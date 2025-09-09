читать дальше

главной площади города и начал рассказ с истории Дагестана, описанием особенности многонациональной республики. Знакомство с городом началось с мемориала погибшим при исполнения долга милиционерам и мы как-то сразу прониклись важностью этого момента. Потом от памятника к памятнику, от здания к зданию Ахмад открывал нам Махачкалу, которая словами его рассказа, фактами дат становилась роднее, понятнее и интереснее.

Ярким впечатлением был Петровский маяк, который действует по настоящее время аж с 1852 года.

А дом-корабль 1901 года постройки просто поразил воображение, не только внутренним устройством дома, но и своими деревянными ступенями, которые сквозь век остаются такими же прочными. Мечети, театры, Родопский бульвар, тихие крутые улочки и торговые современенные проспекты…

и так много всего можно перечислять, Ахмад показал Махачкалу, в которой современность переплелась с историей и все это приводило в восторг. Ахмад искренне любит свой город.

Ахмад, искренняя Вам благодарность за невероятную насыщенную экскурсию по Махачкале, за возможность услышать истории города, увидеть этот город изнутри и с высоты полета орла.