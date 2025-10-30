Индивидуальная
Здравствуй, Красноярск: путешествие по ключевым местам
Погрузитесь в историю Красноярска, посетив его знаменитые места и насладившись видами с высоты
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
6500 ₽ за всё до 3 чел.
Экскурсия Must-see Красноярска: Исторические сокровища города
Погрузитесь в атмосферу Красноярска: от набережной Енисея до усадьбы Сурикова, в компании опытного гида
Начало: У Театра оперы и балета
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Эксклюзивная экскурсия: Скрытые смотровые Красноярска и набережные
Познайте Красноярск с неизведанных сторон: открывайте великолепные виды и тайны города в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: На Предмостной Площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7340 ₽ за всё до 4 чел.
Знакомство с Красноярском
Узнайте, как Красноярск стал сердцем Сибири, посетив его знаковые места и погрузившись в историю. Откройте тайны города на индивидуальной экскурсии
Начало: У Большого концертного зала
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Красноярск
Приглашаем на экскурсию по Красноярску! Узнайте о первых поселенцах, боевом прошлом и мифах города. Посетите ключевые места и насладитесь видами
Начало: У памятника командору Резанову
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
7500 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Красноярск, Дивногорск и Столбы: путешествие за один день
Погрузитесь в историю и красоты Красноярска, ощутите дух приключений в Дивногорске и восхититесь Столбами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
12 160 ₽
15 200 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда30 октября 2025Знакомство с КрасноярскомДата посещения: 30 октября 2025Спасибо большое за экскурсию по Красноярску, узнали очень многое про прошлое и настоящее и заглянули в планы города. и замечательный
- ИИрина13 августа 2025Знакомство с КрасноярскомДата посещения: 11 августа 2025Экскурсия понравилась, Алексей интересно рассказывает. Видно, что любит и знает свой город. Показал интересные места - смотровые, исторический центр, мосты, фонтан и другое. Приятный собеседник, будем его рекомендовать знакомым.
- ЮЮлия24 июня 2025Знакомство с КрасноярскомДата посещения: 24 июня 2025Прекрасно) Интересно, познавательно, легко! Спасибо)
- ННадежда9 ноября 2025Спасибо большое за экскурсию по Красноярску, узнали очень многое про прошлое и настоящее и заглянули в планы города. и замечательный
- ММазалов5 ноября 2025Привет всем путешественникам! Были в ноябре 2025 на экскурсии обзорная по Красноярску, Дивногорск и Красноярская ГЭС. Проводил коллега Натальи- Алексей! Оцениваю на 5 баллов, всем очень понравилось. 6 часов пролетели незаметно. Алексей настоящий знаток своего дела! Всем рекомендую!
- ЕЕлена6 октября 2025Хочу выразить благодарность экскурсоводу от Tripster Наталье и ее маленькой дочери за организацию моего путешествия по Красноярску!
Наталья милая и доброжелательная,
- ГГалина3 октября 2025Отличная экскурсия. Гидом была Анна. Рекомендую
- ИИрина18 сентября 2025Экскурсию по Красноярску и Красноярским Столбам провела Анна, коллега Натальи, которой она "передала" нас, в силу своей занятости.
Анна показала и рассказала нам много интересного о городе. Отдельное спасибо за экскурсию на Столбы. Увидели аттракцион человека-паука, всё очень понравилось
- ННаталья5 сентября 2025Экскурсию нам проводил Алексей. Отличный гид, с прекрасным чувством юмора. Всё прошло просто замечательно, он ориентируется на ваши запросы, хотите
- ММаксим1 сентября 2025Было очень круто! Спасибо за экскурсию!
- ССветлана31 августа 2025Добрый день. Экскурсию была проведена на отлично! Наталья подобрала хорошего экскурсовода. У нас был большой профессионал, историк по образованию Всеволод.
- ТТатьяна26 августа 2025Мы первый раз в Красноярске, специально приехали познакомиться с городом и его достопримечательностями.
Экскурсию провела Анна. Замечательный гид, отличное знание города. Познавательно и интересно провели время, всем рекомендуем!
- ААндрей25 августа 2025Очень содержательная и интересная обзорная экскурсия! Наш гид Аня, родившаяся и живущая в Красноярске, очевидно, любит и знает свой город
- ММарина22 августа 2025Замечательная экскурсия! Всеволод супер экскурсовод для нестандартных экскурсий! Встретил в аэропорту, показал главные достопримечательности Красноярска, привез обратно в аэропорт! Были проездом в Красноярске! Будем всем рекомендовать!
- ННаталья18 августа 2025Всё прошло просто замечательно! Анна умница! Интересно, мобильно, душевно!!! Маршрут огонь!!! Благодарны безмерно!
- ААлександр15 августа 2025Алексей отлично провёл экскурсию. Рекомендую. Узнал Красноярск
- ННаталья6 августа 2025Хорошая экскурсия, для первого знакомства с городом самое то 👍
- ННаталья5 августа 2025Заказали экскурсию через Бюро добрых советов.
Прекрасный,эрудированный,любящий город гид Алексей,показал нам весь город,качественно делал фотографии!! Экскурсия была очень содержательной и интересной!
Мы ни разу не взглянули на часы,время пролетело незаметно. огромное спасибо Алексею и Наталье за услугу! Обязательно посоветуем всем друзьям! 👍👍
- ННаталья1 августа 2025Отличная экскурсия, очень познавательно и интересно, были в городе проездом, не заметили как пролетело время, спасибо огромное нашему экскурсоводу, однозначно рекомендую, все прошло на высшем уровне.
- ЕЕлена30 июля 2025Доброго дня! У меня приезжали родственники из Москвы. И я решила заказать экскурсию "Знакомство с Красноярском". Остановила свой выбор на
