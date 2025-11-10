Когда основные достопримечательности уже изучены, время обратить внимание на культурные и исторические памятники Красноярска - его церкви.
На экскурсии вы узнаете о развитии православия в регионе, особенностях местной храмовой архитектуры и строительных тонкостях.
Вас ждёт посещение трёхэтажной церкви, знакомство с сибирским барокко и часовней, изображённой на десятирублёвой купюре. Это возможность увидеть Красноярск с новой стороны и проникнуться его духовной атмосферой
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Уникальные храмы Красноярска
- 🏞️ Прекрасные виды с Караульной горы
- 📜 Исторические факты о православии
- 🕍 Сибирское барокко в Покровском соборе
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
Что можно увидеть
- Часовня Параскевы Пятницы
- Покровский кафедральный собор
- Благовещенская церковь
- Свято-Успенский мужской монастырь
Описание экскурсии
Часовня Параскевы Пятницы
Начнём экскурсию с одного из символов Красноярска. Часовня расположена на вершине Караульной горы, с которой открывается чудесный обзор на центр города. Зайдём внутрь и поговорим о строительстве этой церкви.
Покровский собор и Благовещенская церковь
Спустимся в историческую часть города и побываем ещё в двух старинных храмах:
- в Покровском кафедральном соборе — единственном памятнике сибирского барокко в Красноярске
- и в Благовещенском женском монастыре — осмотрим трёхэтажную церковь. Другой такой не найти в нашем регионе
Свято-Успенский мужской монастырь
Прогуляемся по территории комплекса монастыря, любуясь Енисеем. Я расскажу о создании этого ансамбля.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Honda Odyssey. При необходимости установим детское кресло или бустер
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 10:00 и 11:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2500 ₽
|Дети до 12 лет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади у Театра оперы и балета
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 10:00 и 11:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Красноярске
Провели экскурсии для 580 туристов
Мы с командой — люди творческие, увлекающиеся и интересующиеся историей Красноярска и края. Мы знаем много удивительных нетуристических мест, которыми готовы с удовольствием поделиться с гостями города.Задать вопрос
Входит в следующие категории Красноярска
