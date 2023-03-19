Зубутли — один из аулов живописной местности Салатавия. Увы, его судьба довольно печальна: землетрясение в 1970 г. разрушило поселение. Сейчас благодаря вам, дорогие путешественники, аул восстанавливается. По пути к нему вы побываете на невероятных смотровых Сулакского каньона. А после — прокатитесь по бирюзовой реке Сулак меж скал и водопадов каньона.

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Описание

Что вас ожидает

Я заберу вас из Махачкалы и где-то за 1,5 часа мы доедем до посёлка Дубки, откуда и начнём наше путешествие по Сулакскому каньону. По пути я расскажу вам историю края и о быте местных, угощу чаем из разнотравья и вкусностями.

Путь к аулу

Так просто в Зубутли не добраться, ведь он, в отличие от других поселений, находится вглуби каньона. Мы проедем несколько колоритных сёл: Инчха, Гостала. А село Хубар встретит вас смотровой площадкой с потрясающим видом на каньон и Чиркейскую плотину. Здесь же мы можем пообедать на краю ущелья. Перекусив, двигаемся по горному серпантину вниз, в старое село Зубутли.

Зубутли

В этом древнем ауле царит субтропический климат, растут разные фруктовые деревья: персик, инжир, черешня, айва, тутовник (шелковица — её мы сможем попробовать с конца мая и до середины июля). Также вы увидите горную реку и летнюю баню, где местные жители окунались в знойную жару. Выпьем освежающей воды у родника, подойдём к мемориалу погибшим воинам Великой Отечественной. Если захотите, прокатитесь на зиплайне.

Сулакский каньон снизу и сверху

Спускаемся к причалу, откуда промчимся на катере по изумрудной реке внутри каньона. Плачущие скалы, водопады с разноцветными мхами — красота здесь невероятная. На обратном пути проедем по краю Сулакского каньона, где у нас будут ещё 2 видовые остановки. Проследуем через Миатлинскую ГЭС, и вы оцените её плотину. При желании побываем в пещере Нохъо и на подвесном мосту. После чего возвращаемся в посёлок Дубки, где на высоте 950 м н. у. м. вы напоследок полюбуетесь видами сверху на Сулакский каньон.

🍽 Если проголодаетесь, остановимся поужинать в кафе.

Организационные детали

Трансфер на УАЗ Патриот нового образца с кондиционером из Махачкалы и обратно включён в стоимость

Либо я, либо один из моих братьев заберём вас из удобного вам места в городе и по окончании отвезём обратно

Если вам удобнее начать экскурсию из посёлка Дубки — напишите мне, стоимость экскурсии будет ниже

Дополнительные расходы (по желанию)