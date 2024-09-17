Треккинг к горе желаний Уллу-Тау в Приэльбрусье

Адыр-Су — потрясающее ущелье, которое хранит озера и водопады необыкновенной красоты. Именно здесь находится священная гора Уллу-Тау. В этом ущелье находится всего один работающий альплагерь. Здесь нет множества гостиниц, кафе,
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шума и суеты, нет мобильной связи. Это место для тех, кто любит тишину, покой и мечтает на недельку отдохнуть от цивилизации.

За неделю отдыха мы увидим 2 озера, 2 водопада и очень много потрясающих гор с ледниками и снежными шапками!

5
3 отзыва
Треккинг к горе желаний Уллу-Тау в Приэльбрусье
Треккинг к горе желаний Уллу-Тау в Приэльбрусье
Треккинг к горе желаний Уллу-Тау в Приэльбрусье
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

ПРИБЫТИЕ.С. Верхний Баксан - ущелье Адыр-Су - лагерь «Уллу-Тау»

11:00-11:30 Сбор группы на железнодорожном вокзале и в аэропорту г. Минеральные Воды.

Переезд на микроавтобусе в село Верхний Баксан (2,5-3 часа).

Здесь привычный асфальт заканчивается, а дорога упирается в скалы.

Именно в этом месте давным-давно был построен горный подъемник для автомобилей.

Авто заезжает на специальную платформу и с помощью уникального механизма поднимается вверх на 30 м.

Для машин это единственный способ попасть в ущелье Адыр-Су.

В этом месте инструктор с туристами поднимается пешком по лестнице (подъем, примерно, на 7-8 этажей).

Личные вещи и продукты несем с собой.

Если горный подъемник работает, то все вещи поднимаем на подъемнике и идем вверх налегке.

Затем нас ждет переезд на горном транспорте вглубь ущелья Адыр-Су.

На этом автомобильные переезды заканчиваются и ближайшие 7 счастливых дней мы проведем в очень душевном месте!

Размещение в гостевом доме.

Активная часть пешком: 1,5 км.

ПРИБЫТИЕ.С. Верхний Баксан - ущелье Адыр-Су - лагерь «Уллу-Тау»ПРИБЫТИЕ.С. Верхний Баксан - ущелье Адыр-Су - лагерь «Уллу-Тау»ПРИБЫТИЕ.С. Верхний Баксан - ущелье Адыр-Су - лагерь «Уллу-Тау»ПРИБЫТИЕ.С. Верхний Баксан - ущелье Адыр-Су - лагерь «Уллу-Тау»
2 день

Треккинг по долине реки Адыр-су, Серебряный источник, альплагерь Джайлык, водопад Койавган

Сегодня отправляемся на несложную прогулку, в ходе которой хорошенько рассмотрим ущелье Адыр-Су.

Первый интересный объект — Серебряный источник.

Это огромный родник, который бьет из-под земли.

Как говорят ученые, вода здесь насыщена серебром, ее можно с удовольствием пить.

Также в одном месте есть большая купель, можно даже окунуться.

Возле Серебряного источника находится поляна, которая во все летние месяцы радует нас самыми разными цветами!

По пути заглянем в бывший альплагерь Джайлык.

Некогда это было шумное и оживленное место, а сейчас здесь царит покой и тишина.

Перейдя по мосту речку, идем на другой берег реки Адыр-Су.

Войдя в хвойный лес, Вы увидите, как эффектно вдали возвышается гора Уллу-Тау.

Несмотря на то, что у нас сегодня легкий маршрут, но он очень богатый на прекрасные виды!

Вскоре подойдем к водопаду Койавган.

В самом начале лета он еще скромно прячется под снежником, но уже с середины июня водопад бьет полноводным, красивым потоком.

Со смотровой площадки возле водопада открывается вид на ущелье Кулумкол, куда мы пойдем к Живому озеру.

Активная часть: 12,3 км, перепад высот 2380-2510 м, продолжительность 6 часов.

Треккинг по долине реки Адыр-су, Серебряный источник, альплагерь Джайлык, водопад КойавганТреккинг по долине реки Адыр-су, Серебряный источник, альплагерь Джайлык, водопад КойавганТреккинг по долине реки Адыр-су, Серебряный источник, альплагерь Джайлык, водопад КойавганТреккинг по долине реки Адыр-су, Серебряный источник, альплагерь Джайлык, водопад Койавган
3 день

Гора Уллу-Тау, Женский камень, Поляна Желаний

Наступил тот самый день, когда мы пойдем в гости к хозяйке этого ущелья — горе Уллу-Тау!

По пути к горе увидим Женский и Мужской камень, огромный камень Желаний.

Да-да-да, запасайтесь желаниями, сегодня мы их будет часто загадывать!

К Женскому камню специально приезжают девушки, которые мечтают о ребенке.

И камень исполняет это заветное желание.

Проверено на наших прекрасных туристках, это точно работает!

Хорошо натоптанная тропа через несколько часов приведет нас к подножию горы Уллу-Тау, где витает особая энергетика.

Вероятно, поэтому здесь появилась Поляна желаний — огромное, ровное плато, на котором построены десятки пирамидок из камней.

Инструктор даст Вам свободное время, сможете построить свою пирамидку и загадать желание.

Подойдя к ручью, на большой поляне остановимся на обед.

Для начала поднимемся на соседнюю морену, чтобы с высоты полюбоваться на потрясающую панораму гор: совсем рядом будет Сарыкол, Двойняшки, величественная Чегет-Тау-Чана и, конечно, сама Уллу-Тау.

Активная часть: 12,7 км, перепад высот 2380-2860 м, продолжительность 6-7 часов.

Гора Уллу-Тау, Женский камень, Поляна ЖеланийГора Уллу-Тау, Женский камень, Поляна ЖеланийГора Уллу-Тау, Женский камень, Поляна ЖеланийГора Уллу-Тау, Женский камень, Поляна Желаний
4 день

Долина реки Куллумкол, поход на Живое озеро

Сегодня будет непростой день, нам предстоит подняться более, чем на 800 м.

Сегодняшняя цель — Живое горное озеро.

В середине июня здесь еще плавают эффектные льдинки, а к концу месяца озеро полностью освобождается ото льда и радует своим изумрудным оттенком.

Путь к озеру лежит по ущелью Кулумкол.

Немного поднявшись, в ущелье напротив увидим издалека водопад Койавган, который посещали несколько дней назад.

По пути к Живому озеру сделаем много привалов возле речек и родников.

Поднявшись повыше, получим первый подарок — в ясную погоду отсюда виден Эльбрус!

Движемся дальше, путь пройдет по тропинкам, местами по камням.

Оглянувшись вправо, вдалеке заметим первое озерцо — это Мертвое озеро.

А наша цель — Живое озеро, к которому выйдем в конце маршрута.

Здесь же устроим большой привал и обед.

Активная часть: 11,5 км, перепад высот 2380-3220 м, продолжительность 8-9 часов.

Долина реки Куллумкол, поход на Живое озероДолина реки Куллумкол, поход на Живое озероДолина реки Куллумкол, поход на Живое озероДолина реки Куллумкол, поход на Живое озеро
5 день

Смотровая Зеленая полка, ледник Гумачи и водопад Гумачи

Отправляемся за новыми видами!

Выйдя из лагеря, перейдем по мосту речки Адыр-Су, а затем начнем подъем на большой скальный выступ, который называется Зеленая полка.

В середине июня по пути увидим цветущие рододендроны!

Поднявшись на Зеленую полку, с высоты рассмотрим альплагерь и совершенно с другого ракурса посмотрим на гору Уллу-Тау.

Отсюда ее вечные ледники кажутся еще ближе и эффектнее!

Спускаемся вниз, по пути в августе нас ждет вкусный бонус в виде черники.

Тропинка пройдет вдоль реки и выведет к полноводному водопад Гумачи.

Этот поток рождается из огромного ледника Гумачи, который мы также увидим с безопасного расстояния.

Сегодня несложный, прогулочный день.

Выйдя к водопаду, на полянке отдохнем и пообедаем с видом на горы.

Активная часть прохождения по маршруту: 9,2 км, перепад высот 2380-2700-2380-2500-2380 м, продолжительность маршрута 5-6 часов.

Смотровая Зеленая полка, ледник Гумачи и водопад ГумачиСмотровая Зеленая полка, ледник Гумачи и водопад ГумачиСмотровая Зеленая полка, ледник Гумачи и водопад ГумачиСмотровая Зеленая полка, ледник Гумачи и водопад Гумачи
6 день

Ледник ущелья Джаловчат

Сегодня по уже знакомой тропинке пойдем в сторону альплагеря Джайлык, а дальше уйдем в лес, в ущелье Джаловчат.

Это ущелье также может похвастаться ледником, водопадом и отличными видами вокруг!

Давным-давно здесь лежал огромный ледник, который оставил после себя большие морены.

Вдоль одной из морен поднимемся повыше в ущелье.

Отсюда рассмотрим верховья ущелья Кулумкол и увидим множество гор со снежными шапками.

Активная часть прохождения по маршруту: 12,9 км, перепад высот 2380-2800 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.

Ледник ущелья ДжаловчатЛедник ущелья ДжаловчатЛедник ущелья ДжаловчатЛедник ущелья Джаловчат
7 день

Возвращение в г. Минеральные Воды. Отъезд

Наш тур заканчивается, сегодня день отъезда.

12:30-13:30 Прибытие в г. Минеральные Воды на железнодорожный вокзал и в аэропорт, отъезд домой.

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут может быть изменен.

Возвращение в г. Минеральные Воды. ОтъездВозвращение в г. Минеральные Воды. ОтъездВозвращение в г. Минеральные Воды. ОтъездВозвращение в г. Минеральные Воды. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме «Адыр-Су» (проживание за доп. плату).

Стоимость тура без проживания и питания 29 000 руб./чел.

Проживание и питание (завтраки день 2-7) в гостевом доме «Адыр-Су» 12 000 руб. /чел., оплачивается наличными в день заезда в объект размещения.

Доплата за одноместное размещение в номере в гостевом доме — 9 000 руб. /весь период отдыха.

Варианты проживания

Адыр-Су

6 ночей

Дорогие туристы, не стоит ожидать в этом ущелье комфортабельных гостиниц, так как их еще не построили. Это лучший объект размещения на Уллу-Тау из всех возможных.

Размещение в 2, 3-местных номерах. В номере кровати, тумбочки, вешалка. Шкафа, телевизора, розеток нет. Постельное белье есть, полотенца не выдают. Туалет и душ на улице, душ иногда может не работать. Электричество есть только по вечерам, когда включен генератор. У хозяйки гостевого дома можно бесплатно зарядить телефоны и гаджеты. Есть платный вайфай.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Автотранспортные переезды по маршруту на микроавтобусе
  • Проезд по маршруту на горном транспорте (УАЗик или ГАЗ-66)
  • Услуги по бронированию проживания и питания (завтраки день 2-7) в гостевом доме «Адыр-Су»
  • Питание: обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Экологические сборы в Национальном парке Приэльбрусье
  • Прокат группового снаряжения (групповая аптечка, котлы, газовые горелки для приготовления чая на обед)
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Минеральные Воды и обратно
  • Проживание и питание (завтраки день 2-7) в гостевом доме «Адыр-Су» - 12 000 руб., оплачивается наличными в день заезда в объект размещения. Размещение в 2, 3-местных номерах
  • Обед во время трансфера в 1-й день, ужины
  • Доплата за одноместное размещение в номере - 9 000 руб. /весь период отдыха, оплачивается в день заезда в объект размещения
  • Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Температура воздуха: рано утро и поздно вечером +8… +12С, днем +18… +25С (солнечный день), +12… +16С (пасмурный день).

Обращаем Ваше внимание на правила выбора одежды для поездки: на Кавказе можно ходить в брюках и футболках. Шорты и майки не следует брать для поездки на Кавказ.

  • Кепка / панамка;
  • куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С;
  • флиска;
  • футболка;
  • легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
  • бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
  • ходовые брюки;
  • нижнее белье;
  • носки;
  • треккинговая обувь по щиколотку и выше;
  • шлепки (для ходьбы в гостинице);
  • купальник;
  • для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
  • непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
  • треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь обязательно;
  • при необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат;
  • паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
  • фотоаппарат / видеокамера и зарядное. В нескольких ущельях по маршруту, которые входят в пограничную зону, запрещено использовать для съемок квадрокоптер;
  • туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
  • полотенце;
  • расческа;
  • солнцезащитные очки;
  • пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
  • туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
  • кружка, ложка, тарелка. В горах туристы пьют чай из кружки, которая входит в комплект с термосом или берут отдельную кружку. Тарелка пригодится, чтобы во время обеда положить в нее нарезанные и мелкие продукты (овощи, сыр, оливки и тд). Кружка и тарелка должны быть не бьющимися;
  • влажные салфетки;
  • нитка, иголка;
  • рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
  • подпопник;
  • сушилки для обуви;
  • солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь;
  • наличные деньги;
  • шапка, перчатки. Вечером и в пасмурные дни может быть прохладно.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где начинается и заканчивается маршрут?

Район путешествия: Российская Федерация, Кабардино-Балкария, Приэльбрусье.

Старт маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал в 11:00 МСК, аэропорт в 11:30 МСК).

Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 12:30-13:30 МСК.

Какая инфраструктура по маршруту?

Мобильная связь по маршруту: день 1 — до 13:00, день 2-6 — связи нет, день 7 — связь после 10:00. В гостевом доме есть платный вайфай.

Инфраструктура. В ущелье есть кафе, баня, магазин с минимальным набором продуктов (чипсы, орешки, пиво, лимонад). Почта, аптека, банкомат отсутствуют.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
17 сен 2024
Насколько это было возможно, все было неплохо организовано.
И
17 сен 2024
Все организовано хорошо.
Е
17 сен 2024
Всё понравилось, очень красивые маршруты, проживание, питание, работа инструктора- всё отлично.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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