскурсию «По Коломне с краеведом», где история города оживет в рассказах
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
2900 ₽ за всё до 5 чел.
Билеты
Коломна сквозь столетия: путешествие от Средневековья до наших дней
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где история оживает в каждом уголке этого чарующего города
Начало: У кремля или на вокзале
16 дек в 09:00
17 дек в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: Коломенский кремль и краеведческий музей
История Коломны неразрывно связана с ее кремлем. Узнайте о защитных сооружениях и древних артефактах в краеведческом музее
Начало: У кремля
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
от 5500 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 11 чел.
Увлекательное знакомство с Коломной: история, литература, вдохновение
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Старой Коломне, где история и литература оживают в каждом шаге
Начало: Недалеко от Коломенского Кремля
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
1000 ₽ за человека
-
10%
Билеты
Тёплый прием в древней Коломне (на вашем автомобиле)
Исследовать весь исторический квартал, погрузиться в прошлое города и ощутить дух русской провинции
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4500 ₽
5000 ₽ за всё до 10 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Коломенский Посад: где история встречает современность
Погрузитесь в атмосферу Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: У музея Калачная
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3001 ₽
3334 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина29 октября 2025По Коломне с краеведомДата посещения: 29 октября 2025Экскурсовод Павел, очень интересный и образованный. Может ответить на любой вопрос. Скучно с ним не было. Рекомендую !
- ККотов6 июля 2025Увлекательное знакомство с КоломнойДата посещения: 5 июля 2025нам все понравилось , общение с экскурсоводом Антоном было на высшем уровне , спасибо за прекрасный отдых и исчерпывающею информацию , всем Удачи !
- ВВладимир29 мая 2025Увлекательное знакомство с КоломнойДата посещения: 29 мая 2025Смело заказывайте экскурсию у этих ребят! Они любят свой город, своё дело и приезжающих к ним гостей. Начну с того,
- ННаталия29 апреля 2025Идеальное знакомство с КоломнойДата посещения: 29 апреля 2025Очень понравилась экскурсия. Маргарита профессиональный гид и прекрасный человек. Общение прошло в тёплой дружеской атмосфере, узнала много нового и интересного. Гида рекомендую. Если ещё буду в Коломне, обязательно пойду на экскурсию с Маргаритой. Спасибо!
- ввадим8 декабря 2025Все очень понравилось, Маргарита большая молодец,
- ЕЕва6 декабря 2025Отличная экскурсия, спасибо экскурсоводу Антону за красочный рассказ о Коломне. Вернемся еще!
- ННадежда1 декабря 2025Нам все понравилось)
- ЕЕкатерина27 ноября 2025Невероятная экскурсия! Сергей - великолепный рассказчик, который любит свой город всем сердцем!
Мы узнали историю, легенды и занимательные факты о городе и прониклись огромной любовью к городу. Очень рекомендую!
- ЕЕлена24 ноября 2025Очень душевная прогулка. Анна, спасибо!
- ООльга23 ноября 2025Экскурсия с Евгением оказалась очень интересной и веселой, рекомендую
- ААлександра23 ноября 2025прекрасно провели время с чудесной Маргаритой! за почти 5 часов успели посмотреть ключевые поста и взять на заметку, что еще стоит посетить в следующий приезд!
- ААнна19 ноября 2025Экскурсию проводила Елизавета. Все прошло на одном дыхании, время пролетело моментально. Рассказ очень интересный. Кроме того, с удовольствием и очень интересно Елизавета дала ответы на все возникающие вопросы. Очень благодарны!
- ККсения18 ноября 2025Хочу поблагодарить ребят. Супер увлекательно и интересно.
Нам повезло вдвойне: погода и экскурсия практически индивидуальная. Спасибо,что не отменили и не перенесли.
В конце ждал приятный подарочек.
Рекомендую!
- ААлександра17 ноября 2025Очень здорово, что со стороны команды до начала экскурсии направлены подробнейшая информация с рекомендациями, что посетить, где поесть. Можно заранее спланировать маршрут для самостоятельного посещения
Сама программа легкая, прогулка очень интересная.
- ААлександр16 ноября 2025Выражаем огромную благодарность Марии за экскурсию! Познавательно, профессионально! Всем рекомендую! Лучше один раз увидеть и услышать лично!
- ЕЕлена13 ноября 2025Очень понравилась прогулка- экскурсия с гидом Елизаветой- улюбающейся, доброжелательной, знающей свое дело.
Прекрасно провели время.
Спасибо.
- ММарина13 ноября 2025Хорошая экскурссия
Советую
- ТТатьяна12 ноября 2025Очень интересная экскурсия в прекрасном городе!!! Рекомендую 🤗
- ООльга9 ноября 2025В Коломне впервые! Экскурсия замечательна! Сложилось представление о городе, его истории и развитии. Эрудированный гид, который не ограничивается маршрутом, отвечая на попутные вопросы! Спасибо, вернемся еще!
- ЖЖанна8 ноября 2025Спасибо Никите и Антону за интересную экскурсию по Коломне и подсказки, где стоит побывать в их городе! Получилась приятная прогулка в хорошей компании.
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Краеведческий музей»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Коломне в декабре 2025
Сейчас в Коломне в категории "Краеведческий музей" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 1000 до 10 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1090 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 9 экскурсий в Коломне на 2025 год по теме «Краеведческий музей», 1090 ⭐ отзывов, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль