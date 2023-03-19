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Описание
Что вас ожидает
Я заберу вас из Махачкалы и где-то за 1,5 часа мы доедем до посёлка Дубки, откуда и начнём наше путешествие по Сулакскому каньону. По пути я расскажу вам историю края и о быте местных, угощу чаем из разнотравья и вкусностями.
Путь к аулу
Так просто в Зубутли не добраться, ведь он, в отличие от других поселений, находится вглуби каньона. Мы проедем несколько колоритных сёл: Инчха, Гостала. А село Хубар встретит вас смотровой площадкой с потрясающим видом на каньон и Чиркейскую плотину. Здесь же мы можем пообедать на краю ущелья. Перекусив, двигаемся по горному серпантину вниз, в старое село Зубутли.
Зубутли
В этом древнем ауле царит субтропический климат, растут разные фруктовые деревья: персик, инжир, черешня, айва, тутовник (шелковица — её мы сможем попробовать с конца мая и до середины июля). Также вы увидите горную реку и летнюю баню, где местные жители окунались в знойную жару. Выпьем освежающей воды у родника, подойдём к мемориалу погибшим воинам Великой Отечественной. Если захотите, прокатитесь на зиплайне.
Сулакский каньон снизу и сверху
Спускаемся к причалу, откуда промчимся на катере по изумрудной реке внутри каньона. Плачущие скалы, водопады с разноцветными мхами — красота здесь невероятная. На обратном пути проедем по краю Сулакского каньона, где у нас будут ещё 2 видовые остановки. Проследуем через Миатлинскую ГЭС, и вы оцените её плотину. При желании побываем в пещере Нохъо и на подвесном мосту. После чего возвращаемся в посёлок Дубки, где на высоте 950 м н. у. м. вы напоследок полюбуетесь видами сверху на Сулакский каньон.
🍽 Если проголодаетесь, остановимся поужинать в кафе.
Организационные детали
Трансфер на УАЗ Патриот нового образца с кондиционером из Махачкалы и обратно включён в стоимость
Либо я, либо один из моих братьев заберём вас из удобного вам места в городе и по окончании отвезём обратно
Если вам удобнее начать экскурсию из посёлка Дубки — напишите мне, стоимость экскурсии будет ниже
Дополнительные расходы (по желанию)
Прогулка на катере по Сулакскому каньону (около 40 мин.) — 4000 руб.
Зиплайн над рекой Сулак — 1000 руб. /чел.
Пещера Нохъо — 500 руб. /чел.
Питание в кафе
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ибрагим — ваш гид в Махачкале
Здравствуйте, дорогие гости, путешественники! Меня зовут Ибрагим. Родился и вырос в красивом горном крае — Дагестане. Экскурсии провожу по всей Республике. С радостью покажу вам природу нашего дивного края. Мне хочется, чтобы в вашем сердце остались самые тёплые и приятные воспоминания! До встречи!
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