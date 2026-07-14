Алексей проводит ещё 3 экскурсии

Мои заказы

Must-see Красноярска

Погрузитесь в атмосферу Красноярска: от набережной Енисея до усадьбы Сурикова, в компании опытного гида
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по Красноярску, где вы сможете насладиться красотой набережной Енисея и узнать множество захватывающих историй, связанных с этой могучей сибирской рекой.

Ваш личный гид проведет вас через
читать дальшеуменьшить

центральные улицы города, рассказывая о значимых исторических событиях, выдающихся личностях и архитектурных памятниках, которые сделали Красноярск уникальным.

Особое внимание будет уделено музею-усадьбе Василия Сурикова, где вы сможете прикоснуться к истории великого художника, познакомиться с его творчеством и бытом.

Экскурсия предоставит вам полное погружение в культурное наследие Красноярска и оставит незабываемые впечатления

4.9
16 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚶‍♂️ Неспешный променад вдоль Енисея
  • 🏛️ Посещение центральных памятников
  • 🎨 Усадьба Сурикова и его работы
  • 📜 Интересные факты о выдающихся жителях
  • 🌆 Живописные виды на город и реку

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего посещать Красноярск в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная для прогулок по историческому центру и посещения набережной Енисея. Музей-усадьба Сурикова, находясь в помещении, доступен круглый год, но летом прогулка будет особенно приятной. Май, сентябрь и октябрь также подходят для экскурсии, но стоит учитывать, что в эти месяцы может быть прохладнее, а в октябре возможны дожди.
Сейчас август — это идеальное время.
Must-see Красноярска
Must-see Красноярска
Must-see Красноярска

Что можно увидеть

  • Набережная Енисея
  • Памятник Резанову
  • Проспект Мира
  • Музей-усадьба Сурикова

Описание экскурсии

Дружеская прогулка

В расслабленной атмосфере мы прогуляемся по историческому центру «Красного Яра», полюбуемся живописным видом на Енисей с набережной и посетим лучшие обзорные точки. У памятника Резанову вы услышите о первой русской кругосветной экспедиции и поймете, как дипломат связан с произведением «Юнона и Авось». А проходя по Проспекту Мира, поговорим о быте красноярцев XIX столетия. Вы увидите главные памятники, познакомитесь с биографией города и узнаете интересные факты о его известных уроженцах.

Музей-усадьба Сурикова

Каким человеком был Василий Суриков? Где он бывал, с кем дружил, как отдыхал? О чем может рассказать его мастерская? Музей хранит подлинные письма и фотографии художника, его личные вещи и немало любопытных историй. Осматривая комнаты усадьбы, вы погрузитесь в неповторимую атмосферу старинного сибирского города и проникнитесь духом старины.

Организационные детали

Входные билеты в музей В. Сурикова оплачиваются отдельно: 170 руб. — стандартный, 75 руб. — льготный.

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Театра оперы и балета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — Организатор в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2638 туристов
Всем привет! Я путешественник из Красноярска, прошёл аттестацию профессионального проводника. Живу в Красноярске с рождения и отлично знаю родные края. Моя страсть — это горы: облазил все Саяны, Алтай, Байкал.
читать дальшеуменьшить

Готов устроить для вас как городскую экскурсию, так и поход на Красноярские столбы. Организую многодневные поездки в Ергаки, по Хакасии, на Кутурчинское Белогорье и по многим другим местам Сибири. Работаю со своей командой ребят, которые так же отлично знают все окрестности, как и я. Будем очень рады показать вам самое интересное, что у нас есть! Замечательная вещь, которую я совершил в жизни: проехал от дома до Монголии на велосипеде в одиночку.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
3
2
1
1
М
С нами по городу гуляла прекрасная Елена и нам с ней очень повезло. Благодарю Вас Елена за прекрасное время, которое мы провели вместе на прогулке по городу. Мы очень довольны времяпрепровождением с Вами. Отличное знание истории города, красноярского края и истории государства Российского. Будем вспоминать со всей теплотой души. Удачи Вам во всем
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Наша экскурсия проходила 11.06.2026г.
Алексей прекрасный гид! Очень интересно рассказал про город - сразу видно что он очень любит Красноярск)
Рекомендуем данную экскурсию)
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Алексей, человек влюбленный в свой город, рассказывал об истории возникновения города, о его улицах, домах, людях родившихся здесь, внёсших вклад в историю и культуры нашей страны.
Показал замечательные виды, которые открываются
читать дальшеуменьшить

со смотровых площадок возле медицинского института и возле часовни Параскевы Пятницы. Именно она изображена на купюре в 10 рублей. Алексей после прогулки по городу организовал нам ещё и экскурсию в дом-музей знаменитого русского художника Василия Сурикова.
Вроде бы не большой дом, а столько всего интересного было рассказано о жизни и творчестве мастера.
Сама усадьба - ухоженный тихий уголок из 19-го века в центре современного города.
Алексей, спасибо Вам огромное, и извините, что так долго тянула с отзывом.
Удачи Вам и новых любознательных туристов.
Семья из Новосибирска.

Алексей, человек влюбленный в свой город, рассказывал об истории возникновения города, о его улицах, домах, людях
Алексей, человек влюбленный в свой город, рассказывал об истории возникновения города, о его улицах, домах, людях
Алексей, человек влюбленный в свой город, рассказывал об истории возникновения города, о его улицах, домах, людях
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Спасибо большое за замечательную экскурсию
Вам был полезен этот отзыв?
В
Экскурсия очень понравилась. Хоть мы и живем в Красноярске всю жизнь, экскурсовод нашел чем удивить. Любовь к родному городу разгорелась с новой силой. Отличное мероприятие для того, чтобы провести время
читать дальшеуменьшить

всей семьей.
Узнали много нового как про основание Красноярска, так и про развитие пароходства и авиации, меценатов и купцов города. Экскурсия в усадьбе Сурикова стала приятным завершением мероприятия.
Рассказ гида был настолько интересен, что я забыла делать фото.

Вам был полезен этот отзыв?
Л
Большое спасибо гиду Елене за экскурсию. Было очень интересно, открыла для себя много нового, получила огромное удовольствие
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Красноярска

Похожие экскурсии на «Must-see Красноярска»

Красноярская ГЭС, Столбы и панорама города
На машине
На микроавтобусе
7 часов
177 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Красноярская ГЭС, Столбы и панорама города
Открыть самые захватывающие панорамы и пейзажи на неформальной экскурсии по окрестностям Красноярска
13 авг в 17:30
14 авг в 09:30
от 17 800 ₽ за всё до 6 чел.
Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день
На машине
Сплавы и рафтинг
6.5 часов
-
15%
385 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день
История города и окрестностей в путешествии по самым популярным, знаковым и впечатляющим местам края
Начало: У вашего отеля
15 авг в 10:00
21 авг в 10:00
от 14 705 ₽17 300 ₽ за всё до 3 чел.
Знакомство с Красноярском
На машине
3 часа
240 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Красноярском
Узнайте, как Красноярск стал сердцем Сибири, посетив его знаковые места и погрузившись в историю. Откройте тайны города на индивидуальной экскурсии
Начало: У Большого концертного зала
Завтра в 11:00
11 авг в 08:00
от 9500 ₽ за всё до 4 чел.
Влюбиться в Красноярск за два часа
На машине
2 часа
-
15%
138 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Влюбиться в Красноярск за два часа
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Красноярску, где каждый уголок хранит свои уникальные истории
Начало: Исторический центр
11 авг в 10:00
13 авг в 17:00
от 6290 ₽7400 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Красноярске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Красноярске
от 12 000 ₽ за экскурсию