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Аудиоэкскурсия «Нескучный Парк Горького»: фотопрогулка по главному парку столицы

WeGoTrip
WeGoTrip – Гид из Москвы
Аудиоэкскурсия «Нескучный Парк Горького»: фотопрогулка по главному парку столицы
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 📸Фото на память
  • 🥰Романтическая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 990 ₽ за экскурсию

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Аудиоэкскурсия «Нескучный Парк Горького»: фотопрогулка по главному парку столицы
Аудиоэкскурсия «Нескучный Парк Горького»: фотопрогулка по главному парку столицы

Что вы увидите

  • Музей современного искусства «Garage»
  • Голицинские пруды
  • Летняя студия Первого канала
  • Московский театр музыки и Драмы Стаса Намина
  • Александринский Дворец
  • Летний домик графа Орлова
  • Ванный домик
  • Грот графа Орлова
  • Ротонда в честь 800-летия Москвы
  • Охотничий домик, место съемки передачи «Что? Где? Когда?»
В ходе увлекательной экскурсии 🧭 вы прогуляетесь 👣 по главному парку столицы ⭐️ и Нескучному саду, узнаете, где сделать самые классные кадры, и весело 🥳 проведете время! Взглянете на привычные места иначе, и они заиграют новыми красками!
За пару незабываемых часов, помимо всего прочего, вы услышите, где по одной из версий тайно встречались императрица Екатерина II и Григорий Орлов, и удивитесь помпезности и истории 📖 здания, где герои книги Ильфа и Петрова разыскивали «драгоценные стулья». Увидите малый, средний и большой Гротесковые мосты и представите, как когда-то хозяин этих мест граф Орлов разъезжал по ним на лошадях, и улыбнетесь истории 📖 о Фигурном фонтане в Парке 🌳 Горького.
Вы пройдете мимо площадки для проведения игр клуба «Что? Где? Когда?», которая является старейшей постройкой Нескучного сада и единственным сохранившимся сооружением из ансамбля усадьбы Трубецкого! Увидите ИСТОРИЧЕСКИЙ общественный туалет, который представляет собой уникальный памятник архитектуры эпохи соцреализма и является объектом культурного наследия. Узнаете о романтичной стороне жизни Пушкина и прогуляетесь 👣 по тем же местам, где ступала нога величайшего поэта!
Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории 📖 и достопримечательностях.
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время.
Что входит
  • Аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Что не входит
  • Наушники (возьмите свои)
Начало
🚩 Крымский Вал, 9
Место завершения
🏁 ул. Крымский Вал, 9 строение 42
Аудиоэкскурсия «Нескучный Парк Горького»: фотопрогулка по главному парку столицы
Аудиоэкскурсия «Нескучный Парк Горького»: фотопрогулка по главному парку столицы
Аудиоэкскурсия «Нескучный Парк Горького»: фотопрогулка по главному парку столицы
Аудиоэкскурсия «Нескучный Парк Горького»: фотопрогулка по главному парку столицы
Аудиоэкскурсия «Нескучный Парк Горького»: фотопрогулка по главному парку столицы

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
WeGoTrip
WeGoTrip
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