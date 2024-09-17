Программа тура по дням
ПРИБЫТИЕ.С. Верхний Баксан - ущелье Адыр-Су - лагерь «Уллу-Тау»
11:00-11:30 Сбор группы на железнодорожном вокзале и в аэропорту г. Минеральные Воды.
Переезд на микроавтобусе в село Верхний Баксан (2,5-3 часа).
Здесь привычный асфальт заканчивается, а дорога упирается в скалы.
Именно в этом месте давным-давно был построен горный подъемник для автомобилей.
Авто заезжает на специальную платформу и с помощью уникального механизма поднимается вверх на 30 м.
Для машин это единственный способ попасть в ущелье Адыр-Су.
В этом месте инструктор с туристами поднимается пешком по лестнице (подъем, примерно, на 7-8 этажей).
Личные вещи и продукты несем с собой.
Если горный подъемник работает, то все вещи поднимаем на подъемнике и идем вверх налегке.
Затем нас ждет переезд на горном транспорте вглубь ущелья Адыр-Су.
На этом автомобильные переезды заканчиваются и ближайшие 7 счастливых дней мы проведем в очень душевном месте!
Размещение в гостевом доме.
Активная часть пешком: 1,5 км.
Треккинг по долине реки Адыр-су, Серебряный источник, альплагерь Джайлык, водопад Койавган
Сегодня отправляемся на несложную прогулку, в ходе которой хорошенько рассмотрим ущелье Адыр-Су.
Первый интересный объект — Серебряный источник.
Это огромный родник, который бьет из-под земли.
Как говорят ученые, вода здесь насыщена серебром, ее можно с удовольствием пить.
Также в одном месте есть большая купель, можно даже окунуться.
Возле Серебряного источника находится поляна, которая во все летние месяцы радует нас самыми разными цветами!
По пути заглянем в бывший альплагерь Джайлык.
Некогда это было шумное и оживленное место, а сейчас здесь царит покой и тишина.
Перейдя по мосту речку, идем на другой берег реки Адыр-Су.
Войдя в хвойный лес, Вы увидите, как эффектно вдали возвышается гора Уллу-Тау.
Несмотря на то, что у нас сегодня легкий маршрут, но он очень богатый на прекрасные виды!
Вскоре подойдем к водопаду Койавган.
В самом начале лета он еще скромно прячется под снежником, но уже с середины июня водопад бьет полноводным, красивым потоком.
Со смотровой площадки возле водопада открывается вид на ущелье Кулумкол, куда мы пойдем к Живому озеру.
Активная часть: 12,3 км, перепад высот 2380-2510 м, продолжительность 6 часов.
Гора Уллу-Тау, Женский камень, Поляна Желаний
Наступил тот самый день, когда мы пойдем в гости к хозяйке этого ущелья — горе Уллу-Тау!
По пути к горе увидим Женский и Мужской камень, огромный камень Желаний.
Да-да-да, запасайтесь желаниями, сегодня мы их будет часто загадывать!
К Женскому камню специально приезжают девушки, которые мечтают о ребенке.
И камень исполняет это заветное желание.
Проверено на наших прекрасных туристках, это точно работает!
Хорошо натоптанная тропа через несколько часов приведет нас к подножию горы Уллу-Тау, где витает особая энергетика.
Вероятно, поэтому здесь появилась Поляна желаний — огромное, ровное плато, на котором построены десятки пирамидок из камней.
Инструктор даст Вам свободное время, сможете построить свою пирамидку и загадать желание.
Подойдя к ручью, на большой поляне остановимся на обед.
Для начала поднимемся на соседнюю морену, чтобы с высоты полюбоваться на потрясающую панораму гор: совсем рядом будет Сарыкол, Двойняшки, величественная Чегет-Тау-Чана и, конечно, сама Уллу-Тау.
Активная часть: 12,7 км, перепад высот 2380-2860 м, продолжительность 6-7 часов.
Долина реки Куллумкол, поход на Живое озеро
Сегодня будет непростой день, нам предстоит подняться более, чем на 800 м.
Сегодняшняя цель — Живое горное озеро.
В середине июня здесь еще плавают эффектные льдинки, а к концу месяца озеро полностью освобождается ото льда и радует своим изумрудным оттенком.
Путь к озеру лежит по ущелью Кулумкол.
Немного поднявшись, в ущелье напротив увидим издалека водопад Койавган, который посещали несколько дней назад.
По пути к Живому озеру сделаем много привалов возле речек и родников.
Поднявшись повыше, получим первый подарок — в ясную погоду отсюда виден Эльбрус!
Движемся дальше, путь пройдет по тропинкам, местами по камням.
Оглянувшись вправо, вдалеке заметим первое озерцо — это Мертвое озеро.
А наша цель — Живое озеро, к которому выйдем в конце маршрута.
Здесь же устроим большой привал и обед.
Активная часть: 11,5 км, перепад высот 2380-3220 м, продолжительность 8-9 часов.
Смотровая Зеленая полка, ледник Гумачи и водопад Гумачи
Отправляемся за новыми видами!
Выйдя из лагеря, перейдем по мосту речки Адыр-Су, а затем начнем подъем на большой скальный выступ, который называется Зеленая полка.
В середине июня по пути увидим цветущие рододендроны!
Поднявшись на Зеленую полку, с высоты рассмотрим альплагерь и совершенно с другого ракурса посмотрим на гору Уллу-Тау.
Отсюда ее вечные ледники кажутся еще ближе и эффектнее!
Спускаемся вниз, по пути в августе нас ждет вкусный бонус в виде черники.
Тропинка пройдет вдоль реки и выведет к полноводному водопад Гумачи.
Этот поток рождается из огромного ледника Гумачи, который мы также увидим с безопасного расстояния.
Сегодня несложный, прогулочный день.
Выйдя к водопаду, на полянке отдохнем и пообедаем с видом на горы.
Активная часть прохождения по маршруту: 9,2 км, перепад высот 2380-2700-2380-2500-2380 м, продолжительность маршрута 5-6 часов.
Ледник ущелья Джаловчат
Сегодня по уже знакомой тропинке пойдем в сторону альплагеря Джайлык, а дальше уйдем в лес, в ущелье Джаловчат.
Это ущелье также может похвастаться ледником, водопадом и отличными видами вокруг!
Давным-давно здесь лежал огромный ледник, который оставил после себя большие морены.
Вдоль одной из морен поднимемся повыше в ущелье.
Отсюда рассмотрим верховья ущелья Кулумкол и увидим множество гор со снежными шапками.
Активная часть прохождения по маршруту: 12,9 км, перепад высот 2380-2800 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.
Возвращение в г. Минеральные Воды. Отъезд
Наш тур заканчивается, сегодня день отъезда.
12:30-13:30 Прибытие в г. Минеральные Воды на железнодорожный вокзал и в аэропорт, отъезд домой.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут может быть изменен.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме «Адыр-Су» (проживание за доп. плату).
Стоимость тура без проживания и питания — 29 000 руб./чел.
Проживание и питание (завтраки день 2-7) в гостевом доме «Адыр-Су» — 12 000 руб. /чел., оплачивается наличными в день заезда в объект размещения.
Доплата за одноместное размещение в номере в гостевом доме — 9 000 руб. /весь период отдыха.
Варианты проживания
Адыр-Су
Дорогие туристы, не стоит ожидать в этом ущелье комфортабельных гостиниц, так как их еще не построили. Это лучший объект размещения на Уллу-Тау из всех возможных.
Размещение в 2, 3-местных номерах. В номере кровати, тумбочки, вешалка. Шкафа, телевизора, розеток нет. Постельное белье есть, полотенца не выдают. Туалет и душ на улице, душ иногда может не работать. Электричество есть только по вечерам, когда включен генератор. У хозяйки гостевого дома можно бесплатно зарядить телефоны и гаджеты. Есть платный вайфай.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту на микроавтобусе
- Проезд по маршруту на горном транспорте (УАЗик или ГАЗ-66)
- Услуги по бронированию проживания и питания (завтраки день 2-7) в гостевом доме «Адыр-Су»
- Питание: обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Экологические сборы в Национальном парке Приэльбрусье
- Прокат группового снаряжения (групповая аптечка, котлы, газовые горелки для приготовления чая на обед)
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Минеральные Воды и обратно
- Проживание и питание (завтраки день 2-7) в гостевом доме «Адыр-Су» - 12 000 руб., оплачивается наличными в день заезда в объект размещения. Размещение в 2, 3-местных номерах
- Обед во время трансфера в 1-й день, ужины
- Доплата за одноместное размещение в номере - 9 000 руб. /весь период отдыха, оплачивается в день заезда в объект размещения
- Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Температура воздуха: рано утро и поздно вечером +8… +12С, днем +18… +25С (солнечный день), +12… +16С (пасмурный день).
Обращаем Ваше внимание на правила выбора одежды для поездки: на Кавказе можно ходить в брюках и футболках. Шорты и майки не следует брать для поездки на Кавказ.
- Кепка / панамка;
- куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С;
- флиска;
- футболка;
- легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
- бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
- ходовые брюки;
- нижнее белье;
- носки;
- треккинговая обувь по щиколотку и выше;
- шлепки (для ходьбы в гостинице);
- купальник;
- для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
- непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
- треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь обязательно;
- при необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат;
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
- фотоаппарат / видеокамера и зарядное. В нескольких ущельях по маршруту, которые входят в пограничную зону, запрещено использовать для съемок квадрокоптер;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
- полотенце;
- расческа;
- солнцезащитные очки;
- пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
- туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
- кружка, ложка, тарелка. В горах туристы пьют чай из кружки, которая входит в комплект с термосом или берут отдельную кружку. Тарелка пригодится, чтобы во время обеда положить в нее нарезанные и мелкие продукты (овощи, сыр, оливки и тд). Кружка и тарелка должны быть не бьющимися;
- влажные салфетки;
- нитка, иголка;
- рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
- подпопник;
- сушилки для обуви;
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь;
- наличные деньги;
- шапка, перчатки. Вечером и в пасмурные дни может быть прохладно.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где начинается и заканчивается маршрут?
Район путешествия: Российская Федерация, Кабардино-Балкария, Приэльбрусье.
Старт маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал в 11:00 МСК, аэропорт в 11:30 МСК).
Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 12:30-13:30 МСК.
Какая инфраструктура по маршруту?
Мобильная связь по маршруту: день 1 — до 13:00, день 2-6 — связи нет, день 7 — связь после 10:00. В гостевом доме есть платный вайфай.
Инфраструктура. В ущелье есть кафе, баня, магазин с минимальным набором продуктов (чипсы, орешки, пиво, лимонад). Почта, аптека, банкомат отсутствуют.