Алексей проводит ещё 3 экскурсии

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Must-see Красноярска

Прогуляться по знаковым местам, слушая удивительные истории, и зайти в гости к Сурикову

Алексей
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Алексей – ваш гид
Мы совершим неспешный променад вдоль набережной Енисея, говоря о географии знаменитого батюшки и вспоминая связанные с ним легенды.

Я покажу центральные памятники города, расскажу о выдающихся жителях и ключевых событиях в истории Красноярска.

А в усадьбе Сурикова вы познакомитесь с необычной судьбой живописца и его работами.

1400 ₽1260 за экскурсиюскидка10%

Must-see Красноярска
Must-see Красноярска

Что вас ожидает

Дружеская прогулка
В расслабленной атмосфере мы прогуляемся по историческому центру «Красного Яра», полюбуемся живописным видом на Енисей с набережной и посетим лучшие обзорные точки. У памятника Резанову вы услышите о первой русской кругосветной экспедиции и поймете, как дипломат связан с произведением «Юнона и Авось». А проходя по Проспекту Мира, поговорим о бывших владельцах старинных особняков и быте красноярцев XIX столетия. Вы увидите главные памятники, познакомитесь с биографией города и узнаете интересные факты о его известных уроженцах.

Музей-усадьба Сурикова
Каким человеком был Василий Суриков? Где он бывал, с кем дружил, как отдыхал? О чем может рассказать его мастерская? Музей хранит подлинные письма и фотографии художника, его личные вещи и немало любопытных историй. Осматривая комнаты усадьбы, вы погрузитесь в неповторимую атмосферу старинного сибирского города и проникнитесь духом старины.

Организационные детали

Входные билеты в музей В. Сурикова оплачиваются отдельно: 170 руб. — стандартный, 75 руб. — льготный.

Must-see Красноярска
Must-see Красноярска
Must-see Красноярска
Must-see Красноярска
Must-see Красноярска
Must-see Красноярска
Must-see Красноярска
Must-see Красноярска
Must-see Красноярска
Must-see Красноярска
Must-see Красноярска
Must-see Красноярска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Театра оперы и балета.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Всем привет! Я путешественник из Красноярска. Побывал более чем в 20 странах мира, жил во Вьетнаме и Бразилии, путешествовал на велосипеде по Монголии. Живу в Красноярске с рождения и отлично знаю родные края. Моя страсть — это горы: облазил все Саяны, Алтай, много раз ездил на Байкал. Готов устроить для вас как городскую экскурсию, так и поход в Красноярские столбы. Буду очень рад показать вам самое интересное, что у нас есть!
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