Алексей проводит ещё 3 экскурсии

Дружеская прогулка В расслабленной атмосфере мы прогуляемся по историческому центру «Красного Яра», полюбуемся живописным видом на Енисей с набережной и посетим лучшие обзорные точки. У памятника Резанову вы услышите о первой русской кругосветной экспедиции и поймете, как дипломат связан с произведением «Юнона и Авось». А проходя по Проспекту Мира, поговорим о бывших владельцах старинных особняков и быте красноярцев XIX столетия. Вы увидите главные памятники, познакомитесь с биографией города и узнаете интересные факты о его известных уроженцах.
Музей-усадьба Сурикова Каким человеком был Василий Суриков? Где он бывал, с кем дружил, как отдыхал? О чем может рассказать его мастерская? Музей хранит подлинные письма и фотографии художника, его личные вещи и немало любопытных историй. Осматривая комнаты усадьбы, вы погрузитесь в неповторимую атмосферу старинного сибирского города и проникнитесь духом старины.
Организационные детали
Входные билеты в музей В. Сурикова оплачиваются отдельно: 170 руб. — стандартный, 75 руб. — льготный.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура у Театра оперы и балета.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Всем привет! Я путешественник из Красноярска. Побывал более чем в 20 странах мира, жил во Вьетнаме и Бразилии, путешествовал на велосипеде по Монголии. Живу в Красноярске с рождения и отлично знаю родные края. Моя страсть — это горы: облазил все Саяны, Алтай, много раз ездил на Байкал. Готов устроить для вас как городскую экскурсию, так и поход в Красноярские столбы. Буду очень рад показать вам самое интересное, что у нас есть!
Побывать в одном из красивейших заповедников России и узнать о феномене столбизма
На один день я стану вашим проводником по самому вдохновляющему и загадочному месту Красноярского края — заповеднику «Столбы». Вы рассмотрите легендарные скалы Перья, Дед и Бабка, угостите орешками диких белок и бурундуков, зарядитесь энергией тайги и узнаете, как стать настоящим столбистом.
Подарить себе день эстетического восторга, который останется с вами на всю жизнь
Торгашинский хребет — определенно must-see в Красноярске, это 200 километров скальных пейзажей, окрашенных в скандинавские тона на сибирский манер. Вы откроете новые ракурсы «Столбов», осознаете, как богаты пейзажами Саянские горы, и услышите о геологических версиях происхождения сказочных ландшафтов.
Красавец Енисей, столбы-исполины, таёжные леса и живописные поселения
Природа, окружающая Красноярск, всё также великолепна, как и во времена, когда Дубенский со своим отрядом высадились здесь, на Красном яру. В пределах города много тайги и леса, до которых мы с вами доберёмся на автобусе. Наши живописные окрестности я покажу во всей красе. Мы посетим красивый высокий берег в Академгородке, а после — спустимся по горной тропе в посёлок Удачный и подойдём к самому Енисею в районе Свято—Успенского мужского монастыря.
Чудеса архитектуры, живописные виды и увлекательные истории на большой обзорной экскурсии
Вы узнаете, как проходило освоение местных земель: от появления острога до наших дней. Прокатитесь по историческому центру Красноярска, подниметесь на Караульную гору, погуляете по набережной Дивногорска и оцените мощь одной из крупнейших мировых электростанций. А также отыщете достопримечательности, изображенные на десятирублевой купюре!
Познакомиться с лучшими местами города и услышать его историю от основания до современности
Вы посетите наиболее значимые площади и улицы Красноярска, откроете легенду самой узнаваемой часовни России, услышите о купцах золотой лихорадки, красноярском льве и особом статусе Коммунального моста. «Заглянете» во времена освоения края с вершины горы. И в результате поймете, какой удивительный путь прошел город от деревянного острога до крупнейшего восточного мегаполиса страны.
Объехать город на машине, увидеть самое главное и услышать о вехах в «биографии» Сибири
На обзорной экскурсии по самому старому городу Сибири вы осмотрите знаковые и интересные места Красноярска. Узнаете о золотых временах региона, поймете, как повлияло строительство железной дороги на его развитие. А еще я расскажу о великих уроженцах Красноярска и о том, как связаны наш край и Робинзон Крузо.
Увидеть «визитные карточки» города в волшебном вечернем свете на авто-пешеходной экскурсии
Вас ждет атмосферное путешествие по Красноярску после заката, когда старинные здания, мосты и памятники нарядно подсвечены. Вы рассмотрите главные достопримечательности в новом ракурсе, услышите о прошлом города и узнаете, чем он живет и дышит сегодня. А также впечатлитесь панорамным видом на огни ночного Красноярска с часовни Святой великомученицы Параскевы Пятницы!
Главные достопримечательности и лучшие панорамные площадки города на авто-пешеходной экскурсии
Вы проедете по всем важнейшим улицам Красноярска, увидите деревянные и современные дома, знаменитые площади и монументы, живописные причалы и мосты. Насладитесь панорамой города с Караульной горы и услышите, как складывалась его история на протяжении столетий.