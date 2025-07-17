Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Махачкале: от исторических улиц до современных памятников
Погрузитесь в атмосферу Махачкалы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборЭкскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
Узнайте историю Махачкалы с кандидатом исторических наук. Посетите знаковые места и погрузитесь в атмосферу города
Завтра в 15:00
11 дек в 09:30
8000 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
до 15 чел.
Неожиданная Махачкала
Прогулка по центру и набережной Махачкалы раскроет её тайны и стереотипы. Откройте для себя жизнь махачкалинцев и удивительные архитектурные решения
Начало: На проспекте Гамзатова
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
Горы, водопады, вкусный обед от моей мамы и традиционные ремёсла в мастерских моих приятелей
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана17 июля 2025Неожиданная МахачкалаДата посещения: 17 июля 2025Знакомство с Махачкалой прошло отлично! Кайрав отличный гид, образованный, чувствуется его любовь к родному городу. Информация доносится легко, непринужденно, местами
- ООльга5 декабря 2025Познавательно, рассказ гида был увлекательным, не нудным, с юмором
Спасибо за положительные впечатления от Махачкалы
- ТТатьяна30 ноября 2025Больше спасибо за прекрасное погружение!!!
Было интересно, познавательно, необычно!
Для меня старый город, узкие улочки, аутентичные дворики и местный колорит - то, чего я ожидала от этой экскурсии!
Получила ответы на все вопросы и получила огромное зрительное удовольствие!!!!
- ИИрина29 ноября 2025Очень довольны экскурсией! С удовольствием погрузились в историю Махачкалы и Дагестана. Хочется особенно отметить талант и юмор гида!
Центр старой Махачкалы могу сравнить со старым Баку и Стамбулом с их атмосферными узкими улочками, двориками и свободно гуляющими котами. Очень атмосферно!
- ООксана24 ноября 2025Спасибо большое нашему гиду Кайраву за проведенное с нами время! Было ощущение, что провели день с другом из Махачкалы😉 который нам все показал и рассказал)) очень советую всем взять такую экскурсию, оно того точно стоит!
- ААлла24 ноября 2025Очень интересно и познавательно! Однозначно рекомендую и гида и экскурсию! Спасибо
- ООльга23 ноября 2025Эта экскурсия хороша тем, что показывает не самые очевидные места. После такой экскурсии хочется своими ножками исходить весь город.
И, конечно,
- ЖЖаворонков22 ноября 2025Прекрасный гид, рассказывает и проводит по интересным местам, куда сам не попадешь. Многое знает, знаток своего дела.
- ЕЕлена19 ноября 2025Отдыхали в Дагестане в первой половине октября 2025. В Махачкале выбрали экскурсию, которую предлагает Кайрав, и остались очень довольны. Кайрав
- ХХудяков18 ноября 2025Было интересно, но…
Организатор является (со)основателем (и соотв-но заинтересованным лицом) кафе "Музей-кофейня «Город 1857»", и этот пункт в списке экскурсии это выглядит излишним.
- ООксана14 ноября 2025Были на этой интересной и лаконичной экскурсии в прекрасном городе с отзывчивыми людьми, очень довольны. Ненавязчивый и увлекательный рассказ, полный
- ООльга14 ноября 2025Экскурсия отличная. Многие говорят, что в Махачкале нечего смотреть. Кайрав рассеил эти утверждения. В Махачкале много интересного, благодаря этой экскурсии город буквально распахивает двери вам навстречу. Огромное спасибо!
- ЭЭмиль12 ноября 2025Замечательная, душевная и очень интересная экскурсия от не менее интересного человека, по настоящему любящего свой город! Помимо известных достопримечательностей нашему вниманию были предоставлены совершенно необычные места и здания с интересными историями! (Кроме того, оставил замечательные снимки на память)
- ВВиктория8 ноября 2025Кайрав приятный в общении человек. Материал был преподнесен понятно, интересно, с юмором. Великолепная экскурсия. Очень рекомендую ♥️
- ТТатьяна7 ноября 2025Как нам повезло, что мы попали на эту экскурсию!!!
Харизма, тактичность Кайрава наряду с манерой передачи информации с элементами юмора
- ЮЮлия5 ноября 2025Обязательно к посещению!!!
Это была прекрасная экскурсия по городу! В часть мест мы сходили сами еще до встречи с Кайравом, но
- ШШуманкова4 ноября 2025Очень интересный рассказчик с опытом. Интересные локации Махачкалы, которые мы бы сами не заметили, не нашли. Сам гид местный и
- ККарина3 ноября 2025Интересная экскурсия, не заметили как пролетело время. Спасибо большое Кайрав!
- ЕЕвгений29 октября 2025Я вовсе недавно в Махачкале. Прибыл сюда созидать. И началась рутина… дом-работа, улица, фонарь… Но к счастью у сына начались
- ЮЮлия28 октября 2025Очень понравилась экскурсия! Благодаря грамотной организации посетили самые интересные и знаковые для города места под интересную беседу. Сама подача материала экскурсоводом это не просто исторические факты, а и занимательные моменты, городские легенды и щепотка юмора! Рекомендую!
