Алексей проводит ещё 3 экскурсии

Приглашаем вас на увлекательную прогулку по Красноярску, где вы сможете насладиться красотой набережной Енисея и узнать множество захватывающих историй, связанных с этой могучей сибирской рекой.Ваш личный гид проведет вас через

центральные улицы города, рассказывая о значимых исторических событиях, выдающихся личностях и архитектурных памятниках, которые сделали Красноярск уникальным. Особое внимание будет уделено музею-усадьбе Василия Сурикова, где вы сможете прикоснуться к истории великого художника, познакомиться с его творчеством и бытом. Экскурсия предоставит вам полное погружение в культурное наследие Красноярска и оставит незабываемые впечатления

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего посещать Красноярск в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная для прогулок по историческому центру и посещения набережной Енисея. Музей-усадьба Сурикова, находясь в помещении, доступен круглый год, но летом прогулка будет особенно приятной. Май, сентябрь и октябрь также подходят для экскурсии, но стоит учитывать, что в эти месяцы может быть прохладнее, а в октябре возможны дожди.

Сейчас август — это идеальное время.