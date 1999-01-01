Алексей проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Дружеская прогулка

В расслабленной атмосфере мы прогуляемся по историческому центру «Красного Яра», полюбуемся живописным видом на Енисей с набережной и посетим лучшие обзорные точки. У памятника Резанову вы услышите о первой русской кругосветной экспедиции и поймете, как дипломат связан с произведением «Юнона и Авось». А проходя по Проспекту Мира, поговорим о бывших владельцах старинных особняков и быте красноярцев XIX столетия. Вы увидите главные памятники, познакомитесь с биографией города и узнаете интересные факты о его известных уроженцах.

Музей-усадьба Сурикова

Каким человеком был Василий Суриков? Где он бывал, с кем дружил, как отдыхал? О чем может рассказать его мастерская? Музей хранит подлинные письма и фотографии художника, его личные вещи и немало любопытных историй. Осматривая комнаты усадьбы, вы погрузитесь в неповторимую атмосферу старинного сибирского города и проникнитесь духом старины.