«ТОП Дагестана» за 5 дней, всё включено
Начало: Г. Махачкала просп. Амет-Хана Султана, 346
Расписание: По понедельникам в 09:00
24 мар в 09:00
25 мар в 09:00
37 900 ₽ за человека
Тур по Дагестану на шесть дней
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Расписание: Каждый вторник в 12:00.
25 мар в 12:00
1 апр в 12:00
от 50 000 ₽ за человека
Первый релакс-тур в Дагестан
Начало: Международный аэропорт Махачкала
Расписание: Возможна организация тура в подходящие для вас даты.
20 мар в 09:00
27 мар в 09:00
49 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Хунзахское плато»
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