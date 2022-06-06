Это уникальная активная зимняя программа для молодежи, в которой вы поучаствуете в потрясающих приключениях, прокатитесь на лыжах или сноуборде по склонам гор Домбая и Ахыза. У вас будет комфортное проживание в уютном отеле, вечерние посиделки и настольные игры у камина и потрясающая компания. И, конечно, у вас будет отличный гид, который сделает ваш отдых незабываемым и поможет зарядиться бодростью и позитивом!

Насладимся вкусом сочной кавказской кухни, которая никого не оставит равнодушным

Мы будем кататься на ватрушках, строить снежные замки и просто весело проводить время

Нас ждут два великолепных современных курорта – Архыз и Домбай

Программа тура по дням

1 день Встреча, размещение

Зимой на Кавказ приезжают только самые особенные — смелые, отважные, любящие экстрим, красоту, ветер в лицо… Мы очень любим таких людей и всегда им рады, поэтому с удовольствием встречаем вас в аэропорту города Минеральные Воды. Комфортабельный автомобиль легко и быстро доставит вас в один из самых завораживающих уголков Карачаево-Черкессии, на берег древнего озера, в зимнюю снежную сказку. Вечером предстоит знакомство с группой, гидами и вкуснейший ужин. Перепад высот: 1000м. Автомобильная часть маршрута: 192км.

2 день Поездка на снегоходах / квадроциклах по Джамагатскому ущелью, катание на лыжах, тюбингах

Просыпайтесь, вас ждет завтрак и дальше активнейший день! Сегодня вас ожидает поездка в Джамагатское ущелье. Мало того, что вы поедете туда на квадроциклах, там мы устроим гонки на лыжах. Помните водные лыжи? Здесь роль катера исполнит квадроцикл а вы будете снежным лыжником. Скорость, ветер в лицо, снежные волны и брызги, море адреналина, даже если вы будете кататься не на лыжах, а на «ватрушках»! В этом ущелье есть несколько нарзанных источников, поэтому нужно обязательно продегустировать нарзан. Погуляв и повеселившись возвращаемся в Теберду, где для Вас готова баня. Согласитесь это – прекрасное завершение веселого и активного дня! Перепад высот: 520м. Автомобильная часть маршрута: 22км.

3 день Домбай, катание на всем, чем можно

Подъем. Завтрак. Сегодняшний день мы проведем в самом сердце Западного Кавказа. В прекраснейшем месте, на старейшем горнолыжном курорте – в Домбае. Развитая инфраструктура, большое количество трасс, кафе, где можно вкусно покушать и просто отдохнуть, любуясь горами – все это Домбай. И все же… мы здесь не для любования! Скорее вставайте на лыжи/сноуборд, оседлайте «ватрушку» и вперед! Вечером возвращаемся в Теберду. Перепад высот: 1800м. Автомобильная часть маршрута: 43км.

4 день Тебердинский заповедник, форелевое хозяйство, рыбалка

Просыпаемся и на завтрак. Сегодняшний день мы проведем в обществе животных, начнем день с посещения заповедника. Здесь в просторных вольерах можно увидеть и не только увидеть, но и пообщаться с животными. Не забудьте прихватить для них угощение, они очень любят внимание и вкусняшки. После прогуляемся до форелевого хозяйства, где у вас будет возможность самим поймать рыбку и закончить этот день вкуснейшим ужином. Перепад высот: 300м. Пешая часть маршрута: 6-8км.

5 день Архыз, горнолыжный курорт

Подъем. Завтрак. Ну что, готовы к покорению новых высот? Сегодня отправляемся в современный курорт – Архыз. Здесь много горнолыжных трасс различного уровня сложности. Новые канатные дороги быстренько поднимут вас на высоту, а уж вниз – сами! Ощутите это прекрасное чувство полета, когда несешься по склону мимо сосен, снег вокруг искрится и сверкает, слышится свист ветра, дух захватывает от скорости… А вокруг стоят каменные исполины и молчаливо смотрят на людской муравейник, копошащийся у их подножия… «Лучами солнечными выжжены, красивые и беззаботные» возвращаемся вечером в гостиницу, где нас уже поджидает вкуснейший ужин. Перепад высот: 1200м. Автомобильная часть маршрута: 284км.

6 день Катание на лошадях, снежные игры, пикник в Теберде

Подъем. Завтрак. Сегодня дадим отдых усталым ногам и проведем целый день с лошадками. Покатаемся по окрестным горам, полюбуемся прекрасными горными пейзажами, вспомним детство. Сегодня можно все – играть в снежки, лепить снеговиков или снежных баб, кому что нравится… Можно даже построить снежную крепость, а потом взять ее приступом. В общем, сегодня нам обеспечен смех, веселье, горящие глаза и психологическая разгрузка. Пора отключиться от городских проблем! К вечеру возвращаемся на базу. Перепад высот: 300м. Конная прогулка: 5-6км.

7 день Домбай, мастер-класс по национальным танцам, прощальный ужин

После завтрака отправляемся в Домбай. Поднявшись по канатной дороге на склон, покатаемся… Кто на чем будет кататься – выбирайте сами, можно на лыжах, можно на сноуборде, а можно просто на ватрушках и это будет весело и озорно. Спустившись с горы, возвращаемся в гостиницу, здесь вас поджидает небольшой мастер-класс. Вы научитесь танцевать национальные танцы. Вечером вас порадует прощальный ужин с вкуснейшими шашлыками, ароматной шорпой и нежнейшими хычинами. Перепад высот: 1800м. Автомобильная часть маршрута: 42км.

8 день Сентинский и Шоанинский храмы, трансфер в аэропорт