читать дальше проводником в этот дивный мир был Мурад - спасибо тебе в сотый раз! 😁

Каньон, Бархан, на тросу через реку, турбо катер на v6 😀 А после всего - ужин на вершине с видом на каньон и парящих орлов. Короче - сил нет, слов нет, одни эмоции. Кто читает этот отзыв - даже не раздумывайте вообще, бронируйте и едьте!

После этой экскурсии, нет, даже не так, после этого лучшего дня за последний год - я с уверенностью могу сказать, что Дагестан обязан посетить просто каждый человек на планете. Нашим