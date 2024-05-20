В поездку я включил самые захватывающие места и составил отборный список активностей, которые порадуют ценителей ярких впечатлений. Весь экстрим — в рамках допустимого. Вы прокатитесь на раллийном УАЗике по серпантину. Самый крутой капитан устроит для вас незабываемый круиз на катере. С диких смотровых вы оцените виды на Сулак. А если захотите, покатаетесь на зиплайне и лошадях по каньону.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Джип-тур по каньону. После того как мы проедем КПП Миатлинской ГЭС, начнётся серпантин вдоль каньона, который подарит немало эмоций. И это не только из-за завораживающих видов вокруг, но и потому, что асфальт закончился;).
- Прогулка на катере. Поездка пройдёт с самым крутым и экстремальным (в рамках разумного) капитаном, адреналин будет зашкаливать. А если захотите, сможете поуправлять этим лайнером и сами!
- Зиплайн. Будет желание почувствовать себя Тарзаном? Не вопрос. Отвезу вас к самому длинному в Дагестане зиплайну (1100 м).
- Смотровые в Дубках. В посёлке вы полюбуетесь каньоном с диких панорамных площадок, где вам откроются прекрасные виды. А если захотите, организую катание на лошадях вдоль каньона.
- Покатушки по Чиркейскому водохранилищу. Для тех, кому всё ещё не хватило адреналина, у меня припасён сюрприз.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входят услуги гида, трансфер, прогулка на катере на катере.
- Программа поездки подбирается индивидуально под каждого участника. Весь экстрим и адреналин — только в разумных пределах и не выходящий за рамки закона.
- Поездка проходит на раллийном УАЗ Патриоте.
Дополнительные расходы (по желанию):
- Посещение бархана Сарыкум — 2000 руб. /группа.
- Проезд через с. Хубар — 4000 руб. /группа.
- Зиплайн — 2000 руб. /чел.
- Тарзанка — 7000 руб. /чел.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абдула — ваш гид в Махачкале
Провёл экскурсии для 30 туристов
Приветствую вас, дорогие гости! Меня зовут Абдула. Родился и вырос в Дагестане, живу здесь и сейчас. Любовь к горам природе и к родине у меня в крови. Обещаю интересную и запоминающую экскурсию!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сабрина
20 мая 2024
Однозначно рекомендую данную экскурсию и гида.
Мы заранее обсудили маршрут и все детали. Абдула подстроился под наш график и в итоге мы до отлета из Махачкалы успели посетить все, что хотели, и даже больше.
Больше всего запомнились зиплайн и поездка на катере по каньону. Прокатят с ветерком, про каньон расскажут, на красивых локациях остановят. В общем, и драйв, и кайф.
Мы заранее обсудили маршрут и все детали. Абдула подстроился под наш график и в итоге мы до отлета из Махачкалы успели посетить все, что хотели, и даже больше.
Больше всего запомнились зиплайн и поездка на катере по каньону. Прокатят с ветерком, про каньон расскажут, на красивых локациях остановят. В общем, и драйв, и кайф.
Юлия
16 мая 2024
Были на Сулакском каньоне с Абдулой, незабываемая экскурсия! Даже погода не смогла испортить впечатления от красоты этого места. Всем советую нашего гида Абдулу! Профессионализм чувствовался во всем. Отличный водитель, спускались
Мария
10 мая 2024
Огромное спасибо за экскурсию! Понравилось все без исключения. Отдельная благодарность Абдуле, нашу гиду, который создал прекрасный, насыщенный маршрут, на котором мы повидали невероятные красоты, а именно: Сулакский каньон со всех
Е
Елена
4 мая 2024
Отличный и душевный гид. Все было на высшем уровне. Конечно, немного подкачала погода. Но впечатления остались только хорошие. Большое спасибо за чудесный отдых ☺️
Антон
1 мая 2024
День выдался запоминающимся, спасибо за это Мураду!
От путешествия получили невероятные эмоции и все наши пожелания были учтены!
От путешествия получили невероятные эмоции и все наши пожелания были учтены!
М
Максим
1 мая 2024
После этой экскурсии, нет, даже не так, после этого лучшего дня за последний год - я с уверенностью могу сказать, что Дагестан обязан посетить просто каждый человек на планете. Нашим
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