Алексей проводит ещё 3 экскурсии

Лучше всего посещать Красноярск в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная для прогулок по историческому центру и посещения набережной Енисея. Музей-усадьба Сурикова, находясь в помещении, доступен круглый год, но летом прогулка будет особенно приятной. Май, сентябрь и октябрь также подходят для экскурсии, но стоит учитывать, что в эти месяцы может быть прохладнее, а в октябре возможны дожди.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Набережная Енисея
Памятник Резанову
Проспект Мира
Музей-усадьба Сурикова
Описание экскурсии
Дружеская прогулка
В расслабленной атмосфере мы прогуляемся по историческому центру «Красного Яра», полюбуемся живописным видом на Енисей с набережной и посетим лучшие обзорные точки. У памятника Резанову вы услышите о первой русской кругосветной экспедиции и поймете, как дипломат связан с произведением «Юнона и Авось». А проходя по Проспекту Мира, поговорим о быте красноярцев XIX столетия. Вы увидите главные памятники, познакомитесь с биографией города и узнаете интересные факты о его известных уроженцах.
Музей-усадьба Сурикова
Каким человеком был Василий Суриков? Где он бывал, с кем дружил, как отдыхал? О чем может рассказать его мастерская? Музей хранит подлинные письма и фотографии художника, его личные вещи и немало любопытных историй. Осматривая комнаты усадьбы, вы погрузитесь в неповторимую атмосферу старинного сибирского города и проникнитесь духом старины.
Организационные детали
Входные билеты в музей В. Сурикова оплачиваются отдельно: 170 руб. — стандартный, 75 руб. — льготный.
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Театра оперы и балета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2638 туристов
Всем привет! Я путешественник из Красноярска, прошёл аттестацию профессионального проводника. Живу в Красноярске с рождения и отлично знаю родные края. Моя страсть — это горы: облазил все Саяны, Алтай, Байкал. читать дальшеуменьшить
Готов устроить для вас как городскую экскурсию, так и поход на Красноярские столбы. Организую многодневные поездки в Ергаки, по Хакасии, на Кутурчинское Белогорье и по многим другим местам Сибири. Работаю со своей командой ребят, которые так же отлично знают все окрестности, как и я. Будем очень рады показать вам самое интересное, что у нас есть! Замечательная вещь, которую я совершил в жизни: проехал от дома до Монголии на велосипеде в одиночку.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марьяна
С нами по городу гуляла прекрасная Елена и нам с ней очень повезло. Благодарю Вас Елена за прекрасное время, которое мы провели вместе на прогулке по городу. Мы очень довольны времяпрепровождением с Вами. Отличное знание истории города, красноярского края и истории государства Российского. Будем вспоминать со всей теплотой души. Удачи Вам во всем
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Л
Лаврова
Наша экскурсия проходила 11.06.2026г. Алексей прекрасный гид! Очень интересно рассказал про город - сразу видно что он очень любит Красноярск) Рекомендуем данную экскурсию)
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Ольга
Алексей, человек влюбленный в свой город, рассказывал об истории возникновения города, о его улицах, домах, людях родившихся здесь, внёсших вклад в историю и культуры нашей страны. Показал замечательные виды, которые открываются читать дальшеуменьшить
со смотровых площадок возле медицинского института и возле часовни Параскевы Пятницы. Именно она изображена на купюре в 10 рублей. Алексей после прогулки по городу организовал нам ещё и экскурсию в дом-музей знаменитого русского художника Василия Сурикова. Вроде бы не большой дом, а столько всего интересного было рассказано о жизни и творчестве мастера. Сама усадьба - ухоженный тихий уголок из 19-го века в центре современного города. Алексей, спасибо Вам огромное, и извините, что так долго тянула с отзывом. Удачи Вам и новых любознательных туристов. Семья из Новосибирска.
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Н
Наталия
Спасибо большое за замечательную экскурсию
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В
Валентина
Экскурсия очень понравилась. Хоть мы и живем в Красноярске всю жизнь, экскурсовод нашел чем удивить. Любовь к родному городу разгорелась с новой силой. Отличное мероприятие для того, чтобы провести время читать дальшеуменьшить
всей семьей. Узнали много нового как про основание Красноярска, так и про развитие пароходства и авиации, меценатов и купцов города. Экскурсия в усадьбе Сурикова стала приятным завершением мероприятия. Рассказ гида был настолько интересен, что я забыла делать фото.
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Л
Любовь
Большое спасибо гиду Елене за экскурсию. Было очень интересно, открыла для себя много нового, получила огромное удовольствие