В ходе увлекательной экскурсии 🧭 вы прогуляетесь 👣 по главному парку столицы ⭐️ и Нескучному саду, узнаете, где сделать самые классные кадры, и весело 🥳 проведете время! Взглянете на привычные места иначе, и они заиграют новыми красками!

За пару незабываемых часов, помимо всего прочего, вы услышите, где по одной из версий тайно встречались императрица Екатерина II и Григорий Орлов, и удивитесь помпезности и истории 📖 здания, где герои книги Ильфа и Петрова разыскивали «драгоценные стулья». Увидите малый, средний и большой Гротесковые мосты и представите, как когда-то хозяин этих мест граф Орлов разъезжал по ним на лошадях, и улыбнетесь истории 📖 о Фигурном фонтане в Парке 🌳 Горького.

Вы пройдете мимо площадки для проведения игр клуба «Что? Где? Когда?», которая является старейшей постройкой Нескучного сада и единственным сохранившимся сооружением из ансамбля усадьбы Трубецкого! Увидите ИСТОРИЧЕСКИЙ общественный туалет, который представляет собой уникальный памятник архитектуры эпохи соцреализма и является объектом культурного наследия. Узнаете о романтичной стороне жизни Пушкина и прогуляетесь 👣 по тем же местам, где ступала нога величайшего поэта!

Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории 📖 и достопримечательностях.

Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время.