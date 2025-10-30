читать дальше

хорошо погружена в тему, просто удивительного объема знаний человек



, которые она легко и очень интересно преподносит, прекрасное понимание истории, культуры, литературы!



Я узнала много нового, увидела много интересного. Наталья с удовольствием ответила на все вопросы, которые выходили даже за рамки данной экскурсии. Впечатление от поездки останется надолго!



Спасибо Наталье за новую интереснейшую информацию, за возможность насладиться прекрасными видами Красноярска с Николаевской сопки, за посещение мужского Успенского монастыря, за Красивый берег у Храма Новомучеников со статуей Иисуса Христа(привет Христу-Искупителю из Рио)) за знакомство с творчеством скульптора Даши Намдакова, за всё, о чем рассказывала и показывала. И, кстати, Наталья вела экскурсию со своей маленькой дочкой, что нисколько не мешало и не отвлекало, ребенок тоже с удовольствием слушал маму)))



Поскольку экскурсия проходила на автомобиле, для меня еще немаловажный момент- транспортная безопасность, Наталья, как водитель вежлива и ответственна, всё по правилам)))



Как же это прекрасно, что есть люди настолько увлеченные своим делом, что после проведенной мне экскурсии захотелось посетить эти места вторично!



Так что всем, кто еще сомневается, мой совет - обязательно ехать!!