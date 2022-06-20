Рождество в Домбае

В нашем рождественском туре по Домбаю вас ждем активный отдых, горы и свобода

5
3 отзыва
В нашем рождественском туре по Домбаю вас ждем активный отдых, горы и свобода.

Мы будем гулять по живописным ущельям, а так же поднимемся на верхнюю точку горы Мусса-Ачитара по канатной дороге. Но и это еще не все!. . Вас ждет энергетика Кавказских гор и классная компания друзей!
Рождество в Домбае
Рождество в Домбае
Рождество в Домбае
Рождество в Домбае
Рождество в Домбае
Рождество в Домбае
Рождество в Домбае
Рождество в Домбае
Рождество в Домбае
Рождество в Домбае
Рождество в Домбае
Рождество в Домбае
Рождество в Домбае
Рождество в Домбае
Рождество в Домбае
Ближайшие даты:
05
янв

Что вас ожидает 🤩

Тебердинский заповедник
Тебердинский заповедник
Прогуляемся по заповеднику и попробуем воду из чистейшей реки Европы
Удивительный Пятигорск
Удивительный Пятигорск
Погрузимся в атмосферу города и увидим его самые значимые места
Головокружительные высоты
Головокружительные высоты
При желании мы поднимемся на верхнюю точку горы Мусса-Ачитара по канатной дороге
Знаменитое НЛО
Знаменитое НЛО
Увидим известную "тарелку" и узнаем, как она там оказалась
Острые ощущения
Острые ощущения
Проедемся на "уазиках" по Алибекскому ущелью до одноименного водопада

Программа тура по дням

1 день
Встреча, Пятигорск

Встреча группы в аэропорту.

Прилет до 13:00.

Посадка в автобус.

Переезд в Пятигорск.

Обед в городском кафе.

Обзорная экскурсия по Пятигорску.

Пятигорск — старинный город в регионе.

Вы прогуляетесь по великолепному парку «Цветник», насладитесь видом с беседки Эолова Арфа и увидите знаменитое подземное озеро Провал. 

Пятигорск – город, который видел множество исторических событий и великих людей, таких как Л.Н.Толстой, С.Есенин, А.С.Пушкин. 

Но самым важным, несомненно, является Михаил Лермонтов, знаменитый русский поэт, который жил и умер здесь.

Во время экскурсии Вы узнаете о жизни Лермонтова и посетите места, связанные с его пребыванием в Пятигорске.

За доп. плату вы можете подняться  по канатной дороге на гору Машук. 

Высота откроет великолепный вид на город, горы и, если повезет, увидите Эльбрус.

Переезд в Домбай.

Размещение.

Свободное время.

Встреча, ПятигорскВстреча, ПятигорскВстреча, Пятигорск
2 день
Домбай

Завтрак в отеле.

Экскурсия по пос. Домбай, знакомство с инфраструктурой.

За доп плату: поднятие на гору Мусса-Ачитара по канатной дороге.

Поздний обед.

ДомбайДомбайДомбай
3 день
Поездка на джипах до Алибекского водопада

Поздний завтрак. 

Встреча с гидом в холле отеля.

Джипинг и прогулка рассчитаны на 6-7 часов.

Чтобы разнообразить пешую прогулку, группа воспользуется автомобилями УАЗ, которые  добавят острых ощущений в копилку впечатлений.

Вам предстоит прогулка до небольшого, но живописного Алибекского водопада.

По пути вы остановитесь у кладбища альпинистов, где нашли покой отважные покорители Домбайских вершин.

Возвращение в гостиницу.

Ужин.

Поездка на джипах до Алибекского водопадаПоездка на джипах до Алибекского водопадаПоездка на джипах до Алибекского водопада
4 день
Тебердинский заповедник

Завтрак в гостинице.

Экскурсия в Тебердинский заповедник: насладимся речкой Уллу-Мурджу, попробуем воду из самой чистой реки в России.

Сделаем классные фото на фоне озера Кара-гель.

Посетим Тебердинский зоопарк.

Поздний обед.

Свободное время.

Тебердинский заповедникТебердинский заповедникТебердинский заповедник
5 день
Медовые водопады, отъезд

Завтрак. 

Сбор группы с вещами.

Переезд на экскурсию «Медовые водопады».

Посещение Чайного домика.

Обед за доп плату.

Проводы группы с вылетом после 19:00.

Медовые водопады, отъездМедовые водопады, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура в зависимости от выбранной гостиницы, руб:

Горные вершины 2* с удобствами

 29 500 
Адель 3 * 33 000 
Доплата за одноместное проживание 15 000

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт – отель – аэропорт
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Проживание в гостинице 4 ночи
  • Питание, указанное в программе тура
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Доплата за одноместное проживание – 15 000 руб.
  • Подъемники
  • Сувениры
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
20 июня 2022
Добрый день! хочется отдельное спасибо сказать организатору за наш индивидуАльный тур! водитель и гид Сайпа,спасибо! все посмотрели, прониклись в атмосферу Дагестана полностью! танцы и традиционные блюда в горах просто не реально вкусно,честно сказать точно такие же блюда в Дербенте уже не такие вкусные, как в Гунибе! нужно обязательно попробовать выпечку у бабушек на улице в старом городе Дербента у подножья крепости, это отдельный шедевр! Всем кто привык к завтракам в отеле,как везде не расчитывайте,только каша,возможен омлет или яичница, ни сыра ни колбасы вы не увидите! блинчики,чай,кофе растворимый! вообщем отдых позитивный за 4 дня мы отдохнули отлично)))спасибо ещё раз!
М
16 июня 2022
Организация понравилось, информация поддавалась заранее, гид был веселый и заряженный на эмоции. Трансфер был организован отлично, особых нареканий нет.

Из минусов: гид порой пытается прокатить группу по всем маршрутам и магазинам, что иногда может нервировать. Мы понимаем, что эти точки вкл в маршрут, но иногда очень хочется скорее приехать в отель, принять душ и пойти на пляж, потому что завтра тебе очень рано вставать на еще одну экскурсию
О
16 июня 2022
Достойно организованно. Молодцы.

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