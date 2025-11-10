Когда основные достопримечательности уже изучены, время обратить внимание на культурные и исторические памятники Красноярска - его церкви. На экскурсии вы узнаете о развитии православия в регионе, особенностях местной храмовой архитектуры и строительных тонкостях. Вас ждёт посещение трёхэтажной церкви, знакомство с сибирским барокко и часовней, изображённой на десятирублёвой купюре. Это возможность увидеть Красноярск с новой стороны и проникнуться его духовной атмосферой

Время начала: 10:00, 11:00

Описание экскурсии

Часовня Параскевы Пятницы

Начнём экскурсию с одного из символов Красноярска. Часовня расположена на вершине Караульной горы, с которой открывается чудесный обзор на центр города. Зайдём внутрь и поговорим о строительстве этой церкви.

Покровский собор и Благовещенская церковь

Спустимся в историческую часть города и побываем ещё в двух старинных храмах:

в Покровском кафедральном соборе — единственном памятнике сибирского барокко в Красноярске

и в Благовещенском женском монастыре — осмотрим трёхэтажную церковь. Другой такой не найти в нашем регионе

Свято-Успенский мужской монастырь

Прогуляемся по территории комплекса монастыря, любуясь Енисеем. Я расскажу о создании этого ансамбля.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле Honda Odyssey. При необходимости установим детское кресло или бустер