Улица Буйнакского – экскурсии в Махачкале

Найдено 3 экскурсии в категории «Улица Буйнакского» в Махачкале, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
История Махачкалы и Дагестана
Пешая
3 часа
115 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
История Махачкалы и Дагестана: путешествие по времени и культурам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Махачкале, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Памятник Расулу Гамзатову возле русского театра
Завтра в 09:00
22 апр в 09:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Прогулка по Махачкале
Пешая
2 часа
39 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Махачкале: от исторических улиц до современных памятников
Погрузитесь в атмосферу Махачкалы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:30
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Махачкала - город у моря
На машине
3.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Махачкала - город у моря
Увидеть и узнать главное о столице Дагестана
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:30
6800 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    11 апреля 2025
    История Махачкалы и Дагестана
    07.04 мы были на экскурсии с гидом Зарой. Узнали много нового и интересного о Махачкале. Экскурсия очень увлекательная для первого знакомства с Дагестаном и его столицей. Зара замечательный экскурсовод, знающий и любящий свой город и республику!
    07.04 мы были на экскурсии с гидом Зарой. Узнали много нового и интересного о Махачкале. Экскурсия07.04 мы были на экскурсии с гидом Зарой. Узнали много нового и интересного о Махачкале. Экскурсия07.04 мы были на экскурсии с гидом Зарой. Узнали много нового и интересного о Махачкале. Экскурсия07.04 мы были на экскурсии с гидом Зарой. Узнали много нового и интересного о Махачкале. Экскурсия07.04 мы были на экскурсии с гидом Зарой. Узнали много нового и интересного о Махачкале. Экскурсия07.04 мы были на экскурсии с гидом Зарой. Узнали много нового и интересного о Махачкале. Экскурсия
  • О
    Ольга
    6 апреля 2025
    История Махачкалы и Дагестана
    Были на экскурсии 3 апреля 2025 года. Чудесная женщина Анжела рассказала нам про историю города и самого Дагестана. Очень познавательно и интересно, местами с юмором☺️ 3,5 часа на одном дыхании
  • О
    Олесь
    20 марта 2025
    История Махачкалы и Дагестана
    У нас была гид Зара. Гид обладает обширными знаниями по истории Дагестана и Махачкалы в частности. Получили много новой информации, хотя это уже была наша вторая экскурсия по Махачкале. Смело можем рекомендовать эту экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Улица Буйнакского»

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Сколько стоит экскурсия по Махачкале в апреле 2025
Сейчас в Махачкале в категории "Улица Буйнакского" можно забронировать 3 экскурсии от 5500 до 6800. Туристы уже оставили гидам 156 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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