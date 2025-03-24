Хунзахское плато – туры в Махачкале

Найдено 3 тура в категории «Хунзахское плато» в Махачкале, цены от 37 900 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
«ТОП Дагестана» за 5 дней, всё включено
На автобусе
5 дней
«ТОП Дагестана» за 5 дней, всё включено
Начало: Г. Махачкала просп. Амет-Хана Султана, 346
Расписание: По понедельникам в 09:00
24 мар в 09:00
25 мар в 09:00
37 900 ₽ за человека
Тур по Дагестану на шесть дней
Джиппинг
На катере
5.5 дней
Тур по Дагестану на шесть дней
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Расписание: Каждый вторник в 12:00.
25 мар в 12:00
1 апр в 12:00
от 50 000 ₽ за человека
Первый релакс-тур в Дагестан
4 дня
Первый релакс-тур в Дагестан
Начало: Международный аэропорт Махачкала
Расписание: Возможна организация тура в подходящие для вас даты.
20 мар в 09:00
27 мар в 09:00
49 900 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Хунзахское плато»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. «ТОП Дагестана» за 5 дней, всё включено
  2. Тур по Дагестану на шесть дней
  3. Первый релакс-тур в Дагестан
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Сулакский каньон
  2. Гамсутль
  3. Бархан Сарыкум
  4. Салтинский водопад
  5. Водопад Тобот
  6. Язык Тролля
  7. Каменная чаша
  8. Экраноплан «Лунь»
  9. Село Гоор
  10. Карадахская теснина
Сколько стоит тур в Махачкале в марте 2025
Сейчас в Махачкале в категории "Хунзахское плато" можно забронировать 3 тура от 37 900 до 50 000.
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