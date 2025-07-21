В увлекательной форме дети приобщатся к истории города, познакомятся с его достопримечательностями, улицами и площадями, а также услышат имена выдающихся людей, чья жизнь была связана с Махачкалой.
Я прочту ребятам стихи, раскрою малоизвестные факты и тайны и отвечу на все вопросы маленьких почемучек, чтобы знакомство с Дагестаном превратилось в любовь на всю жизнь.
Я прочту ребятам стихи, раскрою малоизвестные факты и тайны и отвечу на все вопросы маленьких почемучек, чтобы знакомство с Дагестаном превратилось в любовь на всю жизнь.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вместе с опытным гидом — преподавателем, кандидатом исторических наук и сотрудником отдела культурно-просветительской работы парка «Россия — моя история» — дети совершат путешествие по столице Дагестана на комфортабельном минивэне. За три часа экскурсии они получат полное представление о Махачкале, оценят масштабы города и красоту его главных мест, среди которых:
- Площадь Ленина — историческое сердце Махачкалы. Поговорим о том, какой она была в прошлом, её прежних названиях и истории
- Гора Анжи-Арка — место с живописным видом на город. Здесь дети узнают историю маяка, его появления и случаи, когда он не светил для кораблей
- Маяк — важнейший навигационный ориентир для моряков. Я расскажу о его значении и забавных случаях, связанных с его работой
- Крепость Петра I — историческая локация, хранящая память о переменах, произошедших в Махачкале с течением времени
- Водонапорная башня — интересный архитектурный элемент и часть исторического наследия города
- Памятник Махачу Дахадаеву — монумент видному революционеру, в честь которого был переименован город Порт-Петровск
- Мечеть — одна из главных достопримечательностей Махачкалы, где дети узнают о её архитектурных особенностях и истории строительства
- Гора Тарки-Тау — здесь дети примут участие в финальной викторине и проверят свои знания о городе
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне, оборудованном для перевозки детей (от 1 до 8 человек)
- Для каждого юного участника предусмотрены вода и печенье
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваш гид в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 525 туристов
Кандидат исторических наук, в 2010 году защитил диссертацию на тему «Основание, становление и развитие города Порт-Петровска Дагестанской области». Защищался в Институте туризма и сервиса в Москве. Знаю о Махачкале со времён её основания из научных источников и рассказов горожан. Живу в городе уже более 20 лет.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Выбрали экскурсию с Тимуром, т. к. он, один из немногих, предлагающий повествование именно для детей. Для нас это было принципиально, т. к. с нами было трое ребятишек 18, 14 и
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