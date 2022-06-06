Зимой на Кавказ приезжают только самые особенные — смелые, отважные, любящие экстрим, красоту, ветер в лицо…
Мы очень любим таких людей и всегда им рады, поэтому с удовольствием встречаем вас в аэропорту города Минеральные Воды.
Комфортабельный автомобиль легко и быстро доставит вас в один из самых завораживающих уголков Карачаево-Черкессии, на берег древнего озера, в зимнюю снежную сказку.
Вечером предстоит знакомство с группой, гидами и вкуснейший ужин.
Перепад высот: 1000м. Автомобильная часть маршрута: 192км.
Просыпайтесь, вас ждет завтрак и дальше активнейший день!
Сегодня вас ожидает поездка в Джамагатское ущелье.
Мало того, что вы поедете туда на квадроциклах, там мы устроим гонки на лыжах.
Помните водные лыжи?
Здесь роль катера исполнит квадроцикл а вы будете снежным лыжником.
Скорость, ветер в лицо, снежные волны и брызги, море адреналина, даже если вы будете кататься не на лыжах, а на «ватрушках»!
В этом ущелье есть несколько нарзанных источников, поэтому нужно обязательно продегустировать нарзан.
Погуляв и повеселившись возвращаемся в Теберду, где для Вас готова баня.
Согласитесь это – прекрасное завершение веселого и активного дня!
Перепад высот: 520м. Автомобильная часть маршрута: 22км.
Подъем.
Завтрак.
Сегодняшний день мы проведем в самом сердце Западного Кавказа.
В прекраснейшем месте, на старейшем горнолыжном курорте – в Домбае.
Развитая инфраструктура, большое количество трасс, кафе, где можно вкусно покушать и просто отдохнуть, любуясь горами – все это Домбай.
И все же… мы здесь не для любования!
Скорее вставайте на лыжи/сноуборд, оседлайте «ватрушку» и вперед!
Вечером возвращаемся в Теберду.
Перепад высот: 1800м. Автомобильная часть маршрута: 43км.
Просыпаемся и на завтрак.
Сегодняшний день мы проведем в обществе животных, начнем день с посещения заповедника.
Здесь в просторных вольерах можно увидеть и не только увидеть, но и пообщаться с животными.
Не забудьте прихватить для них угощение, они очень любят внимание и вкусняшки.
После прогуляемся до форелевого хозяйства, где у вас будет возможность самим поймать рыбку и закончить этот день вкуснейшим ужином.
Перепад высот: 300м. Пешая часть маршрута: 6-8км.
Подъем.
Завтрак.
Ну что, готовы к покорению новых высот?
Сегодня отправляемся в современный курорт – Архыз.
Здесь много горнолыжных трасс различного уровня сложности.
Новые канатные дороги быстренько поднимут вас на высоту, а уж вниз – сами!
Ощутите это прекрасное чувство полета, когда несешься по склону мимо сосен, снег вокруг искрится и сверкает, слышится свист ветра, дух захватывает от скорости…
А вокруг стоят каменные исполины и молчаливо смотрят на людской муравейник, копошащийся у их подножия…
«Лучами солнечными выжжены, красивые и беззаботные» возвращаемся вечером в гостиницу, где нас уже поджидает вкуснейший ужин.
Перепад высот: 1200м. Автомобильная часть маршрута: 284км.
Подъем.
Завтрак.
Сегодня дадим отдых усталым ногам и проведем целый день с лошадками.
Покатаемся по окрестным горам, полюбуемся прекрасными горными пейзажами, вспомним детство.
Сегодня можно все – играть в снежки, лепить снеговиков или снежных баб, кому что нравится…
Можно даже построить снежную крепость, а потом взять ее приступом.
В общем, сегодня нам обеспечен смех, веселье, горящие глаза и психологическая разгрузка.
Пора отключиться от городских проблем!
К вечеру возвращаемся на базу.
Перепад высот: 300м. Конная прогулка: 5-6км.
После завтрака отправляемся в Домбай.
Поднявшись по канатной дороге на склон, покатаемся…
Кто на чем будет кататься – выбирайте сами, можно на лыжах, можно на сноуборде, а можно просто на ватрушках и это будет весело и озорно.
Спустившись с горы, возвращаемся в гостиницу, здесь вас поджидает небольшой мастер-класс.
Вы научитесь танцевать национальные танцы.
Вечером вас порадует прощальный ужин с вкуснейшими шашлыками, ароматной шорпой и нежнейшими хычинами.
Перепад высот: 1800м. Автомобильная часть маршрута: 42км.
Неделя пролетела очень быстро!
Мы надеемся, что вы хорошо отдохнули, но, перед тем, как вы отправитесь домой.
Хотелось бы поделиться еще одной изюминкой.
Сегодня, по пути в аэропорт вы заедете к древним аланским храмам.
На удивление, в нашей Республике сохранились пять древних храмов, два из них стоят на высоких горных отрогах своеобразными стражами, охраняющими долины горных рек.
Виды оттуда просто захватывающие.
Это будет прекрасным завершением вашего отдыха.
Ну, а дальше уже едем в Минеральные Воды.
Мы уверены, что этот отдых запомнится вам надолго.
Возвращайтесь к нам, мы придумаем для вас и ваших друзей много нового и интересного.
Перепад высот: 900м. Пешая часть маршрута: 1км. Автомобильная часть маршрута: 214км.
Тур предусматривает проживание в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами. Подробности узнавайте при бронировании.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал. Трансфер в гостиницу г. Теберды (ориентировочно 3 — 4 часа).
Место и время завершения тура: Трансфер в г. Минеральные Воды. Рекомендованное время вылета — после 17:00 часов.
Да, допустим вес до 120 кг (если ваш вес больше, то все индивидуально обсуждается с организатором тура).