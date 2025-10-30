Мои заказы

Памятник Андрею Дубенскому – экскурсии в Красноярске

Найдено 6 экскурсий в категории «Памятник Андрею Дубенскому» в Красноярске, цены от 6500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Здравствуй, Красноярск
На машине
4 часа
177 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Здравствуй, Красноярск: путешествие по ключевым местам
Погрузитесь в историю Красноярска, посетив его знаменитые места и насладившись видами с высоты
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
6500 ₽ за всё до 3 чел.
Must-see Красноярска
Пешая
3 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия Must-see Красноярска: Исторические сокровища города
Погрузитесь в атмосферу Красноярска: от набережной Енисея до усадьбы Сурикова, в компании опытного гида
Начало: У Театра оперы и балета
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Нестандартные смотровые и набережные Красноярска
На машине
3 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксклюзивная экскурсия: Скрытые смотровые Красноярска и набережные
Познайте Красноярск с неизведанных сторон: открывайте великолепные виды и тайны города в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: На Предмостной Площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7340 ₽ за всё до 4 чел.
Знакомство с Красноярском
На машине
3 часа
233 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Красноярском
Узнайте, как Красноярск стал сердцем Сибири, посетив его знаковые места и погрузившись в историю. Откройте тайны города на индивидуальной экскурсии
Начало: У Большого концертного зала
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Красноярск
На машине
3 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Красноярск
Приглашаем на экскурсию по Красноярску! Узнайте о первых поселенцах, боевом прошлом и мифах города. Посетите ключевые места и насладитесь видами
Начало: У памятника командору Резанову
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
7500 ₽ за всё до 3 чел.
Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день
На машине
6.5 часов
-
20%
346 отзывов
Водная прогулка
Красноярск, Дивногорск и Столбы: путешествие за один день
Погрузитесь в историю и красоты Красноярска, ощутите дух приключений в Дивногорске и восхититесь Столбами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
12 160 ₽15 200 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    30 октября 2025
    Знакомство с Красноярском
    Дата посещения: 30 октября 2025
    Спасибо большое за экскурсию по Красноярску, узнали очень многое про прошлое и настоящее и заглянули в планы города. и замечательный
    читать дальше

    экскурсовод Наталья Дурбанова , влюбленная в свой город.
    Экскурсия «Знакомьтесь, Красноярск» предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и культуру города.
    Мы увидели знаменитые места, такие как площадь у Большого концертного зала, проспект Мира и Кузнецовское подворье. В программу включены посещения драматического театра им. Пушкина и площади Революции. Десять рублей - это про Красноярск. Завершили путешествие на Караульной горе с видом на Красноярские столбы и часовенкой Параскева Пятница, которая тоже есть на десятке. Особое спасибо экскурсоводу Наталье, очень интересно и познавательно. Буду рекомендовать ❤️

  • И
    Ирина
    13 августа 2025
    Знакомство с Красноярском
    Дата посещения: 11 августа 2025
    Экскурсия понравилась, Алексей интересно рассказывает. Видно, что любит и знает свой город. Показал интересные места - смотровые, исторический центр, мосты, фонтан и другое. Приятный собеседник, будем его рекомендовать знакомым.
  • Ю
    Юлия
    24 июня 2025
    Знакомство с Красноярском
    Дата посещения: 24 июня 2025
    Прекрасно) Интересно, познавательно, легко! Спасибо)
  • Н
    Надежда
    9 ноября 2025
    Знакомство с Красноярском
    Спасибо большое за экскурсию по Красноярску, узнали очень многое про прошлое и настоящее и заглянули в планы города. и замечательный
    читать дальше

    экскурсовод Наталья, влюбленная в свой город.
    Экскурсия «Знакомьтесь, Красноярск» предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и культуру города.
    Мы увидели знаменитые места, такие как площадь у Большого концертного зала, проспект Мира и Кузнецовское подворье. В программу включены посещения драматического театра им. Пушкина и площади Революции. Десять рублей - это про Красноярск. Завершили путешествие на Караульной горе с видом на Красноярские столбы и часовенкой Параскева Пятница, которая тоже есть на десятке. Особое спасибо экскурсоводу Наталье, очень интересно и познавательно. Буду рекомендовать ❤️

  • М
    Мазалов
    5 ноября 2025
    Знакомство с Красноярском
    Привет всем путешественникам! Были в ноябре 2025 на экскурсии обзорная по Красноярску, Дивногорск и Красноярская ГЭС. Проводил коллега Натальи- Алексей! Оцениваю на 5 баллов, всем очень понравилось. 6 часов пролетели незаметно. Алексей настоящий знаток своего дела! Всем рекомендую!
  • Е
    Елена
    6 октября 2025
    Знакомство с Красноярском
    Хочу выразить благодарность экскурсоводу от Tripster Наталье и ее маленькой дочери за организацию моего путешествия по Красноярску!

    Наталья милая и доброжелательная,
    читать дальше

    хорошо погружена в тему, просто удивительного объема знаний человек

    , которые она легко и очень интересно преподносит, прекрасное понимание истории, культуры, литературы!

    Я узнала много нового, увидела много интересного. Наталья с удовольствием ответила на все вопросы, которые выходили даже за рамки данной экскурсии. Впечатление от поездки останется надолго!

    Спасибо Наталье за новую интереснейшую информацию, за возможность насладиться прекрасными видами Красноярска с Николаевской сопки, за посещение мужского Успенского монастыря, за Красивый берег у Храма Новомучеников со статуей Иисуса Христа(привет Христу-Искупителю из Рио)) за знакомство с творчеством скульптора Даши Намдакова, за всё, о чем рассказывала и показывала. И, кстати, Наталья вела экскурсию со своей маленькой дочкой, что нисколько не мешало и не отвлекало, ребенок тоже с удовольствием слушал маму)))

    Поскольку экскурсия проходила на автомобиле, для меня еще немаловажный момент- транспортная безопасность, Наталья, как водитель вежлива и ответственна, всё по правилам)))

    Как же это прекрасно, что есть люди настолько увлеченные своим делом, что после проведенной мне экскурсии захотелось посетить эти места вторично!

    Так что всем, кто еще сомневается, мой совет - обязательно ехать!!

    Хочу выразить благодарность экскурсоводу от Tripster Наталье и ее маленькой дочери за организацию моего путешествия по Красноярску!
  • Г
    Галина
    3 октября 2025
    Знакомство с Красноярском
    Отличная экскурсия. Гидом была Анна. Рекомендую
  • И
    Ирина
    18 сентября 2025
    Знакомство с Красноярском
    Экскурсию по Красноярску и Красноярским Столбам провела Анна, коллега Натальи, которой она "передала" нас, в силу своей занятости.
    Анна показала и рассказала нам много интересного о городе. Отдельное спасибо за экскурсию на Столбы. Увидели аттракцион человека-паука, всё очень понравилось
  • Н
    Наталья
    5 сентября 2025
    Знакомство с Красноярском
    Экскурсию нам проводил Алексей. Отличный гид, с прекрасным чувством юмора. Всё прошло просто замечательно, он ориентируется на ваши запросы, хотите
    читать дальше

    больше дат, будут вам даты, не любите даты, их будет по минимуму. В общем всё под ваши желания. Отдельное спасибо, что рассказал про фигурки сусликов, эта информация мне даже в интернете не встречалась. Мы, конечно, всех не нашли, но семерых нам посчастливилось увидеть. Короче, только позитивные эмоции.
    Теперь необходимо сказать отдельное спасибо Наталье. Она хоть сама и не проводила экскурсию, у неё всегда всё было на контроле. А сколько полезной информации она дала мне в переписке, это не пересказать. Почти весь отдых мы руководствовались её подсказками. И рынок и магазины и куда сходить, всё это было подробнейшим образом расписано, вплоть до номеров телефонов.
    Просто огромная человеческая благодарность этим двум людям за наш прекрасный отдых в Красноярске.

    Экскурсию нам проводил Алексей. Отличный гид, с прекрасным чувством юмора. Всё прошло просто замечательно, он ориентируется
  • М
    Максим
    1 сентября 2025
    Знакомство с Красноярском
    Было очень круто! Спасибо за экскурсию!
  • С
    Светлана
    31 августа 2025
    Знакомство с Красноярском
    Добрый день. Экскурсию была проведена на отлично! Наталья подобрала хорошего экскурсовода. У нас был большой профессионал, историк по образованию Всеволод.
    читать дальше

    За 3 часа он рассказал нам об историческом прошлом, показал современный Красноярск. Показал нам Красноярск с самых высоких видовых точек города. Сева очень влюблен в свой город и эту любовь успешно передал нам. Экскурсия заслуживает высшей оценки.

    Добрый день. Экскурсию была проведена на отлично! Наталья подобрала хорошего экскурсовода. У нас был большой профессионал
  • Т
    Татьяна
    26 августа 2025
    Знакомство с Красноярском
    Мы первый раз в Красноярске, специально приехали познакомиться с городом и его достопримечательностями.
    Экскурсию провела Анна. Замечательный гид, отличное знание города. Познавательно и интересно провели время, всем рекомендуем!
  • А
    Андрей
    25 августа 2025
    Знакомство с Красноярском
    Очень содержательная и интересная обзорная экскурсия! Наш гид Аня, родившаяся и живущая в Красноярске, очевидно, любит и знает свой город
    читать дальше

    и регион в целом. Это тот случай, когда ты слышишь не заученные фразы, а прожитое и проверенное на собственном опыте. Плюс Аня много путешествует, много видела, и поэтому, обладая широким кругозором, может поддержать беседу на отвлеченные темы. А если к этому прибавить ее увлечение скалолазанием, то для тех, кто любит активные путешествия, однозначно рекомендую!

  • М
    Марина
    22 августа 2025
    Знакомство с Красноярском
    Замечательная экскурсия! Всеволод супер экскурсовод для нестандартных экскурсий! Встретил в аэропорту, показал главные достопримечательности Красноярска, привез обратно в аэропорт! Были проездом в Красноярске! Будем всем рекомендовать!
  • Н
    Наталья
    18 августа 2025
    Знакомство с Красноярском
    Всё прошло просто замечательно! Анна умница! Интересно, мобильно, душевно!!! Маршрут огонь!!! Благодарны безмерно!
  • А
    Александр
    15 августа 2025
    Знакомство с Красноярском
    Алексей отлично провёл экскурсию. Рекомендую. Узнал Красноярск
  • Н
    Наталья
    6 августа 2025
    Знакомство с Красноярском
    Хорошая экскурсия, для первого знакомства с городом самое то 👍
    Хорошая экскурсия, для первого знакомства с городом самое то 👍
  • Н
    Наталья
    5 августа 2025
    Знакомство с Красноярском
    Заказали экскурсию через Бюро добрых советов.
    Прекрасный,эрудированный,любящий город гид Алексей,показал нам весь город,качественно делал фотографии!! Экскурсия была очень содержательной и интересной!
    Мы ни разу не взглянули на часы,время пролетело незаметно. огромное спасибо Алексею и Наталье за услугу! Обязательно посоветуем всем друзьям! 👍👍
    Заказали экскурсию через Бюро добрых советов
  • Н
    Наталья
    1 августа 2025
    Знакомство с Красноярском
    Отличная экскурсия, очень познавательно и интересно, были в городе проездом, не заметили как пролетело время, спасибо огромное нашему экскурсоводу, однозначно рекомендую, все прошло на высшем уровне.
  • Е
    Елена
    30 июля 2025
    Знакомство с Красноярском
    Доброго дня! У меня приезжали родственники из Москвы. И я решила заказать экскурсию "Знакомство с Красноярском". Остановила свой выбор на
    читать дальше

    гиде-экскурсоводе Наталья. И мы остались очень довольны. Экскурсия индивидуальная. Очень четко всё спланировано. Маршрут продуман. Много интересных фактов узнали гости города. Прогулка и неспешная, и в тоже время, очень насыщенная. Гости услышали рассказ человека очень любящего наш Красноярск. Было интересно. Гид ответила на все наши вопросы, посоветовала рестораны, мероприятия, которые проходили в эти дни в городе. Спасибо большое. Гида и экскурсию рекомендую. А гости пообещали приехать ещё, так как увидеть всё за один раз не возможно. 10 дней пролетели быстро. Гуляли и путешествовали каждый день до глубокой ночи. Экскурсия "Знакомство с Красноярском" очень помогла в этом путешествии. Всем спасибо! До новых встреч!

