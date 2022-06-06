На снежной волне. Активная зимняя программа

Это уникальная активная зимняя программа для молодежи, в которой вы поучаствуете

4.7
3 отзыва
Это уникальная активная зимняя программа для молодежи, в которой вы поучаствуете в потрясающих приключениях, прокатитесь на лыжах или сноуборде по склонам гор Домбая и Ахыза.

У вас будет комфортное проживание в уютном отеле, вечерние посиделки и настольные игры у камина и потрясающая компания.

И, конечно, у вас будет отличный гид, который сделает ваш отдых незабываемым и поможет зарядиться бодростью и позитивом!
На снежной волне. Активная зимняя программа
На снежной волне. Активная зимняя программа
На снежной волне. Активная зимняя программа
На снежной волне. Активная зимняя программа
На снежной волне. Активная зимняя программа
На снежной волне. Активная зимняя программа
На снежной волне. Активная зимняя программа
На снежной волне. Активная зимняя программа
На снежной волне. Активная зимняя программа
На снежной волне. Активная зимняя программа
На снежной волне. Активная зимняя программа
На снежной волне. Активная зимняя программа
На снежной волне. Активная зимняя программа
Ближайшие даты:
05
мар
12
мар
19
мар
26
мар

Что вас ожидает 🤩

Горнолыжные курорты
Горнолыжные курорты
Нас ждут два великолепных современных курорта – Архыз и Домбай
Снежные забавы
Снежные забавы
Мы будем кататься на ватрушках, строить снежные замки и просто весело проводить время
Конные прогулки
Конные прогулки
Покатаемся по окрестным горам, полюбуемся прекрасными горными пейзажами
Древние храмы
Древние храмы
Увидим древние аланские храмы, стоящих на высоких горных отрогах своеобразными стражами, охраняющими долины горных рек
Сочная кухня
Сочная кухня
Насладимся вкусом сочной кавказской кухни, которая никого не оставит равнодушным

Программа тура по дням

1 день
Встреча, размещение

Зимой на Кавказ приезжают только самые особенные — смелые, отважные, любящие экстрим, красоту, ветер в лицо… 

Мы очень любим таких людей и всегда им рады, поэтому с удовольствием встречаем вас в аэропорту города Минеральные Воды. 

Комфортабельный автомобиль легко и быстро доставит вас в один из самых завораживающих уголков Карачаево-Черкессии, на берег древнего озера, в зимнюю снежную сказку.

Вечером предстоит знакомство с группой, гидами и вкуснейший ужин.

Перепад высот: 1000м. Автомобильная часть маршрута: 192км.

2 день
Поездка на снегоходах / квадроциклах по Джамагатскому ущелью, катание на лыжах, тюбингах

Просыпайтесь, вас ждет завтрак и дальше активнейший день! 

Сегодня вас ожидает поездка в Джамагатское ущелье

Мало того, что вы поедете туда на квадроциклах, там мы устроим гонки на лыжах. 

Помните водные лыжи? 

Здесь роль катера исполнит квадроцикл а вы будете снежным лыжником. 

Скорость, ветер в лицо, снежные волны и брызги, море адреналина, даже если вы будете кататься не на лыжах, а на «ватрушках»! 

В этом ущелье есть несколько нарзанных источников, поэтому нужно обязательно продегустировать нарзан.

Погуляв и повеселившись возвращаемся в Теберду, где для Вас готова баня. 

Согласитесь это – прекрасное завершение веселого и активного дня!

Перепад высот: 520м. Автомобильная часть маршрута: 22км.

Поездка на снегоходах / квадроциклах по Джамагатскому ущелью, катание на лыжах, тюбингахПоездка на снегоходах / квадроциклах по Джамагатскому ущелью, катание на лыжах, тюбингахПоездка на снегоходах / квадроциклах по Джамагатскому ущелью, катание на лыжах, тюбингахПоездка на снегоходах / квадроциклах по Джамагатскому ущелью, катание на лыжах, тюбингах
3 день
Домбай, катание на всем, чем можно

Подъем. 

Завтрак. 

Сегодняшний день мы проведем в самом сердце Западного Кавказа. 

В прекраснейшем месте, на старейшем горнолыжном курорте – в Домбае. 

Развитая инфраструктура, большое количество трасс, кафе, где можно вкусно покушать и просто отдохнуть, любуясь горами – все это Домбай. 

И все же… мы здесь не для любования! 

Скорее вставайте на лыжи/сноуборд, оседлайте «ватрушку» и вперед! 

Вечером возвращаемся в Теберду.

Перепад высот: 1800м. Автомобильная часть маршрута: 43км.

Домбай, катание на всем, чем можноДомбай, катание на всем, чем можноДомбай, катание на всем, чем можноДомбай, катание на всем, чем можно
4 день
Тебердинский заповедник, форелевое хозяйство, рыбалка

Просыпаемся и на завтрак. 

Сегодняшний день мы проведем в обществе животных, начнем день с посещения заповедника. 

Здесь в просторных вольерах можно увидеть и не только увидеть, но и пообщаться с животными. 

Не забудьте прихватить для них угощение, они очень любят внимание и вкусняшки. 

После прогуляемся до форелевого хозяйства, где у вас будет возможность самим поймать рыбку и закончить этот день вкуснейшим ужином.

Перепад высот: 300м. Пешая часть маршрута: 6-8км.

Тебердинский заповедник, форелевое хозяйство, рыбалкаТебердинский заповедник, форелевое хозяйство, рыбалкаТебердинский заповедник, форелевое хозяйство, рыбалкаТебердинский заповедник, форелевое хозяйство, рыбалка
5 день
Архыз, горнолыжный курорт

Подъем. 

Завтрак.

Ну что, готовы к покорению новых высот? 

Сегодня отправляемся в современный курорт – Архыз

Здесь много горнолыжных трасс различного уровня сложности. 

Новые канатные дороги быстренько поднимут вас на высоту, а уж вниз – сами! 

Ощутите это прекрасное чувство полета, когда несешься по склону мимо сосен, снег вокруг искрится и сверкает, слышится свист ветра, дух захватывает от скорости… 

А вокруг стоят каменные исполины и молчаливо смотрят на людской муравейник, копошащийся у их подножия… 

«Лучами солнечными выжжены, красивые и беззаботные» возвращаемся вечером в гостиницу, где нас уже поджидает вкуснейший ужин.

Перепад высот: 1200м. Автомобильная часть маршрута: 284км.

Архыз, горнолыжный курортАрхыз, горнолыжный курортАрхыз, горнолыжный курортАрхыз, горнолыжный курорт
6 день
Катание на лошадях, снежные игры, пикник в Теберде

Подъем. 

Завтрак.

Сегодня дадим отдых усталым ногам и проведем целый день с лошадками. 

Покатаемся по окрестным горам, полюбуемся прекрасными горными пейзажами, вспомним детство. 

Сегодня можно все – играть в снежки, лепить снеговиков или снежных баб, кому что нравится… 

Можно даже построить снежную крепость, а потом взять ее приступом. 

В общем, сегодня нам обеспечен смех, веселье, горящие глаза и психологическая разгрузка.

Пора отключиться от городских проблем! 

К вечеру возвращаемся на базу.

Перепад высот: 300м. Конная прогулка: 5-6км.

Катание на лошадях, снежные игры, пикник в ТебердеКатание на лошадях, снежные игры, пикник в ТебердеКатание на лошадях, снежные игры, пикник в ТебердеКатание на лошадях, снежные игры, пикник в Теберде
7 день
Домбай, мастер-класс по национальным танцам, прощальный ужин

После завтрака отправляемся в Домбай

Поднявшись по канатной дороге на склон, покатаемся… 

Кто на чем будет кататься – выбирайте сами, можно на лыжах, можно на сноуборде, а можно просто на ватрушках и это будет весело и озорно.

Спустившись с горы, возвращаемся в гостиницу, здесь вас поджидает небольшой мастер-класс. 

Вы научитесь танцевать национальные танцы.

Вечером вас порадует прощальный ужин с вкуснейшими шашлыками, ароматной шорпой и нежнейшими хычинами.

Перепад высот: 1800м. Автомобильная часть маршрута: 42км.

Домбай, мастер-класс по национальным танцам, прощальный ужинДомбай, мастер-класс по национальным танцам, прощальный ужинДомбай, мастер-класс по национальным танцам, прощальный ужинДомбай, мастер-класс по национальным танцам, прощальный ужин
8 день
Сентинский и Шоанинский храмы, трансфер в аэропорт

Неделя пролетела очень быстро! 

Мы надеемся, что вы хорошо отдохнули, но, перед тем, как вы отправитесь домой.

Хотелось бы поделиться еще одной изюминкой. 

Сегодня, по пути в аэропорт вы заедете к древним аланским храмам

На удивление, в нашей Республике сохранились пять древних храмов, два из них стоят на высоких горных отрогах своеобразными стражами, охраняющими долины горных рек. 

Виды оттуда просто захватывающие. 

Это будет прекрасным завершением вашего отдыха. 

Ну, а дальше уже едем в Минеральные Воды.

Мы уверены, что этот отдых запомнится вам надолго. 

Возвращайтесь к нам, мы придумаем для вас и ваших друзей много нового и интересного.

Перепад высот: 900м. Пешая часть маршрута: 1км. Автомобильная часть маршрута: 214км.

Сентинский и Шоанинский храмы, трансфер в аэропортСентинский и Шоанинский храмы, трансфер в аэропортСентинский и Шоанинский храмы, трансфер в аэропортСентинский и Шоанинский храмы, трансфер в аэропорт

Проживание

Тур предусматривает проживание в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами. Подробности узнавайте при бронировании.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Минеральные Воды — г. Теберда — Минеральные Водыпроживание в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствамипитание: завтраки
  • Обед 2-го дня на базе
  • Ужины и ланчбоксы – пикникикатание на лошадяхуслуги гида-экскурсоводаджипинг
  • Транспортное обслуживание на маршруте
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральных Вод и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Индивидуальный трансфер
  • Дополнительные экскурсии
  • Одноместное размещение — 10 000 руб. за весь период тура
  • Подъемы по канатным дорогам
  • Прокат горнолыжного оборудования и ватрушек
  • Услуги инструктора по горным лыжам или сноуборду
  • Дополнительные услуги не входящие в основной пакет
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобную одежду и наряды для фотосессий
  • удобную обувь по сезону
  • накидку от дождя
  • солнцезащитные очки и крем
  • непромокаемую ветрозащитную куртку и теплую одежду для подъема в горы
  • личную аптечку при необходимости
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Где начинается и заканчивается тур?

Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал. Трансфер в гостиницу г. Теберды (ориентировочно 3 — 4 часа).

Место и время завершения тура: Трансфер в г. Минеральные Воды. Рекомендованное время вылета — после 17:00 часов.

Есть ли ограничения по весу участника для конной прогулки?

Да, допустим вес до 120 кг (если ваш вес больше, то все индивидуально обсуждается с организатором тура).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
6 июня 2022
Турфирма предоставила интересный, обширный тур по Кавказу, программа отличная, продуманная, гостиницы и организация питания отличная!
Спасибо!
Г
27 мая 2022
Организация тура была превосходная.
О
24 мая 2022
Спасибо большое за хорошую полноценную организацию отдыха!))

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