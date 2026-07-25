Мы исследуем красоты Сулаксого каньона сверху и снизу. Проедем несколько колоритных сёл, побываем на невероятных смотровых площадках. А после — прокатитесь по бирюзовой реке Сулак меж скал и водопадов каньона. Дополнят впечатления ароматный чай с угощениями и обед на краю ущелья.

Описание экскурсии

Я заберу вас из Махачкалы и где-то за 1,5 часа мы доедем до посёлка Дубки, откуда и начнём наше путешествие по Сулакскому каньону. По пути я расскажу о быте местных, угощу чаем из разнотравья и вкусностями.

Мы проедем несколько колоритных сёл: Миатли, Инчха. А село Хубар встретит вас смотровой площадкой с потрясающим видом на каньон и Чиркейскую плотину. Здесь же мы можем пообедать на краю ущелья.

Сулакский каньон снизу и сверху

Спускаемся к причалу, откуда промчимся на катере по изумрудной реке внутри каньона. Плачущие скалы, водопады с разноцветными мхами — красота здесь невероятная. На обратном пути проедем по краю Сулакского каньона, где у нас будут ещё 2 видовые остановки. Проследуем через Миатлинскую ГЭС, и вы оцените её плотину. Увидим старый Зубутли с высоты около 700 метров н. у. м. с парящими над аулом грифами. В сезон полакомимся шелковицей (тутовником) прямо с дерева. После чего возвращаемся в посёлок Дубки, где на высоте 950 м н. у. м. вы напоследок полюбуетесь видами сверху на Сулакский каньон.

Если проголодаетесь, остановимся поужинать в кафе.

Организационные детали

Как проходит

Поедем на Toyota Land Cruiser 120 или подобном комфортабельном автомобиле

Либо я, либо один из моих братьев заберём вас из удобного вам места в городе и по окончании отвезём обратно

Если вам удобнее начать поездку из посёлка Дубки — напишите мне, живу в Дубках

Дополнительные расходы