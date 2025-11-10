Мои заказы

Познакомьтесь с духовной историей Красноярска, посетив его главные храмы и монастыри. Узнайте о сибирском барокко и архитектурных особенностях церквей
Когда основные достопримечательности уже изучены, время обратить внимание на культурные и исторические памятники Красноярска - его церкви.

На экскурсии вы узнаете о развитии православия в регионе, особенностях местной храмовой архитектуры и строительных тонкостях.

Вас ждёт посещение трёхэтажной церкви, знакомство с сибирским барокко и часовней, изображённой на десятирублёвой купюре. Это возможность увидеть Красноярск с новой стороны и проникнуться его духовной атмосферой

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Уникальные храмы Красноярска
  • 🏞️ Прекрасные виды с Караульной горы
  • 📜 Исторические факты о православии
  • 🕍 Сибирское барокко в Покровском соборе
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
Православный Красноярск
Время начала: 10:00, 11:00

Что можно увидеть

  • Часовня Параскевы Пятницы
  • Покровский кафедральный собор
  • Благовещенская церковь
  • Свято-Успенский мужской монастырь

Описание экскурсии

Часовня Параскевы Пятницы

Начнём экскурсию с одного из символов Красноярска. Часовня расположена на вершине Караульной горы, с которой открывается чудесный обзор на центр города. Зайдём внутрь и поговорим о строительстве этой церкви.

Покровский собор и Благовещенская церковь

Спустимся в историческую часть города и побываем ещё в двух старинных храмах:

  • в Покровском кафедральном соборе — единственном памятнике сибирского барокко в Красноярске
  • и в Благовещенском женском монастыре — осмотрим трёхэтажную церковь. Другой такой не найти в нашем регионе

Свято-Успенский мужской монастырь

Прогуляемся по территории комплекса монастыря, любуясь Енисеем. Я расскажу о создании этого ансамбля.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Honda Odyssey. При необходимости установим детское кресло или бустер
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 10:00 и 11:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2500 ₽
Дети до 12 лет1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади у Театра оперы и балета
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 10:00 и 11:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Красноярске
Провели экскурсии для 580 туристов
Мы с командой — люди творческие, увлекающиеся и интересующиеся историей Красноярска и края. Мы знаем много удивительных нетуристических мест, которыми готовы с удовольствием поделиться с гостями города.
Входит в следующие категории Красноярска

