О Ольга История Махачкалы и Дагестана 07.04 мы были на экскурсии с гидом Зарой. Узнали много нового и интересного о Махачкале. Экскурсия очень увлекательная для первого знакомства с Дагестаном и его столицей. Зара замечательный экскурсовод, знающий и любящий свой город и республику!

О Ольга История Махачкалы и Дагестана Были на экскурсии 3 апреля 2025 года. Чудесная женщина Анжела рассказала нам про историю города и самого Дагестана. Очень познавательно и интересно, местами с юмором☺️ 3,5 часа на одном дыхании