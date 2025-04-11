Индивидуальная
до 5 чел.
История Махачкалы и Дагестана: путешествие по времени и культурам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Махачкале, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Памятник Расулу Гамзатову возле русского театра
Завтра в 09:00
22 апр в 09:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Махачкале: от исторических улиц до современных памятников
Погрузитесь в атмосферу Махачкалы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:30
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Махачкала - город у моря
Увидеть и узнать главное о столице Дагестана
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:30
6800 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга11 апреля 202507.04 мы были на экскурсии с гидом Зарой. Узнали много нового и интересного о Махачкале. Экскурсия очень увлекательная для первого знакомства с Дагестаном и его столицей. Зара замечательный экскурсовод, знающий и любящий свой город и республику!
- ООльга6 апреля 2025Были на экскурсии 3 апреля 2025 года. Чудесная женщина Анжела рассказала нам про историю города и самого Дагестана. Очень познавательно и интересно, местами с юмором☺️ 3,5 часа на одном дыхании
- ООлесь20 марта 2025У нас была гид Зара. Гид обладает обширными знаниями по истории Дагестана и Махачкалы в частности. Получили много новой информации, хотя это уже была наша вторая экскурсия по Махачкале. Смело можем рекомендовать эту экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Улица Буйнакского»
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