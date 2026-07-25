Мои заказы

Сулакский каньон с разных точек: поездка с местным жителем

Горный серпантин, захватывающие дух виды со смотровых и дагестанский колорит
Мы исследуем красоты Сулаксого каньона сверху и снизу. Проедем несколько колоритных сёл, побываем на невероятных смотровых площадках. А после — прокатитесь по бирюзовой реке Сулак меж скал и водопадов каньона. Дополнят впечатления ароматный чай с угощениями и обед на краю ущелья.
5
33 отзыва
Сулакский каньон с разных точек: поездка с местным жителем
Сулакский каньон с разных точек: поездка с местным жителем
Сулакский каньон с разных точек: поездка с местным жителем

Описание экскурсии

Я заберу вас из Махачкалы и где-то за 1,5 часа мы доедем до посёлка Дубки, откуда и начнём наше путешествие по Сулакскому каньону. По пути я расскажу о быте местных, угощу чаем из разнотравья и вкусностями.

Мы проедем несколько колоритных сёл: Миатли, Инчха. А село Хубар встретит вас смотровой площадкой с потрясающим видом на каньон и Чиркейскую плотину. Здесь же мы можем пообедать на краю ущелья.

Сулакский каньон снизу и сверху

Спускаемся к причалу, откуда промчимся на катере по изумрудной реке внутри каньона. Плачущие скалы, водопады с разноцветными мхами — красота здесь невероятная. На обратном пути проедем по краю Сулакского каньона, где у нас будут ещё 2 видовые остановки. Проследуем через Миатлинскую ГЭС, и вы оцените её плотину. Увидим старый Зубутли с высоты около 700 метров н. у. м. с парящими над аулом грифами. В сезон полакомимся шелковицей (тутовником) прямо с дерева. После чего возвращаемся в посёлок Дубки, где на высоте 950 м н. у. м. вы напоследок полюбуетесь видами сверху на Сулакский каньон.

Если проголодаетесь, остановимся поужинать в кафе.

Организационные детали

Как проходит

  • Поедем на Toyota Land Cruiser 120 или подобном комфортабельном автомобиле
  • Либо я, либо один из моих братьев заберём вас из удобного вам места в городе и по окончании отвезём обратно
  • Если вам удобнее начать поездку из посёлка Дубки — напишите мне, живу в Дубках

Дополнительные расходы

  • Джиппинг по Сулакскому каньону и прогулка на катере по Сулакскому каньону (около 30–40 мин.) — 12 000 ₽ за группу
  • Смотровая площадка Кфх Родник, Хубар — 4000 ₽
  • Смотровая площадка на Чиркейскую плотину и вид с высоты на аул, Старый Зубутли — 4000 ₽
  • Прогулка по Большому каньону, Чиркейское водохранилище, (малое, среднее, большое ущелье и речка Ахатлинка) — 14 000 ₽ за группу
  • Пещера Нохъо — входные билеты в будни — 500 ₽ с чел., в выходные — 700 ₽ с чел. Ожидание — 2000 ₽
  • Зиплайн, полёт над каньоном: 1000 м — 2000 ₽ с чел. (с камерой — 3000 ₽), 1500 м — 4000 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Махачкале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ибрагим
Ибрагим — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 349 туристов
Здравствуйте, дорогие гости, путешественники! Меня зовут Ибрагим. Родился и вырос в красивом горном крае — Дагестане. Вместе с двумя друзьями мы проводим прогулки и организуем поездки по всей Республике. С радостью покажем вам природу нашего дивного края. Сделаем всё, чтобы в вашем сердце остались самые тёплые и приятные воспоминания! До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
3
2
1
И
От всей души хотим выразить Ибрагиму глубочайшую признательность и благодарность за незабываемую индивидуальную экскурсию по Дагестану. Ваше мастерство как гида, глубокое знание региона и неподдельная любовь к его истории и
читать дальшеуменьшить

культуре сделали наше путешествие по-настоящему особенным.

Мы путешествовали семьей, я и двое детей 13 и 16 лет, с первых же минут Ибрагим сумел создать атмосферу полного доверия и комфорта, что позволило нам полностью расслабиться и погрузиться в удивительный мир гор, древних аулов и гостеприимных людей. Каждый рассказ, каждая остановка (самые лучшие виды, локации, - красота захватывает дух) были в наполнены смыслом и энтузиазмом, благодаря чему мы не просто узнали факты, а почувствовали дух Дагестана.

Вам был полезен этот отзыв?
И
Великолепный гид, любящий свое дело! Сказать, что мы остались в восторге-ничего не сказать! Прекрасные виды и площадки, которые редко из гидов кто посещает. Комфортное и аккуратное вождение. С ним надежно,
читать дальшеуменьшить

интересно, познавательно, душевно, с юмором и просто классно. Спасибо большое, Ибрагим, за прекрасную экскурсию, душевное человеческое общение, незабываемые эмоции, внимательное отношение к туристам и ответственное отношение к своей работе, а также за заряд бодрости и энергии, полученные на долгое время. Отдельное спасибо за вкусный чай в горах, а также за вкусный подарок, урбеч. Очень рекомендую экскурсии с Ибрагимом.

Великолепный гид, любящий свое дело! Сказать, что мы остались в восторге-ничего не сказать! Прекрасные виды и
Великолепный гид, любящий свое дело! Сказать, что мы остались в восторге-ничего не сказать! Прекрасные виды и
Великолепный гид, любящий свое дело! Сказать, что мы остались в восторге-ничего не сказать! Прекрасные виды и
Великолепный гид, любящий свое дело! Сказать, что мы остались в восторге-ничего не сказать! Прекрасные виды и
Великолепный гид, любящий свое дело! Сказать, что мы остались в восторге-ничего не сказать! Прекрасные виды и
Великолепный гид, любящий свое дело! Сказать, что мы остались в восторге-ничего не сказать! Прекрасные виды и
Великолепный гид, любящий свое дело! Сказать, что мы остались в восторге-ничего не сказать! Прекрасные виды и
Великолепный гид, любящий свое дело! Сказать, что мы остались в восторге-ничего не сказать! Прекрасные виды и+2
Великолепный гид, любящий свое дело! Сказать, что мы остались в восторге-ничего не сказать! Прекрасные виды и
Великолепный гид, любящий свое дело! Сказать, что мы остались в восторге-ничего не сказать! Прекрасные виды и
Вам был полезен этот отзыв?
Алеся
Только что вернулись с мужем с экскурсии на Сулакский каньон. Несмотря на усталость, т. к. целый день провели в этом потрясающем месте, впечатлений собрали целую гору. Хочу выразить благодарность за
читать дальшеуменьшить

грамотно составленный маршрут, включающий локации, с которых открывается самый потрясающий вид на каньон. А также спасибо гиду Исмаилу за огромное количество новой и интересной информации об этом месте, за душевную беседу в дороге. Кроме того, хочу выразить огромную благодарность автору и организатору данной экскурсионной программы - мы объехали, увидели и попробовали все, что хотели и даже больше (зиплайн, прогулка на катере по каньону, огромное количество потрясающих локаций). Ещё раз огромное спасибо всей команде, участвующей в подготовке и реализации данной экскурсии!!!

Только что вернулись с мужем с экскурсии на Сулакский каньон. Несмотря на усталость, т. к. целый
Только что вернулись с мужем с экскурсии на Сулакский каньон. Несмотря на усталость, т. к. целый
Только что вернулись с мужем с экскурсии на Сулакский каньон. Несмотря на усталость, т. к. целый
Только что вернулись с мужем с экскурсии на Сулакский каньон. Несмотря на усталость, т. к. целый
Только что вернулись с мужем с экскурсии на Сулакский каньон. Несмотря на усталость, т. к. целый
Только что вернулись с мужем с экскурсии на Сулакский каньон. Несмотря на усталость, т. к. целый
Вам был полезен этот отзыв?
Регина
Недавно мы отправились на экскурсию в Сулакский каньон и остались в полном восторге от профессионализма и увлечённости наших гидов Ибрагима и Исмаила.

У нас была большая группа (8человек) и каждый из
читать дальшеуменьшить

нас искренне благодарен за такую чудесную, душевную, приятную поездку. Они были не только добрыми и порядочными, но и благородными в своём отношении к нам, туристам.

Гиды были внимательны к мелочам и нашим пожеланиям, постоянно уточняли, чтобы убедиться, что мы чувствуем себя комфортно и легко. Они рассказывали нам увлекательные истории о местных традициях, делились своим опытом, даже интересные факты из жизни других религий, показывали необычные и тайные места, которые мы бы, вероятно, никогда не обнаружили сами.

Приятно, когда закрываются даже маленькие вопросы, такие как вода. Нам купили каждому по бутылочке, по пути периодически пополняли из родников. Поели тутовник с дерева 3 сортов, были там, пока полностью не наелись 😅 часто дышали свежим горным воздухом, делились советами по здоровью.

Фотографировали нас в нужные моменты, даже рискуя собственной жизнью на обрывах, чтобы запечатлеть для нас самые незабываемые кадры. Мы были просто в восторге от такого профессионализма и отданности своему делу.

А какая чудесная поездка была на катере! Получили и удовольствие, и адреналин. Очень красивые места, которые не передаст ни одна картинка.

Мы искренне благодарим наших гидов за незабываемый опыт и рекомендуем всем эту экскурсию в Сулакский каньон. Она точно оставит у вас самые яркие впечатления и поможет открыть для себя новые, удивительные места.

P.S. У Ибрагима есть сдача гостевых домиков. В следующих раз планируем оставаться у него🩶

Недавно мы отправились на экскурсию в Сулакский каньон и остались в полном восторге от профессионализма и увлечённости наших гидов Ибрагима и Исмаила.
Недавно мы отправились на экскурсию в Сулакский каньон и остались в полном восторге от профессионализма и увлечённости наших гидов Ибрагима и Исмаила.
Недавно мы отправились на экскурсию в Сулакский каньон и остались в полном восторге от профессионализма и увлечённости наших гидов Ибрагима и Исмаила.
Недавно мы отправились на экскурсию в Сулакский каньон и остались в полном восторге от профессионализма и увлечённости наших гидов Ибрагима и Исмаила.
Недавно мы отправились на экскурсию в Сулакский каньон и остались в полном восторге от профессионализма и увлечённости наших гидов Ибрагима и Исмаила.
Недавно мы отправились на экскурсию в Сулакский каньон и остались в полном восторге от профессионализма и увлечённости наших гидов Ибрагима и Исмаила.
Недавно мы отправились на экскурсию в Сулакский каньон и остались в полном восторге от профессионализма и увлечённости наших гидов Ибрагима и Исмаила.
Недавно мы отправились на экскурсию в Сулакский каньон и остались в полном восторге от профессионализма и увлечённости наших гидов Ибрагима и Исмаила.+2
Недавно мы отправились на экскурсию в Сулакский каньон и остались в полном восторге от профессионализма и увлечённости наших гидов Ибрагима и Исмаила.
Недавно мы отправились на экскурсию в Сулакский каньон и остались в полном восторге от профессионализма и увлечённости наших гидов Ибрагима и Исмаила.
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Огромное спасибо Ибрагиму и его команде, за экскурсию. Отважные джигитки, остались в полном восторге. Начало экскурсии было в п. Дубки. Из Махачкалы в Дубки, нас доставили с комфортом, как самый
читать дальшеуменьшить

ценный груз 😁 За разговорами с водителем, время пролетело незаметно (мы вам махали из окна самолёта 😉) Далее началась наша незабываемая экскурсия. Каньон нас покорил, не одно фото и видео не передаст всей красоты этого места. Наша прогулка проходила не спешно, передвигались с комфортом, на Ауди Q7. Ибрагим, отличный водитель. Прогулка на катере, бомба-пушка, нет слов ее описать. Капитан нашего катера, просто the best 👍, прокатил от души 💞 Зиплайн, пощекотал мои нервы, коленочки чуть тряслись при приземлении 😂 Наш прекрасный день завершился пикником на вершине горы, с восхитительными видами. Чай с травами, финики и мой фаворит - щербет 😋Получили огромное удовольствие и релакс. Экскурсия дороже, чем остальные, но она того стоит. Ибрагим, очень приятный, интересный, внимательный и ответственный человек. Стал нам родным, за короткое время. Полностью развеял наши предрассудки о Дагестане. Узнали много интересного и обязательно вернёмся ещё. Ибрагим, еща раз, большое спасибо, наши ❤️❤️❤️ остались с вами. Рекомендую от всей души 🤩🤩🤩

Огромное спасибо Ибрагиму и его команде, за экскурсию. Отважные джигитки, остались в полном восторге. Начало экскурсии
Огромное спасибо Ибрагиму и его команде, за экскурсию. Отважные джигитки, остались в полном восторге. Начало экскурсии
Огромное спасибо Ибрагиму и его команде, за экскурсию. Отважные джигитки, остались в полном восторге. Начало экскурсии
Огромное спасибо Ибрагиму и его команде, за экскурсию. Отважные джигитки, остались в полном восторге. Начало экскурсии
Огромное спасибо Ибрагиму и его команде, за экскурсию. Отважные джигитки, остались в полном восторге. Начало экскурсии
Огромное спасибо Ибрагиму и его команде, за экскурсию. Отважные джигитки, остались в полном восторге. Начало экскурсии
Огромное спасибо Ибрагиму и его команде, за экскурсию. Отважные джигитки, остались в полном восторге. Начало экскурсии
Вам был полезен этот отзыв?
В
Мы заказали экскурсию у Ибрагима. В полном восторге от проведенного дня!
Утром за нами в Магачкалу приехала машина! Было жарко, водитель дал нам по бутылке воды и мы отправились в путь.
читать дальшеуменьшить

Доехали до Дубков и там нас встретил Ибрагим одетый с "иголочки": в рубахе, брюках - честно говоря, такого вида экскурсовода мы совсем не ожидали:) Далее мы сели в супер комфортный авто Ауди Q7 и поехали смотреть красоты! Но до этого сказали, что голодны и хотим позавтракать. Ибрагим отвез нас в восхитительное место, где смотровая Сулакского каньона - это было невероятно! Кофе, вкуснейший домашние продукты - наш день начинался удивительно и вкусно!
Далее мы выдвинулись со смотровой на кораблики. Нас ждал отдельный катер, на котором мы отправились по самым живописным местам в стране! Водитель делал остановки у водопадов, конечно, каждый пункт сопровождался отдельной историей - этот водопад из Аватара, этот из Аватара 2, еще много разных легенд, которые делали наш путь еще увлекательнее. И по волнам покатались быстро и пофотографировались и посмотрели самое глубокое место - нашему восторгу не было предела! Далее поехали смотреть еще площадки и живописные виды! Зашли в пещеры, посмотрели на смельчаков, прыгающих с моста вниз, погуляли по мостикам, опять же сделали невероятное количество фотографий и запаслись эмоциями! Впереди нас ждала одна из основных площадок, где все горы как на ладони, смотришь и не веришь, что такая красота может быть. Ибрагим достал чай с мятой и чай с шиповником, финики, сухофрукты, мы сидели, пили чай и наслаждались невероятным видом. Финальной нашей точкой было Чиркейское водохранилище. Искупались в теплой воде и завершили наш восхитительный день!
Надолго мы запомним это небольшое путешествие! Не думала, что за один день можно получить столько удовольствия и знаний. Ягоды ежевики, родниковая вода, комфорт вождения, увлекательные истории и невероятное гостеприимство - все уместилось в этот день! Ибрагим, спасибо Вам! Смело можем рекомедовать эту экскурсию и молодежи и семьям с детьми! Получите истинное удовольствие и невероятное количество положительных эмоций!

Мы заказали экскурсию у Ибрагима. В полном восторге от проведенного дня!
Мы заказали экскурсию у Ибрагима. В полном восторге от проведенного дня!
Мы заказали экскурсию у Ибрагима. В полном восторге от проведенного дня!
Мы заказали экскурсию у Ибрагима. В полном восторге от проведенного дня!
Мы заказали экскурсию у Ибрагима. В полном восторге от проведенного дня!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Махачкалы

Похожие экскурсии на «Сулакский каньон с разных точек: поездка с местным жителем»

Сулакский каньон, Бархан и пещера Нохъо - на джипе за один день
На машине
На катере
Джиппинг
8 часов
-
5%
363 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
В тренде
Сулакский каньон, Бархан и пещера Нохъо - на джипе за один день
Исчерпывающая экскурсия по каньону и его окрестностям от местного жителя
Начало: По месту вашего проживания в Махачкале
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 11 875 ₽12 500 ₽ за всё до 6 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: между водой и пустыней
На автобусе
На катере
11 часов
128 отзывов
Групповая
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: между водой и пустыней
Погрузитесь в удивительное путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум. Катание на катере, древние пещеры и дагестанская кухня ждут вас
Начало: На пр. Акушинского или на пр. Насрудинова
Расписание: ежедневно в 07:15
Завтра в 07:15
19 авг в 07:15
3900 ₽ за человека
Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
На машине
Конные прогулки
На катере
8 часов
-
5%
504 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
Три головокружительных смотровых и Миатлинская ГЭС
Начало: По договорености
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 11 875 ₽12 500 ₽ за всё до 6 чел.
Лучшие виды на Сулакский каньон - из Махачкалы
На машине
6 часов
106 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучшие виды на Сулакский каньон - из Махачкалы
Побывать на самых красивых смотровых площадках Дагестана и окунуться в историю горного края
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 8500 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Махачкале
от 11 000 ₽ за экскурсию