Описание экскурсии
Я заберу вас из Махачкалы и где-то за 1,5 часа мы доедем до посёлка Дубки, откуда и начнём наше путешествие по Сулакскому каньону. По пути я расскажу о быте местных, угощу чаем из разнотравья и вкусностями.
Мы проедем несколько колоритных сёл: Миатли, Инчха. А село Хубар встретит вас смотровой площадкой с потрясающим видом на каньон и Чиркейскую плотину. Здесь же мы можем пообедать на краю ущелья.
Сулакский каньон снизу и сверху
Спускаемся к причалу, откуда промчимся на катере по изумрудной реке внутри каньона. Плачущие скалы, водопады с разноцветными мхами — красота здесь невероятная. На обратном пути проедем по краю Сулакского каньона, где у нас будут ещё 2 видовые остановки. Проследуем через Миатлинскую ГЭС, и вы оцените её плотину. Увидим старый Зубутли с высоты около 700 метров н. у. м. с парящими над аулом грифами. В сезон полакомимся шелковицей (тутовником) прямо с дерева. После чего возвращаемся в посёлок Дубки, где на высоте 950 м н. у. м. вы напоследок полюбуетесь видами сверху на Сулакский каньон.
Если проголодаетесь, остановимся поужинать в кафе.
Организационные детали
Как проходит
- Поедем на Toyota Land Cruiser 120 или подобном комфортабельном автомобиле
- Либо я, либо один из моих братьев заберём вас из удобного вам места в городе и по окончании отвезём обратно
- Если вам удобнее начать поездку из посёлка Дубки — напишите мне, живу в Дубках
Дополнительные расходы
- Джиппинг по Сулакскому каньону и прогулка на катере по Сулакскому каньону (около 30–40 мин.) — 12 000 ₽ за группу
- Смотровая площадка Кфх Родник, Хубар — 4000 ₽
- Смотровая площадка на Чиркейскую плотину и вид с высоты на аул, Старый Зубутли — 4000 ₽
- Прогулка по Большому каньону, Чиркейское водохранилище, (малое, среднее, большое ущелье и речка Ахатлинка) — 14 000 ₽ за группу
- Пещера Нохъо — входные билеты в будни — 500 ₽ с чел., в выходные — 700 ₽ с чел. Ожидание — 2000 ₽
- Зиплайн, полёт над каньоном: 1000 м — 2000 ₽ с чел. (с камерой — 3000 ₽), 1500 м — 4000 ₽
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
У нас была большая группа (8человек) и каждый из
Утром за нами в Магачкалу приехала машина! Было жарко, водитель дал нам по бутылке воды и мы отправились в путь.