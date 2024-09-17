1 день

ПРИБЫТИЕ.С. Верхний Баксан - ущелье Адыр-Су - лагерь «Уллу-Тау»

11:00-11:30 Сбор группы на железнодорожном вокзале и в аэропорту г. Минеральные Воды.

Переезд на микроавтобусе в село Верхний Баксан (2,5-3 часа).

Здесь привычный асфальт заканчивается, а дорога упирается в скалы.

Именно в этом месте давным-давно был построен горный подъемник для автомобилей.

Авто заезжает на специальную платформу и с помощью уникального механизма поднимается вверх на 30 м.

Для машин это единственный способ попасть в ущелье Адыр-Су.

В этом месте инструктор с туристами поднимается пешком по лестнице (подъем, примерно, на 7-8 этажей).

Личные вещи и продукты несем с собой.

Если горный подъемник работает, то все вещи поднимаем на подъемнике и идем вверх налегке.

Затем нас ждет переезд на горном транспорте вглубь ущелья Адыр-Су.

На этом автомобильные переезды заканчиваются и ближайшие 7 счастливых дней мы проведем в очень душевном месте!

Размещение в гостевом доме.

Активная часть пешком: 1,5 км.